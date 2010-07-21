Борьба. «Золотое гран-при». Стабильный Федоришин и непредсказуемая Синишина засверкали золотом

«Золотое гран-при» является третьим по значимости турниром борцовского сезона после чемпионатов мира и континента. На эти соревнования съезжаются сильнейшие борцы по итогам проводимых в первое полугодие соревнований серии «Гран-при». По сути, специалисты называют этот турнир, который в последние годы регулярно проводится в столице Азербайджана Баку, «малым первенством мира». Разве что ответственность за результат не так высока, как на мундиале.



Для представителей сборных Украины по вольной борьбе (мужской и женской) эти соревнования были важны, в первую очередь, с материальной точки зрения. Как ни как, победитель «Золотого гран-при» получает премию размером в 10 000 долларов, второй призер – 5 000, третий – 2 000. Не участвовавшие в недавнем чемпионате Украины спортсмены проверяли степень готовности к первенству мира, а провалившиеся во время внутренних стартов получали возможность реабилитировать себя в глазах тренеров и еще побороться в оставшиеся полтора месяца до начала мундиаля за место в составе сборной.



Правда, сразу заметим, что выступления украинских вольников-мужчин на тренерские решения повлиять не могут. Убедительно в Баку выступил только тот, кто к своим стабильным победам приучил – Василий Федоришин. Остальные в большей или меньшей мере выступили неудачно.



ОПЯТЬ ЗОЛОТОЙ ФЕДОРИШИН…



Но начнем рассказ о турнире как раз с выступления на нем Федоришина. «В Баку ехал в отнюдь не оптимальной форме, да еще и чувствуя дефицит соревновательной практики, - рассказывает Василий «СПОРТглавреду». – Как ни как, после состоявшегося в апреле чемпионата Европы я не выступал нигде. Ко всему прочему, беспокоило плечо. Тем не менее, мотивация присутствовала. Материальная и не только. Мне в преддверии чемпионата мира хотелось увидеть, насколько готовы мои основные соперники, приглядеться, не появились ли новые имена».



Выступление на «Золотом гран-при» Федоришин начал с непростой победы над казахстанцем Фуадом Муссаевым. Зато четвертьфинальную схватку против азербайджанца Хайбуллы Шаалова украинец провел уверенно. В первом периоде Василий провел свой фирменный бросок «кочергой», за что заработал три балла. «В концовке провел еще один прием и мог уложить соперника на лопатки, - рассказывает борец. – Но немного не хватило времени. Форма у меня сейчас не та. Во второй двухминутке судьи не досчитали мне балл, а отыграться не сумел». Правда, в третьем периоде Федоришин не оставил шансов Шаалову.



В полуфинале украинский борец в упорной схватке победил иранца Сайеда Ахмади. А в финале Федоришин сошелся с победителем Панамериканского чемпионата-2007 американцем Шоуном Банчем. «Это очень подвижный, крепкий соперник с длинными руками, - говорит Василий. – Как орангутанг. Банча очень сложно поймать, он постоянно двигается, что, впрочем, присуще почти всем темнокожим борцам. Такова, видно, их особенность. Вот и получилось, что потеряв несколько неплохих шансов победить в основное время, я выиграл благодаря клинчам в обеих периодах. Так или иначе, к Банчу нужно отнестись со всей серьезностью. Не исключаю, что этот спортсмен может бороться за медали чемпионата мира».



…И ОСТАЛЬНЫЕ



Другие украинские представители вольного стиля не впечатлили. Чтобы не казаться голословными, предоставим слово одесскому специалисту Игнату Греку, который выполнял обязанности старшего тренера нашей команды на турнире в Баку.



«В категории до 55 кг Украину представлял Юрий Леденев, - говорит Игнат Георгиевич. Человек якобы совсем недавно неубедительно выступил на чемпионате страны, потому мы ожидали, что он себя сможет проявить в Баку. Но в единственной проведенной Юрием схватке против победителя двух последних «Золотых гран-при» Намига Севдимова из Азербайджана борьбы я не увидел. Даже несмотря на силу соперника Леденев был обязан демонстрировать желание, характер. Но этого не произошло. Была надежда, что Севдимов выйдет в финал и позволит Юрию побороться в утешительном турнире. Но Намиг в четвертьфинале проиграл японцу Ясухиро Инабе».



