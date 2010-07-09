С Евро-2012 проблем не будет!.. Если строители поработают так же, как играют в футбол.

Третий неофициальный чемпионат Европы среди строительных компаний завершился, оргкомитет начинает подготовку к следующему.



Планов громадье…



В то время, как весь футбольный мир готовится к заключительным матчам ЧМ-2010, который, чего греха таить, в который раз продемонстрировал не только всеобщую любовь, но и наше серьезное отставание во всех вопросах футбольного «производства»… Это особенно тревожно воспринимается накануне проведения в четырех украинских городах матчей финальной части Евро-2012.



Наверное, поэтому мне и захотелось вернуться к проведенному в Киеве Третьему неофициальному чемпионату Европы среди строителей. Подводя итоги очередного Турнира, нельзя не отметить, что по сравнению с предыдущим финалом, уровень «строительного» футбола значительно вырос. Настолько, что так и подмывает предложить организаторам какую-нибудь новую форму проведения соревнований – слишком хороша сама идея, чтобы реализовать ее по-старинке, в стиле профсоюзных мероприятий времен «развитого социализма».



С этого я и начал разговор с председателем оргкомитета прошедшего Третьего Открытого чемпионата Европы среди строительных компаний Виталием Тарасенко.



– Не кажется ли тебе, что надо попробовать поискать более «свежую» форму проведения соревнований, чтобы этот скоротечный турнир более походил на Чемпионат Европы? Может быть, следовало в течение годы провести серию отборочных турниров, а потом собрать победителей на финал в Киеве или, как предлагает президент ЮИССа Александр Воропаев – в Крыму?..



– Честно говоря, с этим вполне можно было бы согласиться. Но при одном условии: если Министерство спорта заложит в свой бюджет порядка полумиллиона гривен на проведение соревнования. Тогда можно было бы провести региональные турниры, победители которых и встретились бы в финале… Наверное, можно было бы подключить к групповым турнирам и Польшу.



– А не рассматривался такой вариант: в 2012 году, когда все основные объекты чемпионата в Украине и Польше будут готовы, параллельно провести турниры строителей во всех принимающих городах, а финальную часть разделить между Варшавой и Киевом. Вот это был бы праздник! И тогда уж точно ваш оргкомитет вошел бы в историю европейского футбола.



– Я как раз с этого хотел и начать – ты меня просто опередил… Подводя итоги прошедшего Турнира, мы, естественно, уже держим в голове Четвертый Чемпионат. На совещании в Комитете по строительству Верховной Рады главным инженером строительства НСК «Олимпийский» Александром Галицким было заявлено, что, если в следующем году на стадионе можно будет проводить футбольные матчи, то финал Неофициального чемпионата Европы среди строителей будет сыгран на новом газоне «Олимпийского». Думаю, эта информация является для нас весомым аргументом в организации следующего чемпионата.



Возвращаясь к уже закончившемуся Турниру, хочу напомнить, что проведение подобных мероприятий требует значительных инвестиций. Собирая с участников вступительные взносы, за счет которых проводится турнир, мы ограничиваемся лишь финалом, вернее, его спортивной частью – приглашая от восьми до десяти команд… Правда, ничего страшного в этом нет: когда в 1960 году проводился Первый Кубок Европы среди сборных команд, который выиграла сборная СССР, участников тоже было всего лишь восемь. И в дальнейшем в финале участвовало по восемь сборных – лишь спустя некоторое время число участников увеличилось до шестнадцати… Так что в этом плане мы в своем развитии не отстаем от УЕФА.



– Как всегда, все упирается в финансы… И вы видите выход в том, чтобы Министерство спорта и Министерство строительства заложили в свои бюджеты некие суммы для проведения чемпионата?.. А мне все же кажется, что бОльшую нагрузку должны нести сами строительные организации, участвующие в вашем проекте. Ведь именно их вы «раскручиваете» этим чемпионатом – пусть тогда «включают» свой менеджмент.



