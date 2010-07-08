Греко-римская борьба. Классическая «мясорубка» отбора на мундиаль

Поставив во главу угла при отборе в сборную спортивный принцип, тренерский штаб национальной команды Украины по греко-римской борьбе сумел добиться неожиданного успеха на чемпионате Европы-2010 в Баку (Азербайджан) – три медали и второе общекомандное место. Хочется верить, что определяя состав команды на сентябрьский мундиаль в Москве, тренеры тоже будут руководствоваться спортивными показателями борцов. Потому «СПОРТглавред» попытался проанализировать ситуацию в каждой из семи весовых категорий по итогам выступлений лидеров украинской команды на чемпионате Украины и Кубке «Азовмаша» в Мариуполе, а также на Гран-при Германии в Дортмунде.



До 55 кг – сведут ли Мягкого с Рагимовым?



Не отобравшись из-за собственной расхлябанности на Олимпиаду в Пекин, талантливый запорожец с азербайджанскими корнями Вьюгар Рагимов, по всей видимости, стал серьезнее относиться к своим борцовским обязанностям. Как следствие – в апреле текущего года в Баку Вьюгар во второй раз в своей карьере стал призером чемпионата Европы. Победой на Кубке «Азовмаша» Рагимов, якобы утвердился в качестве фаворита. Только вот очной встречи с чемпионом страны Евгением Мягким из Киева у Вьюгара не было.



Заметим, что на майском чемпионате Украины в том же Мариуполе Рагимов стартовал в несвойственной для себя категории до 60 кг. В отсутствие фаворита в легчайшем весе выиграл Мягкий. Собственно, встречу этих двух борцов ожидалось увидеть в рамках Кубка «Азовмаша». Заметим, что в июне Рагимов занял пятое место на Гран-при Германии в Дортмунде. Там он победил норвежца Томаса Реннингена, немца Лукаса Хегльмайера, но уступил в полуфинале россиянину Сергею Попрушко, а потом, в схватке за третье место проиграл бронзовому призеру чемпионатов Европы 2008-го и 2010-го годов Петеру Модошу из Венгрии.



Выступление на Кубке «Азовмаша» Рагимов начал с победы над бронзовым призером чемпионата Азии-2006 Акбаром Кузиевым из Узбекистана. Потом Вьюгар убедительно расправился с россиянином Муслимом Исаевым – 3:0, 5:0. В финале могла состояться долгожданная встреча Рагимова и Мягкого. Но Евгений после побед над бронзовым призером чемпионата мира-2009 среди юниоров Эдуардом Симоняном из России и еще одним кандидатом в сборную Украины Дилявером Джанбазом из Крыма, в полуфинале уступил действующему чемпиону Азии Чой Гю-Чжину из Кореи. Рагимов корейца в финале победил с минимальным преимуществом – 1:0, 1:0. Трудно сказать, предоставит ли тренерский штаб сборной Евгению еще один шанс…



До 60 кг – Балицкий осваивается в роли «вечно второго»



Винничанина Константина Балицкого, выигравшего серебро на чемпионате Европы в Баку, можно назвать открытием года не только в греко-римской борьбе, но и в украинском спорте в целом. Но одно дело взойти на вершину. Совсем другое – удержаться на ней. Тем более, что конкурентов у Балицкого на внутренней арене хватает.



На чемпионате Украины в мае очертилась основная обойма ближайших преследователей Константина. Теоретически сильнейшими в отсутствие Балицкого считались киевлянин Руслан Исрафилов и представитель Запорожья Даниил Крымов. Оба на пути к очному противостоянию в полуфинале прошли сильных соперников. Исрафилов выиграл у одессита Вячеслава Пака и луганчанина Дениса Чебанова. Крымов одолел представителя Киевской области Артема Кудыка и киевлянина Максима Мягкого. Правда, в полуфинале борьбы не вышло. Исрафилов уверенно победил Крымова – 5:0, 3:0. Во второй части турнирной сетки лучше остальных проявил себя 20-летний крымчанин Ленур Темиров. Среди побежденных им соперников стоит отметить николаевца Николая Прокофьева. В финале Темиров очень убедительно победил Исрафилова, что стало одной из главных неожиданностей чемпионата.



Заметим, что ранее Темиров становился бронзовым призером кадетского чемпионата Европы-2007. Впервые к сборам национальной команды Ленура в этом году привлек нынешний рулевой сборной Александр Котовой. Видимо, участие в зарубежных турнирах сказалось на Темирове благополучно. Заметим, что на завершившемся на прошлой неделе юниорском Евро Ленур стал серебряным призером, уступив лишь азербайджанцу Камрану Маммадову.



