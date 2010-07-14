Лучший игрок чемпионата мира - Рамос

14 июля 2010, 11:10

…К такому мнению пришли футбольные аналитики, оценив каждое движение футболистов на поле.

На чемпионате мира FIFA 2010 много чего произошло впервые: впервые турнир состоялся на африканской земле, впервые чемпионом стала Испания, и впервые каждая секунда игрового времени оценивалась с помощью системы Castrol Index. Применяя высокие технологии и объективный анализ, чтобы оценить каждое движение футболистов на поле, Castrol Index определил Серхио Рамоса лучшим игроком Чемпионата мира FIFA 2010.
Место    Игрок      Амплуа         Страна      Castrol Index

1 Серхио Рамос Защитник Испания 9,79
2 Жоан Капдевила Защитник Испания 9,74
3 Карлес Пуйоль Защитник Испания 9,70
4 Филипп Лам Защитник Германия 9,66
5 Жерард Пике Защитник Испания 9,63
6 Давид Вилья Нападающий Испания 9,59
7 Уэсли Снайдер Полузащитник Нидерланды 9,56
8 Луис Суарес Нападающий Уругвай 9,53
9 Томас Мюллер Полузащитник Германия 9,51
10 Мануэль Нойер Вратарь Германия 9,48
11 Серхио Бускетс Полузащитник Испания 9,46
12 Джон Пэнтсил Защитник Гана 9,43
13 Марк ван Боммель Полузащитник Нидерланды 9,41
14 Бастиан Швайнштайгер Полузащитник Германия 9,39
15 Пауло да Силва Защитник Парагвай 9,36
16 Хаби Алонсо Полузащитник Испания 9,34
17 Арне Фридрих Защитник Германия 9,32
18 Грегори ван дер Вил Защитник Нидерланды 9,30
19 Йорис Матийсен Защитник Нидерланды 9,28
20 Максимилиано Перейра Защитник Уругвай 9,26

(Источник: FIFA.com/castrolindex)

• По результатам объективной оценки всех игроков, их движений и пасов на этом турнире, Серхио Рамос занял первое место в рейтинге Castrol Index. Великолепная всесторонняя игра этого испанского защитника, мастерское сочетание атаки и обороны не только помогли ему возглавить рейтинг, но и привели его сборную к первой победе в истории Чемпионата мира FIFA.

• Испанцы пропустили всего два гола на этом турнире и повторили рекорд победителей прошлых чемпионатов - Франции (1998) и Италии (2006), поэтому неудивительно, что четверка испанских защитников оказалась в первой пятерке рейтинга. Испанские защитники великолепно провели турнир и практически свели на нет количество моментов у голландцев, укрепив, таким образом, свои позиции в Castrol Index.

• В то время как Рамос занимает первое место в Castrol Index по результатам объективного анализа игровых показателей, Диего Форлан из сборной Уругвая путем голосования был определен лучшим игроком турнира и получил «Золотой мяч».

• Многим может показаться странным, что Форлан (46-ое место) не попал в первую двадцатку Castrol Index. Он набрал ниже среднего по таким показателям как точность пасов (почти половина его передач не нашли адресата) и расстояние до ворот во время удара (в среднем 21 м). Хотя удары с дальней дистанции очень впечатляют, они дают вратарю время сориентироваться, и, согласно статистике, их чаше отражают. Поэтому нападающие получают меньше баллов за такие удары.

• Хотя сборная Германии и не вышла в финал, она хорошо представлена в первой десятке Castrol Index благодаря очень сильной игре на протяжении турнира. Защитник Филипп Лам показал солидную игру в обороне и проявил высокое мастерство в атаке, нарушив тем самым доминирование испанцев в верхних строчках рейтинговой таблицы.

• Партнер Лама по команде Томас Мюллер завершил турнир на девятом месте и увез домой две престижные награды. Он получил «Золотую бутсу FIFA» за пять забитых голов и три результативные передачи и был признан Лучшим молодым игроком турнира за хорошее выступление на чемпионате.

• Второе место среди претендентов на «Золотой мяч» занял голландец Уэсли Снайдер. Хотя этот голландский полузащитник с высоким рейтингом проиграл Форлану конкурентную борьбу за «Золотой мяч», он занимает седьмое место в Castrol Index, завоевав своей игрой много новых почитателей.

• Немец Мануэль Нойер превзошел испанца Икера Касильяса и сохранил за собой статус лучшего вратаря турнира в рейтинге Castrol Index. Тем не менее, первый номер испанской сборной увез домой «Золотую перчатку» после того как в статусе капитана довел свою команду до победы в финале.

• Хотя защитники и не попали в список претендентов на «Золотой мяч», они заняли 11 позиций в первой дюжине Castrol Index. В турнире, где среднее количество ударов по воротам за матч составило всего 27,9, а количество забитых голов - 2,21, вклад защитников в игру команд очевиден.

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