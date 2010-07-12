ЧМ-2010. Финал. Голландия – Испания: фиеста, подаренная Иньестой

Гол Андреса Иньесты за четыре минуты до окончания дополнительного времени принес сборной Испании первый в ее истории титул чемпионов мира.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС



До мундиаля-2010 испанцы ни разу не пробивались даже в полуфинал чемпионатов мира. Эти турниры называли для Испании проклятыми. Ни блестящие баски во главе с Исидро Лангаррой в 30-х, ни ведомые Амаро Амансио чемпионы Европы-1964, ни знаменитая пятерка «стервятника» Эмилио Бутрагеньо, ни Рауль с современниками по разным причинам на мировых первенствах проявить себя не смогли. Заблуждаются те, кто говорит, что сейчас в Испании собралось лучшее в ее истории поколение игроков. По результату – да. Но в целом у испанцев регулярно были блестящие с точки зрения состава команды. Только вот им постоянно чего-то не хватало. Видимо, чтобы поймать птицу удачи, нужно ее выстрадать.



Возможно, после столь длительного тернистого пути придет и время Нидерландов. Все-таки в мировую элиту голландцы вошли лишь в начале 70-х. Те «первопроходцы» дважды проигрывали в финалах мировых чемпионатов, а поколение «трио летающих голландцев» Гуллита, Рикарда и ван Бастена после победного чемпионата Европы-1988 на мундиале-1990 дошло лишь до 1/8-й.



Теперь вот голландцы попали в финал чемпионата мира в третий раз. И в третий раз заслуженно уступили. Да-да, не удивляйтесь – заслуженно. Несмотря на то, что в истории сохранился красивый миф о романтичном футболе блестящей команды Йохана Кройффа. Да, голландцы в 70-е играли великолепно, усилиями великого тренера Ринуса Михелса став творцами знаменитого тотального футбола.



И действительно, та игра, которую голландцы демонстрировали на чемпионате мира 1974 года, была тактическим прорывом. «Оранжевые» первыми на таком уровне успешно применили то, что еще принято называть «умным хаосом». Это когда футболисты действуют на поле не согласно стартовым позициям, а исходя из игровой ситуации. Потому нередко в Голландии-74 либеро Ари Хаан оказывался на позиции разыгрывающего, а номинальный левый защитник Вим ван Ханегем мог смело «очутиться» на месте правого инсайда. Позицию великого Йохана Кройффа так и вовсе определить было невозможно. Он был повсюду. Такие рациональные перемещения при условии четкой взаимозаменяемости делали голландцев неудержимыми, на самом деле «летающими».



Но в том-то и дело, что Ринус Михелс задал направление, а соперники взяли успешную тактику на вооружение. В первую очередь, немцы. Именно команда ФРГ встретилась с голландцами в финале мирового первенства-1974. И применила свой вариант тотального футбола. Не то чтобы усовершенствованный, а выполняемый более высококлассными, если брать средний уровень, исполнителями. Конечно, атакующий потенциал голландцев с Кройффом, Нескенсом, Репом и Ренсенбринком в составе не вызывал сомнений.



Но, во-первых, немцы располагали не менее блистательным подбором футболистов, нацеленных на атаку – Хенесс, Хельценбайн, Грабовски, Бонхоф, конечно, Герд Мюллер. Равноценном с голландцем Кролом выглядел и «волнорез» сборной Германии Оверат. Но вот что отличало Германию в лучшую сторону, так это группа исполнителей защитного плана. Либеро Беккенбауэр, стоппер Фогтс, крайние беки Шварценбек и Брайтнер – эти футболисты и с точки зрения индивидуального мастерства, и по уровню универсализма значительно превосходили своих визави Зюрбиера, Рийсбергена, ван Ханегема. А немецкого голкипера Зеппа Майера с голландцем Яном Йонгбладом так и вовсе не стоит сравнивать ввиду подавляющего превосходства по всем компонентам вратарского искусства первого.



Вот и получилось, что Германия в 1974-м оказалась на самом деле сильнее, хотя футбольные романтики не признают этого и поныне. А в 1978-м Голландию в финале победила Аргентина. И опять же – по делу. К аргентинскому мундиалю голландцы, которых возглавлял австриец Эрнст Хаппель, стали опытнее и прагматичнее. Но в финале они наткнулись на не менее организованную сборную Аргентины. При этом голландцы на фоне своих соперников выглядели академично, в их действиях, как это не парадоксально, не осталось места выдумке, импровизации.



Казалось, тот же тотальный футбол, те же головокружительные перемещения. Но во время просмотра игр мундиаля-1978 не покидало ощущение, что ко всему этому соперники готовы. Но иным не позволял справиться с «оранжевыми» индивидуальный уровень исполнительней, другим – тактическая выучка. У аргентинцев было и то, и другое. А еще – у «бело-голубых» был великий Кемпес, а у Голландии не было отказавшегося играть в составе сборной Кройффа. Собственно, представителям Страны тюльпанов в решающем матче, в первую очередь, не хватило лидера, человека, способного нанести решающий удар. Кемпес в равной игре забил два гола и отдал результативную передачу.



Но, в любом случае, те сборные Голландии, как и чемпионскую команду образца 1988 года называли футбольными волшебниками. Таковыми по праву считались и их наследники – сборные, в которых блистали Бергкамп, Овермарс и Зедорф.



Потому нынешний отход от атакующего стиля, привитый тренером Бертом ван Марвийком, многими воспринимался с недоумением. Ведь Голландия опять располагала блестящим атакующим потенциалом во главе со Снейдером, Роббеном и ван Перси. Имея таких футболистов, действовать от глухой защиты? Но команда выиграла все шесть поединков на пути к финалу мундиаля-2010, потому многие скептики замолчали. Но в решающем матче защитная Голландия с незатребованными в полной мере лидерами нападения и заметно уступающими им защитниками Хейтингой, Матийсеном и ван дер Вилем рухнула под напором не менее блистательной в атаке, но заметно более надежной в обороне Испанией.



ИГРА. ИЛИ ТРИЛЛЕР



Оба наставника выставили на финальный матч самые что ни на есть боевые составы. Разве что некоторые вопросы накануне возникали относительно основы сборной Испании. Но Висенте Дель Боске выбрал тот же вариант, что и на полуфинальный матч с немцами, то есть оставил в запасе Фернандо Торреса и выпустил вместо него Педро. Таким образом, тренер во второй раз подряд предпочел игрока работящего и хорошо сыгранного с партнерами по «Барселоне» талантливому, но пребывающему в плохой физической форме Торресу.



Ворота испанцев, как обычно, защищал Икер Касильяс. В обороне – Серхио Рамос (справа), Хоан Капдевилья (слева), Карлес Пуйоль и Херард Пике (в центре). Дуэт опорных полузащитников составили Серхио Бускетс и Хаби Алонсо. На острие атаки выдвинут Давид Вилья, а функции атакующих хавов или полунападающих выполняли Андрес Иньеста (справа), Хави (в центре) и Педро (слева). При этом предыдущие матчи показали, что относить игроков группы атаки сборной Испании к какой-то отдельно взятой позиции нельзя. В ходе матча весь квартет постоянно меняется позициями.



Наставник голландцев Берт ван Марвийк не удивил ни на каплю. В воротах – Мартен Стекеленбург. В обороне – пропустивший полуфинал из-за дисквалификации Грегори ван дер Виль (справа), капитан Джованни ван Бронкхорст (слева), Йон Хейтинга и Йорис Матийсен (в центре). На позиции «волнорезов» – Марк ван Боммель и Найджел де Йонг, который тоже пропускал полуфинал с уругвайцами из-за дисквалификации. Под единственным чистым нападающим Робином ван Перси расположились Арьен Роббен (справа), Уэсли Снейдер (в центре) и Дирк Кюйт (слева).



Со стартовых минут преимущество захватили испанцы. Подопечные Дель Боске за счет быстрого владения мячом зажали соперника на его половине поля. Открывать счет пиренейцы могли на пятой минуте. Хави навесил штрафной справа, а Серхио Рамос, выиграв верховую борьбу в центре чужой штрафной площади, нанес мощный удар – Стекеленбург сыграл блестяще, отразив мяч в падении.



На десятой минуте испанцы создали еще две удобнейшие ситуации. Иньеста находясь по центру в 25-ти метрах от ворот, перевел вправо на Серхио Рамоса. Тот с легкостью ушел от Кюйта и вышел на ударную позицию. Правда, удар Серхио в дальний угол не получился – Хейтинга выбил мяч на угловой. После розыгрыша корнера Хаби Алонсо навесил справа на дальний угол вратарской площади. Там защитники голландцев потеряли Вилью. Давид бил слету, но, не положив в достаточной мере корпуса, пробил немного мимо.



