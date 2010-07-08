ЧМ-2010. Старания «звезд» проявить себя в ЮАР оказались тщетными

По завершении полуфинальных матчей, www.castrolfootball.com определил звезд, которым не удалось подтвердить свою репутацию в ЮАР.

Две самых больших неожиданности турнира случились в групповом этапе, когда финалисты 2006 года, сборные Италии и Франции, покинули чемпионат еще до того, как начались матчи на выбывание. Данные Castrol показывают, что два ключевых нападающих этих команд не смогли раскрыть свой потенциал.

В прошлом сезоне Альберто Жилардино забил за «Фиорентину» 15 голов в 36 матчах Серии А, но в ЮАР он даже ни разу не ударил в створ ворот, а точность ударов Николя Анелька составила 28%, что гораздо ниже 64%, которые он показал в Премьер-Лиге 2009/10. При этом на Чемпионате мира FIFA 2010 никто из них не создал ни одного момента для партнеров по команде.

Много надежд Англия возлагала на Уэйна Руни, но, несмотря на 13 попыток забить гол, ему так и не удалось обыграть вратаря, хотя в прошлом сезоне в Премьер-Лиге он забивал гол каждые 105 минут игрового времени.

Хотя Криштиану Роналду и Дидье Дрогба все-таки забили в ЮАР, оба никак не могли войти в колею, пока их команды не вылетели из турнира. Роналду реализовал всего 5,6% моментов, в то время как в Ла Лиге у него этот показатель составлял 15,3%, а у Дрогба только один из девяти ударов пришелся в створ ворот.

Фернандо Торресу пока не удается прийти в форму на этом турнире. Он не смог реализовать ни одну из 13 попыток забить гол, и всего 27,8:% его дриблингов были успешными, что гораздо ниже среднего показателя соревнований - 49,4%.

Возможно, это и не понравится любителям традиционного бразильского футбола, но потенциальный успех сборной Бразилии на этом Чемпионате мира, во многом зависел от организации обороны, хотя, как свидетельствуют данные Castrol, вратарь Жулио Сезар не идет ни в какое сравнение с Дида в 2006 году.

Несмотря на то, что Жулио Сезару пришлось отражать меньше ударов, чем Дида (14 против 20), он смог парировать только 71,4%, в то время как его предшественник - 90%.

Особого внимания заслуживает действующий обладатель награды «Лучший игрок года FIFA» Лионель Месси, хотя он тоже в категории звезд-неудачников.

То, что Мессии не забил на Чемпионате мира FIFA 2010, послужило причиной для многих критиков сказать, что он провалил турнир, но данные Castrol свидетельствую о том, что это не совсем так.

Этот игрок «Барселоны» может считать, что ему в какой-то степени не повезло забить гол, ведь по количеству ударов в створ ворот он занимает второе место в турнире после Луиса Сауреса (13), а точность его ударов составила 57,1%. Кроме того, только три игрока (Озил, Кевин-Принс Боатенг и Хави) опередили его по количеству созданных моментов.

А что касается дриблингов, то Месси вне конкуренции. Он успешно обходил оппонентов 31 раз - это почти вдвое больше, чем его ближайший соперник Алексис Санчес (17). Возможно, он научился этому у главного тренера сборной Аргентины и в прошлом виртуозного игрока Марадоны.