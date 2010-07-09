Сергей Бубка: «У испанцев хорошие шансы стать чемпионами мира. Хотя в 1/4 финала они мне не понравились.»

На заседании Исполкома Национального олимпийского комитета Украины был утвержден поименный состав официальной делегации страны на первые в истории Юношеские олимпийские игры. Напомним, что Игры стартуют 11 августа.



А до начала заседания Исполкома нам удалось поговорить с президентом НОК Сергеем Бубкой…



Сергей Назарович, вы являетесь одним инициаторов I Юношеских олимпийских игр?



Я бы так не сказал… Просто с самого начала участвовал в процессе - когда была первая рабочая группа, потом уже более серьезный уровень. Отработали концепцию, документацию. Проанализировали все соревнования подобного плана. Например, в Москве 1998 года. Нынешний президент МОК Рогге, когда был главой Европейского олимпийского комитета, выступал инициатором и начал проводить Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Поэтому для него тема была очень знакома. А в основе проведения таких соревнований лежат глобальные проблемы. Одна из них – состояние здоровья детей в мире. Кто-то пойдет потом в большой спорт, а кто-то будет заниматься для себя, для своего здоровья.



Критерии успеха на этой Олимпиаде?..



С самого начала решили рекорды на Юношеских Играх не фиксировать. Рекордов не будет. Дело в том, что концепция состоит не только из спортивной части. Вторая часть – культурно-образовательная. Разработали определенные программы, чтобы молодежь ознакомилась с разными культурами, наладили отношения и связи друг с другом. Здесь и вовлечение современных технологий, коммуникаций, Интернета. Чтобы молодежь поддерживала отношения, несла олимпийские идеалы в свои страны. Поднять уровень юных атлетов и в плане допинговых вопросов. Здесь и важность получения образования параллельно со спортивной карьерой. Все эти аспекты учитывались. Думаю, что будет очень интересно и важно для всего мирового спорта. И не только спорта.



То есть, спортивная часть на Играх не будет абсолютно приоритетной?



Там будут 30 послов. С нашей стороны мы предложили олимпийскую чемпионку Ирину Мерлени. Они будут работать со спортсменами - поддерживать их не только на соревнованиях, а и в направлении образовательных и культурных программ.



Очень важный фактор на Юношеской олимпиаде – все должны быть в Сингапуре с самого начала и до конца. Олимпийская деревня открывается 10 августа – тогда все заезжают. А 28-ого возвращаются домой.



Ваши ожидания от этих соревнований…



Специалисты утверждают, что команда у нас очень неплохая. И очень хочется, чтобы наши юные олимпийцы порадовали своими достижениями. И мы с большим интересом смотрим в их будущее.



А как с медалями, с премиальными?...



Медалей тут никто не планирует и не считает. А премиальные… Когда ребенок только начинает заниматься, то должны быть идеалы, принципы. А деньги, я так понимаю, это компенсация за достижения. Если в будущем будет уровень достижений, то будет и финансовая поддержка. А на данном этапе этого не надо делать. Иначе загубим философию отношения к олимпийским принципам.



Сколько спортсменов могут представлять страну на Играх?



Максимальное число от страны – 70 спортсменов в индивидуальных видах спорта и две команды.



Что касается Украины, то когда мы только начинали, то рассчитывали получить 35, ну максимум, 40 лицензий. А взяли 54. К сожалению, в командные виды программы мы не прошли.



Где будут проводиться следующие Юношеские олимпийские игры?



В Китае, через четыре года. А в Инсбруке пройдут зимние Игры – в 2012 году.



А что касается церемонии открытия Игр… Тут все будет как и на взрослых Олимпиадах?



Как председатель оргкомитета об этом я могу сказать точно… Команды будут выходить общей массой, а таблички стран - отдельно. Открытие и закрытие будет проходить в марине – на воде расположена платформа, размерами, позволяющими играть в футбол.



Будут ли специалисты отсматривать атлетов на Юношеских игр, как возможных участников Олимпиады в Лондоне 2012 года? Ведь к тому времени, многие из юношей уже достигнут необходимого возраста.



Думаю, что это реальность. Почему бы и нет? Если молодой спортсмен талантлив и к Лондону ему уже будет 18-20 лет… Так что, все возможно.



Сергей Назарович, в завершении разговора невозможно обойти тему чемпионата мира по футболу. За кого вы болеете и ваш прогноз?..



Честно говоря, до полуфинальных матчей, я думал, что выиграет Германия. Потому что игра испанцев в четвертьфинале мне не понравилась. Зато с немцами сыграли хорошо, хотя должны были реализовать больше моментов. А немецкие футболисты, было такое ощущение, просто не знали, что делать. Это удивило. Ведь эта сборная всегда отличалась бойцовским характером. Тут же Испания делала, что хотела.



Потом мне понравился Уругвай, несмотря на то, что проиграл голландцам. Что касается прогноза на финал, то, на мой взгляд, у Испании очень хорошие шансы. Уверен, финал будет очень зрелищным.



А матч за третье место?..



Думаю, что Германия здесь не уступит.



ИСПОЛКОМ НОК



В соответствии принятому Исполкомом Национального олимпийского комитета решению, нашу страну на I Юношеских олимпийских играх в Сингапуре представят 54 спортсмена в 18-ти из 26-ти видах спорта.



По словам шефа миссии украинской делегации Анны Сорокиной, к началу Игр этот список может пополниться еще одним атлетом. В случае принятия соответствующего решения Международной федерацией тенниса, в Сингапур поедет украинец Денис Мылокостов, который сейчас находится в так называемом «списке ожидания».



