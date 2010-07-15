Фанаты сражались на футбольном поле и за карточным столом

15 июля 2010, 12:59

Во Львове прошел уже 4-й по счету международный фан-фестиваль для футбольных болельщиков разных стран Европы под названием «UNIBET EUROFAN-2010».

Фан-фестиваль традиционно во Львове провела Общественная организация «Карпаты» (www.gokarpaty.org) при содействии партнеров.

В футбольном турнире, проведенням с 9 по 11 июля, приняли участие 13 болельщицких команд, а именно – команды болельщиков хорошо известных футбольных клубов «Ливерпуль» (Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Гамбург» (Германия), «Зенит» (Россия), «Херенвен» (Голландия), а также Национальные сборные болельщиков Швеции, Уэльса, Чехии, Бельгии.

Две страны, через 2 года принимающие ЕВРО-2012, представляли: с польськой стороны -  команда болельщиков краковской «Вислы» и сборная команда болельщиков Польши, с украинской стороны - команда болельщиков львовских «Карпат» и сборная команда болельщиков Украины.
В этом году кроме основного футбольного турнира организаторами была подготовлена целая культурная программа с просмотрами финальных матчей ЧМЮАРа на большом экране, «мини-футбольчиком» 4х4 в фан-зоне и турнир по покеру от партнеров проекта, как всегда праздничная вечеринка с раздачей призов и подарков и прочие развлечения. Дополнительно в рамках акции «Фанаты Европы – львовским детям» многие команды имели возможность передать пожертвования и гуманитарную помощь для детей из приютов и больниц Львовской области. Как всегда все делегации сопровождали опытные волонтеры со знанием языков. Встреча, поселение делегаций в гостиницы и их сопровождение, переводческие и экскурсионные услуги – все это входило в функции добровольных помощников фан-фестиваля, опыт которых обязательно пригодится во время ЕВРО-2012.

В этом году первые три места пьедестала почета заняли славянские команды: фанаты «Карпат», фан-сборная Украины (составленная из элитных представителей фан-движений Киева, Днепропетровска, Донецка и Харькова) и старожилы турнира - болельщики российского «Зенита». В финале в напряженной борьбе львовяне вирвали победу у сборной фанатов Украины со счетом 2-0.
Для «зелено-белых» победа стала первым подобным успехом за все четыре года существования фан-фестиваля.

По традиции все матчи футбольного турнира сопровождались музыкальным сопровождением и синхронными комментариями, перед каждой игрой по стадионам звучали гимны команд.

На финальной игре в ложе почетных гостей присутствовали почетный президент ФК «Карпаты» Петр Дыминский, главный тренер команды Олег Кононов, легендарный ветеран Игорь Кульчицкий. Все прошло на самом высоком уровне.

В турнире по покеру от титульного партнера проекта выступило около 40 участников из семи европейских стран. В финальной пульке местному фанату по кличке «Шеф» противостояло сразу пять голландцев, которые так и не смогли раскусить хитрого украинца! Еще одна победа для Львова!

Настоящей изюминкой стали номера от команд-участниц на сцене фан-зоны перед просмотром финального поединка Чемпионата мира. Тут вам и ливерпульцы с легендарным «You’ll never walk alone», и питерцы с «Город над вольной Невой», и шведские викинги, и весельчаки-валлийцы, и сборная Украины с «Червоной рутой», и «карпатовцы» с Кубком, золотыми медалями и своей любимой песней «Ми непереможні», порадовали все, фан-зона стояла на ушах!
К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и фан-фестиваль незаметно подошел к концу, иностранные фанаты, размазывая по небритым щекам скупые мужские слезы, разъехались по всей матушке-Европе, а в планах организаторов – расширяться, охватывать новые страны, разнообразить культурную программу, в общем, двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом!

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