Вес до 66 кг с недавних пор стал для наставника сборной Руслана Савлохова головной болью. Дело в том, что заболел бесспорный лидер – Андрей Стадник. Не известно, сможет ли он восстановиться к чемпионату мира. Потому сохраняя надежду на восстановление Андрея, тренерам невольно приходится присматриваться ко вторым номерам.



«Заменить Стадника может быть наш одесский борец Семен Радулов, - считает Игнат Грек. – На чемпионате Украины Семен победил главных конкурентов – Евгения Хавелова и Юрия Семакина, но в финале уступил Алексею Мельнику, который прошел более легкий турнирный путь. В принципе, неплохо Радулов провел и единственную схватку в Баку, где ему противостоял крепкий иранец Мосен Джахан. Семен выиграл первый период, однако в двух последующих не удержал преимущества. Куда хуже в стартовой схватке против бронзового призера последнего чемпионата Азии Ихтиера Наврузова из Узбекистана выглядел конкурент Радулова – Семакин. Юрий провел встречу совсем блекло».



В категории до 74 кг Украину представлял Гия Чихладзе. После провала Гии в чемпионате Украины наставник сборной Руслан Савлохов сказал в интервью нашему изданию: «Теперь у Чихладзе есть шанс пробиться на чемпионат мира только в случае победы в Баку». Но на «Золотом гран-при» днепропетровец тоже выступил неудачно.



«Победив в стартовой схватке азербайджанца Агила Гулиева, во второй Чихладзе без шансов проиграл победителю Киевского международного турнира-2008 Трэвису Польсону из США, - делится впечатлениями Игнат Грек. – Что ж, мы в очередной раз вынуждены констатировать, что в весе до 74 кг у Украины нет борцов высокого мирового уровня. О своих амбициях заявляют Джамбули Цотадзе, Дмитрий Комисар, Чихладзе. Но это не то. К примеру, Чихладзе, победив на прошлогоднем чемпионате мира призера Олимпийских игр Ивана Фундору из Кубы, в дальнейшем выступал исключительно неудачно».



В категории до 84 кг Украину представляли Виктор Муха и Виктор Соловьев. Последний заменил на «Золотом гран-при» бронзового призера Олимпиады-2008 Тараса Данько, который не поехал в азербайджанскую столицу, сославшись на травму.



«Муха и Соловьев выступили откровенно слабо, - комментирует Игнат Грек. – В первой схватке они встретились между собой и сильнее оказался Муха. Но в следующем поединке против бронзового призера последнего чемпионата Европы Михаила Ганева из Болгарии Муха не показал совершенно ничего. Что ж, это лишний раз убедило нас тренеров, что у Ибрагима Алдатова и Тараса Данько в этой категории пока конкурентов нет. Да, с одной стороны Муха победил Данько что на одесском турнире в мае, что неделю назад на чемпионате Украины. Но, во-первых, к одному сопернику можно приспособиться. Во-вторых, показателем уровня борца является не его умение побеждать дома, а конкурентоспособность на международной арене. Данько принес нашей стране множество наград. Муха, как правило, проигрывает на ранних стадиях».



Не впечатлило Игната Грека и выступление представителя весовой категории до 96 кг Валерия Андрийцева.



«С одной стороны, да, Валера, став чемпионом Украины, забронировал себе место на чемпионате мира, - объясняет Игнат Георгиевич. – Но это не значит, что на столь престижном турнире, как «Золотое гран-при» он должен бороться безвольно. Обе схватки в Баку Андрейцев провел бездарно, не сделав ни одного приема, не продемнострировав желания. Парадоксальнее всего, что Валерия не стимулировало даже возможное денежное вознаграждение. Ведь для того, чтобы занять третье место, Андрийцеву было достаточно после поражения от чемпиона Европы-2009 среди юниоров Джамаладдина Магомедова из Азербайджана выиграть всего одну схватку. Дело в том, что первый соперник по утешительному турниру – американец Джеймс Бергман – снялся. В схватке за бронзу против грузина Бельдухи Гавашелишвили наш борец выиграл первый период, но затем совершенно безобразно провел два последующие».



