Руслан Савлохов: «Сейчас Стаднику не до тренировок»

На минувшей неделе в Днепропетровске завершился чемпионат Украины. Эти соревнования должны были стать отборочными для наших «вольников» в свете участия на первенстве мира, которое стартует 6 сентября в Москве. Но в итоге всех ответов на вопрос о сильнейших в каждой из весовых категорий тренерский штаб сборной не получил. В разговоре с корреспондентом «СПОРТглавреда» наставник национальной команды Руслан Савлохов дал понять, что на данный момент определены четыре из семи участников первенства планеты.



Руслан Сосланович, во время нашей последней беседы вы отмечали, что в чемпионате Украины в Днепропетровске будут стартовать все сильнейшие. Однако в итоге самых титулованных – серебряных призеров Олимпиады-2008 Василия Федоришина (весовая категория – до 60 кг) и Андрея Стадника (до 66 кг) – среди участников мы не увидели…



Федоришин в данный момент является для нашей сборной тем лидером, которому нужно идти на встречу. Вообще, если к кому-то у меня и были претензии после чемпионата Европы, то только не к Василию. Федоришин своим отношением к делу вообще никогда не давал мне повода сомневаться в себе. Это мировой лидер, я не могу заставлять его бороться в чемпионате страны, если он сильнее своих соперников на голову. Тем более, что в ближайшие выходные стартует «Золотое гран-при» в Баку, где Вася сможет проверить свою готовность к мировому чемпионату. Потому мы пошли Федоришину на встречу. Зачем человеку лишний раз заниматься сгонкой веса?



Что касается Андрея Стадника, то он заболел. Сейчас он находится под присмотром врачей. В ближайшее время ему должны установить диагноз и назначить курс лечения. Надеюсь, что все будет в порядке и Андрей сможет набрать форму до чемпионата мира. В данное время Стадник должен сосредоточиться на лечении. Он не тренируется, но, думаю, такому профессионалу полтора месяца будет достаточно, чтобы набрать оптимальные кондиции и успешно выступить на чемпионате мира. Хотя, конечно, абсолютной гарантии в том, что Андрей до сентября будет в строю, у меня нет. Потому одновременно присматриваемся ко вторым номерам в категории до 66 килограммов. Чемпионом страны стал Алексей Мельник. Пусть работает. Посмотрим, как он в августе проявит себя на турнире Циолковского в Польше.



Юрий Баландюк в категории до 60 кг и Алексей Мельник в весе до 66 кг стали чемпионами страны на соревнованиях, которые носили статус отборочных к чемпионату мира. Им будет дан шанс побороться в прикидках с Федоришиным и Стадником соответственно?



Никаких проблем. Что Стадник, что Федоришин готовы бороться с кем угодно. Если будет необходимость, они выйдут на ковер против любого из своих конкурентов. Потому так категорично вопрос ставить не стоит. Надо – лидеры отборются. И даже не сомневаюсь, что они докажут свое превосходство. Но на сегодня в категориях до 60 и до 66 кг уровень лидеров и вторых номеров катастрофически различается.



Главная интрига чемпионата Украины ожидалась в категории до 84 кг. Но основной схватки – чемпиона мира-2006 Ибрагима Алдатова против призера Олимпиады-2008 Тараса Данько – мы так и не дождались…



Тем не менее, думаю, этот чемпионат снял все вопросы. Данько в полуфинале проиграл Виктору Мухе, Алдатов одолел всех соперников и стал чемпионом. Не стоит также забывать, что Тарас проиграл Мухе второй раз в этом году. Впервые это произошло в мае, на турнире «Черное море» в Одессе. Так что сейчас, судя по спортивному результату, явный лидер – Алдатов. Перед чемпионатом мира Ибрагим выступит на турнире в Польше. Там никаких задач перед ним стоять не будет. Он просто проверит свои силы перед главным стартом года.



Данько в июне стал победителем Гран-при в Тбилиси. Там он продемонстрировал неплохую борьбу. Возможно, раскрыться в чемпионате страны Тарасу помешал психологический аспект?



К чемпионату страны все спортсмены готовились индивидуально, с личными тренерами. Потому мне трудно сказать, каковы истинные причины неудачи Данько. Вроде, перед соревнованиями с настроем у Тараса проблем не было.



Впервые после двухгодичной паузы появился на ковре опытный тяж Вадим Тасоев (категория – до 120 кг). Возвращение Вадиму, судя по спортивному результату, удалось. Он стал чемпионом…



Для Тасоева чемпионат страны – не показатель. Посмотрим, как Вадим будет выглядеть на турнире в Польше. Там проявится уровень готовности Тасоева к чемпионату мира. Он тот парень, который никогда не согласится ехать на такие соревнования, как первенство планеты, туристом. Вадим поедет только за медалью.



Пока же могу заметить, что меня расстроил Ищенко. Ваня что-то совсем не боролся на чемпионате страны. В схватке второго круга уступил Евгению Дзюбаку еще один потенциальный претендент на место в сборной – призер чемпионата Европы Вася Тисменецкий. С другой стороны, ничего удивительного не произошло. Василий пропустил из-за травм почти год, он еще не успел в полной мере восстановить физические кондиции. И, конечно, сказалось отсутствие соревновательной практики.



В категории до 96 кг чемпионом страны второй год подряд стал молодой Валерий Андрийцев. Но среди серьезных конкурентов Валерия в Днепропетровске стартовал только Илимдар Саидов…



Что да, то да. К сожалению, вот уже практически год из-за болезни не может бороться Георгий Тибилов. После Кубка мира травмировался и перенес операцию Павел Олийнык. Паша потихоньку восстанавливается, но бороться он еще не готов. Что касается Андрийцева, то он, конечно, молодец. Второй год подряд он доказывает статус сильнейшего в стране.