– У нас на этот счет очень много задумок, однако средства добываем с большим трудом. До сих пор к Министерству строительства мы обращались лишь за грамотами для победителей. Кстати, в этом году и оргкомитет был награжден… Будем ждать, что в их бюджете на 2011 год проведение чемпионата будет значится отдельной строкой.



– Не собираетесь ли вы расширять представительство зарубежных участников за счет польских фирм? Наверное, надо готовиться к тому, что в 2012 году Пятый турнир должен состоять наполовину из поляков…



– В прошлом году у нас были поляки и мы пытались вести на эту тему переговоры. Мне показалось, что в Польше пока что заняты исключительно строительством и пока не выйдут на финишную прямую, никакими неофициальными турнирами заниматься не будут. Я имею в виду государственный уровень… Что же касается отдельных фирм и компаний, то им никто не запрещает играть с нами в футбол.



– Вот уже два года мне удается участвовать в международном футбольном турнире журналистов, который проводится в Лодзи – поляки меня удивляют своей организацией. Принимают 16 команд, в том числе – несколько зарубежных (Украина, Россия, Беларусь, Румыния, Молдавия – каждый год новые), играют, правда, поперек поля и меньшими составами… Но принимают нас на самом высоком уровне: сервис, телевидение, культурная программа... Уверен, их строители сумели бы провести такой турнир не хуже журналистов.



– Одно дело на все это смотреть глазами участника, другое дело – организовать такой турнир. Нюансов – масса, проблем – выше головы!..



– Понимаю, что забот у тебя действительно – «выше головы». Но я о другом: следующий турнир все же было бы неплохо разделить между Украиной и Польшей – каждый проводит свою «половинку» дома, а финал – в Киеве. Ну, а, если поляки захотят провести финал в Варшаве, думаю, оргкомитет возражать не будет?



– К сожалению, пока с Польшей у нас плохая связь: так и не удалось провести переговоры со строительным министерством…



Строители прилично играют в футбол



– Чем отличался прошедший турнир от предыдущего?



– Во-первых, составом участников – приятно, что появляются новые команды, благодаря чему расширяется география турнира… И если кто-то не помнит, что это – Неофициальный чемпионат Европы среди строителей, то другие приезжают на Турнир памяти Анатолия Кирилловича Пузача… В спортивном плане Турнир-2010 прошел в более напряженной борьбе – не было откровенно сильных и откровенно слабых соперников. Интересный факт: в матче, где за выход из группы встречались команды «Эпицентр» и ЮИСС, арбитрам пришлось серьезно потрудиться – было показано шесть (!) желтых карточек, три игрока были удалены с поля. После игры футболисты «Эпицентра», проигравшие со счетом 1:3, в сердцах сорвали свой плакат!.. Естественно, получили от организаторов взбучку – такого мы даже на чемпионате мира в Африке не видели.



– На следующий турнир вы их пригласите?



– Конечно, – если они того пожелают. Только проведем предварительную беседу: футбол – футболом, а толерантность и уважение к сопернику – превыше всего!.. Иными словами – RESPECT! К этому нас призывают ФИФА и УЕФА.



– А как отнеслись к такой «агрессии» симферопольцы?



– Вначале им показалось, что «киевляне их не любят», но потом, когда все было расставлено по своим местам, они простили соперников за излишний темперамент. А вот крымчане, хоть в игре за третье-четвертое место и уступили команде из Гореничи, все же остались довольны участием в турнире… Кстати, несколько человек из их состава после возвращения из Киева «попали на карандаш» тренерам «Таврии». Кстати, тренирует ЮИСС известный крымский футболист, капитан «Таврии» образца 1992 года, ставшей первым чемпионом независимой Украины, Игорь Волков.