Уже 7 августа в Киеве под аркой Дружбы народов состоятся торжественные проводы сине-желтой юношеской олимпийской сборной на Игры-2010. Здесь же будет проведена церемония зажжения символического Олимпийского огня, которой завершится Всеукраинская олимпийская эстафета «Передай огонь победы!» А уже 11 августа официальная делегация Украины прибудет в Юношескую олимпийскую деревню в Сингапуре.



Список официальной делегации Украины для участия в I Юношеских олимпийских играх 2010 года



Спортсмены (№ , ФИО, вид спорта, год рождения, спортивное звание, регион, вид программы/весовая категория)



1. Неклюдов Олег Бокс 1993 МСУМК Винницкая 64кг

2. Скорый Александр 1993 МСУ Запорожская +91кг

3. Станкова Карина Борьбы вольная 1994 МСУ Одесская 70 кг

4. Литвинов Александр Борьба греко-римская 1994 МСУ Запорожская 50

5. Жабский Олег 1994 МСУ Николаевская 42

6. Рева Константин Тяжелая атлетика 1993 МС Запорожская 85 кг

7. Сирота Татьяна 1993 МСУ Запорожская +63

8. Ковалева Наталия Гребля академическая 1992 КМС Херсонская 1х

9. Иванов Юрий 1992 МСУ Киевская 1х

10. Кичасова Мария Гребля на байдарках и каноэ 1993 МС Полтавская К-1

11. Мельник Анатолий 1993 МС Винницкая С-1

12. Бабич Павел Парусный спорт 1994 КМС Одесская Byte C11

13. Лазычева София 1994 КМС Херсонская Byte C11

14. Кравченко Алина Гимнастика спортивна 1995 МСУ Кіровоград многоборье

15. Степко Олег 1994 КМС Запорожье многоборье

16. Шинкаренко Виктория Гимнастика художественная 1995 КМС Киев многоборье

17. Атанов Дмитрий Дзюдо 1993 МСУ Одесская 55кг

18. Дарчук Ксения 1993 МСУ Донецкая 78кг

19. Ткачук Анастасия Легкая атлетика 1993 КМС Ивано-Франк. 1000 м

20. Колисниченко Елена 1993 КМС Ривненская 400 м/б

21. Райта Оксана 1993 КМС Львовская 2000 м/б

22. Александрова Анна 1993 КМС Донецкая тройной

23. Шелех Анна 1993 МСУ Донецкая шест

24. Дерун Катерина 1993 КМС Киев копье

25. Гальченко Алина 1994 МС Киевская c/х 5000

26. Швыдкий Вячеслав 1994 КМС Донецька 110 м/б

27. Адамчук Вадим 1994 КМС Винницика в длину

28. Строкань Евгений 1993 КМС Киев тройной

29. Черныш Виктор 1993 КМС Хмельницкая высота

30. Островский Дмитрий 1994 КМС Сумская Ядро 4

31. Регеда Сергей 1994 КМС Киевская молот

32. Кушнирук Юрий 1994 КМС Запорожская Копье

33. Лященко Игор 1993 КМС Киеская с/х 5000

34. Зевина Дарина Плаванье 1994 МСУ Киев 200 н.с., 100 н.с.,50 н.с.

35. Говоров Андрей 1992 МСУ Днепропетровская 50 в.с., 100 в.с., 50 бат.

36. Ковбаса Андрей 1992 МСУ Донецкая 100 н.с., 50 н.с., 200 н.с.

37. Сиченикова Лидия Стрельба из лука 1993 МСУ Черновицкая Инд. Команд.

38. Команюк Виталий 1993 МСУ Львовская Инд. Команд.

39. Кушниров Денис Стрельба пулевая 1992 МСУ Днепропетровская ПП-3

40. Кулиш Сергей 1993 МСУ Черкасская ГП-4

41. Сатин Александр Прыжки на батуте 1993 МСУ Николаевская Инд.

42. Ключник Диана 1994 МС Одесская Инд.

43. Потехена Виктория Прыжки в воду 1993 МСУ Запорожская вышка

44. Бондарь Александр 1993 МСУМК Луганская вышка

45. Федечко Юрий Современное пятиборье 1992 КМС Львовская Инд. Эстафета микс.

46. Спас Анастасия 1993 КМС Донецкая Инд. Эстафета микс.

47. Сиренко Андрей Триатлон 1992 КМС Черкасская Спринт

48. Доминишин Максим Тхеквондо ВТФ 1993 МСМК Запорожская 73 кг

49. Ромоданова Ирина 1994 МСУ Киев 44 кг

50. Комащук Алина Фехтование 1993 МСУ Хмельницкая Сабля

51. Свичкарь Роман 1993 КМС Харьковская Шпага

52. Жаркая Елизавета Бадминтон 1992 МС Харьковская Одиночный

53. Свитолина Эллина Теннис 1994 КМС Харьковская Одиночный

54. Ковалец София 1994 КМС Ривненская Одиночный



Официальные лица



- Шеф миссии Сорокина Анна Валерьевна

- Молодой посол Мерлени Ирина Алексеевна

- Молодой журналист Винокурова Юлия Андреевна

- Генеральный секретарь НОК Украины Геращенко Владимир Владимирович

- Первый заместитель министра Пальчевский Андрей Иванович

- Глава рабочей группы министерства спорта и НОК Украины по вопросам подготовки к ЮОИ Костенко Николай Павлович

- Переводчик Тарасюк Алла Юрьевна

- Ответственная за культурно-образовательную программу на ЮОИ Тищенко Екатерина Александровна



