«Динамо» - «Таврия»: не стреляйте в музыканта, он играет, как умеет

«Не стреляйте в музыканта, он играет, как умеет»… И хорошо, если бы этот музыкант сам признал, что исполняет он паршиво. Так нет же, после матча из уст «дирижера» Газзаева слышим поражающую воображение сказку о «колоссальном преимуществе, которое не воплотили в качество». Получается, лишь немного сфальшивили.



Также тренер «Динамо» вспоминал о каскаде моментов, которые не реализовали его подопечные. Во-первых, тот второтаймовый сумбур, в котором создавалась острота у ворот Постранского, называть полноценными моментами язык не поворачивается. Во-вторых, шансы у «Динамо» появились лишь после перерыва, когда «Таврии» нужно было отыгрываться, а потому она оголяла свои и без того ненадежные тылы. В-третьих, как нужно справляться с отнюдь не сбалансированной обороной симферопольцев, показал в стартовом мачте на Суперкубок «Шахтер».



Совершенно очевидно, что «Таврия» в своем нынешнем состоянии не готова к игре в три защитника. Во-первых, общее функциональное состояние команды сейчас крайне слабое, что не позволяет крайним игрокам Илье Галюзе (справа) и Денису Голайдо (слева) отвечать полноценно за весь край. Вот и получается, что фланговые игроки регулярно не успевают возвращаться назад, а трио защитников, призванных их страховать, смещаясь на края, оставляют «дыры» в центральной зоне.



Конечно, в качестве дополнительной подстраховки служит еще и дуэт опорных хавов, который составляют Андрей Корнев и Слободан Маркович. Но в том-то и дело, что последние в матче с «Динамо» часто выполняли роль «пожарников», исправляя промахи в оборонительных построениях на грани фола. А иногда – за этой гранью, как, к примеру, на 17-й минуте, когда Корнев вынужден был валить в собственной штрафной площади вырывающегося на оперативное пространство Андрея Шевченко. Собственно, этот эпизод предрешил исход встречи, поскольку нынешняя «Таврия» забить дважды сопернику уровня «Динамо» не способна.



Впрочем, динамовцы после того, как счет стал 2:0 в их пользу, очень быстро попытались доказать, что их уровень не такой уж и заоблачный. Даже для нынешней «Таврии». Сначала свой фирменный авантюризм на правом фланге обороны продемонстрировал Маграо. После потери мяча бразильцем гости должны были сокращать счет в матче, но сыграли невнимательно, выведя на ударную позицию находящегося в очевидном офсайде Корнева.



Спустя две минуты динамовские латиноамериканцы таки привезли мяч в свои ворота. Дебютирующий в составе киевлян «новый Месси» Факундо Бертольо потерял мяч в середине поля. Маркович от центрального круга отдал передачу на ход Лаки Идахору. Пас не смог прервать Бетао, сменивший в составе сыгравшего «феерично» в матче с «Оболонью» Леандро Алмейду. Вследствие этой ошибки нападающий «Таврии» вышел один на один с Денисом Бойко. У Идахора было время, чтобы осмотреться, подработать мяч и принять правильное решение. Нигериец спокойно отправил «снаряд» в дальний угол ворот команды, в которой он когда-то начинал свой славный украинский путь.



В дальнейшем «Динамо» действовало точно так же, как и в поединке с «Оболонью». Не спеша разыгрывая мяч в середине поля, подопечные Газзаева словно нехотя доходили до ворот соперника. Правда, на сей раз (во втором тайме) в сумбуре несколько моментов таки удалось создать. Только вряд ли потому, что спустя неделю «Динамо» стало сильнее, а благодаря разбалансированности обороны соперника. В сравнении с крымчаками, оболонцы выглядели куда собраннее и свежее, потому помимо ударного двухминутного отрезка в первом тайме создать динамовцам ничего не позволили.



Ко всему прочему, вратарь «Таврии» Виталий Постранский отыграл в рамке примерно так, как голкипер той же «Оболони» Олег Остапенко в пятничном матче с донецким «Металлургом» (последний в первом тайме зевнул два элементарные удары со штрафных, что предопределило разгром «пивоваров»). Первый гол в поединке «Динамо» - «Таврия» - абсолютно на совести Постранского, проморгавшего удар Романа Еременко с 30-ти метров.