– Удивительно, что симферопольцы не выиграли турнир…



– Боюсь, что в следующем году они к нам могут и не приехать, так как президент компании поставил перед ребятами задачу в ближайшее время добиться права участвовать в первенстве Украины во 2-й лиге – могут стать профессионалами… А теперь о пользе нашего турнира. По возвращении в Симферополь ЮИСС в буквальном смысле слова засыпали заказами – думаю, мы этому в какой-то степени поспособствовали…



– Давай пойдем по возрастающей – на очереди «бронзовый» призер…



– «ГУРОСТ-БУД» (Гореничи) в этом году выставил молодежный состав, отказавшись от услуг ветеранов киевского «Динамо», которые теперь играют в первенстве города за «Зирку». Председатель сельского совета Андрей Гуленко решил работать на перспективу, подключив к турниру молодежь. В селе – бум футбола.



Второе место заняла команда СВП «Майстер» из Бердичева. Интересна история ее появления в нашем турнире. Каждый год на Нивках проходит строительная выставка, и именно там, через одну из компаний, мы познакомились с этими ребятами. Президент фирмы Владимир Петрович Свирский – патриот своего города и большой любитель футбола, как только узнал, что наш турнир посвящен земляку – Анатолию Пузачу, родившемуся в Бердичеве, тут же прислал заявку. Так получилось, что, благодаря нам, Свирский познакомился с президентом федерации футбола Житомирской области Александром Чернявским, а затем и с губернатором. И теперь именно СВП «Майстер» будет реконструировать два стадиона – в Житомире и Бердичеве…



По существу, команда СВП «Майстер» представляла собой молодежную сборную области, так что, удивительно, почему ребятам не хватило «физики», чтобы противостоять «Будстару».



Ну и о чемпионе. Компания, генеральный директор которой Виктор Андрусенко, с 2002 года является партнером КИЕВСТАР, так что до тех пор, пока этот телефонный провайдер будет обеспечивать нас устойчивой связью – работой «Будстар» обеспечен. А также появлением хороших футболистов…



«Будстар» выиграл Главный приз – Большой переходящий кубок, подаренный Турниру Людмилой Борисовой, а также еще один кубок, который остается у победителя навечно. Так было и в прошлом году… Вот только в 2008 году, в Первом турнире, победитель – «Киевметрострой» – получил наш «Гран-при» в вечное пользование. Мы сделали это умышленно, чтобы иметь в лице президента компании Владимира Петренко, до этого относившегося к футболу достаточно прохладно – надежного партнера. Так вот после того, как Кубок перекочевал в кабинет Петренко, он год не мог с ним расстаться и всем рассказывал, что его команда стала чемпионом Европы!..



Осенью мы проводим еще один турнир – «Лига коммерческих чемпионов». Среди участников есть команда «Альянс», руководители которой, узнав о «чемпионате Европы среди строителей», уже готова подать заявку в следующий турнир…



Технические результаты:

«Будстар» – СВП «Майстер» – 3:0; «Гуросбуд» – ЮИСС – 2:0; «Эпицентр-К3» –«Киевгорстрой» – 9:1; РЕХАУ –«Альцест»-«ЙОНСЕРЕД» – 2:1.



Тройка призеров выглядит так:1.«Будстар» (Киев) 2. СВП «Майстер» (Бердичев) 3.«Гуросбуд» (Гореничи).

Далее: ЮИСС (Симферополь), «Эпицентр-К3» (Киев), «Киевгорстрой» (Киев), РЕХАУ (Киевская обл), «ЙОНСЕРЕД» (Киев-Швеция).



– Чем помогли проведению турнира спортивные и, в частности, футбольные организации Киева?



– Федерация футбола выделила судейскую бригады

Долго мы добивались выделения поля под финальный матч – стадион имени В.Банникова отказывал из-за загруженности основного ядра, так как произошла накладка с проведением нескольких запланированных заранее игр. В конце концов нам все-таки удалось заручиться помощью Минмолодьспорта и Министерства строительства и лично вице-президента Ассоциации ветеранов футбола Владимира Трошкина и мы даже сумели провести на большом поле и матч за третье-четвертое место. Я уже не говорю о церемонии награждения и прочем…



– Может, во избежание подобных инцидентов вам стоит подыскать другой стадион?