Единственное, хотелось бы пожелать Валерию, чтобы он так же уверенно и агрессивно боролся на международной арене. На турнире в Тбилиси Андрийцев был пятым, сейчас посмотрим, как он проявит себя на «Золотом гран-при» в Баку. Соперничество с сильнейшими борцами должно поспособствовать хорошей подготовке Валерия к чемпионату мира. Надеюсь, что в Баку наш молодой борец обретет необходимую перед стартом на мировом первенстве уверенность.



Самые неожиданные результаты на чемпионате Украины зафиксированы в категории до 74 кг. Предполагалось, что за золото будут бороться Гия Чихладзе, Джамбули Цотадзе, Олег Билоцерковский. А выиграл опытный Владимир Сиротин, которого вряд ли кто-то воспринимал всерьез…



Конечно, ведь Владимира никто не видел в деле уже более трех лет. Это сюрприз даже для меня. Сколько раз мы с вами в последнее время общаемся, столько мне приходится повторять, что категория до 74 кг – проблемная. К сожалению, чемпионат Украины запутал ситуацию еще больше. Меня откровенно разочаровали Чихладзе, Цотадзе, Билоцерковский, Дмитрий Комисар. Эти ребята знали, что чемпионат страны – отбор к первенству мира. Они целенаправленно готовились к соревнованиям в Днепропетровске.



Считаю, что оправдание неудаче есть только у Цотадзе. Джамбули полтора месяца назад в Грузии похоронил отца. Видимо, из-за этой трагедии он не успел подготовиться, как следует. Исходя из этого, мы предоставим Цотадзе шанс. Он и Сиротин поедут на турнир в Польшу. Что касается Чихладзе, то у него после необъяснимого для меня поражения от Олега Росола возможность поехать на чемпионат мира может быть только в случае победы на «Золотом гран-при» в Баку. По итогам этих турниров тренерский совет определит сильнейшего.



Зато оправдал ожидания представитель легчайшей категории – до 55 кг – Николай Айвазян. Он уже обеспечил себе место на чемпионате мира?



Думаю, да. Николай хорошо подготовился к чемпионату Украины, показал хорошую борьбу и победил. После этого у меня опять появилась надежда, что к Олимпийским играм Айвазян будет способен бороться за медали. Пока ему не хватает стабильности. Но это качество – наживное.



Результаты стартующего на выходных в столице Азербайджана Баку «Золотого гран-при» могут как-то повлиять на формирование состава к чемпионату мира?



Замечу, что на эти соревнования едут те ребята, которые заняли места в восьмерках сильнейших на турнире Ярыгина в Красноярске (Россия) и Гран-при Картозии и Балавадзе в Тбилиси (Грузия). Потому туда едет не основной состав сборной. Вместе с тем, стимул у представителей отдельных весовых категорий будет. О Чихладзе я уже говорил. В связи с неопределенной ситуацией со Стадником важны эти соревнования будут для представителей категории до 66 кг Юрия Семакина и Семена Радулова. А вот для Василия Федоришина и Валерия Андрийцева результат не столь важен. В Баку они смогут проверить уровень своей готовности к чемпионату мира.



Состав сборной Украины на «Золотое гран-при» в Баку (Азербайджан)

Мужчины: до 55 кг – Юрий Леденев; до 60 кг – Василий Федоришин; до 66 кг – Юрий Семакин, Семен Радулов; до 74 кг – Гия Чихладзе; до 84 кг – Виктор Муха, Тарас Данько; до 96 кг – Валерий Андрийцев.

Женщины: До 51 кг – Александра Когут; до 55 кг – Наталия Синишина; до 59 кг – Анна Василенко; до 63 кг – Юлия Остапчук; до 67 кг – Катерина Бурмистрова.



Чемпионат Украины

7-8 июля. Днепропетровск

Мужчины



До 55 кг

1. Николай Айвазян (Киевская обл.)

2. Сергей Ратушный (Запорожская)

3. Любомир Литвинчук (Ивано-Франковская)

3. Юрий Леденев (Запорожская)



До 60 кг

1. Юрий Баландюк (Львовская)

2. Любомир Симак (Ивано-Франковская)

3. Александр Холявицкий (Донецкая)

3. Титал Джафарян (Харьковская)



До 66 кг

1. Алексей Мельник (Киев/Хмельницкая)

2. Ростислав Первачук (Львовская)

3. Георгий Златов (Одесская/Херсонская)

3. Семен Радулов (Одесская)



До 74 кг

1. Владимир Сиротин (Киев)

2. Дмитрий Комисар (Сумская)

3. Олег Росол (Черниговская)

3. Джамбули Цотадзе (Днепропетровская)



До 84 кг

1. Ибрагим Алдатов (Харьковская)

2. Виктор Муха (Сумская)

3. Роман Красненко (АР Крым/Житомирская)

3. Тарас Данько (Черниговская/Киев)



До 96 кг

1. Валерий Андрийцев (Житомирская/Киев)

2. Илимдар Саидов (АР Крым/Одесская)

3. Евгений Духин (Херсонская)

3. Любомир Сагалюк (Ивано-Франковская)



До 120 кг

1. Вадим Тасоев (Одесская/Харьковская)

2. Вячеслав Музаев (Киевская)

3. Олег Иванов (Ивано-Франковская)

3. Евгений Дзюбак (Киев)

