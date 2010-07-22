Валерий Емельянцев: «На сборе в Украине сэкономили бы 10 долларов, но проиграли в качестве»

22 июля 2010, 03:08

О том, как прошёл сбор украинской команды перед юниорским чемпионатом мира по лёгкой атлетике, и о состоянии спортсменов рассказал главный тренер Валерий Емельянцев.

На чемпионате мира среди юниоров по лёгкой атлетике завершается третий день соревнований. О том, чем жила наша команда десять дней до соревнований, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, и об условиях уже в Монктоне рассказал главный тренер по резерву Валерий Емельянцев.

Валерий Николаевич, всё, о чём договаривались по сбору на острове Принца Эдуарда, получили?

Поле и стадион были прекрасные, зал просто великолепный. Правда, там не оказалось ядер для тренировок по три килограмма и юниорских дисков по 1,750 кг. Но мы подали заявку и через пять дней всё получили. Так что Никита Нестеренко ещё успел пометать свой диск. До этого он чередовал килограммовый с двухкилограммовым.

А шесты когда вы получили?

Десять дней наши шесты гуляли непонятно где. Всё это время спортсмены бегали с планками, пытались делать какие-то спецупражнения. Но мы говорили, чтобы не грустили, когда придут шесты, будут прыгать с таким удовольствием! В итоге, получили их только 17-го, провели одну тренировку, потом загрузили их в автобус и увезли в Монктон.

Так они потерялись уже в Монреале или ещё до этого?

До Монреаля они долетели успешно, а у местных авиалиний оказались маленькие самолёты. Нас сразу предупредили, что шесты погрузить не смогут. Мы обратились в специальную службу: после двухчасовых переговоров что-то прояснилось. Мы оставили координаты организаторов, чтобы они с ними связались и договорились, как и куда их лучше доставить. Но ждали мы их десять дней.

Проблемы с инвентарём были единственными во время сборов?

В остальном всё было нормально. Мы жил на территории университета, всё было рядом, так что нам даже не пришлось пользоваться транспортом. Условия проживания были нормальные. А вот к питанию было сложно привыкнуть: с мясом была проблема, нам постоянно подавали мучное, картошку и традиционную для всего мира на завтрак и ужин яичницу. Всё это, ещё и с соусами, непривычно для нас. Пытались договориться, чтобы нам хоть отбивную дали, но в чистом виде ни мяса, ни рыбы мы так и не получили – пришлось приспосабливаться к питанию. А вот соков и молока было достаточно.

В команде без травм и происшествий?

У Анны Скидан врос ноготь, ей вырезали его, ходит на перевязки. Но она у нас боец, на тренировках даже не обращала внимания на то, что у неё болит палец. А серьёзных травм или жалоб на плохое самочувствие не было. Тренировочный процесс прошёл как надо, дома мы бы такой работы не сделали.

К разнице во времени быстро привыкли?

Не сразу, всё-таки шесть часов. Но на седьмой день уже всё было отлично, привыкли.

За десять дней сбора наверняка успели не только потренироваться?

У нас была экскурсия, но немного неудачная: целый день лил дождь, мы даже с автобуса не смогли выйти. Но нас повозили по острову, показали базы, заливы океана, что выращивают – у них сколько картошки! Была бы хорошая погода, могли бы ещё и на катере прокатиться.

Сбор вам оплатило Министерство по делам семьи, молодёжи и спорта? Многие страны, включая Россию, не смогли себе такого позволить.

Да, на самом деле, останься мы дома, сэкономили бы не так много, а столь качественного тренировочного сбора не провели бы. Здесь у нас всё было на месте, а в Украине пришлось бы ездить на транспорте, да и наши базы, залы уступают канадским. Дорогу мы ведь всё равно оплачивали бы, а заплатить на пять-десять долларов больше за сбор, думаю, не так существенно. Что касается России, то вряд ли они из-за отсутствия денег не поехала на сбор. У них сейчас смена руководства, может, причина в этом.

В Монктон приехали уже перед началом соревнований?

Да, 18 июля. Мы сразу приехали на базу университета Mount Allyson, в 50 км от Монктона, где сейчас и проживаем. Там в столовой появилось мясо, как раз то, что нам необходимо. Живём в общежитиях, удобства, правда, на этаже, но все ребята к этому отнеслись спокойно. Рядышком есть травяной стадиончик, но тренироваться нужно ездить в Монктон. Правда, 19 июля были проблемы: из-за транспорта мы не попали на разминку, автобусы ходили очень редко. Но сейчас этот вопрос уладили, уже никаких проблем не возникает. Да и все выходят заранее, чтобы не опаздывать на соревнования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился на работу в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять