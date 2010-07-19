Константин Москалюк: «При 40-градусной жаре можно устанавливать и мировые рекорды»

В Виннице проходили финальные соревнования Кубка Украины по легкой атлетике. Их первый, отборочный, этап ранее состоялся в Ялте. В город над Бугом приехали 27 команд со всех областей Украины, Севастополя, Киева и Крыма. Всего соревновалось около 380 участников, из них 5 имели звание заслуженного мастера спорта Украины, 102 - национального мастера и 34 - мастера спорта международного класса.



Легкоатлетические соревнования такого высокого уровня состоялись в Виннице впервые. Раньше в городе над Бугом проходили лишь юношеские чемпионаты страны.



Сложностей при проведении Кубка оказалось немало: невыносимая жара (более 40 градусов!), нехватка спортинвентаря, невнимание к соревнованию со стороны областных властей. Об этом «СПОРТглавреду» рассказывает один из организаторов Кубка страны, старший тренер сборной Украины по легкой атлетике (резерв) Константин Москалюк.

Константин Михайлович, жара не сильно повлияла на проведение Кубка?



Конечно, она мешала и оказала влияние на результаты соревнования. Но в спорте говорят: «матч состоится в любую погоду», и легкая атлетика – не исключение! Жара почти не сказалась на показанном времени в первую очередь в спринтерских дисциплинах. Кстати, никем еще не побитый женский рекорд мира в беге на 100 метров был установлен при 40-градусной температуре! Конечно же, результаты, к примеру, в спортивной ходьбы на 5 или на 10 километров оказались не очень высокими – ведь они сильно зависят от температуры воздуха.



Как гости оценили стадион в Виннице?



И тренеры, и спортсмены, и представители профильного Министерства высоко оценили удачное местонахождение арены (парковая зона в центре города) и подготовку стадиона к Кубку. В Виннице уже проходили сборы олимпийской сборной Украины и национальной команды, которая готовилась к чемпионату мира по спринту. Но не все ведущие специалисты страны ранее имели возможность оценить качество нашего покрытия. А после Кубка лучшие тренера Украины по выносливости и прыжкам позитивно отозвались о винницкой дорожке.



Проблем при подготовке не возникало?



Были, да еще какие! Но мы сумели их решить. Из инвентаря, который был необходим для проведения соревнований такого высокого уровня, стадион ГДЮСШ №1 был обеспечен менее чем на 20 %. Не хватало препятствий для стипл-чесса - мы их одолжили в местном техуниверситете. Но эти 100-килограммовые препятствия находились в весьма плачевном состоянии, поэтому их пришлось ремонтировать за счет средств ДЮСШ. На стадионе было лишь 40 стандартных барьеров, а нужно было минимум вдвое больше, приходилось собирать старые барьеры по всей Виннице. Не было также указателей, счетчиков кругов – вместо электронных счетчиков мы … печатали цифры на листках бумаги. Через каждые 200 метров спортсмен должен видеть свой результат на электронном секундомере – их мы так и не смогли достать. А вот с фотофинишем проблему решили – привезли из Донецка.



Как вы будете решать эти проблемы в следующий раз? Возможно, стоит попросить средства на инвентарь у профильного Министерства?



Министерство перечисляет нам деньги за аренду стадиона. Все остальное, там говорят, – ваши проблемы.



Сколько нужно средств для полного обеспечения стадиона Винницкой ДЮСШ №1 беговым инвентарем?



Минимум 800 тысяч - на всю необходимую комплектацию. Ранее 1,5 миллиона на это нам обещали в профильном Министерстве. Но после введения в действие бюджетного кодекса (около 5 лет назад) на его помощь рассчитывать не приходится. Средства теперь нужно искать лишь на местном уровне.



Местные власти сейчас сильно помогали?



