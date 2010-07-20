Контракт с синьором Коллиной ратифицирован – начинается новая жизнь?

Однако главной темой были изменения в системе арбитража, предложенные Пьерлуиджи Коллиной, который отныне будет «Его Величеством Куратором» во всех вопросах, связанных с футбольным судейством. Такими полномочиями не обладает в Украине даже сам Григорий Михайлович Суркис!.. Впрочем, может, и обладает, однако, в силу определенных обстоятельств, не пользуется. Потому что – демократ!..



Все течет, все изменяется…Но не в Доме футбола



По-прежнему члены исполкома и приглашенные лица заседают на «пятом небе» – под присмотром телекамер, а «пишущие» журналисты – на третьем просматривают происходящее на большом экране…



Наконец «круглый стол», опоясанный желтыми креслами заполняется «заседателями» и президент ФФУ открывает заседание.



В повестке дня восемь вопросов:



– О назначении Пьерлуиджи Коллины куратором Комитета арбитров ФФУ.

– Информация Пьерлуиджи Колины о создании системы управления Комитетом арбитров ФФУ и подготовки арбитров и инспекторов ФФУ.

– Об утверждении Регламента работы Комитета арбитров ФФУ и прекращения деятельности Инспекторского комитета в структуре ФФУ.

– О внесении изменений и дополнений к договорам ФФУ с ОПФКУ «Премьера-лига» и ПФЛ, Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ОПФКУ «Премьер-лига» и Дисциплинарных правил ФФУ.

– Об утверждении Регламента и Плана-календаря Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ПФЛ.

– О внесении изменений и дополнений в Регламент ФФУ по статусу и трансферу футболистов.

– Об утверждении кандидатуры на должность старшего тренера национальной юношеской сборной команды Украины 1993 г.рождения.

– О внесении изменений и дополнений в Регламент проведения допинг-контроля в соревнованиях по футболу среди команд профессиональных клубов Украины.

– Разное.



Прежде, чем приступить к выполнению пунктов повестки дня Григорий Суркис напомнил присутствующим, что национальная сборная Украины по пляжному футболу стала победительницей отборочного турнира к чемпионату мира. «Такое в жизни страны происходит не так уж часто, и следует поздравить Сергея Харченко, президента Ассоциации, который, очевидно, знает, как при нашей поддержке можно стать чемпионом мира»…



«Придите княжить и володеть нами по праву»…



В «Повести временных лет» подробно рассказано, «откуда есть пошла земля русская» и кто создавал эту державу «от финских хладных скал до пламенной Тавриды»… Летописец говорит так: три северных народа – словене ильменские, кривичи и меря – прогнали собиравших с них дань варягов, но захлебнулись в междоусобицах. «Восста род на род, и не бысть в них правды»… Устав от кровавой резни, три народа послали за море, к варягам-руси, со словами: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Придите княжить и володеть нами по праву». И откликнулись три брата – Рюрик, Синеус, Трувор. «И от тех варягов прозвалась Русская земля»...



Ничего не изменилось под голубым украинским небом!.. Убедившись, что невозможно навести порядок в футбольном арбитраже, руководство федерации решило, наследуя опыт предков, посадить на «трон» уже итальянского кризисного менеджера. Очевидно, ничего другого Суркису не оставалось, так как настойчивые попытки оппонентов из Премьер-лиги и брошенной на произвол ПФЛ организовать равноудаленную судейскую институцию больно уж напоминали «воздушные замки» прекраснодушного Манилова. Человек сентиментальный, живущий в мире своих мечтаний и фантазий, далекий от реальной действительности он, мечтая о совершенно невозможном и ненужном, предается мечтам, бесплодным и фантастическим, которые никогда не сможет осуществить… Его крестьяне живут в нищете, в доме царит беспорядок, а он мечтает о том, как хорошо бы построить через пруд каменный мост или от дома повести подземный ход!..



Остается надеяться, что этот революционный шаг пойдет на пользу украинскому футболу и новая модель организации управления арбитражем и подготовкой квалифицированных кадров станет не только всеукраинской, но и послужит примером для всей Европы.



Все члены исполкома единогласно проголосовали за утверждение господина Коллины Куратором.



