Голодная в десятке чемпионата мира

21 июля 2010, 06:37

В Монктоне завершился второй день чемпионата мира по лёгкой атлетике среди юниоров.

В Монктоне завершился второй день чемпионата мира по лёгкой атлетике среди юниоров. Ольга Голодная, прошедшая утром квалификацию в толкании ядра, в основном круге соревнований стала девятой. Квалификационный рубеж преодолели ещё трое украинцев. В утренней сессии копьеметательница Анна Хабина и шестовик Виталий Цепилов прошли квалификационный рубеж, а вечером к ним присоединилась дискоболка Юля Курило. А вот Ольге Голодной пришлось дважды за день выходить в сектор для толкания ядра. Утром украинка с девятым результатом вышла в основной круг, где у неё были все шансы улучшить свой результат. Начав вечерние соревнования с 15,17 м, Оля держалась в восьмёрке до третьей попытки, но шанс на финал у неё отобрала Маргарет Сатупаи из Самоа, в последствии установившая национальный рекорд среди юниоров (15,62 м) и ставшая пятой. А наша спортсменка, как и в квалификации, завершила соревнования на девятой позиции. За первые два места развернулась не менее интересная борьба. Китаянка Кянкян Мень начала соревнования с 16,94 метров, но уже в третьей попытке с лидерской позиции её подвинула бразильянка Жэйза Арканжо (17,02). Бронзовую медаль выиграла атлетка из Китая Шуань Суи (16,13 м). Ещё один комплект наград разыграли парни на дистанции 10000 метров. Кениец Деннис Чепконгин Масаи последнюю стометровку бежал, приветствуя зрителей. Но даже при этом ему удалось установить лучший результат сезона в мире (27.53,88 мин). Вторым финишировал эфиоп Гебретсадик Абраха (28.03,45), за ним – ещё один кениец Пауль Кипчумба Лонйянгата (28.14,55). Серебряный и бронзовый призеры пробежали с личными рекордами. Также сегодня завершился первый соревновательный день у десятиборцев. После пяти видов лидирует француз Кевин Майер (3316 очков). На восемь пунктов от него отстаёт кубинец Хосе Анхель Мендьета. Третьим пока идёт Дэвид Гест из Великобритании (3217). Одним из знаменательных событий дня стало появление на дорожке ямайского спринтера Декстера Ли. Свой забег на сто метров он выиграл более, чем уверенно, легко пробежав дистанцию за 10,38 с. Победителем первого раунда стал бельгиец Жюльен Уотрин (10,31 с). 21 июля разыграют ещё восемь комплектов наград. От Украины выступят Анатолий Синянский (400 метров с барьерами), Александра Голуб и Екатерина Кравченко (тройной прыжок), Андрей Ковалев и Игорь Григоров (прыжки в высоту), а Анна Хабина (метание копья) и Анна Черненко (ходьба на 10000 м) будут соревноваться в финалах. Результаты украинских легкоатлетов на чемпионате мира среди юниоров, 20 июля 9. Ольга Голодная (толкание ядра) – 15,17 (финал) 7. Анна Хабина (метание копья) – 49,94 (квалификация) 6. Юлия Курило (метане диска) – 51,19 (квалификация) 18. Ольга Абрамчук (метание диска) – 46,71 (квалификация) 28. Ольга Ляховая (800 метров) – 2.09,24 8. Виталий Цепилов (прыжки с шестом) – 5,05 (квалификация) …Тимур Скорых (прыжки с шестом) – не взял стартовую высоту

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