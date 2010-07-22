Валерий Емельянцев: «На сборе в Украине сэкономили бы 10 долларов, но проиграли в качестве»

На чемпионате мира среди юниоров по лёгкой атлетике завершается третий день соревнований. О том, чем жила наша команда десять дней до соревнований, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, и об условиях уже в Монктоне рассказал главный тренер по резерву Валерий Емельянцев.

Валерий Николаевич, всё, о чём договаривались по сбору на острове Принца Эдуарда, получили?

Поле и стадион были прекрасные, зал просто великолепный. Правда, там не оказалось ядер для тренировок по три килограмма и юниорских дисков по 1,750 кг. Но мы подали заявку и через пять дней всё получили. Так что Никита Нестеренко ещё успел пометать свой диск. До этого он чередовал килограммовый с двухкилограммовым.

А шесты когда вы получили?

Десять дней наши шесты гуляли непонятно где. Всё это время спортсмены бегали с планками, пытались делать какие-то спецупражнения. Но мы говорили, чтобы не грустили, когда придут шесты, будут прыгать с таким удовольствием! В итоге, получили их только 17-го, провели одну тренировку, потом загрузили их в автобус и увезли в Монктон.

Так они потерялись уже в Монреале или ещё до этого?

До Монреаля они долетели успешно, а у местных авиалиний оказались маленькие самолёты. Нас сразу предупредили, что шесты погрузить не смогут. Мы обратились в специальную службу: после двухчасовых переговоров что-то прояснилось. Мы оставили координаты организаторов, чтобы они с ними связались и договорились, как и куда их лучше доставить. Но ждали мы их десять дней.

Проблемы с инвентарём были единственными во время сборов?

В остальном всё было нормально. Мы жил на территории университета, всё было рядом, так что нам даже не пришлось пользоваться транспортом. Условия проживания были нормальные. А вот к питанию было сложно привыкнуть: с мясом была проблема, нам постоянно подавали мучное, картошку и традиционную для всего мира на завтрак и ужин яичницу. Всё это, ещё и с соусами, непривычно для нас. Пытались договориться, чтобы нам хоть отбивную дали, но в чистом виде ни мяса, ни рыбы мы так и не получили – пришлось приспосабливаться к питанию. А вот соков и молока было достаточно.

В команде без травм и происшествий?

У Анны Скидан врос ноготь, ей вырезали его, ходит на перевязки. Но она у нас боец, на тренировках даже не обращала внимания на то, что у неё болит палец. А серьёзных травм или жалоб на плохое самочувствие не было. Тренировочный процесс прошёл как надо, дома мы бы такой работы не сделали.

К разнице во времени быстро привыкли?

Не сразу, всё-таки шесть часов. Но на седьмой день уже всё было отлично, привыкли.

За десять дней сбора наверняка успели не только потренироваться?

У нас была экскурсия, но немного неудачная: целый день лил дождь, мы даже с автобуса не смогли выйти. Но нас повозили по острову, показали базы, заливы океана, что выращивают – у них сколько картошки! Была бы хорошая погода, могли бы ещё и на катере прокатиться.

Сбор вам оплатило Министерство по делам семьи, молодёжи и спорта? Многие страны, включая Россию, не смогли себе такого позволить.

Да, на самом деле, останься мы дома, сэкономили бы не так много, а столь качественного тренировочного сбора не провели бы. Здесь у нас всё было на месте, а в Украине пришлось бы ездить на транспорте, да и наши базы, залы уступают канадским. Дорогу мы ведь всё равно оплачивали бы, а заплатить на пять-десять долларов больше за сбор, думаю, не так существенно. Что касается России, то вряд ли они из-за отсутствия денег не поехала на сбор. У них сейчас смена руководства, может, причина в этом.

В Монктон приехали уже перед началом соревнований?

Да, 18 июля. Мы сразу приехали на базу университета Mount Allyson, в 50 км от Монктона, где сейчас и проживаем. Там в столовой появилось мясо, как раз то, что нам необходимо. Живём в общежитиях, удобства, правда, на этаже, но все ребята к этому отнеслись спокойно. Рядышком есть травяной стадиончик, но тренироваться нужно ездить в Монктон. Правда, 19 июля были проблемы: из-за транспорта мы не попали на разминку, автобусы ходили очень редко. Но сейчас этот вопрос уладили, уже никаких проблем не возникает. Да и все выходят заранее, чтобы не опаздывать на соревнования.