Впрочем, нельзя сказать, что стартовое доминирование испанцев состоялось исключительно по их инициативе. Голландцы весь чемпионат провели в контратакующей манере, потому не было сомнений, что и в финале против динамичных испанцев «оранжевые» будут действовать в своем излюбленном стиле. Иное дело, что позволяя сопернику приближаться к воротам так близко, Голландия рисковала допустить минимальную ошибку, которая может оказаться роковой. К примеру, подопечные ван Марвийка трижды ловили в минимальные офсайды Вилью. Не было гарантии, что хоть раз Давид ловушки не избежит.



Потому ближе к середине тайма голландцы перевели игру в середину поля. Опять-таки, не без помощи соперника, который не мог удерживать взятую со старта интенсивность во владении мячом и применять коллективный прессинг весь тайм. Так или иначе, постепенно игра стала откровенно вязкой, с большим количеством нарушений. При этом стыки были чересчур жесткими, что привело сразу к пяти предупреждениям уже в первой половине.



Обострить игру командам на двоих за последние 30 минут тайма удалось лишь однажды. В добавленное арбитром время Снейдер выполнил подачу со штрафного почти от центральной линии. Кюйт выиграл верховую борьбу на левом углу вратарской площади и отдал передачу в центр. Испанцы в последний момент вынесли мяч из пределов штрафной площади. Правда, на подборе первыми были голландцы, вследствие чего ван Боммель сбросил мяч набежавшему справа Роббену. Арьен впервые в матче подработал мяч под левую ногу и тут же пробил в ближний угол – Касильяс с трудом перевел «круглого» на угловой.



На старте второго тайма испанцы подали опасный корнер. Хави навесил, Пуйоль выиграл борьбу на ближней стойке и перевел мяч головой на дальнюю стойку. Там без опеки оказался Капдевилья. Но Хоан забежал за мяч и вывернуть ногу для удара не успел.



Но этот эпизод длительное время так и оставался единственным обострением во втором тайме. Голландцы окончательно отодвинули эпицентр игровых действий в середину поля. Попытки испанцев обострить игру за счет быстрых перепасовок были откровенно неэффективны. Главное, что бросалось в глаза – у Испании абсолютно перестали работать фланги. Это заметил и Дель Боске. Именно на усиление фланговой игры тренер испанцев направил замену на 60-й минуте, выпустив вместо Педро правого крайнего нападающего Хесуса Наваса. Этот игрок здорово усилил игру Испании в проигранном ею матче от Швейцарии.



Но едва Навас вышел на поле, как испанцы могли пропустить гол. Снейдер в центре поля выиграл борьбу у Хаби Алонсо и выполнил великолепную передачу на ход Роббену. Слева при создании офсайдной ловушки задержался Капдевилья, что позволило Арьену выйти один на один с Касильясом. Икер вышел из ворот и в последний момент, когда уже казалось, что мяч летит в угол, ногой перевел «снаряд» на угловой.



На 70-й минуте испанцы ответили любезностью на любезность. Навас выполнил великолепную передачу низом с правого фланга. Хейтинга пытался прервать пас, но сделал это неудачно. От ног голландца мяч попал к Вилье, который на дальней стойке был совершенно один. Но мяч срезался с ноги Давида – он попал в постелившегося под удар защитника. Так или иначе, Навас серьезно усилил игру на фланге. Чтобы эта замена в исполнении Дель Боске не оказалась результативной, ван Марвийк выпустил вместо уставшего Кюйта быстрого Эльеро Элиа.



На 77-й минуте едва не произошло повторение полуфинального сценария, когда после подачи углового единственный гол в ворота немцев забил Пуйоль. Разница лишь в том, что на сей раз корнер был слева, а удар головой после ложного забегания наносил Серхио Рамос. Мяч просвистел в сантиметрах над перекладиной.



В концовке матча испанцы завладели преимуществом. Такое впечатление, голландцы устали и потихоньку стали не успевать за быстрыми групповыми маневрами соперников. Но в то время, когда оборона «оранжевых» работала на пределе, Де Йонг выполнил длинную передачу от линии собственной штрафной. В центре ван Перси выиграл воздушную борьбу и бросил в прорыв Роббена. Арьен на скорости ушел от Пуйоля. Испанию спас своевременный выход из ворот Касильяса.



