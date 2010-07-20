ЮЧМ. Первый вид - первый украинский успех

Для Украины начался чемпионат мира среди юниоров, и уже в первом виде, толкании ядра, наша спортсменка попала в финал. Ольга Голодная, войдя в число 12-ти лучших в квалификации, вечером поборется за как можно более высокое место для нашей сборной в основных соревнованиях. Результат Ольги (15,07 м) утром был девятым.

Оля, ваш личный рекорд (15,70 м) как раз приравнивался к квалификационному нормативу. Планировали показать результат, близкий к нему?

Главной задачей было пройти квалификацию, а основные силы приберечь на вечер. 15 метров должно было хватить: согласно рейтингу, 12 человек с таким результатом должны выходить в основные соревнования.

Прилетев в Канаду, совершили путешествие во времени?

Да, у нас сутки продолжалась 32 часа! Первое время было трудно, но сейчас привыкли к климату, к разнице во времени. У нас оно вперед, а это не так трудно, как назад: просто нужно было раньше ложиться спать и рано вставать. Долетели хорошо, без происшествий. Да и акклиматизация проходила стабильно и нормально. Сбор был замечательным, в шикарном месте, на острове Принца Эдуарда. Главное теперь хорошо выступить вечером.

Погода пока лишь способствует выступлению?

Да, просила Бога, чтобы только не было дождя. И его не было, прошел ночью. А так выступать хорошо, не жарко.

Загадывать на вечерние соревнования пока не будете?

Нет, о них поговорим уже после их окончания.

Сейчас в секторе для прыжков с шестом соревнуются Виталий Цепилов и Тимур Скорых.А для Ольги Ляховой и Анны Хабиной соревнования на сегодня закончились. Хабина метнула копье на 49,94 метра и вышла в основной круг соревнований. К сожалению, для Ольги Ляховой чемпионат закончился уже в первом круге. Времени 2.09,24 мин на дистанции 800 метров для выхода в полуфинал оказалось мало.

Оля, перед стартом было заметно сильное волнение...

Конечно, это чемпионат мира. Начала бежать хорошо держалась среди лидеров, но потом начали толкаться. На втором круге еще подтянулись спортсменки. Возможно, все это сбило. Но как бы там ни было, на финише необходимых секунд мне не хватило.