Пока соперничество Темирова и Балицкого – заочное. При этом Константин в международных турнирах выглядит превосходно. На Гран-при Германии в Дортмунде украинец занял второе место, одолев на пути к финалу чемпиона Европы-2002 среди кадетов Вячеслава Джасте из России, финна Вилле Каеки и немца Бенгта Трагезера. Лишь в финальной схватке Балицкий проиграл французу Тарику Бенмадани.



Еще одно второе место Константин занял на Кубке «Азовмаша». В Мариуполе винничанин победил двоих внутренних конкурентов – Прокофьева и Кудыка. В полуфинале украинец выиграл у россиянина Нвера Сарксяна. И лишь в финальной схватке Балицкий проиграл олимпийскому чемпиону-2004 Чжун Чжи-Хьюну из Кореи. К слову, этому сопернику в четвертьфинале уступил и Исрафилов. Потом Руслан успешно отборолся в схватках утешительного турнира, где победил россиянина Араса Халилова и чемпиона Европы-2004 Вахана Юхаряна, заняв тем самым третье место. Думается, в заключительной части отбора на чемпионат мира Балицкий еще должен доказать свое превосходство как над Исрафиловым, так и над Тимировым.



До 66 кг – возвращение Варданяна



Главная новость лета – в вес до 66 кг решил вернуться после попыток закрепиться в более тяжелой категории бронзовый призер Олимпиады-2008 Армен Варданян из Запорожья. Вернулся Армен, с блеском выиграв чемпионат Украины. На этих соревнованиях Варданян победил обоих главных внутренних конкурентов – тоже представляющих Запорожье Александра Хвоща (в полуфинале) и Дениса Демьянкова (в финале). Именно Демьянкову в 1/2 финала, победив до этого еще одного сильного конкурента Николая Савченко из Николаева, проиграл еще один потенциальный первый номер данной весовой категории – киевлянин Сурен Геворкян.



Заметим, что ни в чемпионате Украины, ни на Кубке «Азовмаша» из-за травмы не участвовал мариуполец Сергей Красильников, занявший пятое место на первенстве континента в Баку. На турнире в Мариуполе не стартовал и Варданян. В его отсутствие с лучшей стороны проявили себя Хвощ и Демьянков. Хвощ свои выступления в Мариуполе начал с победы над финалистом Игр-2008 Канатбеком Бегалиевым из Кыргызстана. Тем самым, от которого Варданян в Пекине потерпел единственное поражение. В полуфинале Александр одолел россиянина Биляла Дугучиева. И лишь в финале Хвощ проиграл бронзовому призеру юниорского чемпионата мира-2007 Киму Хьюн-Ву из Кореи.



На более ранних стадиях этому сопернику уступили еще три украинца – бронзовый призер последнего чемпионата Украины Виталий Кононов из Донецка, опять пробующий свои силы в этой весовой категории Даниил Крымов и Денис Демьянков. Заметим, что на пути к полуфиналу последний сумел победить сильного армянина Сасуна Гамбаряна, который занял пятое место на чемпионате мира-2009. В схватке за бронзу Демьянков уверенно (4:1, 3:1) выиграл у Крымова. Таким образом, в заключительной части отбора к чемпионату мира Варданяну, по всей видимости, придется еще раз доказывать свою состоятельность в борьбе с Хвощом и Демьянковым.



До 74 кг – Пышков освоился в роли лидера



В статусе лидера данной весовой категории закрепился луганчанин Дмитрий Пышков. Напомним, что в начале этого года Дмитрий единственным среди украинских борцов стал призером Гран-при Поддубного в российской Тюмени, потом опять отличился третьим местом на чемпионате Европы в Баку. Примечательно, что в обоих случаях на вершину Пышкову не позволили подняться неоднозначные судейские решения. Из-за промахов Фемиды Дмитрий в тюменском полуфинале проиграл россиянину Руслану Белхороеву, а на Евро уступил белорусу Александру Кикиневу.



Так или иначе, пропустив чемпионат Украины, Пышков подтвердил свой класс двумя блестящими победами в международных турнирах. Сначала был успех на Гран-при Германии в Дортмунде. Выступление на турнире Дмитрий начал с победы над литовцем Александром Казакевичем, который ранее становился бронзовым призером чемпионатов Европы и мира среди юниоров, а также выиграл первенство континента-2003 среди кадетов. В следующей схватке Пышков не оставил шансов швейцарцу Томасу Зуппигеру. В четвертьфинале украинец победил бронзового призера «взрослого» Евро-2005 Невена Жугая из Хорватии.



