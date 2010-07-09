Борьба. Чемпионат Украины. Маленькие и большие сенсации республиканского масштаба

Финишировавший чемпионат Украины был отборочным к мировому первенству, которое 6-12 сентября состоится в Москве (Россия). Правда, всех ответов на вопросы о действительно сильнейших в каждой из весовых категорий еще нет. В турнирных хитросплетениях чемпионата Украины и ближайших перспективах наших сборниц корреспондент «СПОРТглавреда» разбирался вместе с наставником национальной команды Владимиром Евоновым.



До 48 кг – перебив друг дружку, львовянки отдали золото Донецку



Даже несмотря на отсутствие олимпийской чемпионки Ирины Мерлени, которая вполне может вернуться в спорт, конкуренция в легчайшем весе в нашей стране остается необычайно острой. Вот и на сей раз тренерский штаб обращал самое пристальное внимание сразу на пятерых борчих – бронзовую призершу чемпионата мира-2009 Людмилу Балушку, отлично проявившую себя в схватках Кубка мира этого года чемпионку Европы-2007 среди юниоров Наталию Пульковскую, чемпионку континента-2008 среди кадетов Марию Ливач, призершу двух первенств Европы среди кадетов Ирину Рыбак, а также на единственную в этой компании нельвовянку Кристину Дарануцу из Донецка.



Волею жребия львовянки вынуждены были на пути к финалу определить сильнейшую в очной борьбе. В квалификации Пульковская победила Рыбак. Потом Наталия встретилась с Балушкой. Упорная схватка завершилась победой Людмилы на туше в третьем периоде. А в полуфинале Балушку одолела Ливач. Дарануца победила свою сверстницу (обоим девушкам – по 19 лет) в финальной схватке.



«Кристина, конечно, молодец, - комментирует Владимир Евонов. – Но вместе с тем мы не можем не учитывать того факта, что ее турнирная сетка была попроще, чем у соперниц. В борьбе между собой львовянки потеряли много сил. Тем не менее, этой победой Дарануца обеспечила себе место в команде на юниорском чемпионате мира, который в ближайшие выходные стартует в Никарагуа. Посмотрим, как себя Кристина проявит там. Кроме того, последней проверкой сил для наших борчих будет турнир в польской Спале 7-8 августа. На данный момент первым номером стала Дарануца, второй я склонен считать Пульковскую. Что касается Балушки, то она зимой опять лечила колено и, видимо, из-за этого никак не может обрести нормальные кондиции. Вместе с тем, состояние Людмилы меня волнует. Такое впечатление, что она никак не может обрести моральное равновесие после бронзы на прошлогоднем чемпионате мира. Отношение к тренировкам у Балушки после этого успеха поменялось не в лучшую сторону».



До 51 кг – «сухая» победа Когут



В данной весовой категории конкуренция практически отсутствует. Достаточно посмотреть в стартовый протокол, чтобы убедиться, что на пути к победе бронзовой призерши последних чемпионатов мира и Европы Александры Когут из Львова может стать только ее землячка Марьяна Безрука, становившаяся чемпионкой континента-2007 среди кадетов.



Жребий развел Сашу и Марьяну по разным частям турнирной сетки. Потому встретились они в финале. Когут оба периода выиграла с минимальным счетом 1:0 и в очередной раз добыла звание чемпионки страны. «Качеством борьбы чемпионки я не сильно доволен. Но вместе с тем, у Шуры достаточно опыта, потому у меня есть надежда, что на чемпионате мира она опять будет бороться за медали» - заключает Владимир Евонов.



До 55 кг – достойная замена Синишиной



Для начала стоит заметить, что потенциальный лидер этого веса, чемпионка Европы-2009 Наталия Синишина из Львова временно решила поменять категорию на до 59 кг. «Наташе с трудом давалась сгонка веса, - говорит Владимир Евонов. – Потому пока она решила выступать в той категории, которая ей больше подходит. Но поскольку до 59 кг – неолимпийский вес, весьма вероятно, что в следующем году Синишина вернется в категорию до 55 кг».



В отсутствие Наталии фаворитки осталось три – призерша трех чемпионатов мира Татьяна Лазарева из Донецка, трехкратная чемпионка Европы Юлия Благиня из Львова и серебряная призерша прошлогоднего первенства континента Ирина Харив из Калуша Ивано-Франковской области. Лазарева и Благиня встретились в полуфинале. Эту схватку в упорной борьбе выиграла донеччанка.



«Юлия едва вернулась с победного для себя юниорского первенства континента, - объясняет Владимир Евонов. – Очевидно, что на чемпионат Украины ей не хватило сил. Но ничего, вскоре Благиня поборется на юниорском первенстве мира. Этот год – последний для нее на юниорском уровне. А уже со следующего львовянка, надеюсь, поведет полноценную борьбу за поездку на Олимпиаду».



