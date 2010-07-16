Феттель пока первый. Хэмилтон стремительно набирает очки. (фото)

На этой неделе Себастьян Феттель еле удержался на первом месте в Castrol Driver Rankings после того, как мастерски отвоевывал утраченные позиции в Сильверстоуне на Гран-при Британии.

Немец начал гонку с поул-позиции, но на первом же круге пробил колесо и оказался в хвосте. Однако сильная езда обеспечила пилоту «Red Bull» седьмое место. Этого как раз хватило ему, чтобы сохранить лидерство в рейтинге шестнадцатую неделю подряд.

Основной конкурент Феттеля Льюис Хэмилтон занял второе место в домашней гонке и почти догнал его по очкам. А Марк Уэббер потерял одну позицию и опустился на четвертое место, несмотря на победу в Сильверстоуне.

Причиной тому стал триумф Себастьена Лоеба на Ралли Болгария, который стер воспоминания об аварии на этом этапе в прошлом сезоне. Он значительно увеличил количество баллов в Castrol Rankings, что позволило ему подняться на две позиции и занять третье место. Его жертвами стали Уэббер и Чемпион НАСКАР Спринт Джимми Джонсон (5-ое место).

Дженсон Баттон ужасно провел квалификацию и стартовал только 14-ым, но ему удалось наверстать упущенное и прийти к финишу четвертым. Это позволило ему обойти раллийщика Микко Хирвонена (8-ое место) и чемпиона Индикара Дарио Франкитти (7-ое место) и попасть в первую шестерку Castrol Rankings.

Пилот «Mercedes» Нико Росберг (14-ое место) поднялся на одну позицию после подиума в Сильверстоуне, а его партнер по команде Михаэль Шумахер (93-ье место) впервые попал в первую сотню Castrol Rankings, преодолев 15 позиций.

Для «Ferrari» гонка сложилась неудачно. Фернандо Алонсо остается на 11-ом месте в рейтинге после штрафного проезда через боксы, а Фелипе Масса (62-ое место) потерял 10 позиций после раннего прокола, который отбросил его назад в гонке.

Победы в серии GP2 на трассе в Сильверстоуне позволили Серхио Пересу (84-ое место) и Пастору Малдонадо (98-ое место) отвоевать как минимум по десять позиций, а редкая победа Дэвида Ройтиманна в Спринт Кубке НАСКАР на Чикаголэнд подняла пилота команды «Michael Waltrip Toyota» на две позиции, и теперь он занимает 43-ье место.

Многократный победитель 24-часовой гонки Ле-Ман Эмануэль Пирро тоже улучшил свое положение. Этот опытный итальянский пилот пришел вторым в гонке на Миллер Моторспортс Парк Американской серии Ле-Ман и продвинулся на 348 позиций. Теперь он на 604-ом месте.

Справка. На протяжении более чем ста лет Castrol использовал свои достижения в анализе, технологиях и инновациях для установления спортивных рекордов на земле, воде и в воздухе. Создавая Castrol Rankings совместно с ведущим сайтом в мире автоспорта autosport.com, Castrol подошел к этому с таким же профессионализмом и преданностью делу, как и к производству своих моторных масел. С помощью экспертного анализа и высоких технологий Castrol ежегодно измеряет и оценивает каждое выступление более чем 2000 гонщиков в 47 главных автоспортивных соревнованиях.

Вскоре после запуска футбольного рейтинга создан рейтинг пилотов Castrol Rankings, который представляет собой скользящую систему оценивания, основанную на показателях гонщика за последние 12 месяцев. Такой подход делает рейтинг лучших пилотов мира динамичным и авторитетным. Будь то Формула 1, НАСКАР, Чемпионат мира по ралли или Индикар, любители и знатоки автоспорта во всем мире теперь могут каждую неделю сравнивать своих любимых пилотов и получить точный ответ на вопрос «Кто лучший гонщик в мире?»