В полуфинале жребий третий раз в этом году свел Пышкова с обладателем бронзы континентального первенства-2008 россиянином Русланом Белхороевым. Как было сказано выше, в Тюмени наш борец проиграл, а в схватке за третье место на Евро-2010 в Баку был сильнее. Победил Дмитрий россиянина и в Дортмунде. В финале Гран-при Германии луганчанин в первом же периоде уложил на лопатки бронзового призера Олимпиады-2008 Кристофа Жено из Франции.



Еще одну победу Пышков одержал на Кубке «Азовмаша» в Мариуполе. Причем эта победа имеет двойную цену, поскольку на мариупольских коврах Дмитрий одолел всех внутренних соперников. За исключением чемпиона мира-2006 Владимира Шацких, который традиционно не стартовал, сославшись на очередную травму.



В стартовой схватке мариупольского турнира Пышков в упорной борьбе одолел серебряного призера юниорского чемпионата Европы-2005, киевлянина Сергея Проскуру. Наверное, одной из самых сложных на этих соревнованиях для Дмитрия вышла схватка второго круга против узбека Рустама Султанова. Ее украинец выиграл в трех периодах. В полуфинале Пышков досрочно победил бронзового призера первенства мира среди юниоров-2005 Валерия Паленского из Беларуси.



Наконец в решающей схватке Дмитрий сошелся со своим основным (в отсутствие Шацких) соперником на внутренней арене – мариупольцем Николаем Дараганом. В июне Николай стал чемпионом Украины, победив, в частности, и Владимира Шацких. Близок к победе Дараган был и на Кубке «Азовмаша». Первый период финальной схватки против Пышкова он завершил досрочно. Во втором с минимальным преимуществом уступил. В третьей решающей двухминутке благодаря эффектнейшему броску задним поясом на пять баллов выиграл уже Дмитрий. Теперь, думается, помешать Пышкову впервые в карьере выступить на чемпионате мира может только чудо.



До 84 кг – четыре претендента на одно место



Заняв на чемпионате Европы в Баку пятое место, о своих лидерских амбициях в данной весовой категории заявил днепропетровец Антон Бабко-Малый. Если бы не просчеты тактического характера, у Антона были все шансы победить на Евро олимпийского чемпиона Алексея Мишина из России. Но после континентального первенства Бабко-Малый не впечатлял. В полуфинале чемпионата Украины Антон без вариантов проиграл донетчанину Александру Шишману (0:3, 0:4). Итоговое третье место ставило воспитанника Николая Ставринова в равные с тем же Шишманом и победившим Александра в финале опытным киевлянином Василием Рачибой условия. Заметим, что Рачиба на первенстве страны оказался сильнее еще одного претендента на место в сборной – николаевца Михаила Ганаги. Тот, в свою очередь, победил запорожца Болата Абдуллаева.



А на Кубке «Азовмаша» лучше остальных украинских борцов выступил еще один представитель Николаева Виталий Лищинский. Виталий не стартовал в схватках чемпионата страны из-за болезни. Но, едва набрав форму, он воспользовался своим шансом. В стартовой схватке Лищинский в блестящем стиле разобрался с действующим чемпионом Азии – Ли Се-Йолом из Кореи. Потом Виталий справился с латвийцем Александрсом Вишняковсом, для которого, правда, весовая категория до 84 кг не является родной. В полуфинале воспитанник Андрея Телебана выиграл принципиальную схватку у Болата Абдуллаева (заметим, что запорожец в стартовом поединке реваншировался за поражение в чемпионате Украины перед Михаилом Ганагой).



В финале Лищинский встретился с еще одним украинцем, правда, выступающим под армянским флагом – воспитанником жмеринской школы борьбы, чемпионом мира и Европы среди юниоров Денисом Форовым. Денис оказался сильнее – 3:0, 1:0. Теперь, по словам Андрея Телебана, Лищинскому нужно доказать свое право на поездку на чемпионат мира в турнире имени Пытлясинского, который стартует 30 июля в польском Рацибоже. Туда помимо Виталия должны съехаться и другие его внутренние конкуренты. В частности, не выступавший на Кубке «Азовмаша» Рачиба и уступивший Форову в четвертьфинале Шишман.



