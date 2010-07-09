«Шахтер» показал новую форму (фото)

Футбольный клуб «Шахтер» и его технический спонсор компания Nike в лице своего официального представителя в Украине, компании «Делта Спорт», представили новую выездную форму «горняков» сезона 2010-2011. Презентация экипировки с участием руководства и игроков клуба состоялась вечером на стадионе «Донбасс Арена». В этом сезоне на выезде футболисты будут играть в белой форме с дерзким геометрическим орнаментом клубных цветов.

Основными цветами экипировки стали традиционные для ФК «Шахтер» белый, черный и оранжевый. Для футболок выбран классический крой и лаконичный силуэт поло без воротника. Главным отличием от формы прошлого сезона стал неожиданный диагональный геометрический рисунок. На этот орнамент создателей формы вдохновил ритм футбольного мяча, рисунок поля и движения игроков. Дополнительными графическими деталями экипировки, подчеркивающими ее индивидуальность, стали название команды и скрещенные молотки на футболке и гетрах. Еще одной изюминкой новой формы стала надпись «Все ради победы» на обратной стороне герба клуба, которая появилась на каждой футболке. Таким образом, создатели экипировки подчеркнули то, что наполняет умы и сердца игроков во время матча.

Однако главной особенностью является не дизайн, а высокие технологии, примененные в разработке спортивной экипировки. При пошиве формы использовались вторично переработанные материалы, а также материалы с технологией Nike Dri-Fit, задача которой в поддержании оптимальной температуры тела спортсмена. Материал состоит из двух слоёв, первый из которых впитывает в себя влагу, а второй - распределяет ее по поверхности. За счет этого она быстрее испаряется, в результате чего сохраняется водный баланс и правильная вентиляция тела во время больших физических нагрузок.

«Наша компания делает форму для клубов с мировым именем. И я рад, что украинский ФК «Шахтер» носит на груди фирменный логотип Nike. Работая над созданием новой формы, компания старалась воплотить в ней авторитет и дух команды. Ведь дух – это именно то преимущество, которое имеют футболисты перед своими соперниками. Nike позаботился о том, чтобы на протяжении всей игры спортсменов ничего не отвлекало от стремления к победе. Поэтому, создавая форму, мы думали только о потребностях игроков на футбольном поле. В результате: идеальный крой, инновационные технологии позволяющие чувствовать прохладу, легкость и комфорт», – подчеркнул Александр Томашевич, директор по маркетингу компании «Делта Спорт».



«Мы снова убедились, что наш выбор технического спонсора, сделанный два года назад в пользу крупнейшего производителя спортивной экипировки – компании Nike – был правильным. Все совместные планы, которые мы готовили к осуществлению, сбылись: в прошлом году клуб завоевал кубок УЕФА, в этом – стал чемпионом Украины. С таким партнером как Nike мы уверены, что каждый раз, когда форма будет меняться, она будет давать нашим игрокам еще больше преимуществ, благодаря инновационным технологиям и дизайнерским решениям разработчиков компании», – заявил генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин.

После презентации формы игроки донецкого «Шахтера» провели открытую тренировку на поле стадиона «Донбасс Арена».

