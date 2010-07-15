ЧМ-2010. Символическая сборная мира (фото)

По мнению футбольных аналитиков Castrol index, символическая сборная мира выглядит следующим образом…



ВРАТАРЬ: Мануэль Нойер, Германия

Ноейер сыграл неоценимую роль в том, что сборная Германии заняла третье место. На протяжении турнира он 22 раза спасал ворота своей команды, в среднем отражая около четырех ударов за матч. По количеству парированных ударов его обошел только Ричард Кингсон (24) из сборной Ганы. Нойер пропустил всего три гола в шести матчах и ни разу не пропускал больше одного мяча за матч. Когда Йоахим Лев решил дать Ханс-Йоргу Бутту шанс проявить себя в матче за третье место, немцы пропустили дважды.



ЗАЩИТНИКИ: В символическую сборную Castrol Index вошла вся четверка испанских защитников. Решающую роль сыграл тот факт, что испанцы стали первыми чемпионами мира, которые не пропустили ни одного гола в матчах с выбыванием. Всего \"Красная фурия\" пропустила два гола в семи матчах, повторив рекорд игры в обороне среди чемпионов мира (Франция 1998 и Италия 2006).



Серхио Рамос, Испания

Правый защитник испанской сборной стал лидером рейтинга Castrol Index, отличившись по многим показателям. Безусловно, Рамос является самым агрессивным защитником сборной Испании - на его счету 11 ударов, четыре из которых, пришлись в створ ворот. Будучи одним из самых инициативных защитников в мировом футболе, он совершил 31 индивидуальный прорыв - это самый высокий показатель Чемпионата мира FIFA 2010. Кроме того, 80% его передач были точными.



Карлес Пуйоль, Испания

Пуйоль забил один из решающих голов сборной Испании на этом Чемпионате мира - его гол головой определил исход тяжелого полуфинального матча против Германии. Это был его единственный удар в створ ворот на этом турнире. Этот каталонский центральный защитник сделал самое большое количество выносов в сборной Испании (11) и редко ошибался при передачах - 88% его пасов были точными.



Жерард Пике, Испания

Пике был как скала в центральной зоне защиты сборной Испании. Вместе с Касильясом и Капдевилой он входит в тройку испанских футболистов, которые отыграли весь чемпионат. При этом среди защитников он лучше всех справлялся с передачами. На его счету 506 пасов и наибольшее количество точных длинных передач - 74.



Жоан Капдевила, Испания

Неутомимо играя на позиции левого защитника испанской сборной, Капдевила сделал 26 навесов на этом турнире. Только Хави опередил его по этому показателю. Демонстрируя эффективную игру при продвижении вперед, он также безукоризненно действовал против соперников. На его счету всего шесть нарушений за 660 минут игры - это одно нарушение на каждые 110 минут игрового времени!



ПОЛУЗАЩИТНИКИ



Томас Мюллер, Германия

Новая звезда немецкого футбола Томас Мюллер был самым хладнокровным игроком на Чемпионате мира FIFA 2010. Он успешно реализовал все свои пять ударов в створ ворот. На счету у Мюллера пять голов и три результативные передачи - это самый высокий показатель по участию в голах.



Серхио Бускетс, Испания

Этот испанский полузащитник очень хорошо постарался: он выполнил самое большое количество точных коротких передач (119) на Чемпионате мира FIFA 2010. В целом Передачи Бускетса были почти идеальными: никто из испанских полузащитников не может похвастаться такой эффективностью пасов (88% точных передач).



Марк ван Боммель, Нидерланды

Среди игроков голландской сборной Ван Боммель сделал самое большое количество точных передач (291). Кроме того, ему хорошо удавалось зарабатывать штрафные. Против него нарушали правила - 22 раза - это самый высокий показатель в команде Берта ван Маарвийка. Этот 33-летний футболист также показал хорошее владение мячом - 76% его передач были точными.



Уэсли Снайдер, Нидерланды

Снайдер забил в ЮАР пять голов, повторив рекорд среди голландских футболистов, участвовавших в чемпионатах мира (Йохан Неескенс в 1974 и Роб Ренсенбринк в 1978). Он также сделал одну результативную передачу и пробежал самую большую дистанцию в команде Берта ван Маарвийка (73,3 км).



НАПАДАЮЩИЕ



Давид Вилья, Испания

Давид Вилья поучаствовал в 75% голов испанской сборной на Чемпионате мира FIFA 2010, забив пять голов и сделав одну результативную передачу. Он стал самым результативным футболистом в истории испанской сборной, имея на своем счету восемь голов в мировых первенствах. О его меткости также свидетельствует рекордное количество ударов в створ ворот на Чемпионате мира FIFA 2010 (17).



Луис Суарес, Уругвай

Он поучаствовал почти в половине голов сборной Уругвая, забив три мяча и сделав две голевые передачи. Таким образом, Суарес приумножил свои успехи после великолепного сезона в амстердамском \"Аяксе\". Только Давид Вилья переплюнул этого уругвайского нападающего по количеству ударов в створ ворот. Суарес мог бы ликвидировать этот разрыв, если бы его не удалили за игру рукой на линии ворот в четвертьфинальном матче против Ганы.



