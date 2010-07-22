Анна Черненко: «Всё время боялась получить замечание от судей»

Первый комплект наград третьего дня юниорского чемпионата мира по лёгкой атлетике разыграли девушки в ходьбе на 10000 метров. Украинка Анна Черненко пересекла финишную черту с 15-м результатом. После чемпионата мира в Берлине, когда ходьба начиналась в 10 утра и многие спортсмены теряли сознание по ходу дистанции или после финиша, должны были бы сделать соответствующе выводы и старты подобного рода проводить в более прохладное время суток. Но в Монктоне девушкам пришлось ещё сложнее – их старт был назначен на 11.35, самый жаркий период. С первых метров дистанции лидерство захватили россиянки, в итоге. и разыгравшие «золото» и «серебро» чемпионата. Первой с лучшим результатом юниорского мирового сезона финишировала Елена Лашманова (44.11,90 мин), Анна Лукьянова пришла вслед за ней (44.17,98). Третьей со значительным отставанием была японка Кумико Окада (45.56,15). Черненко свой лучший результат показала в этом сезоне и по рейтингу вполне могла попасть в восьмёрку лучших. Но, уступив своему личному рекорду полторы минуты минуты, финишировала за пределами десятки (49.01,00). О том, почему не удалось реализовать весь свой потенциал, Аня рассказала после финиша. Аня, после соревнований в такую жару остаётся только поздравить с их окончанием, независимо от результата? Было очень жарко и душно, ещё и тренера рядом не было. Без указаний по технике было даже страшно. Здесь судьи такие внимательные, всё так высматривали, прям приседали, чтобы ничего не пропустить. Я постоянно смотрела на табло, чтобы замечаний не было. Очень сложно, когда никто не подсказывает. Были силы идти быстрее, но, наверное, испугалась немножко. Ориентировались больше на соперниц или на своё время? Больше на себя. Мы были перед началом соревнований на сборе, я там приболела немного. В среду старт, а в субботу утром у меня была температура 37,7, всё горит, тяжело было. Температуру сбили, но настроение уже немного не то: когда заболеваешь, всегда начинаешь дёргаться. Аня, я уже так наслышана о вашей группе в Белой Церкви. Действительно ли у вас такая замечательная атмосфера? Да, у нас своя группа, мы сами себе живём, сами пробиваем себе дорогу, ни на кого не надеясь. Дождаться помощи от государства очень тяжело, поэтому стараемся всё сами. Сборы себе организовываем, недавно были в Донецке. Расселяемся и выступаем тоже часто за свой счёт. Ходьба не самый популярный вид лёгкой атлетики, может, причина ещё и в этом? У нас с каждым годом всё меньше участников. На прошлом чемпионате мира в Польше нас было 30 человек, сейчас уже 27. Немало слов похвалы было сказано в адрес вашего тренера Светланы Кудлацкой… Она такая умничка, такая молодец! Её и обидеть иногда пытаются, мужчины-тренеры, бывает, как-то хотят сломить, а она, хоть и женщина, никогда не сдаётся. В итоге, все соревнования в Украине выигрывают как раз наши спортсмены. Она всё пробивает, всё для нас делает, поддерживает. И это при том, что она сама ведь марафонка, а наши результаты постоянно растут. А как вы оказались именно в ходьбе? Раньше, когда ещё была маленькой, бегала 100 и 200 метров. И мы попали вместе со Светланой на сбор. Мы баловались, ходили, а потом мой тренер порекомендовал мне её. Я начала ходить, и мне так понравилось: постоянно улучшать, улучшать результаты. Сразу так загорелась, теперь больше ничего не знаю. Но я и бегаю иногда, в прошлом году на соревнованиях в Виннице бежала 3000 метров, была третьей. Но у вас такой вид, что только скорости будет мало. Ещё и за техникой следить нужно, чтобы не дисквалифицировали? Если бегать ты можешь, как хочешь, то здесь очень часто снимают из-за технических ошибок. Риск очень большой. Бывает, что на Олимпиаде за сто метров до финиша могут снять. Аня, но несмотря на то, что результат здесь, в Монктоне, был немного не твой, в целом стартом осталась довольна? Я рада тому, что не было ни одного замечания. Ну и что дошла хоть не за 50 минут. Но если тренер на стадионе, он всегда может тебе что-то подсказать. Сам часто себя не чувствуешь: кажется, что идёшь с пятки, а на самом деле всё не так. Мы были на сборе в Канаде перед соревнованиями, и я уже две недели без тренера. Общались только по Интернету, но как она мне в этой ситуации может что-то подсказать? Но ничего, это мой первый год в юниорах, думаю, дальше всё будет нормально. Будем стараться, чтобы тренера всегда брали, потому что на таком виде без него очень сложно.