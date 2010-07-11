ЧМ-2010. Уругвай – Германия: бронзовый загар под проливным дождем

Традиция проводить матчи за третье место на чемпионатах мира длительное время остается одной из загадок футбольной кухни. Едва ли не на каждом мундиале накануне таких поединков возникает вопрос – а кому, собственно, нужен этот утешительный финал? Ведь спустя годы о результатах таких поединков почти не вспоминают, а победителей и проигравших равняют под одну гребенку, называя их полуфиналистами чемпионата мира. К примеру, никто не говорит, что шведы в 1994-м в матче за третье место разгромили 4:0 Болгарию. Вспоминают о блестящих командах Томаса Бролина и Христо Стоичкова, которые на полях США преподнесли настоящий сюрприз, дойдя до полуфинала. То же самое касается и, наверное, самого сенсационного в истории мундиаля-2002, где в играх за выход в финал уступили корейцы и турки. То, что хозяева проиграли в борьбе за третье место – так, мелочи.



Наверняка, что-то подобное будет наблюдаться, когда в исторических хрониках будут вспоминать о чемпионате мира-2010. О немцах, вне сомнения, вспомнят как об одной из самых ярких команд турнира, как о команде, которая забила по четыре мяча англичанам и аргентинцам. Уругвай же останется главным сюрпризом соревнований вне зависимости от результата матча за третье место. Потому немудрено, что даже такие бойцы, как капитан немцев Филипп Лам накануне признали, что бороться в «малом финале» неинтересно.



Конечно, многие уцепились за то изречение Лама. Дескать, раз так, то немцы могут не выкладываться в полной мере, у них недостаточно мотивации. Чепуха. Эти люди – профессионалы. Раз они взобрались так высоко, они не станут портить впечатление о своем выступлении ни для себя лично, ни в глазах специалистов и болельщиков. В конце концов, даже товарищеские матчи национальных команд редко носят локальный характер. На уровне сборных важна любая игра. Тем более, когда это матч чемпионата мира.



Хотя, выбирая состав на игру, тренер немцев Йоахим Лев наверняка держал в подсознании статус матча. Это не финал, а значит, вполне можно предоставить отдых некоторым прошедшим весь турнир исполнителям. Концовка поединка с Испанией показала, что лидеры немцев откровенно устали. Как физически, так и морально. Конечно, кто-то накануне матча с Уругваем на самом деле заболел. Но в основном Лев, определяя состав, руководствовался несколькими составными: свежесть номинально основных игроков, моральное состояние подопечных и возможность дать поиграть на чемпионате мира части футболистов, которые в шести предыдущих матчах были незадействованы или мало задействованы. Конечно, попади Германия в финал, каждый из этих пунктов исключался бы.



Таким образом, состав сборной Германии в заключительном для нее матче чемпионата был экспериментальным. Ворота впервые на турнире защищал опытный Ханс-Йорг Бутт. Справа в обороне вместо Лама действовал номинальный левый бек Жером Боатенг, а его место на противоположной бровке занял дебютант мундиаля Деннис Аого. Дуэт центральных защитников привычный – Арне Фридрих и Пер Мертезакер. Опорные хавы – Сами Хедира и Бастиан Швайнштайгер. На острие атаки во второй раз на чемпионате действовал не Мирослав Клозе, а Какау. В первый раз Миро пропускал поединок против Ганы из-за удаления. Сейчас, видимо, был на самом деле болен, поскольку сомнительно, что тренер не дал бы подопечному возможности побороться за свое место в истории. Клозе оставался всего один гол до повторения рекорда бразильца Роналдо по количеству забитых на чемпионатах мира мячей. В итоге Роналдо так и остался лучшим с 15-ю голами. В довершение темы о составе сборной Германии заметим, что на позиции атакующих полузащитников вышли отбывший дисквалификацию Томас Мюллер (справа), Мезут Езил (в центре) и заменивший Лукаса Подольски Марсель Янсен. Заметим, что на этом чемпионате Марсель появлялся на поле исключительно в роли сменщика левофланговых защитников.



