Михаил Беленький: «Наша победа на чемпионате Европы не стала неожиданностью»

В чемпионате Европы по универсальному бою среди юношей и девушек 10-11 и 12-13 лет, который проходил в Коблево (Николаевская область), сборная Украины уверенно заняла 1-е место. Второе место заняла сборная России, на третьем – Азербайджан. Всего соревновались команды из 24 стран, среди которых были и западноевропейские – Бельгия, Франция, Германия, Бельгия, Швеция. Свою команду представил и Израиль. Об итогах чемпионата Европы и планах на будущее «СПОРТглавреду» рассказывает главный тренер всех сборных Украины по универсальному бою Михаил Беленький.



Михаил Аронович, в прошлом году на юношеском чемпионате Европы в Коблево наша сборная также опередила основателей универсального боя – россиян. Поэтому и нынешний результат нельзя, наверное, назвать сенсацией?



Сборные Украины по унибою практически на всех соревнованиях (и среди юношей, и среди взрослых), входят в первую тройку. Поэтому и сейчас нашей победе никто не удивлялся. Она не стала неожиданностью.



За счет чего удалось вырвать командную пальму первенства у россиян?



Так как чемпионат проходил в Украине, нам удалось выставить полный состав участников во всех весовых категориях. Кстати, россияне также привезли полный состав. Нам очень помог подготовиться учебно-тренировочный сбор, который за неделю до соревнований прошел в Коблево. Другие сборные ведь не имели возможности здесь потренироваться.



Спортсмены каких городов входили в состав сборной Украины?



Из Винницы, Харькова и Могилев-Подольского (Винницкая область). Сборную мы сформировали из сильнейших спортсменов страны. Всего в нее входило 18 юных унибойцев.



Сколько медалей в личном зачете в активе украинцев?



Пятнадцать. Среди них шесть – золотых. Чемпионами стали виннитчане Илья Продивус (до 40 кг) и Константин Степанюк (до 31 кг), харьковчане Александр Яритишин (свыше 45 кг), Антон Катериняк (55 кг) и Сергей Крипчач (55 кг), представительница Могилева-Подольского Виолетта Ломакина (47 кг).



Кого еще можно выделить из призеров?



Антона Продивуса (2 –е место в категории 31 кг), еще одного племянника (как и его брат, чемпион Европы Илья) президента Федерации бокса Украины, известного винницкого бизнесмена, в прошлом победителя и призера всеукраинских и международных соревнований по боксу Владимира Продивуса. Хорошую технику также показали виннитчане Игорь Несмачный (3-е место), Андрей Стукан (2-е место), Сергей Переончук (3-е место) и Марина Михайленко из Могилев-Подольского (2-е место).



Владимир Продивус теперь помогает не только боксерам, но и универсальным бойцам?



Он выделил нам бесплатный автобус для переезда в Коблево. Владимир Продивус заинтересовался унибоем. Кстати, когда он бывает в Виннице, занимается со своими племянниками общефизической подготовкой и техникой бокса.



Кто готовил сборную команду Украины к чемпионату Европы?



Отмечу винницких тренеров Александра Пастуха, Ивана Нагорняка, чемпиона мира по универсальному бою среди мужчин Валерия Бондаря, Владимира Бабина. Все они подготовили в сборную своих воспитанников.



Какие награды получили призеры?



Фирменные футболки от спонсоров, медали и грамоты.



Где проходили соревнования?



На базе винницкого предпринимателя Василия Откидача, вице-президента Федерации универсального боя Украины. Он предоставил спортсменам и судьям хорошие номера, сбаллансированное питание.



Не жаловались ли на организацию и определенные неудобства представители дальнего зарубежья?



Все остались очень довольны условиями. И не только бытовыми, но и организационными. В частности, соревнования проходили на открытом воздухе, где были установлены полоса препятствий и татами. Рядом – 25-метровый бассейн, где все участники чемпионата Европы могли поплавать и рядом позагорать.



Что именно входило в программу соревнований?



Полоса препятствий (прыгнуть через забор, преодолеть мост, пробежать по шведской лестнице), стрельба из пистолета, бросание мяча в цель, после чего проходил поединок на татами.



Какие приемы на татами могли использовать юные спортсмены?



Броски, удушающие и болевые приемы.



В сборную Украины в основном входили борцы?



Только борцы. Ведь в возрастной группе 11-13 лет на соревнованиях еще нельзя применять боксерскую технику.



Украинцы в основном побеждали за счет удачных действий на татами или благодаря быстрому прохождению полосы препятствий?



Оба этих компонента унибоя у наших сборников были на хорошем уровне.



Не было ли травм, проблем с судейством?



На судейство никто не жаловался, значительных травм не было. Словом, все прошло без инцидентов.



В последнее время официальные международные соревнования по универсальному бою в основном проходят в России или Украине. Не планируют ли взять на себя организацию чемпионатов страны Западной или Восточной Европы, хотя бы с целью популяризации унибоя?



В августе юношеский чемпионат Европы пройдет в Румынии.



Количество стран, которые культивируют унибой, растет?



В этом году в чемпионате Европы приняли участие на две сборные больше, чем в прошлом. То есть география участников международных соревнований с каждым годом расширяется.



Как спортсмены и тренеры из разных стран общались между собой и с украинскими организаторами?



Почти все команды приехали со своими переводчиками.



К каким соревнованиям ведете подготовку?



В июле в Медыни (Россия) пройдет чемпионат Европы среди юниоров 18–20 лет, а в августе в Румынии пройдет чемпионат Европы среди юношей 15–17 лет.

