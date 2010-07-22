Анна Черненко: «Всё время боялась получить замечание от судей»

22 июля 2010, 00:09

В ходьбе на 10000 метров девушки разыграли медали чемпионата мира среди юниоров

Первый комплект наград третьего дня юниорского чемпионата мира по лёгкой атлетике разыграли девушки в ходьбе на 10000 метров. Украинка Анна Черненко пересекла финишную черту с 15-м результатом. После чемпионата мира в Берлине, когда ходьба начиналась в 10 утра и многие спортсмены теряли сознание по ходу дистанции или после финиша, должны были бы сделать соответствующе выводы и старты подобного рода проводить в более прохладное время суток. Но в Монктоне девушкам пришлось ещё сложнее – их старт был назначен на 11.35, самый жаркий период. С первых метров дистанции лидерство захватили россиянки, в итоге. и разыгравшие «золото» и «серебро» чемпионата. Первой с лучшим результатом юниорского мирового сезона финишировала Елена Лашманова (44.11,90 мин), Анна Лукьянова пришла вслед за ней (44.17,98). Третьей со значительным отставанием была японка Кумико Окада (45.56,15). Черненко свой лучший результат показала в этом сезоне и по рейтингу вполне могла попасть в восьмёрку лучших. Но, уступив своему личному рекорду полторы минуты минуты, финишировала за пределами десятки (49.01,00). О том, почему не удалось реализовать весь свой потенциал, Аня рассказала после финиша. Аня, после соревнований в такую жару остаётся только поздравить с их окончанием, независимо от результата? Было очень жарко и душно, ещё и тренера рядом не было. Без указаний по технике было даже страшно. Здесь судьи такие внимательные, всё так высматривали, прям приседали, чтобы ничего не пропустить. Я постоянно смотрела на табло, чтобы замечаний не было. Очень сложно, когда никто не подсказывает. Были силы идти быстрее, но, наверное, испугалась немножко. Ориентировались больше на соперниц или на своё время? Больше на себя. Мы были перед началом соревнований на сборе, я там приболела немного. В среду старт, а в субботу утром у меня была температура 37,7, всё горит, тяжело было. Температуру сбили, но настроение уже немного не то: когда заболеваешь, всегда начинаешь дёргаться. Аня, я уже так наслышана о вашей группе в Белой Церкви. Действительно ли у вас такая замечательная атмосфера? Да, у нас своя группа, мы сами себе живём, сами пробиваем себе дорогу, ни на кого не надеясь. Дождаться помощи от государства очень тяжело, поэтому стараемся всё сами. Сборы себе организовываем, недавно были в Донецке. Расселяемся и выступаем тоже часто за свой счёт. Ходьба не самый популярный вид лёгкой атлетики, может, причина ещё и в этом? У нас с каждым годом всё меньше участников. На прошлом чемпионате мира в Польше нас было 30 человек, сейчас уже 27. Немало слов похвалы было сказано в адрес вашего тренера Светланы Кудлацкой… Она такая умничка, такая молодец! Её и обидеть иногда пытаются, мужчины-тренеры, бывает, как-то хотят сломить, а она, хоть и женщина, никогда не сдаётся. В итоге, все соревнования в Украине выигрывают как раз наши спортсмены. Она всё пробивает, всё для нас делает, поддерживает. И это при том, что она сама ведь марафонка, а наши результаты постоянно растут. А как вы оказались именно в ходьбе? Раньше, когда ещё была маленькой, бегала 100 и 200 метров. И мы попали вместе со Светланой на сбор. Мы баловались, ходили, а потом мой тренер порекомендовал мне её. Я начала ходить, и мне так понравилось: постоянно улучшать, улучшать результаты. Сразу так загорелась, теперь больше ничего не знаю. Но я и бегаю иногда, в прошлом году на соревнованиях в Виннице бежала 3000 метров, была третьей. Но у вас такой вид, что только скорости будет мало. Ещё и за техникой следить нужно, чтобы не дисквалифицировали? Если бегать ты можешь, как хочешь, то здесь очень часто снимают из-за технических ошибок. Риск очень большой. Бывает, что на Олимпиаде за сто метров до финиша могут снять. Аня, но несмотря на то, что результат здесь, в Монктоне, был немного не твой, в целом стартом осталась довольна? Я рада тому, что не было ни одного замечания. Ну и что дошла хоть не за 50 минут. Но если тренер на стадионе, он всегда может тебе что-то подсказать. Сам часто себя не чувствуешь: кажется, что идёшь с пятки, а на самом деле всё не так. Мы были на сборе в Канаде перед соревнованиями, и я уже две недели без тренера. Общались только по Интернету, но как она мне в этой ситуации может что-то подсказать? Но ничего, это мой первый год в юниорах, думаю, дальше всё будет нормально. Будем стараться, чтобы тренера всегда брали, потому что на таком виде без него очень сложно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился на работу в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять