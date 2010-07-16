Л/а. Кубок Украины. «Еврокомплект» пополнился Семеновым

Два города – Киев и Винница – параллельно принимали финалы Кубка Украины по легкой атлетике. В столице соревновались метатели и шестовики. Представители других дисциплин собрались в Виннице.

Главное внимание собравшихся на олимпийской базе в Конча-Заспе было направлено на дискоболов, где Алексею Семенову предстояло выполнить норматив на чемпионат Европы. Погодные условия и ветер поспособствовали этому и со своим заданием атлет справился уже в первой попытке, а во второй показал свой победный результат – 63,38 м. Иван Гришин на этот раз завершил соревнования на втором месте (62,01 м). Лучшие результаты пришлись на последние попытки, но и в них диск улетал не так далеко, как высоко, что и украло необходимые для победы метры. Третьим стал Павел Карсак. Свои силы в метании диска также проверил многоборец Алексей Касьянов. Результат за 51 метр обеспечил ему попадание в шестерку лучших.

Еще один спортсмен, чье попадание в сборную зависело от выступления на Кубке Украины, Андрей Проценко соревновался в Виннице. Взятые со второй попытки 2,23 метра в прыжках в высоту принесли ему победу в секторе. Такой же результат показал Виталий Самойленко, но потратил на это большее количество попыток. У женщин с результатом 1,89 победила Ирина Михальченко.

В секторе для прыжков в длину лучшие попытки на счету Александры Стаднюк (6,40 м) и Константина Малькова (7,77 м). Участница прошлогоднего чемпионата мира Виктория Молчанова была второй – 6,31 м.

Дмитрий Островский, которому на чемпионате Европы в Барселоне придется бежать 400 метров, вновь попробовал свои силы на 200-метровке. На этот раз для победы ему хватило лишь 21,20 с. А Татьяна Петлюк выиграла забег на 800 метров – 2.00,09 мин. На этой же дистанции бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в беге на 1500 метров Наталия Тобиас была пятой (2.09,19), а вот на своих коронных 1,5 километрах финишировала первой (4.21,83).

В секторе для тройного прыжка Дмитрий Тыдень перелетел отметку 17 метров – 17,04. Николай Саволайнен был вторым (16,50 м). Отметим также победы Алексея Сокирского и Наталии Золотухиной в секторе для метания молота.

Сегодня в Париже состоится очередной этап «Бриллиантовой лиги», а уже 27 июля в Барселоне стартует чемпионат Европы.