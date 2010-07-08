ЧМ-2010. Германия – Испания: немцев сгубила усталость. Или обреченность?

Этот матч был фактически повторением финала чемпионата Европы-2008. Та же игровая структура обеих соперников, тот же характер матча. Разве что единственный гол Фернандо Торрес два года назад забил в скоростном прорыве и в первом тайме, а сейчас Пуйоль переиграл немцев после подачи углового и на исходе основного времени поединка. Однако в обоих случаях времени на то, чтобы отыграться, у немцев было немало. Но что тогда за полноценный час, что сейчас за 20 минут до окончания игры Германия была бессильной.



Накануне матча наставнику немцев Йоахиму Леву предстояло внести в боевую одиннадцатку одно изменение. В поединке с Аргентиной второе на турнире предупреждение получил правый нападающий, один из самых ярких игроков команды Томас Мюллер. В остальном состав сборной Германии был традиционным. Ворота защищал Мануэль Нойер. В обороне – Филипп Лам (справа), Жером Боатенг (слева), Арне Фридрих и Пер Мертезакер (в центре). Дуэт опорных хавбеков составляли Сами Хедира и Бастиан Швайнштайгер. Под единственным чистым форвардом Мирославом Клозе действовали заменивший Мюллера Петр Троховски (справа), Мезут Езил (в центре) и Лукас Подольски (слева).



Тренер испанцев Висенте Дель Боске в свой боевой вариант тоже внес одно изменение. Вместо так и не набравшего боевую форму нападающего Фернандо Торреса в основе вышел седьмой игрок «Барселоны» Педро. Ворота испанцев, как обычно, защищал капитан Икер Касильяс. В обороне – Серхио Рамос (справа), Хоан Капдевилья (слева), Карлес Пуйоль и Херард Пике (в центре). В роли «волнорезов» действовали Серхио Бускетс и Хаби Алонсо. На острие атаки был выдвинут лучший вместе с голландцем Снейдером бомбардир чемпионата Давид Вилья, а под ним разместились Педро (справа), Хави (в центре) и Андрес Иньеста (слева).



Со стартовых минут испанцы наладили контроль над мячом и, не нагнетая темпа, постепенно прижимали соперников к своим воротам. Первое обострение в матче случилось на шестой минуте, когда Педро быстрым разрезным пасом бросил в прорыв Вилью. Давид оказался один напротив Нойера. К чести вратаря, он своевременно вышел из ворот и фактически закрыл рамку своим телом. Вилья, ударив, не мог не попасть в Нойера.



Еще одну угрозу воротам немецкой сборной испанцы создали на 14-й минуте. После розыгрыша углового Хави отдал мяч в центр на Педро, а тот в касание переадресовал мяч вправо на Иньесту. Немцы этой задумки не разгадали, оставив Андреса одного. Иньеста мощно прострелил. Этот пас на линии вратарской пытался замкнуть Пуйоль. Но передача была настолько сильной, что Карлес не успел сложиться – мяч от его головы прошел выше ворот.



В целом же немцы хорошо разобрались в игровых хитросплетениях испанцев. Подопечные Лева не стеснялись держать на своей половине большие силы. В частности, при отборе функции третьего опорного полузащитника нередко выполнял Троховски. В контратаки немцы переходили в основном после того, как выполнял стандартные положения соперник. В одном из таких эпизодов на 32-й минуте забегание по правому краю сделал Лам. Создав численное преимущество в этой игровой фазе, немцы вывели на ударную позицию сместившегося справа в центр Троховски. Петр пробил метров с 30-ти – Касильяс был внимателен и перевел мяч с нижнего угла за лицевую линию.



В первой половине это была единственная настоящая опасность в исполнении немцев. В целом обе команды действовали внимательно, каждый игрок дисциплинированно держал позицию, великолепно работала система подстраховки. Если подытоживать первый тайм, то можно сказать, что у испанцев основными действующими лицами были Хави, Иньеста и Педро, а у немцев – Хедира, Швайнштайгер и Троховски. С этого можно сделать вывод, что испанцы больше комбинировали, а их соперники работали в разрушении. И работали успешно.