В конце основного времени Дель Боске сделал еще одну замену на обострение игры: вместо опорного хава Хаби Алонсо вышел атакующий игрок Сеск Фабрегас. Именно Сеск на пятой минуте овертайма мог открыть счет в матче. Голландцы потеряли мяч в середине поля. Иньеста, завладев «сферой», быстро разобрался в ситуации и отдал передачу на ход Фабрегасу. Сеск вышел один на один с вратарем, но где-то растерялся и попал в ногу вышедшему из ворот Стекеленбургу.



Не успели испанцы опомниться, как соперник провел ответную атаку, после которой защитникам пришлось выбивать мяч из-под ног Роббена на угловой. После его подачи Серхио Рамос проиграл позиционно Матийсену, но тот с убойной позиции пробил выше ворот.



В середине первого дополнительного тайма еще две отличные возможности потеряли испанцы. Сначала, получив передачу из глубины, на ворота выходил Иньеста. Но, не пробив сразу, Андрес сблизился с ван Бронкхорстом, а вместо того, чтобы отдать на никем не прикрытого Вилью, пошел в обводку. Капитан голландцев не дал себя обыграть. Еще раз ван Бронкхорст спас команду через две минуты, когда справа врывался в штрафную площадь Навас. Джованни успел подставить ногу под удар соперника и мяч пролетел рядом со стойкой.



В целом же в овертайме сказывалась лучшая физическая готовность испанцев. Замены, проведенные ван Марвийком, на общую картину не повлияли. Вышедшие на поле Рафаэль ван дер Варт и дебютант чемпионата Эдсон Брафхейд, возможно, усилили непосредственно свои позиции, но командной скорости их выход не прибавил.



Видимо, переломным моментом стал эпизод на 109-й минуте. Иньеста, обыгравшись в стенку с Хави, выбегал один на один со Стекеленбургом. Не успевавший за испанцем центрбек Хейтинга в отчаянии схватил Андреса за плечо. Арбитр показал нарушителю предупреждение, которое было для него вторым в матче. Вдобавок – опасный штрафной, который, впрочем, Хави выполнил не слишком удачно.



Но потеря центрального защитника таки оказалась для голландцев роковой. Решающей стала 116-я минута. Примечательно, что результативную атаку испанцы начали после того, как Элиа, пытаясь пройти между двух защитников соперника, упал, имитируя, что против него применили блокировку. Однако английский рефери Уэбб принял очередное правильное решение, не среагировав на симуляцию. Испанцы перешли в контрнаступление. Мяч был переведен влево, откуда передачу на центральную линию штрафной площади выполнял Торрес. Пас пытался прервать оказавшийся на месте центрбека ван дер Варт. Но на отскоке первым был Фабрегас, мгновенно отпасовавший вправо на врывавшегося в штрафную площадь Иньесту. Андрес принял на ход, а вторым касанием мощно пробил мимо Стекеленбурга – 1:0! Справедливо, что «золотой» гол забил лучший игрок финала.



Таким образом, Испания впервые в истории стала чемпионом мира. Также испанцам принадлежит другое историческое достижение. Впервые действующий чемпион Европы становится сильнейшим на планете. И, конечно, Испания стала первой европейской командой, сумевшей выиграть Кубок мира за пределами Старого Света.



Голландия – Испания – 0:1 (0:0, 0:0)

Гол: 0:1 – Иньеста (116).

Голландия: Стекеленбург – ван дер Виль, Хейтинга, Матийсен, ван Бронкхорст (к) (Брафхейд, 105) – ван Боммель, Н. де Йонг (ван дер Варт, 99) – Роббен, Снейдер, Кюйт (Элиа, 71) – ван Перси. Тренер – Берт ван Марвийк.

Испания: Касильяс (к) – Серхио Рамос, Пуйоль, Пике, Капдевилья – Бускетс, Хаби Алонсо (Фабрегас, 87) – Иньеста, Хави, Педро (Навас, 60) – Вилья (Ф. Торрес, 106). Тренер – Висенте Дель Боске.

Судьи: Уэбб – Канн, Малларки (все – Англия).

Предупреждения: ван Перси (15), ван Боммель (22), Н. де Йонг (28), ван Бронкхорст (54), Роббен (84), ван дер Виль (111), Матийсен (117) – Пуйоль (16), Серхио Рамос (23), Капдевилья (67), Иньеста (118), Хави (120+1).

На 57-й минуте предупрежден, на 109-й удален Хейтинга.

11 июля. Йоханнесбург. Soccer City Stadium. 14 градусов.