БЛИСТАТЕЛЬНАЯ СИНИШИНА…



В соревнованиях женщин приятной неожиданностью стала победа в категории до 55 кг львовянки Наталии Синишиной. На первый взгляд, ничего парадоксального в успехе чемпионки Европы-2009 нет. Но дело в том, что после той победы на прошлогоднем Евро Наталия провалила целую серию важных турниров и в конечном итоге на недавнем первенстве Украины, который был отборочным к чемпионату мира, решила выступать в весе до 59 кг. Чтобы не сгонять вес.



Синишина выиграла золото украинской чеканки, а затем отправилась в Баку. Там у Наталии была лицензия в весе до 55 кг, добытая благодаря бронзе на гран-при Ярыгина в Красноярске (Россия). Но даже с учетом, что к «Золотому гран-при» допускаются спортсмены с двумя килограммами перевеса, в успех Синишиной верилось с трудом. Тем более, что жребий украинке явно не благоволил.



В стартовой схватке Наталия, выиграв досрочно со счетом 6:0 первый период, затем уложила на лопатки действующую чемпионку мира Юлию Раткевич из Азербайджана. В полуфинале Синишина в первой же двухминутке на туше побеждает двукратную чемпионку Азии Чикако Мацукаву из Японии! Наконец финал, где соперница попроще - Айим Абдилдина из Казахстана, чьим высшим достижением была бронза чемпионата Азии-2009. Ей Синишина тоже не оставляет малейших шансов – победа на туше во втором периоде.



Конечно, после такого блистательного выступления Наталии впору было поинтересоваться, не поменяют ли тренеры своего решения и не отправят ли в категории до 55 кг на чемпионат мира Синишину, а не чемпионку страны Ирину Харив. «Нет, потому что накануне первенства Украины мы четко оговорили, что в Москву на мундиаль поедут только чемпионки страны, - говорит Игнат Грек. – Синишина выбрала себе иную категорию, в ней победила, потому поедет на «мир» именно в весе до 59 кг».



…И ЕЩЕ ТРИ ПЛЮСА ПРИ ОДНОМ МИНУСЕ



В категории до 51 кг Украину представляла львовянка Александра Когут. «Считаю, что Шура выглядела достойно, - комментирует Игнат Грек. – Уступив в ровной борьбе действующей чемпионке Европы и мира Софии Маттссон из Швеции, в утешительном турнире Когут своего шанса уже не упустила. Схватку за третье место против действующей чемпионки Азии Татьяны Бакатюк из Казахстана Александра провела грамотно и заслуженно возвращается домой с бронзой».



Еще одно третье место Украине принесла бронзовая призерша чемпионата мира-2009 Анна Василенко. Напомним, что неделей ранее Анна сенсационно уступила в схватке чемпионата страны львовянке Ольге Нарапехе, что не позволит ей поехать на первенство планеты в Москву.



«В Баку Василенко выглядела здорово, - рассказывает Игнат Грек. – В стартовой схватке она очень быстро уложила на лопатки россиянку Маргариту Фаткулину. В полуфинале Анна на равных боролась с чемпионкой Европы-2009 Малин Маттссон из Швеции. Однако, заступив в первом периоде за ковер, а во втором позволив сопернице зацепить себя за пятку, Василенко проиграла по баллу и уступила с минимальным счетом. При этом на исходе второй двухминутки у Анны был отличный шанс зайти на балл. Но момент был упущен и схватка проиграна. Тем не менее, наша борчиха удивила многих, уложив на лопатки в первом же периоде схватки за бронзу японку Такако Саито».



