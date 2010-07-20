ЮЧМ. Первые рекорды и кенийская жертва

20 июля 2010, 05:33

В Монктоне разыграли первый комплект наград чемпионата мира среди юниоров по лёгкой атлетике

На неделю небольшой канадский городок Монктон превратился в настоящий международный легкоатлетический центр. Более 1500 юных атлетов из 171 страны с 19 по 25 июля разыграют награды чемпионата мира среди юниоров.

Украинская сборная вылетела в Канаду 7 июля, дабы пройти адаптационный сбор неподалёку от Монктона – на острове Принца Эдуарда. Подобным счастьем, к слову, могут похвастаться далеко не все команды: многие из них прибыли в Канаду за день до начала соревнований.

Приближение спортивного праздника было заметным ещё в Киеве, когда на одном рейсе летели с атлетами из Молдовы. Далее количество спортсменов лишь увеличивалось, а перелёт из Монреаля в Монктон и вовсе напоминал чартерный рейс чемпионата, на который попали два или три «случайных» пассажира.

В первый день соревнований состоялся лишь один вид – 3000 метров среди девушек. Забегу предшествовала церемония открытия, мысленно возвращающая к зимней Олимпиаде в Ванкувере. Масштабы, конечно, сравнивать не возьмётся никто, но смешение и разнообразие культур, представленное в Канаде и переданное в ходе церемонии, прохождение команд по стадиону, как и всё происходящее вокруг, напоминали мини Игры. Украинский флаг несла молотобойка Анна Скидан. Поздравить атлетов с началом соревнований помимо зрителей, заполнивших уютный стадион, приехал и президент IAAF Ламине Диак.

Не успели окончиться торжества, как на старт дистанции на 3000 метров вышли девушки. Чуть более, чем за 200 метров до финиша четыре спортсменки устроили практически спринтерский забег, сохранив напряжение и интригу до последних метров дистанции. Такое развитие событий дало свои плоды: все четыре атлетки выбежали из девяти минут, а победительница показала лучший результат мирового сезона среди юниоров. Более того, большинство участниц установили личные рекорды, а четверо из них - ещё и национальные.

Обладательницей первого юниорского «золота»-2010 стала Мерси Чероно из Кении (8.55,07 мин). Чероно изначально значилась среди главных претенденток на победу, ведь на её счету уже были золотые медали юниорского и юношеского чемпионатов мира, а также «серебро» чемпионата мира по кроссу в юниорской категории. Вслед за ней с личным рекордом финишную черту пересекла эфиопка Эмебет Антене (8.55,24), лишь на девять сотых опередив родившуюся в Эфиопии, но ныне выступающую за Азербайджан Лайес Абдуллаеву.

Абдуллаева помимо выигранной медали стала ещё автором национального рекорда Азербайджана среди юниоров. А вот кенийке Пьюрити Черотич Рионорипо, также бросившейся в отрыв, после финиша продолжительное время оказывали медицинскую помощь. Завершив дистанцию, спортсменка, обессилев, упала на дорожку. Но такая жертва и личный рекорд (8.56,91 мин) всё же оставили её в шаге от пьедестала. К слову, державшаяся весь день солнечная погода к вечеру испортилась, но то ли случайно, то ли запланировано круживший над стадионом вертолёт немного разогнал тучи, которые сразу после финиша всё-таки разразились дождём.

Для нашей команды соревнования начнутся 20 июля, когда на дорожки и в секторы выйдут Ольга Голодная (толкание ядра), Анна Хабина (метание копья), Ольга Ляховая (800 метров), Тимур Скорых и Виталий Цепилов (прыжки с шестом), Юлия Курило и Ольга Абрамчук (метание диска). Всего в команду вошли 23 атлета, многие из которых не только выполнили норматив IAAF, но и показали результат, входящий в восьмёрку предыдущего чемпионата в Быдгоще. Подобные критерии отбора дают надежду на неплохое выступление украинцев. К тому же главный тренер команды Валерий Емельянцев остался доволен сбором, да и ребятам наверняка будет проще выступать, чем их соперникам, прибывшим в Канаду лишь накануне соревнований.

Но если на острове Принца Эдуарда всё было замечательно, то в Монктоне один недочёт со стороны организаторов уже произошёл. Сразу несколько сборных, включая Украину, Россию, Испанию, Великобританию, Эфиопию, живут в университетском кампусе более чем в 50 км от места соревнований. Шаттлы, неотъемлемая часть любых соревнований, курсируют между отелем и стадионом, но с промежутком времени едва ли ни в два часа. Стоять в автобусе запрещается, а сидячих мест на всех не хватает. Вот и получилось, что разминка и тренировка 19 июля для многих спортсменов была сорвана. Правда, организаторы, извинившись перед командами, пообещали уладить этот вопрос. В остальном их работа пока заслуживает похвалы.

20 июля медали разыграют ещё в двух дисциплинах – толкании ядра у девушек и беге на 10000 метров у парней.

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