Фальш-старт или Морально-паралитический кураж

Месячник качественного футбол позади. Хватит расслабляться. На арену возвращаются бойцы невидимого фронта. Невидимого, потому что смотреть на них противно. Примечательно, что открылось так называемое действо под названием «20-й чемпионат Украины по футболу» «мегаматчем» «Заря» - «Севастополь». Это как ведро жирных помоев на голову человеку, едва вышедшему из холодного душа. В предисловии к поединку телекомментатор рассуждал о том, что обе команды должны играть на кураже. Одни – желая разорвать соперника в родных стенах, другие – ТОМУ ЩО дебютанты. Но способны ль куражиться люди, на лице у которых в их 20 с небольшим написана жизненная усталость? Точнее, не усталость, а лень. И вальяжность, приобретенная вместе с «огромными тыщми даже за проигрыш и за ничью».



Поразительно, но за 90 минут у этих бездарей не проявилось ни грамма азарта. Нет, однажды таки проявился. У одного деятеля, который имеет отношение к клубу «Шахтер», а сегодня по профнепригодности выступает за «Зарю». Фамилия его – Полянский. На справедливый после нулевой по всем параметрам ничьей гнев болельщиков, выраженный свистом, этот так называемый футболист ответил борзым «факом». Правда, потом Полянский скорчил хорошую мину при плохой игре, возомнив себя Цезарем. На официальном сайте своего клуба этот, с позволения сказать, мастер кожаного мяча заявил, что на самом деле он, оказывается, выразил согласие с болельщиками. И показал им не средний палец вверх, а большой вниз.



А вообще, амбиций представителям украинской «копанки» не занимать. Какой-то Рибейро из запорожского «Металлурга» планирует сыграть за сборную Бразилии. Вот так. Ни мало, ни много. Если сменщик Дунги узнает о существовании очередного Рибейры, то обязательно пригласит его в состав «пентакампеонов». Только за то, что однажды в матче стартового тура этот «кудесник» обыграл троих киевских «канониров» одним махом. О том, что больше бразилец не отличился ничем, скромно промолчим.



Украинский чемпионат вскоре и вовсе может стать базовым при комплектации сборной Бразилии. Лишь бы в Харькове Эдмара и Жажу Коэльо натурализовывать передумали. Но и без них «новому Дунге» выбирать есть из кого. В одном «Динамо» - четыре кандидата! И это без учета «нового месси» по фамилии Бертольо, а также еще не прибывшего в распоряжение Валерия Георгиевича Газзаева Андре. Особенное внимание стоит обратить на Маграо, которого на фланге оббегал не какой-то там Майкон, а хороший по меркам второй советской лиги краек «Оболони» Сибиряков.



Наша премьер-лига богата талантами. Одних только «новых месси» здесь появилось не меньше, чем «новых заваровых и мунтянов». Из года в год не перестаешь удивляться, что все эти вместе собранные «нью-васюки» часто выглядят убого даже на фоне банальных работяг из «Борисфена» и «Оболони».



Ничья «Динамо» в матче с «Оболонью» выходит за любые рамки приличия. Ведь наставник «пивоваров» Сергей Ковалец собрал команду даже не из материала, который оказался не нужен грандам. Так было раньше. Сегодня состав «Оболони» составляют совсем молодые ребята, среди которых даже выше упомянутый Сергей Сибиряков кажется футбольным аксакалом. О полузащитнике Валентине Слюсаре и вратаре Олеге Остапенко и вовсе промолчу.



И вот с такой командой великие динамовцы большую часть матча играли на равных. Более того, начиная с 74-й минуты господин Газзаев начал делать замены, направленные не на усиление атакующего потенциала, а на удержание счета. Но, опять-таки, главное – сохранить хорошую мину при плохой игре. За остальных высказался Шевченко. Дескать, для него не понятно, как можно абсолютно доминировать весь матч и сыграть вничью. Трудно сказать, где динамовский капитан увидел чье-то доминирование? Впрочем, как раз Шевченко – один из немногих, к кому претензий быть не может.



А вот у рулевого «Волыни» Кварцяного Виталия Владимировича, как всегда, виновны все, кроме него самого. Ну, во-первых, те, кто заставил их играть во время, в которое люди даже на пляже не загорают. На эту тему уважаемый наставник мог бы пообщаться с предрекшим чемпионство Испании ныне знаменитым футбольным аналитиком, а раньше – деклассатором Камеруна Олегом Саленко и спросить его, при какой температуре он бегал на чемпионате мира-1994 в США.



Впрочем, погода погодой, а «Герасимюк, если еще пять минут отыграл бы – он бы умер. А мне пришлось бы сесть за граты. С Ковалюком, Шандруком, Семочко надо расставаться. Бразильцы – они же трусы. Женюх – седьмая лига львовской области. Не хотят биться. Думают только о зарплате и авансе». Это тоже слова Виталия Владимировича после домашнего поражения 0:4 от «Ворсклы».



Только вот парадокс – кто занимается комплектованием команды? Видимо, тренер, подбирая нужных себе игроков, должен учитывать как их индивидуальное мастерство, как физические, так и морально-волевые качества. И если бразильцы трусы, а Женюх по уровню игрок седьмой львовской лиги, то их просто не надо приглашать. А, к примеру, о меркантильности Ковалюка даже сороки успели песню отпеть. Так что – нечего на зеркало пенять…



Но Виталий Владимирович не унывает. Сегодня он провел «мегатрансфер». Сродни тому, что удался всеобщему любимцу украинских болельщиков Ахметову Ринату Леонидовичу, купившему у самой «Барселоны» самого Чигринского. Игроком «Волыни» стал выдающийся центрбек, человек исключительных моральных качеств Владик Ващук. Тот самый, под чьим грозным началом благополучно вылетели из премьер-лиги «Львов» в сезоне-2008/09 и «Черноморец» в сезоне-2009/10. Казалось, Владику только и остается, что помогать супруге развивать ресторанный бизнес да рассуждать о «голландских широких полях и длинных тропах» с Васей Фроловой в студии Савика Шустера. Так нет же – тянет нашего спартаковца снаружи и динамовца внутри «поделиться опытом с молодежью».



В целом увиденное в первом туре, а также в матче на Суперкубок страны, где «Таврия» получила семь мячей от «Шахтера», наводит на мысль, что в этом сезоне донетчане выиграют чемпионство столь убедительно, как в середине 90-х сильнейшими ставали динамовцы. Вот лишь вопрос – сможет ли «Шахтер» в такой пестрой и такой никакой компании вырасти из штанишек «молодца среди овец»? Ведь победы «трусцой» на рост мастерства не влияют…