Третью бронзу для Украины выиграла в категории до 67 кг Катерина Бурмистрова, которая, напомним, стала победительницей чемпионата Украины в весе до 72 кг. «Кате было непросто справиться с весом, чтобы выступать в той категории, в которой она выиграла пропуск на «Золотое гран-при», - говорит Игнат Грек. – Потому третье место Бурмистровой – очень хороший результат. В первой схватке Катерина победила бронзовую призершу чемпионата мира-2009 Бадрах Одончимег из Монголии, а за выход в финал, выиграв первый период, уступила чемпионке Азии-2008 Мами Синкаи из Японии. В схватке за третье место Бурмистрова уверенно победила норвежку Майю Гунвор Эрландсен».



Единственной среди украинок, кто вернулся из Баку без награды, оказалась представительница весовой категории до 63 кг Юлия Остапчук. После неудачного выступления на чемпионате Украины, где Юлия проиграла Марьяне Квятковской, Остапчук на «Золотом гран-при» прекратила выступления после стартовой схватки, уступив в первом же периоде на туше отнюдь не титулованной Гузаль Зутовой из Азербайджана.



БРОНЗА, КАК ПОДАРОК ОТ ЭКС-УКРАИНЦА



А вот представители греко-римского стиля выступили в Баку невзрачно. Впрочем, от команды, которая отправилась на соревнования без трех на самом деле конкурентоспособных на мировом уровне борцов – Армена Варданяна (до 66 кг), Константина Балицкого (до 60 кг) и Дмитрия Пышкова (до 74 кг)- ожидать каких-то свершений было невозможно. Тем не менее, одну медаль украинцы таки добыли. Иное дело – награду во многом случайную. Но тем не менее.



Проиграв досрочно оба периода стартовой схватки Мохаммаду Абдельфатте из Египта (0:5, 0:8), представитель весовой категории до 96 кг Дмитрий Тимченко благодаря выходу африканца в финал получил возможность побороться в утешительном турнире. В первом поединке Дмитрий перетолкал двукратного чемпиона Азии Маргулана Ассамбекова из Казахстана, а в схватке за бронзу должен был встретиться с узбеком Давидом Салдадзе. Тот судя по всему, решил вернуться в категорию до 96 кг, в которой Давид приносил Украине олимпийское серебро в Сиднее 2000-го. Но схватки не состоялось по той причине, что Салдадзе отказался от борьбы за бронзу. Тем самым Украина выиграла свое единственное третье место.



Остальные украинские классики долго не мучились. Совершенно бесперспективный, но от того не менее востребованный в глазах тренеров сборной Даниил Крымов из Запорожья провел на турнире две схватки, сначала уступив будущему победителю, действующему чемпиону Европы Хасану Алиеву из Азербайджана, а потом в стартовом утешительном поединке проиграл его соотечественнику и однофамильцу Фуаду Алиеву.



Молодой Денис Демьянков, представляющий весовую категорию до 66 кг, в стартовой же схватке встретился с серебряным призером прошлогоднего чемпионата мира Манучаром Цхадаей из Грузии. Бой Денис своему сопернику дал, но по итогам трех периодов таки уступил. Еще один представитель данной весовой категории – опытный Александр Хвощ – одну схватку в Баку выиграл, убедительно расправившись (7:0, 2:0) с белорусом Рустемом Эмир-Амзаевым. Но во втором поединке Хвощ после трех упорных периодов вынужден был капитулировать перед чемпионом Азии-2009 казахстанцем Дарханом Байахметовым.



«Золотое гран-при»

16-18 июля. Баку (Азербайджан)



Вольная борьба



До 55 кг

1. Синиси Юмото (Япония)

2. Нариман Исрапилов (Россия)

3. Бесарион Гочашвили (Грузия)

3. Энджел Эскобедо (США)

…

15. Юрий Леденев (УКРАИНА)



До 60 кг

1. Василий Федоришин (УКРАИНА)

2. Шоун Рондэлл Банч (США)

3. Сайед Ахмади (Иран)

3. Малхаз Кордиани (Грузия)



До 66 кг

1. Джабраил Хасанов (Азербайджан)

2. Эмин Азизов (Азербайджан)

3. Мосен Джахан (Иран)

3. Брент Харолд Меткалф (США)

…

9. Семен Радулов (УКРАИНА)

11. Юрий Семакин (УКРАИНА)



До 74 кг

1. Александр Гостиев (Россия)