За три месяца перед соревнования такого уровня создается оргкомитет, который должен помогать решать все существующие проблемы. Он был создан, но некоторые его члены (например, заместитель губернатора Любовь Спиридонова) даже не знали об этом, другие – не пошевельнули и пальцем. Поэтому соревнования организовали лишь 3 человека – я, директор ДЮСШ №1 Валерий Сергеев и председатель областной федерации легкой атлетики Александр Мендусь. А оргкомитет не собрался ни разу! Даже на открытии Кубка не было ни одного представителя Винницкой облгосадминистрации.



В следующем году вновь собираетесь организовать всеукраинские соревнования среди мужчин и женщин?



Мы собираемся вновь провести или беговую программу Кубка Украины, или этап чемпионата страны.



Какие виды легкой атлетики были представлены на соревнованиях в Виннице?



На стадионе Винницкой ГДЮСШ №1 нельзя проводить соревнования по некоторым видам легкоатлетической программы, тут нет для этого условий. Поэтому у нас проходили все беговые виды (от 100 до 5000 метров), спортивная ходьба и прыжки в высоту. А вот прыжки с шестом и метания прошли в Киеве.



Прокомментируйте итоги Кубка.



Официального командного зачета не было, так как, повторюсь, часть видов была проведена в столице. Но неофициально, по итогам только беговой программы. сборная Винницкой области заняла 6-е место. А наилучшие результаты показали сборные Днепропетровской и Харьковской областей.



Выделите наиболее высокие результаты.



В Виннице лучшие спортсмены в индивидуальном зачете не награждались, так как эти соревнования – командные. Но мы все таки учредили несколько медалей для спортсменов, показавший наилучшие результаты по рейтингу. К примеру, в беге на 800 метров отличилась Татьяна Петлюк (Киев), на 100-метровке – Дарья Пижанкова (Харьковская область). Отлично в прыжках в высоту выступил Андрей Проценко (Херсонская область), в тройном прыжке – Дмитрий Тыдень (Хмельницкий). В спортивной ходьбе на 10 км чемпионкой с высоким результатом стала Ольга Яковенко (Винница).



Все заслуженные мастера спорта стали чемпионами или же были зафиксированы сенсации?



Из заслуженных мастеров спорта отмечу уверенное выступление чемпионки мира в закрытом помещении Татьяны Петлюк. А вот другой чемпион мира в помещении Иван Гешко (Черниговская область) бежал 5 км, но смог преодолеть лишь 3 из них, и сошел с дистанции. Причина – последствия травмы.



В Винницу приехали все сильнейшие легкоатлеты страны?



Многие лидеры не приехали в наш город, так как заранее выполнили необходимые для включения в национальную сборную нормативы на чемпионате Украины в Донецке. И вместо приезда в Винницу они готовились по индивидуальным планам к чемпионату Европы по легкой атлетике, который пройдет с 26 июля по 3-е августа в Барселоне (Испания).



Но на турнире в Виннице еще можно было выполнить норматив, который давал право на включение в состав национальной сборной?



Конечно. К примеру, хороший результат показала Петлюк, но он все же хуже требуемого на 9 сотых.



Где еще могут проходить всеукраинские соревнования по легкой атлетике?



В Украине на сегодняшний день осталось лишь современные беговые дорожки: в Ялте, Донецке и Виннице. В этом году хорошую беговую дорожку собираются стелить и в Луцке. Обычно все крупные соревнования проходят в Донецке, но руководству всеукраинской федерации всегда сложно договариваться с тамошними функционерами. Поэтому некоторые соревнования могут доверить и городу над Бугом.



Сравните покрытие дорожки винницкого стадиона и других лучших легкоатлетических арен страны.



На винницком и ялтинском стадионах покрытие дорожки – «ригупол», в Донецке – «монда». «Монда» лучше подходит для проведения соревнований – оно более быстрое. Но тренироваться на нем опасно, ведь «монда» ¬- довольно жесткое покрытие, есть получить риск получить травму. На «ригуполе» лучше тренироваться, но к нему тоже нужно привыкать.

