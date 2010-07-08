Андрей Гальчинский: «На нашей трассе легко бьются рекорды»

8 июля 2010, 11:16

На Кубке Подольского края по драгрейсингу были побиты сразу шесть рекордов Украины!

Кубок Подольского края по драгрейсингу, который прошел на аэродроме в Калиновке (под Винницей) собрал не только сильнейших украинских гонщиков, но и представителей Приднестровья, Молдовы, Беларуси.

На соревновании было побито сразу 6 рекордов Украины! Об подробностях турнира и о перспективах развития драгрейсинга в нашей стране «СПОРТглавреду» рассказывает Андрей Гальчинский, президент Винницкой областной федерации драгрейсинга и дрифта.
Андрей, поясните, пожалуйста, что означают термины «драгрейсинг» и «дрифт»…

«Дрэг» в переводе с английского означает «прямая дорога», «рейсинг» – гонка. В соревнованиях по драгрейсингу по ровной прямой трассе (всегда длиной 402 метра – мировой стандарт) движутся одновременно 2 автомобиля. Среди всех выбирают лучших, исходя из показанного времени. «Дрифт» – это управляемый, контролируемый занос автомобиля.

Кубок Подольского края разыгрывался впервые?

Он проходит у нас уже второй раз. Год назад именно с него Винницкая областная федерация драгрейсинга и дрифта, которая была создана в 2009 году, начала проводить свои соревнования. Кстати, в прошлом году мы провели четыре турнира, среди них два международных: кроме Кубка Подольского края, еще драг-битву, на которой было установлено 3 рекорда Украины.

Оцените итоги международного турнира за Кубок Подольского края.

Порадовало, что на нем было побито много рекордов Украины. К примеру, уникальное достижение было у Олега Слюсаря (Киев). В классе заднеприводных авто он на своем «БМВ» побил 3 рекорда Украины подряд (со временем 9,7;9,6; 9,5 секунды). Бывший винничанин Сергей Билык установил рекорд (9,8 секунды) в стрит-классе (уличные авто).  До этого на Украине такого никто никогда не демонстрировал. Это говорит, что у нас самая хорошая, очень быстрая трасса. Перед турнирами мы специально готовим ее на военном аэродроме в Калиновке: выщипываем траву, поливаем смолой стыки.  

Кого из чемпионов можно выделить?

В самом серьезном классе «un-lim» (без ограничений) чемпионом стал Дмитрий Филин (Киев). Он установил у нас рекорд и в прошлом году, и сейчас. Дмитрию Филину и был вручен Кубок Подольского края. Всего призовые места определялись в 10 классах.

5 июня, также в Калиновке, в последний момент сорвался этап чемпионата Украины по дрифту, когда собрались и зрители, и участники. На Кубке Подольского края по драгрейсингу схожих проблем не возникало?

Власти тогда запретили проведение турнира. У нас возникли проблемы с оформлением документации. И руководство областного УМВС запретило гонки – по словам руководителей милиции, из-за недостаточного обеспечения безопасности.

Что особенно интересное происходило на Кубке?

К нам приехал Андрей Заживилов (Одесса) на настоящем американском драгмобиле «Олдсмобиль» мощностью 1500 л.с., который разгонялся до 100 км/ч всего лишь за 1,2 секунды. Этот «Олдсмобиль» – очень быстрое авто, с большими специальными колесами. Андрей Заживилов занял 2-е место в классе машин с профессиональным приводом, а в классе «un-lim” (где также планировал выступить) не смог принять участие по техническим причинам.

Спортсмены каких регионов показали наиболее высокие результаты в Калиновке?

В первую очередь отличились гонщики из Киева, они установили много рекордов. Кроме киевлян, к нам приехали спортсмены из Одессы, Черкасс, Львова, Николаева, Херсона.

В Киеве есть хорошая гоночная трасса?

В столице Украины вообще нет нормальной гоночной трассы для драгрейсинга. Киевляне гоняются на автодроме «Чайка», где очень короткий ровный отрезок трассы, из-за чего возникают проблемы с остановкой авто. С каждым годом автомобили становятся все быстрее, и поэтому проблема с нехваткой места для торможения – очень серьезна.  

В Калиновке траса длиннее?

В Калиновке трасса длиной 1800 метров. Этого достаточно, ведь гонщики всегда преодолевают 402 метра.    

Где еще в Украине есть приличные трассы?

В Сумах (на аэродроме), Донецке, Днепропетровске.

Винницкая школа драгрейсинга высоко котируются в стране?  

Винницкие драгстеры пока выступают лишь в чемпионатах Украины, где нередко занимают призовые места. К примеру, гонщик из города над Бугом Сергей Коваль в прошлом году стал серебряным призером чемпионата страны. На Кубке Подольского края четверо винничан стали призерами в разных классах авто.  

Насколько достойно украинские драгрейсеры выступают на международном уровне?

Обладатель Кубка Подольского края 2010 года Дмитрий Филин в прошлом году выиграл Гран-при Москвы, очень серьезное соревнование. Также в Краснодаре, на открытом чемпионате России, он занял 2-е место, установив свой личный рекорд – он проехал 402 метра за 8,8 секунды.

Украинцы принимают участие в чемпионатах мира?

Чемпионаты мира проходят в США. Наши спортсмены туда не ездят – нет финансирования.

Авто-драгстеры делают в Украине?

Берется кузов обычного автомобиля, в него вваривается каркас безопасности сверхпрочных труб. Такие машины стоят на уровне 150 тысяч долларов. К примеру, Дмитрий Филин делает драгстеры на базе «Мицубиши», Олег Слюсар – на базе «БМВ». За основу берут обычное авто, к примеру, за 2 тысячи евро, но на его подготовку к заездам вкладывается не менее 100 тысяч долларов.
Гонки безопасны для участников?

Если машина перевернется или, к примеру, пробьется колесо, естественно, могут возникнуть неприятные последствия. Такое в драге бывает крайне редко, но все же возможно. На нынешнем Кубке Подольского края никаких ДТП не возникало. А на предыдущих соревнованиях в Виннице, которые прошли в мае, авария была. Но это случилось после закрытия турнира, причем даже не в соревновательной зоне.

Ваш вид спорта финансируется из бюджета?

Бюджетного финансирования – никакого. Проведения всех соревнований на Винниччине – за счет областной федерации, которой помогают спонсоры. Бюджет каждого турнира – 85-120 тысяч гривен, в зависимости от уровня.

Какие еще турниры собираетесь проводить в ближайшее время?

28 августа стартует открытый чемпионат Винницкой области по драгрейсингу. Бюджет его – 85 тысяч гривен. Сюда входит аренда аэродрома, расходы на охрану, кубки. В прошлом году мы потратили 27 тысяч гривен только на кубки, медали, призы, грамоты для чемпионов и призеров.

Всеукраинская федерация финансируется в достаточном объеме?

Существует комитет по драгрейсингу при Федерации автоспорта Украины. Но бюджетных денег на его работу никто не выделяет. Поэтому турниры разных уровней проводят региональные федерации.

В каких городах еще проходят открытые и международные турниры?

В Харькове, Донецке, Днепропетровске, Запорожье, Сумах, Николаеве.        

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