2. Трэвис Польсон (США)

3. Чамсулвара Чамсулвараев (Азербайджан)

3. Камал Маликов (Россия)

…

10. Гия Чихладзе (УКРАИНА)



До 84 кг

1. Науруз Темрезов (Азербайджан)

2. Джейкоб Джон Эрберт (США)

3. Шариф Шарифов (Азербайджан)

3. Георгий Рубаев (Россия)

…

9. Виктор Муха (УКРАИНА)

18. Виктор Соловьев (УКРАИНА)



До 96 кг

1. Хетаг Газюмов (Азербайджан)

2. Джамаладдин Магомедов (Азербайджан)

3. Георгий Гогшелидзе (Грузия)

3. Бельдухи Гавашелишвили (Грузия)

5. Валерий Андрийцев (УКРАИНА)



До 120 кг

1. Фатих Чакироглу (Турция)

2. Тэрвел Длагнев (США)

3. Леван Берианидзе (Грузия)

3. Али Исаев (Азербайджан)



Женская борьба



До 48 кг

1. Жульдыз Эшимова (Казахстан)

2. Аяно Судзуки (Япония)

3. Регина Ярова (Азербайджан)

3. Алисса Лампе (США)



До 51 кг

1. София Маттссон (Швеция)

2. Замира Рахманова (Россия)

3. Александра Когут (УКРАИНА)

3. Энхджаргал Цогтбазар (Монголия)



До 55 кг

1. Наталия Синишин (УКРАИНА)

2. Айим Абдилдина (Казахстан)

3. Чикако Мацукава (Япония)

3. Екатерина Краснова (Россия)



До 59 кг

1. Марианна Састин (Венгрия)

2. Малин Маттссон (Швеция)

3. Анна Василенко (УКРАИНА)

3. Кеи Ямана (Япония)



До 63 кг

1. Моника Михалик (Польша)

2. Насанбурмаа Очирбат (Монголия)

3. Елена Пирожков (США)

3. Анна Йоханссон (Швеция)

…

14. Юлия Остапчук (УКРАИНА)



До 67 кг

1. Елена Шалыгина (Казахстан)

2. Мами Синкаи (Япония)

3. Катерина Бурмистрова (УКРАИНА)

3. Юлия Бартновская (Россия)



До 120 кг

1. Станка Златева (Болгария)

2. Гюзель Манюрова (Казахстан)

3. Аннабель-Лор Али (Камерун)

3. Анна-Йенни Франссон (Швеция)



Греко-римская борьба



До 55 кг

1. Петер Модош (Венгрия)

2. Кохеи Хасегава (Япония)

3. Чжун-Байк Ли (Корея)

3. Асхат Кудайберженов (Казахстан)



До 60 кг

1. Хасан Алиев (Азербайджан)

2. Эусебиу Дьякону (Румыния)

3. Фуад Алиев (Азербайджан)

3. Стиг Андре Бероге (Норвегия)

…

14. Даниил Крымов (УКРАИНА)



До 66 кг

1. Виталий Рахимов (Азербайджан)

2. Рустам Алиев (Азербайджан)

3. Дархан Байахметов (Казахстан)

3. Михаил Семенов (Беларусь)

…

8. Александр Хвощ (УКРАИНА)

13. Денис Демьянков (УКРАИНА)



До 74 кг

1. Петер Бачши (Венгрия)

2. Георгий Цирекидзе (Грузия)

3. Самурай Мустафаев (Азербайджан)

3. Александр Кикинев (Беларусь)



До 84 кг

1. Талеб Нематпур (Иран)

2. Шалва Гадабадзе (Азербайджан)

3. Олег Шокалов (Россия)

3. Давод Абединзаде (Иран)



До 96 кг

1. Бабак Горбани (Иран)

2. Мохаммад Абдельфатта (Египет)

3. Дмитрий Тимченко (УКРАИНА)

3. Ахмет Такйилдиз (Турция)



До 120 кг

1. Риза Каяалп (Турция)

2. Мохаммад Горбани (Иран)

3. Димитрий Джавахишвили (Грузия)

3. Михали Дик-Бардош (Венгрия)