Конечно, специалисты по «мячам-летунам» сразу вспомнили, что со второго тура матчи чемпионата Украины играются тем самым мифическим «джабулани». Однако дело, скорее всего, в элементарном отсутствии мастерства или банального внимания вратаря, который не самый сильный удар с такого расстояния брать был обязан. Впрочем, для Постранского подобные «пенки» - дело довольно обыденное. В частности, в поединках с «Динамо». Помнится, его ошибки предопределяли победы киевлян в бытность Виталия вратарем «Ворсклы».



К слову, тренер «Таврии» Сергей Пучков доверил Постранскому место в основе своей команды после провала Максима Старцева в матче на Суперкубок. В предыдущей встрече Максим хотя бы удостоился места в запасе, на сей раз же сменщиком был Дмитрий Стойко. Честно говоря, наставник рискует надломить психику недавно основного вратаря. Доверию к голкиперу молодой тренер мог бы поучиться у того же Газзаева, оставившего в воротах «Динамо» молодого Бойко даже несмотря на грубейшую голевую ошибку в матче с «Оболонью».



А еще Валерий Георгиевич, как было сказано выше, впервые продемонстрировал родной публике «заморское чудо» Факундо Бертольо. Аргентинец занял на поле, как и полагает «новому Месси», место под нападающими. Своей игрой кудесник не впечатлил. Попытки зацепиться за мяч в середине поля были успешными, а вот продолжение Бертольо, как правило, выбирал неоптимальное. Видимо, сказывается несыгранность с партнерами. Да и вообще, возникает сомнение, сможет ли продемонстрировавший склонность к быстрым коротким розыгрышам мяча аргентинец вписаться в динамовскую манеру ведения игры.



Покамест Бертольо, отдав мяч поперек поля на Еременко, записал на свой счет голевой пас, а в перерыве был заменен на Дениса Гармаша. Последний привнес в действия «Динамо» хоть какую-то целостность, что сыграло важную роль в концовке поединка, когда динамовцы благодаря продолжительному контролю над мячом обезопасили себя от финального штурма в исполнении соперников.



В заключение отмечу, что в стартовых матчах нового сезона «Динамо» использовало одинаковую тактическую схему с четырьмя защитниками, двумя опорными хавами, атакующим полузащитником и тремя нападающими. При этом рядом с Огненном Вукоевичем на позиции «волнореза» второй матч к ряду появляется не Нинкович или Юсссуф, а Еременко. Совершенно очевидно, что в новой роли финн чувствует себя комфортно. Он взял на себя роль первого расспасовщика. Эпизодически с этой функцией Роман справляется неплохо, хотя задавать направление динамовским атакам стабильно у недавнего крайнего защитника еще не получается. Заметим также, что крайние оборонцы отвечают за весь фланг от флажка до флажка. И если правому беку Данило удается совершать переходы из оборонной фазы в атакующую и наоборот своевременно, то Маграо слева регулярно теряет позицию.



Заметны новые веяния и в действиях нападающих. Со стартовых минут Андрей Шевченко действует справа, Андрей Ярмоленко слева, Артем Милевский в центре. Правда, после стартовых десяти минут позиции динамовских нападающих определить уже трудно. В частности, в стартовых двух матчах нередко можно было увидеть на одном фланге Шевченко и Ярмоленко, да и Милевский стал смещаться на края, чего за ним ранее не замечалось. Впрочем, все это прикидки. Лишь матчи с действительно сильными оппонентами покажут, насколько хаос в динамовским построениях является разумным.



«Динамо» - «Таврия» - 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Еременко (14). 2:0 – Шевченко (17, с пенальти). 2:1 – Идахор (23).

«Динамо»: Бойко – Данило, Бетао, Михалик, Маграо – Еременко, Вукоевич – Бертольо – Шевченко (к), Милевский, Ярмоленко. Тренер – Валерий Газзаев.

«Таврия»: Постранский – Джуричич, Монахов, Кашевский – Маркович, Корнев – Галюза, Любенович, Голайдо – Ковпак (к), Идахор. Тренер – Сергей Пучков.

Судьи: Покидько – Матяш (оба – Полтава), Корнийко (Миргород).

Предупреждения: Шевченко (80) - Галюза (55), Джуричич (77).

17 июля. Киев. Стадион «Динамо» им. Лобановского. 8 600 зрителей.