«Рим строился не за один день…»



После этого Пьерлуиджи Коллина, который уже две недели, как пристально следит за украинским футболом, познакомил присутствующих с деталями своей реорганизации. К сожалению, к журналистам, оказавшимся «вне игры» на третьем этаже Дома футбола, долетали лишь искаженные «заплеванным» микрофоном нечленораздельные звуки. Пришлось звать на помощь специалистов из пресс-службы, но и они оказались беспомощны что-либо сделать: «Он слишком громко говорит в микрофон!..» Пришлось подключить весь свой опыт морского радиста и воображение, чтобы расшифровать доносящиеся из раскаленного динамика рекомендации Куратора…



«Украинский футбол – важная составляющая футбола Европы, – начал Коллина. – Тот факт, что здесь будет проведено Евро-2012, служит подтверждением моих слов. А значит и цель той структура, которую мы попытаемся внедрить в украинских реалиях, – адекватное соответствие всем требованиям ФИФА и УЕФА»...



В частности, синьор Куратор рассказал о новой структуре Комитета арбитров ФФУ, которую поддержали президенты УФПЛ и ПФЛ и утвердил Исполком. Отныне инспекторы (по европейской терминологии – судейские наблюдатели) будут подчиняться Комитету арбитров. Будет создано пять комиссий: по вопросам подготовки, контроля и аттестации арбитров; по подготовке, контролю и аттестации ассистентов арбитра; по вопросам подготовки контроля и аттестации судейских наблюдателей; по вопросам подготовки инструкторов арбитров, ассистентов арбитра и судейских наблюдателей; по вопросам подготовки и контроля за физическим состоянием арбитров и ассистентов арбитра.



«…Как видите, структура подразумевает две отдельные независящие друг от друга комиссии, одна – по судьям, вторая – по инспекторам. Главы двух этих комиссий будут представлены в Комитете арбитров ФФУ. Предложенный вам график представлен в сокращенном виде, но вы видите, что там четко обозначены функции Исполкома ФФУ, Комитета арбитров, продумано четкое разграничение сфер их деятельности. Так же предполагается создание отдельной комиссии, которая будет заниматься техническим оснащением судей, лайнсменов, инспекторов, и комиссии по физической подготовке – как понимаете, это к инспекторам не относится. Им бегать не надо.



Помимо этих комиссий будут созданы группы, которые будут заниматься футзалом, пляжным футболом, женским футболом, футболом региональным.



Повторюсь, каждая комиссия будет заниматься четко выписанной деятельностью, которая будет инспектироваться главой Комитета арбитров ФФУ. В такой структуре мы уже работаем несколько недель.



Недавно у меня уже состоялась встреча с судейским корпусом Премьер-лиги. Можно сказать, что мы познакомились. Очень скоро, однако, мы составим подробный план таких встреч, чтоб мы могли более конкретно обсудить некоторые моменты. Сейчас у меня уже была возможность ознакомиться с ними получше – я посмотрел все матчи двух туров чемпионата Украины. Планирую также чаще посещать стадион и наблюдать за играми вживую. Ну а сегодня после обеда состоится встреча с инспекторами Премьер-лиги, первой и второй лиг. Работа идет».



Таким образом, Инспекторский комитет ФФУ был упразднен и инспектора в дальнейшем будут подчинены Комитету арбитров.



Также синьор Куратор раскритиковал существующую ныне в Украине систему наказаний для судей, когда за две неудовлетворительные оценки арбитра переводит лигой ниже.



«Я не считаю, что это правильно – за две ошибки прощаться с человеком. Раз уж человек дорос до уровня судейства матчей в Премьер-лиге, значит, какие-то хорошие качества в нем были развиты. В его подготовку было вложено слишком много, чтоб за две ошибки взять и распрощаться с ним. Это как в команде – когда тренер видит, что его игрок находится в плохой форме, задача наставника вывести футболиста на прежний высокий уровень, а не прогнать из футбола. Буквально вчера видел, как в одном из матчей украинского чемпионата, футболист с метра не попал в пустые ворота – но никто ведь не говорит, что с таким игроком нужно раз и навсегда распрощаться...



…Поверьте, я не очень то милый – уверяет Коллина. – Те, кто меня хорошо знают, подтвердят это. И за те два тура первенства, что я видел, нашел три эпизода в действиях судей, которые мне не понравились. Фамилии арбитров я, естественно, называть не будут, но следующий тур они обслуживать не будут – отдохнут со своими семьями. Я разослал описание своего виденья этих эпизодов всем судьям, но, что конкретно мы с ними обсуждаем, останется между нами – ни ФФУ, ни Премьер-лига или ПФЛ, ни журналисты этого знать не должны.



…Да, я не исключаю, что какие-то арбитры Премьер-лиги будут судить матчи «молодежки», но это не значит, что дорога в Премьер-лигу будет для них закрыта. Футболисты набирают форму в матчах за дубль, чтоб потом вернуться в стартовый состав. Так будет и с судьями».



Едва стало известно о назначении Пьерлуиджи Коллины, всех интересовало, сколько же времени будет проводить итальянский специалист в Украине.



«В среднем, я буду проводить в Киеве три дня в неделю. Но мой помощник Лучиано Лучи будет находиться в Украине постоянно: все будние дни – точно... Не думайте, что что-то может пройти мимо моего внимания или контроля. Я отслеживаю ситуацию постоянно».



Кроме того, Коллина рассказал, что планирует провести встречи с тренерами и капитанами команд Премьер-лиги.



«В будущем было бы хорошо расширить этот круг. Чтоб в общении принимал участие весь коллектив клуба. Но даже здесь, в Украине я не забываю свои корни, а знаменитая итальянская пословица гласит – «Рим строился не за один день». Так и в нашей работе – есть некоторые приоритеты, на которые нужно бросить все силы в первую очередь. А «на потом» – есть множество интересных и полезных дел»…



У связи с утвержденными по предложению г. Куратора структурными изменениями в системе арбитража, Исполком ФФУ утвердил изменения и дополнения к договорам ФФУ с Премьер-лигой и ПФЛ, Регламентов соревнований в Премьер-лиге и ПФЛ, Дисциплинарных правил ФФУ. Одновременно были приняты план-календарь соревнований в первой и второй лигах отечественного футбола, а также утверждены изменения и дополнения в Регламентов по статусу и трансферу футболистов и проведения допинг-контроля в соревнованиях по футболу среди команд профессиональных клубов Украины.



Примерно через час Пьерлуиджи, по предложению Суркиса, откланялся, сказав, что привык не говорить, а работать.



Так как, в связи с реформированием судейства, прекращает существование инспекторский комитет, о чем сообщил первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко, то руководитель комитета Анатолий Дяченко переходит на должность первого зама главы комитета ФФУ по безопасности стадионов и одновременно будет заниматься назначением делегатов на матчи чемпионата.



После этого был поднят вопрос о том, что во многих матчах первого тура первой лиги не принимали участие молодые футболисты, что является нарушением нормы регламента. Не так давно ПФЛ на своей конференции эту норму отменила, тогда как ФФУ – нет!.. Пезидент ФФУ подчеркнул, что Лига может только рекомендовать вносить такие изменения, а не выносить решения самостоятельно.



После долгих дискуссий исполком постановил сохранить данную норму в первой лиге начиная с матчей 4-го тура, а во второй – со второго тура.



Тренером национальной юношеской сборной Украины среди игроков не старше 1993 года рождения назначен Олег Кузнецов. Лично на исполкоме он не присутствовал, так как находится в командировке.



«Пять копеек»…



В который уже раз убеждаюсь, что при подготовке повестки дня в соответствующих комитетах и службах значительно больше внимания уделяется заполняемости рабочих папок, в которых лежат документы, которые предстоит утвердить на исполкоме, чем самому решению этих вопросов в рабочем порядке… Правда, и так большинство вопросов повестки дня рассматривается исключительно виртуально, и звучит это примерно так: «В ваших рабочих папках – все изменения. Предлагаю голосовать…». Наиболее ответственные товарищи роются в папках, остальные – привычно голосуют… Вот только те, кто должен давать «в эфир» официальную информацию, находятся в неведении: за что голосовали?..



История с недоброкачественным звучанием лекции синьора Куратора натолкнула на мысль, что, наверное, подобные мероприятия вполне можно было бы проводить совместно с «беззубыми акулами пера», которых непонятно зачем, «отселили»… Зал заседаний на третьем этаже Дома футбола может вместить и членов исполкома, и приглашенных лиц, и представителей СМИ, которым было бы значительно приятнее чувствовать себя участниками «процесса»… Ведь не ради фуршета мы туда ходим!..





P.S. Понравился тост Президента ФФУ на фуршете? «Хоть синьор Коллина сейчас и в пиджаке, но уже видно, как закатал рукава и работает… Хочется через два года собраться здесь и поздравить друг друга с успехом. Надеюсь, Пьерлуиджи сумеет найти в Украине хотя бы трех человек к 2012 году»…