В финале Харив имела преимущество над Лазаревой и в итоге стала чемпионкой. «Здесь тоже ничего удивительного нет, - говорит Владимир Евонов. – Лазарева потихоньку набирает форму после рождения второго ребенка. Таня уже выглядела неплохо, но в разговоре со мной призналась, что немного отвыкла от такой жесткой борьбы, которую ей предложила Харив. И действительно, Ирина выглядела функционально мощнее. Таким образом, первым номером сборной стала Харив, а Лазарева пока находится в ближайшем резерве».



До 59 кг – неприятный сюрприз от Василенко



Победа опытной Наталии Синишиной в данной весовой категории якобы ожидаема. Только вот специалисты и тренерский штаб ожидали встречи Наталии с призершей прошлогоднего чемпионата мира Анной Василенко из Одессы. Но в полуфинале Анна сенсационно проиграла бронзовой призерше юниорского первенства Европы-2008 львовянке Ольге Нарепехе.



«Отмечу, что первый период Василенко уверенно выиграла, - говорит Владимир Евонов. – Зато во втором она то ли переоценила себя, то ли решила отстоять преимущество. В итоге Нарепеха выиграла в клинче и, видимо, обрела какую-то уверенность. В третьей двухминутке она сумела выполнить бросок и добыть победу».



Финальную схватку у Нарепехи Синишина выиграла очень уверенно. Вместе с тем, наставник сборной отметил, что трем фаворитам этой категории конкуренцию в ближайшем будущем могут составить две юниорки. «В первую очередь, речь о победительнице Кубка Украины-2010 львовянке Ирине Гусяк, - констатирует Владимир Евгеньевич. – На недавнем юниорском чемпионате Европы у Иры что-то треснуло в колене. Я разрешил ей дальше не бороться, но Гусяк прошла турнир на морально-волевых качествах, выиграла три схватки и добыла бронзу. У девочки есть характер и это радует. Кроме того, проявить себя может и пропустившая чемпионат Украины донеччанка Ольга Кожекина. Сейчас она отправилась в Манагуа (Никарагуа) для участия в юниорском чемпионате мира».



До 63 кг – Квятковская меняет приоритеты



В этой весовой категории тоже приключилась если не сенсация, то неожиданность точно. Прекрасно проявившая себя на чемпионате Европы-2010 в Баку львовянка Юлия Остапчук (в азербайджанской столице Юлия взяла бронзу) проиграла в полуфинале своей землячке, чемпионке Европы-2008 в категории до 67 кг Марьяне Квятковской.



«После той победы на Евро Марьяна не показала ровным счетом ничего, - говорит Владимир Евонов. – К примеру, мы предоставили ей шанс и повезли в феврале на Кубок мира. Но там Квятковская выступила откровенно слабо. Потому ее победа над Остапчук стала неожиданной даже для нас, специалистов. Замечу, что выиграла Марьяна уверенно, уже на первой минуте выполнив бросок через бедро. Выкрутиться Остапчук так и не сумела: не удержавшись на мосту, она «легла» на лопатки. Что ж, теперь у Квятковской будет шанс проявить себя на чемпионате мира. А Остапчук вместе со своим личным тренером пусть поработают над исправлением ошибок. Дело в том, что львовские борчихи, тренирующиеся под руководством Андрея Пистуна, готовились к чемпионату страны самостоятельно. Их готовность (не только Остапчук, но и остальных), честно говоря, меня не впечатлила».



Вообще, по словам наставника украинской сборной, на данный момент его не слишком устраивает уровень конкуренции в категории до 63 кг. «По сути, вся борьба свелась к противостоянию Остапчук и Квятковской, - констатирует Владимир Евгеньевич. – Опытная Оксана Шаликова готовится стать мамой. Ирина Нетреба, становившаяся чемпионкой Европы среди юниоров и кадетов, перенесла операцию на плече. Еще одна чемпионка континента (2006 года) по кадетам Виктория Млынарская неудачно пригнула на зарядке – щелкнуло колено и тоже не обошлось без хирургического вмешательства. Серебряная призерша первенства Европы-2009 среди кадетов Руслана Петришин повредила то ли колено, то ли связки. Возможно, ей тоже понадобится операция».



До 67 кг – физическая мощь сделала лидером Черкасову



Перед тем, как рассказать о перипетиях борьбы в данной категории, заметим, что этот вес покинула один из мировых лидеров – сумчанка Катерина Бурмистрова, чемпионка мира-2002, трехкратная чемпионка Европы. Что логично, Катерина решила перейти в олимпийскую категорию до 72 кг.



Без Бурмистровой реальных претенденток на лидерство было две – 19-летняя действующая чемпионка мира и Европы среди юниоров Алина Махиня из Донецка и 21-летняя бронзовая призерша юниорского чемпионата Европы-2008 Алла Черкасова из Львова. Встретились эти борчихи в финале и сильнее оказалась Алла.



«Черкасова постарше, а потому пока чувствуется ее превосходство в физической мощи, - комментирует Владимир Евонов. – Кроме того, не забывайте, что Махиня едва вернулась с победного для себя юниорского чемпионата Европы. Там она выглядела блестяще, просто уничтожив соперницу по финалу – немку Марию Зельмайер. Но силы молодой девчонки не безграничны. В целом Черкасова и Махиня – равны. Замечу, что Алла, как и большинство львовских борчих, меня не впечатлила. Она хоть и выиграла, но не показала на ковре какой-то впечатляющей борьбы. Зимой Черкасова выглядела заметно сильнее. Надеюсь, что во время подготовительных сборов нам удастся вернуть Алле ее лучшую форму и на чемпионате мира она будет выглядеть достойно».



До 72 кг – удачный дебют Бурмистровой



Свой переход в тяжелейшую весовую категорию сумчанка Катерина Бурмистрова отметила победой. Победой, которая сделала ее первым номером сборной. В финале Катерина одолела 21-летнюю львовянку Оксану Ващук.



«Именно качеством борьбы Ващук на этом чемпионате я доволен больше всего, если брать во внимание всех воспитанниц Андрея Пистуна, - говорит Владимир Евонов. - Оксана перенесла тяжелую операцию на колене, долго восстанавливалась. И вот сейчас она, кажется, потихоньку обретает былые кондиции. Порадовало то, что даже в клинчах Ващук не выстаивает, а пытается бороться, делает переводы. Оксана здорово отборолась в стартовой схватке с опытной Светланой Саенко».



«Последняя, к слову, в очередной раз разочаровала, - продолжает Владимир Евгеньевич. – Признаться, накануне схватки у меня была мысль делать ставку на Ващук вне зависимости от того, выиграет она у Светланы или проиграет. Дело в том, что Саенко на международной арене совсем не борется. В этом году я присутствовал на трех международных турнирах с участием сумчанки – в Красноярске (Россия), в Киеве и на чемпионате Европы в Баку. За счет активности, техники она не заработала ни одного балла. Стоит Саенко проиграть балл – все, она стоит и не борется. Не знаю, что с нею происходит. Дома Светлана еще якобы пытается проходить в ноги, проявлять хоть какую-то активность. Но в международных стартах все совершенно по-иному. На данный момент я больше рассчитываю на 21-летнюю Наталию Паламарчук из Житомира. Правда, на чемпионате Украины она выглядела значительно хуже, чем в схватках на Кубок мира в феврале. Тоже загадка, почему так происходит. Будем говорить с ее тренером и вносить коррективы в подготовку».



«В целом должен заметить, что почти все лидеры боролись скованно, - подытоживает Владимир Евонов. – Видимо, поставив во главе угла результат, спортсменки пожертвовали качеством. Меня это не очень устраивает, потому что на чемпионате мира для того, чтобы претендовать на медали, нужно именно бороться. Но ничего, впереди у нас 17-дневный сбор в Заросляке. Там подтянем функциональную базу и поработаем над техническими ошибками. Потом 7-8 августа отправимся на турнир в Польшу, определим окончательный состав для участия на чемпионате мира. На заключительном сборе в Алуште поведем уже непосредственную подготовку к главному старту года».



Чемпионат Украины

5-6 июля. Днепропетровск

Женщины



До 48 кг

1. Кристина Дарануца (Донецкая обл.)

2. Мария Ливач (Львовская)

3. Елена Булюк (Донецкая)

3. Анжела Причепий (Донецкая)



До 51 кг

1. Александра Когут (Львовская)

2. Марьяна Безрука (Львовская)

3. Катерина Богославец (Николаевская)

3. Ольга Шнайдер (Львовская)



До 55 кг

1. Ирина Харив (Ивано-Франковская/Киев)

2. Татьяна Лазарева (Донецкая)

3. Юлия Благиня (Львовская) 3. Анна Старыгина (Киев)



До 59 кг

1. Наталия Синишина (Львовская)

2. Ольга Нарепеха (Львовская)

3. Антонина Птицына (Львовская)

3. Анна Василенко (Одесская)



До 63 кг

1. Марьяна Квятковская (Львовская)

2. Анна Федорова (Донецкая)

3. Елена Вакуленко (Донецкая)

3. Юлия Остапчук (Львовская)



До 67 кг

1. Алла Черкасова (Львовская)

2. Алина Махиня (Донецкая)

3. Юлия Лавренюк (Хмельницкая)

3. Светлана Рыжикова (Житомирская)



До 72 кг

1. Катерина Бурмистрова (Сумская)

2. Оксана Ващук (Волынская/Львовская)

3. Светлана Саенко (Сумская)

3. Юлия Торянская (Севастополь)

