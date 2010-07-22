Анна Хабина вошла в восьмерку чемпионата мира

Несколько минут назад завершился финал в метании копья. Анна Хабина окончила соревнования на седьмом месте. Пока это лучший результат для Украины на чемпионате мира среди юниоров-2010. В лучшей попытке копье у Анны улетело на 50,70 метров. Победу в секторе праздновала финка Санни Утриаинен (56,69 м): в последней попытке она на пять сантиметров улучшила результат латышки Лины Музе и вырвала у нее победу. На третьей ступеньке с результатом 54,55 м разместилась Тазмин Бритс из ЮАР. Аня, пока ваше выступление лучшее для нашей сборной в Монктоне. Сами им остались довольны? Не довольна, я очень зажалась… Нужно было добавить хлёсткости, а я метала через силу. Копьё очень сильно летело вверх. Да, я его сильно задирала. Нужно было немного опустить, а я завершающей стадии зажималась и не могла до конца контролировать. Обладательница мирового рекорда в метании копья – наша Вера Ребрик. Это накладывало дополнительную ответственность? Это мне мешало, я много думала об этом. Хотелось попасть в тройку, но это оказалось нереально. Результаты медалисток были выше моего личного. Но это не последний старт. Наблюдали за борьбой за первое место? Да, она была довольно плотной. Я болела за Латвию. Финку тоже поддерживала, но с Линой Музе мы были знакомы ещё до этого соревнования. Так что предпочтение отдавала ей. О вашем канадском сборе было сказано немало тёплых слов, что-то добавите? Сбор был хороший, здорово, что прошли акклиматизацию. Но плохо, что не было моего тренера. Тот, который здесь отвечает за метания, помогал мне, но он не мог дать ту подготовку по копью, которую могла бы получить от своего наставника. Это сыграло большую роль. Мы не знали, какие ошибки убираем, а какие при этом нарабатываем. Со своим тренером связывались? Только сегодня один раз позвонила перед финалом. Он сказал не зажиматься, но не получилось. Но попадание в восьмёрку чемпионата мира тоже неплохой результат. Да, но я уже второй раз седьмая на чемпионате мира, и такое повторение мне что-то не очень нравится.