Виталий Цепилов: «В квалификации настраивался прыгать 5,20»

20 июля 2010, 20:12

Виталий Цепилов успешно преодолел квалификацию юниорского чемпионата мира в прыжках с шестом.

Последним видом утренней сессии, в котором участвовали украинцы, были прыжки с шестом. Тимуру Скорых, к сожалению, стартовая высота (4,75 м) не покорилась, зато у Виталия Цепилова дела пошли куда лучше. 4,75, 4,95 и 5,05 харьковчанин взял с первой попытки и с неплохим запасом. Планку на 5,15, на которых и завершилась квалификация, Виталий сбил, но последняя попытка внушила оптимизм в преддверии основного круга соревнований. Знаю, что были проблемы с шестами. Не очень ли вся эта история выбила из колеи? Определённые неудобства были, но мы нормально настроились на старт. Перед соревнованиями были десять дней на сборе, там попрыгали на одной тренировке и сразу приехали в Монктон. Хотелось бы, конечно, попрыгать больше, но ничего страшного, и этого хватило. К дорожке претензий нет? Нет, в принципе, она везде нормальная. Понятно, были свои сложности, пришлось увеличить разбег. Но всё более или менее в порядке. Изначально заявленный квалификационный норматив (5,20 м) был довольно высок, и если бы дело дошло до этой высоты, пришлось бы устанавливать личный рекорд. К подобному развитию событий были готовы? В квалификации настраивался на 5,20, и можно было прыгать. На 5,15 были полнее нормальные прыжки. Первые три прыжка в вашем исполнении выглядели впечатляюще. Что произошло потом? Со стороны казалось, что вы не попадали в разбег. Всё время относил, разбег пришлось увеличить на четыре стопы, а это довольно прилично. Плюс привыкал к сектору, взял чуть жёстче шест, сделал хват выше, немного доработал по мелочам, собрался и, в итоге, последняя попытка на 5,15 получилась уже намного лучше. После окончания соревнований вы ещё замеряли разбег? Да, нужно было знать, на сколько он увеличился. Все метки ведь уберут, мелки постирают, нужно будет отмерять заново, и чтобы снова долго не подбирать разбег, отмерял его сейчас. Вы здесь без личного тренера, который к тому же ваш папа, но подсказки со стороны Сергея Симахина получали? Конечно, он подсказывал, но с папой было бы всё ещё лучше, ведь мы намного дольше и лучше знаем друг друга. Естественно, и поддержка была бы намного больше. За плечами юношеский чемпионат мира, на котором не всё сложилось, как бы того хотелось. Уроки наверняка извлекли? Мы с папой долго его обсуждали, много думали, тренировались. Естественно, ещё маловато напрыгали, была пауза в тренировках из-за травмы. Тренер дал возможность немного отдохнуть, что было правильно. А в остальном… Слушаю тренера и пытаюсь сделать то, что он говорит. Какая была травма и когда? В районе ахилла. Наверное, полгода мучился. Сейчас немного побаливает, с шести шагов разминаться больно, но нога потихоньку врабатывается, хотя врачи пока точно ничего сказать не могут. Но не страшно: немного потерпел и работаю дальше. И тренер довольно опытный, много знает, сам прыгал и через всё прошёл. На чемпионате Украины среди юниоров выступали уже после повреждения? В летнем сезоне меня немного отпустило, но пропустил зиму и полвесны. Тяжеловато, конечно, получилось. С Тимуром в секторе переговаривались? Поговорили немного. Сказал ему, чтобы не брал в голову, нет ничего страшного в том, что у него не всё получилось. Если не ошибаюсь, это его первый старт за границей. Я «запорол» два или три международных старта, поэтому нормально, молодец, и смотрелся хорошо.

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