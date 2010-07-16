Елизавета Брызгина: «Перед соревнованиями и после них сон у меня тревожный»

«Мы долго ждали, когда Лиза наконец разбежится. И вот этот момент наконец пришел». Эти слова принадлежат вице-президенту Федерации легкой атлетики Украины, бывшему наставнику нашей сборной Валерию Александрову. И действительно, 20-летняя дочь олимпийских чемпионов Ольги и Виктора Брызгиных Елизавета в июне приятно удивила. Даже не самим фактом победы на 200-метровке на командном чемпионате Европы, а тем, что сразу на 27 сотых секунды улучшила свой личный рекорд – 22,71. При этом сама спортсменка уверяет, что этот показатель – еще не пик ее нынешних возможностей. Свои истинные способности Брызгина-младшая планирует показать на чемпионате континента в Барселоне. Правда, разговор с корреспондентом «СПОРТглавреда» спортсменка начала с родительской темы.



Елизавета, видимо, с такими титулованными папой и мамой какой-то иной вид занятий, кроме легкой атлетики вам был заказан?



Почему же? Мне никто ничего не навязывал. Бегать мне нравилось всегда, потому в спорт пришла по собственному желанию. Конечно, в 15-16-летнем возрасте происходила некоторая переоценка ценностей. Думала, правильно ли я поступила, выбрав легкую атлетику. Ведь одновременно нравятся музыка, танцы. Но, хорошо подумав, все-таки решила, что спорт – то, чему буду отдаваться в полной мере. Хотя, конечно, порой хочется дать себе слабинку. К примеру, пойти в ночной клуб, погулять с друзьями. Но расслабляться на таком уровне уже нельзя. В конечном итоге прихожу к мысли, что способна принести эти мелкие развлечения в жертву ради спортивных побед.



В начале серьезного спортивного пути вы наверняка понимали, что обречены на сравнение с родителями, особенно – с мамой…



Меня это не пугало. Наоборот приятно, когда бывшие спортсмены, а ныне тренеры, которые раньше соревновались с родителями подходят и говорят, что я очень похожа на маму и внешне, и по технике бега. Вообще, такими папой и мамой можно только гордиться. Для меня их достижения – тоже стимул. Хочется повторить то, чего добились они. А возможно, даже пойти еще дальше.



В интернете журналисты часто путаются и вместо вашей фотографии выставляют фотографию матери…



Да, я это тоже замечала (смеется). Для меня это даже забавно. Мы с мамой на самом деле очень похожи.



Вас тренирует тот же наставник, что и родителей – Владимир Федорец. Это пожелание папы с мамой? Они не хотели вас готовить сами?



Хорошим тренером, как и хорошим спортсменом нужно родиться. Даже самые выдающиеся атлеты становятся сильными тренерами в одиночных случаях. Вне сомнения, они понимают, что нужно делать для достижения результата, но не всегда способны донести это подопечным. Мама с папой тренерами быть не стремились. Родители сразу поняли, что занимаясь с их бывшим наставником, я смогу по-настоящему прогрессировать. В нашей семье Владимир Андреевич – родной человек. Потому родители доверяли ему меня почти как себе. Вариантов, чтобы занималась с другим, кроме Федорца специалистом, у меня не было никогда. И мне это не нужно. Потому что в работе с Владимиром Андреевичем меня устраивает все. Я вижу, как растут мои результаты. И тренер тоже меня понимает, иногда закрывает глаза на мои капризы. Можно сказать, что мы большие друзья.



В 2008-м вы не смогли пробиться на Олимпиаду. Сильно переживали?



Скажем так – не убивалась. Да, было немного грустно, но мне ведь тогда было всего 18 лет. Даже если пробилась бы на Олимпиаду, то не смогла бы там претендовать на места в числе призеров. Потому я не многое потеряла. Да, с одной стороны, это опыт. Но вместе с тем я понимаю, что в моей жизни будет еще не одна Олимпиада. Тренер мне тогда так и сказал: «У нас впереди еще две или три Олимпиады».



Вы помните свой первый старт на международном уровне?



Это было в 2005 году, на Олимпийском фестивале молодежи. Выступали мы в Италии. Помню, тогда мне впервые выдали экипировку. Даже не думала о победе. Интересовала сама атмосфера, ведь все для меня тогда было новым. Но, тем не менее, я победила и показала очень неплохой как для своих лет результат. Потом уже вошла во вкус. Ездила со сборной на молодежные чемпионаты в Голландию, Грецию. Но тот первый старт запомнился больше всего.



К победам привыкаешь очень быстро. После них поражения кажутся особенно болезненными…



Это правда. Я не люблю проигрывать. Особенно когда хорошо готова, а пробегаю плохо. Объяснить такие поражения невозможно. Из-за этого мучаюсь больше всего. Впрочем, подобное бывало очень редко. Сейчас мы с тренером решили так: едем на соревнования только в том случае, когда хорошо готовы. Чтобы не накапливать негатива от неудачных выступлений.



Коль так, то, наверное, вы сильно волнуетесь перед стартом?



Сильного мандража, как правило, не испытываю. Но бывает, что перед ответственными стартами плохо сплю. Точнее, за день-два до соревнований и день после них сон у меня тревожный. Я человек эмоциональный и одинаково сильно перевариваю как успешные, так и неудачные выступления.



Главным стартом этого года будет стартующий 27 июля в Барселоне чемпионат Европы. В связи с этим возникает вопрос: не рано ль вы раскрылись, установив личный рекорд в рамках командного Кубка континента?



Подготовку к сезону мы начинали в марте. Закладывая фундамент, мы рассчитывали, что пик формы должен наступить как раз к чемпионату Европы. И действительно, в норвежском Бергене на командном Кубке я чувствовала, что это еще не мой предел, я готова показывать более внушительные результаты. Собственно, сейчас мы проходим заключительный сбор на базе «19-й километр» в Святошине. И показатели на отдельных отрезках показывают, что мы находимся на правильном пути. Потому я рассчитываю в Барселоне показать свой лучший результат в карьере.



Теперь в столице Каталонии от вас ждут победы. Не чувствуете из-за этого дополнительной моральной нагрузки?



Нет. Это не нагрузка, а даже стимул. Раз в меня верят, значит я должна доказать, что эта вера оправдана.