Со старта второй половины игровая ситуация не поменялась. На 50-й минуте испанцы, интенсивно комбинируя, создали первую опасность. Хави и Серхио Рамос короткими передачами запутали немецких защитников и сбросили мяч под удар Хаби Алонсо. Тот бил сходу метров с 20-ти – рядом со стойкой, хотя Нойер ситуацию контролировал.



На 52-й минуте Лев провел первую замену. Жером Боатенг получил повреждение, из-за чего тренер вынужден был выпускать Марселя Янсена. Впрочем, это была равноценная перестановка по позиции. Она не усилила игру и не ослабила. Зато усилили давление испанцы. На 59-й минуте пиренейцы в одной атаке могли забить дважды. Сначала Хаби Алонсо из пределов штрафной сбросил мяч под удар Педро. Тот пробил сходу, Нойер мяч отразил, а Мертезакер, будучи первым на отскоке, ошибся. Хаби Алонсо опять выступил в роли ассистента, бросив в прорыв слева в штрафную площадь Иньесту. Андрес прострелил, а Серхио Рамос немного не успел, чтобы замкнуть передачу на дальней стойке.



Испанцы завладели тотальным преимуществом. Немцы держались из последних сил. Очередная замена в исполнении Лева была направлена как раз на освежение командных действий – вместо Троховски вышел Тони Кроос. Тем не менее, передвинуть эпицентр игровых действий хоть немного от своих ворот немцам не удавалось. Становилось очевидным, что немцы просто выдохлись, у них на концовку не осталось сил. Но парадоксальнее всего, что пребывая в таком состоянии, Германия создала самый удобный в матче момент для взятия ворот. На 69-й минуте Подольски навесил слева на противоположную сторону штрафной площади. Набегавший из глубины Кроос бил совершенно без опеки. Однако удар у Тони получился слишком мягким – Касильяс спокойно отразил мяч.



Но этот момент выбивался из логического хода событий в этой игре. Спустя четыре минуты произошло неизбежное. Хави подал угловой, а Пуйоль, набежав из глубины, мощным кивком головы с одиннадцати метров вогнал мяч в сетку. Нойер среагировал с опозданием – 1:0!



Конечно, в данном случае можно сказать, что этот гол стал следствием не столько игрового превосходства Испании, сколько ее умения разыгрывать стандартные положения. Но это если судить поверхностно. На самом деле, немцы слишком сильно устали, из-за чего были не в силах реагировать на все быстрые маневры в исполнении соперника. Одним из таких маневров стал этот, ставший голевым. Немцы банально сосредоточились на опеке Пике и не заметили, что из глубины на передачу в ту же зону, где находился Харард, выходит Пуйоль.



По сути, это была точка. Да, немцы проявили волю и перешли на половину соперника. Но атаковали они скорее механически, без выдумки, без напора. Испанцы лучше двигались, создавали численное преимущество в каждой фазе при отборе мяча. На 83-й минуте подопечные Дель Боске могли снимать вопрос о победителе окончательно. Хави со своей половины поля бросил в прорыв никем не прикрытого Педро. Параллельным курсом к воротам двигались защитник Фридрих и едва вышедший на замену Фернандо Торрес. Но Педро, вместо того, чтобы отдать мяч партнеру, то ли пожадничал, то ли просто переоценил свои возможности из-за усталости, но пошел на обводку. Фридрих мяч перехватил мяч и момент был утерян.



Впрочем, этот эпизод на результат в итоге не повлиял. Нервничать испанцам на последних минутах сильно не пришлось. Дель Боске если и вспомнит Педро о его промахе, то разве что определяя состав на первый в истории его страны финал чемпионата мира.



Германия – Испания – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пуйоль (73).

Германия: Нойер – Лам (к), Фридрих, Мертезакер, Ж. Боатенг (Янсен, 52) – Хедира (Гомес, 81), Швайнштайгер – Троховски (Кроос, 62), Езил, Подольски – Клозе. Тренер – Йоахим Лев.

Испания: Касильяс (к) – Серхио Рамос, Пуйоль, Пике, Капдевилья – Бускетс, Хаби Алонсо (Марчена, 90+3) – Педро (Давид Сильва, 86), Хави, Иньеста – Вилья (Торрес, 81). Тренер – Висенте Дель Боске.

Судьи: Кашшаи – Эрош, Вамош (все – Венгрия).

7 июля. Дурбан. Durban Stadium. 18 градусов.