– Можно было бы провести турнир и на «Темпе», и на «Полете», и на «Теремках», у Кочубинского… Не хотелось снижать рейтинг Турнира. В следующем году нас обещают включить в календарь Министерства спорта.



– Было бы неплохо назвать лучших игроков – страна должна знать своих героев…



– Конечно, людям будет приятно… В этом году оргкомитет решил награждать званиями «лучший» тех руководителей компаний, которые непосредственно выходили на поле. Оказалось, что лучшим вратарем Турнира назван Максим Максименко (СВП «Майстер»), лучший защитник – Владимир Гончаров (директор «Эпицентра»), лучший полузащитник – Федор Омелинский (директор РЕХАУ), лучший нападающий – Вячеслав Чернявский, мастер завода ДСК-4 («Киевгорстрой»).



Лучшим бомбардиром стал Максим Постолатьев («Гуросбуд»), забивший 10 голов. В номинации «лучший игрок Турнира» победил Максим Андрусенко (президент «Будстар»), который не пропустил ни одного матча.



Лучшим арбитром признан Александр Павлюк. Спасибо главному арбитру Виктору Дердо, который подобрал для проведения турнира квалифицированных арбитров.



Большое спасибо всем, кто участвовал в Турнире, цель которого – не только привлечение накануне Евро-2012 общественного внимания к футболу, но и помощь в установлении партнерских отношений среди строителей. Мы строим новую Украину, и кто, как не строители, должны иметь статус наибольшего благоприятствования: пусть пока что – в футболе.



Будем жить!..



Хотелось бы еще раз отметить на удивление благородный порыв Людмилы Борисовой (ПСК), которая приобрела для Турнира великолепный кубок ценой в двадцать тысяч гривен. Думаю, только ради этого мы не станем останавливаться на достигнутом и будем стараться превратить наш турнир из неофициального чемпионата Европы среди строителей в официальный!..



В этом году Людмила Александровна снова сделала нам подарок: приобрела на страусиной ферме большое яйцо (говорят, яичницей можно накормить футбольную команду!), которое мы вручили в качестве утешительного приза команде «Альцест»-«ЙОНСЕРЕД».



– Я помню, что Людмила Александровна и в прошлом году соригинальничала – приобрела настоящего барана, которого вручили команде из «Камня-Каширского», занявшей последнее место. И парни были так довольны призом, что даже не расстроились из-за неудачи в футболе…



– Это может стать нашей традицией – вручать что-нибудь оригинальное неудачникам. Кстати, то, что именно Людмила Борисова, заслуженный строитель Украины, никогда до этого особенно не интересовавшаяся футболом, вдруг воспылала к нашему виду спорта такой любовью, говорит о том, что Украина не зря получила право на проведение Евро-2012 – у нас огромный потенциал и огромное количество «небайдужих» людей!..



Кстати, в день закрытия пани Людмила проводила совещание во Львове, однако это не помешало ей прилететь в Киев, съездить на страусиную ферму, купить там яйцо, примчаться домой, переодеться и вовремя появиться на награждении!..



Таким же уникальным, влюбленным в свое дело, является и наш крымский партнер – Александр Воропаев, создавший на базе своей строительной компании, имеющей массу заказов в Крыму, футбольную команду, для которой выкуплен стадион, где раньше играла команда «Динамо-ИГРОСЕРВИС»...



Такие люди – «штучный товар», настоящие фанаты жизни, небезразличные ко всему, что происходит вокруг!.. Интересно иметь с ними дело…



– Хочется жить?..



– Мне очень повезло, что жизнь свела с такими людьми.