До 96 кг – как Крьока харьковчан обставил



Выступление харьковчанина Дмитрия Тимченко на чемпионате Европы, где он одну схватку выиграл, а вторую проиграл, не давало ему никаких преимуществ в соперничестве с внутренними конкурентами. А конкуренция в данной весовой категории в последнее время – довольно высока. Помимо Тимченко на звание первого номера сборной претендуют его земляк Сергей Рутенко, Сергей Ерошкин из Луганска, занявший самое высокое среди украинских борцов-классиков – пятое – место на прошлогоднем чемпионате мира и восстановившийся после тяжелой болезни Олег Крьока из Запорожья.



В рамках чемпионата Украины слепой жребий свел Крьоку и Ерошкина в стартовом же поединке. Сильнее оказался луганский борец. Но в полуфинале Сергей не имел шансов в борьбе с Рутенко – 0:5, 0:2. В решающей схватке Рутенко так же без вариантов проиграл Тимченко – 0:3, 0:5. Казалось, эта победа делает Дмитрия фаворитом в борьбе за единственную путевку на чемпионат мира. Но все карты спутал Кубок «Азовмаша».



В стартовой же схватке мариупольского турнира Тимченко уступает бронзовому призеру юниорского чемпионата Азии-2008 Артуру Бердимуратову из Узбекистана. Следующим с узбеком должен был встретиться Рутенко, выигравший в стартовой схватке у обладателя серебра кадетского Евро-2005 Саргиса Тонояна из Армении. Рутенко тоже уступает Бердимуратову без вариантов – 0:6 в решающем третьем периоде! В полуфинале с обидчиком двух потенциальных лидеров встретился уже Крьока. В стартовых схватках Олег победил бронзового призера юниорского первенства континента-2007 Анатолия Молдована из Молдовы и корейца Ан Чан-Гуна. Крьока победил и Бердимуратова – 3:0, 1:0.



В финале Олег встретился с еще одним украинцем – 21-летним одесситом Владимиром Тесленко, который за месяц до того на чемпионате Украины не проявил себя никак. Собственно, и здесь, в Мариуполе своему турнирному продвижению Тесленко во многом может быть благодарен благосклонности жребия. Победив молдован Романа Черкеза и Марива Казака, в полуфинале Владимир встретился с эстонцем Алто Арусааром. Сам по себе этот борец ничем не примечательный. Единственным его достижением является бронза юниорского чемпионата Европы-2008. Но дело в том, что в стартовой схватке Кубка «Азовмаша» Алто победил Сергея Ерошкина. Тесленко своим шансом воспользовался. Победив Арусаара, он вышел в финал, где на туше уступил Крьоке. Теперь, по всей видимости, лидеры украинской сборной определят самого достойного для поездки на чемпионат мира на турнире имени Пытлясинского в Польше.



До 120 кг – Чернецкий опять вне конкуренции



Тяж Александр Чернецкий, нынче представляющий Мариуполь, был единственным среди украинских борцов греко-римского стиля, кто провалился на чемпионате Европы в Баку. Тем не менее, последние соревнования опять подчеркнули, что равных Александру на внутренней арене нет и в ближайшее время не предвидится. Мариуполец Артем Цеповатенко, однажды победивший Чернецкого в прошлом году, стабильностью похвастаться не может, часто уступая соперникам более слабым. Вот и на чемпионате Украины Артем в полуфинале уступил 19-летнему киевлянину Игорю Дидыку. Дидык в свою очередь в финальной схватке без вариантов проиграл Чернецкому – 0:3, 0:6. Заметим, что на пути к решающей схватке Александр победил еще двух потенциальных конкурентов – запорожца Константина Стрижака и нежинского тяжа Александра Петренко.



Впрочем, на международной арене Чернецкий тоже стабильностью не блещет. В июне он, по сути, туристом съездил в Дортмунд на Гран-при Германии. Там на туше проиграл в стартовой же схватке никогда не хватавшему с неба звезд Владимиру Гуральскому из Израиля.



Зато на Кубке «Азвмаша» Чернецкий впервые за длительное время удивил со знаком плюс. Победив стартовой схватке на туше винничанина Николая Коваля, Александр в полуфинале тоже уложил на лопатки опытнейшего француза Янника Щепаньяка. В финале Чернецкий тоже очень убедительно разобрался с ныне гражданином Узбекистана Давидом Салдадзе. Там самым, который принес Украине олимпийское серебро в Сиднее в 2000 году. Таким образом, Чернецкий уже сейчас забронировал себе место в сборной для участия на чемпионате мира. Хочется верить, что в Москве Александр будет выглядеть так же убедительно, как и во время Кубка «Азовмаша».