Наставник уругвайцев Оскар Табарес выбрал, наверное, самый оптимальный вариант состава. В воротах – Фернандо Муслера. В центре защиты – отбывший дисквалификацию капитан Диего Лугано и Диего Годин. Справа тренер поставил Хорхе Фусиле, который тоже пропускал полуфинал из-за перебора предупреждений. Самое интересное, что в первых пяти матчах Хорхе играл на левом фланге. Но на сей раз на этой позиции действовал Мартин Касерес. Выступавший в основном справа в обороне Максимилиано Перейра вышел на том же фланге, но в полузащите. Слева в средней линии действовал номинальный нападающий Эдисон Кавани. На позиции «волнорезов» - Диего Перес и Аревало Риос. В атаке – Луис Суарес и Диего Форлан.



Матч, который от начала и до конца сопровождал проливной дождь, начался с более агрессивных действий немцев. «Бундес-тим» выглядел динамичней и раскрепощенней. Видимо, эта легкость и уверенность в своих силах помогла подопечным Лева захватить преимущество со стартовых минут. Уругвай выглядел и зажатым, а где-то и усталым.



Впрочем, предпринимая попытки пройти оборону соперника, Германия едва не пропустила сама. Это Форлан хорошо выполнил штрафной с 20-метрового расстояния – мяч пролетел совсем рядом с перекладиной. А на 11-й минуте игру обострили уже немцы. После подачи Езилом углового удар головой наносил Фридрих. Мяч угодил в перекладину.



Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Швайнштайгер нанес мощный удар метров с 30-ти, Муслера в который раз на этом чемпионате сыграл ненадежно, отразив мяч перед собой. На добивание первым успел Мюллер – 1:0.



Но, владея преимуществом, немцы пропустили ответный гол довольно быстро. На 28-й минуте Перес в центре поля в подкате отобрал мяч у Швайнштайгера и лежа выдал пас на Суареса. Луис мгновенно оценил ситуацию и, заметив, что Форлан рывком вправо уводит одного центрального защитника, бросил в прорыв Кавани. Эдисон на скорости обработал мяч и отправил его точно в угол – 1:1.



Забитый гол добавил уругвайцам уверенности. Концовку тайма они провели значительно активнее, чем первую часть. На 42-й минуте подопечные Табареса могли выходить вперед. Форлан бросил в прорыв Суареса, тот справа ворвался в штрафную площадь и сильно пробил в дальний угол – мяч пролетел рядом со стойкой.



Лучше латиноамериканцы начали и вторую половину. Добавив в интенсивности, уругвайцы со стартовых минут пытались избавить соперника пространства на его половине поля. Такое давление очень быстро материализовалось. Сначала – в опасный момент. На 49-й минуте Кавани после резкого паса Аревало Риоса с центра вышел с позиции левого инсайда один на один с вратарем. Бутт угол обстрела мастерски сократил, заставив соперника пробить в себя. Кавани первым успел на отскок и от лицевой линии отпасовал на Суареса. Луис бил в касание. Бутт, который еще не успел занять места в воротах, во многом инстинктивно выбросил вверх руку и отразил удар.



Спустя две минуты вратарь немцев помочь своей команде уже не смог. Аревало Риос набрал скорость на правом краю, обыгрался с Суаресом и, выйдя на оперативное пространство, отдал передачу на линию штрафной площади на Форлана. Диего положил корпус и мастерским ударом слету от земли направил мяч в сетку – 2:1!



Немцы, к их чести быстро пришли в себя и ускорились. Делая упор на фланговые атаки, подопечные Лева быстро достигли своего. Правда, не без помощи соперников. На 56-й минуте Боатенг сделал роскошный пас справа. Конечно, прерывать передачу был обязан Муслера. Но вратарь уругвайцев застоялся на линии, а Фусиле проиграл верховую борьбу Янсену. Марсель ударом головой направил мяч в сетку – 2:2.



После того, как счет сравнялся, команды раскрылись окончательно. И те, и другие, такое впечатление, вошли в азарт и, очевидно, не чувствуя большого давления за итоговый результат, попытались обыграть соперника в прямом смысле слова. В течение почти 20-ти минут велась скоростная борьба фактически без середины поля.



Поначалу в такой обстановке комфортнее себя чувствовали уругвайцы. На 63-й минуте опасно пробил метров с 25-ти Суарес – Бутт с трудом отразил мяч в сторону. Спустя две минуты вратарь немцев небрежно выбил мяч из пределов штрафной площади. Кавани перехватил «снаряд», отдал передачу на Суареса, который быстро переадресовал мяч влево на Форлана. Диего, по сути, выходил один на один. Но Бутт исправил свою ошибку, умело срезав угол обстрела и отразив удар лидера соперников.



Немцы быстро совладали с собой и за счет скорости выполнения групповых маневров переигрывали соперника фактически до самого финального свистка. Лидерам уругвайцев в заключительной четверти поединка откровенно не хватало свежести. Немцы на их фоне выглядели живее. На 71-й минуте обострил игру своей скидкой слева Янсен. Марсель тонко подметил рывок из глубины в исполнении Какау. Нападающий на скорости вбежал в штрафную и мощно выстрелил – совсем рядом с крестовиной.



Как оказалось, это был последний шанс натурализованного бразильца забить свой второй гол на этом чемпионате. На 73-й минуте Лев выпускает вместо Какау Штефана Кислинга, очевидно, пытаясь добавить атакам своей команды мощи. И действительно, Кислинг обострил действия немецкой сборной. На 76-й минуте Штефан за счет финта избавился от опеки защитника соперников и, войдя в штрафную площадь слева, пробил – Муслера отразил удар с трудом. Еще раз забивать Кислинг мог на 88-й минуте. Слева ему отличный пас сделал Езил. Но, находясь без опеки на одиннадцатиметровой отметке, Штефан сходу пробил неточно.



Правда, к тому времени немцы уже забили гол, который оказался бронзовым. Забили во многом благодаря случаю. На 82-й минуте Езил подал справа угловой. Фридрих поборолся за мяч на дальней стойке. Мяч от ноги Арне отлетел к Лугано. Тот не успел опомниться, как на отскок среагировал Хедира. Удар головой в исполнении Сами Муслера отразить уже не мог – 3:2!



У Уругвая таки был шанс отыграться. Когда две добавленные судьей минуты уже прошли, Фордан выполнял штрафной с 20-метрового расстояния от чужих ворот. Диего вложил в выстрел все силы и мастерство. Но мяч угодил в перекладину. Впрочем, несмотря на эту неудачу сам Форлан после матча удрученным не выглядел, заметив, что его команда довольна выступлением на чемпионате мира.



Уругвай – Германия – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Т. Мюллер (19). 1:1 – Кавани (28). 2:1 – Форлан (51). 2:2 – Янсен (56). 2:3 – Хедира (82).

Уругвай: Муслера – Фусиле, Лугано (к), Годин, М. Касерес – М. Перейра, Д. Перес (Гаргано, 77), Аревало Риос, Кавани (Абреу, 88) – Л. Суарес, Форлан. Тренер – Оскар Табарес.

Германия: Бутт – Ж. Боатенг, Фридрих, Мертезакер, Аого – Хедира, Швайнштайгер (к) – Мюллер, Езил (Сердар, 90+1), Янсен (Кроос, 81) – Какау (Кислинг, 73). Тренер – Йоахим Лев.

Судьи: Арчундия – Торрентера (оба – Мексика), Вергара (Канада).

Предупреждения: Д. Перес (61) – Аого (5), Какау (7), Фридрих (90+2).

10 июня. Бухта Нельсона Манделы. Port Elizabeth Stadium. 14 градусов.

