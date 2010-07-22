Юные украинские хоккеисты - чемпионы Европы!

С 12 по 17 июля в Словении проходил чемпионат Европы в группе «Трофи» (второй по значимости) по хоккею на траве среди юношей до 16 лет. Сборная Украины соревновалась со сверстниками из Италии, Греции, Азербайджана и хозяевами поля. По неизвестным причинам на турнир не прибыла команда Литвы.

Наши ребята одержали 3 победы с крупным счетом и лишь в заключительном, ничего уже не решающем, матче позволили себе несколько расслабиться, сыграв вничью. Таким образом впервые в истории «желто-голубая» сборная по хоккею на траве (в любой категории - среди юношей, молодежи или взрослых) заслужила право сыграть в главном турнире (группе «А») континентального первенства.

О подробностях этого успеха и планах на будущее «СПОРТглавреду» рассказывают тренер хоккейной сборной Украины (до 16 лет) Феликс Ковальский.

Феликс Феликсович, где именно проходили соревнования?



В селе Предановцы, что в 9 километрах от города Морска Собота. Хоккейное поле располагалось там по соседству с ... кукурузным и пшеничным. Поле в Виннице по сравнению с тамошним – сказка. Играли мы на искусственной траве, посыпанной ... песком. Похоже было на полигон для танков или бронетранспортеров. Трибун не было, болельщикам приходилось стоять.



Претензий к полю у представителей других сборных не было?



Украине, к примеру, просто бы не разрешили принимать европейский турнир на таком поле. Но к словенцам претензий у тренеров других европейских стран не было. Ведь все руководители турнира и судьи были из ЕС (директор – австриец, главный судья –англичанин), представители которого обычно поддерживают друг друга и закрывают глаза на обоюдные нарушения, карая только «чужих».



Поле было жестким? Не было ли из-за этого травм?



Почти каждое падение приводило к ссадинам и крови на руках и ногах.



Легко ли далась победа в чемпионате?



В первый день турнира мы отдыхали, так как должны были играть с литовцами, которые не приехали. Перед стартовой игрой с Азербайджаном ребята немного волновались, но затем быстро успокоились, закатив сопернику 12 «сухих» голов. Затем мы померялись силами с самым сильным оппонентом - сборной Италии. Выиграли 3:0, хотя могли победить и со значительно большим счетом. После дня отдыха скрестили клюшки с хозяевами. Опасались проблем с судейством - из-за традиционного не очень хорошего отношения к нашей стране в Евросоюзе. Но сказался наш более высокий класс (9:0). Таким образом, независимо от результата последнего матча, мы брали первое место в группе. Поэтому настроить ребят на Грецию было непросто, особенно учитывая адскую жару (38 градусов). Кроме того, сказалась усталость наших игроков, которые в этом сезоне, среди прочего, провели 7 сложных туров в чемпионате Украины среди мужчин. Поэтому - только ничья.



За счет чего достигнут такой крупный успех?



Благодаря качественной подготовке к чемпионату Европы, которую мы начали еще в июне 2009 года. Наша юношеская сборная выступала в чемпионатах Украины среди мужчин по хоккею на траве и индорхоккею (в зале), а также в ряде международных турниров (в Польше, Голландии и Австрии).



Назовите тренеров, которые подготовили в сборную хоккеистов.



Кроме меня, сборную в Словении тренировал Александр Машталир (Коростень). Своих лучших воспитанников в сборную также делегировали Александр Рева (Калиновка Винницкой области), Игорь Яковенко (Шостка), Василий Гарбуз (Бердичев), Александр Кулеша (Винница), Василий Марущак (Тростянецкий район Винницкой области).



Экскурсии для ребят в Словении были?



Нам показывали особые винные погреба, водили на встречу с руководством города Морская Собота. Жили мы, кстати, в хорошей 3-звездочной гостинице.



Как ваша сборная ранее играла с командами, которые сейчас выступают в группе «А» чемпионата Европы?



На-равных. К примеру, в мае мы дважды играли с юношеской сборной Австрии, которая на чемпионате Европы до 16 лет в группе «А» заняла 4-е место. Одну игру проиграли со счетом 4:6, другую выиграли - 6:5.



Далее на вопросы нашего корреспондента отвечает директор Винницкой областной ДЮСШ по хоккею на траве Федор Новик.

Федор Петрович, хоккеисты каких городов входили в сборную страны до 16 лет?



Основа команды - 9 виннитчан. Кроме того, в команду также входили представители Коростеня, Бердичева, Шостки, Черкасс. Всего в составе было 16 спортсменов.



Чем можно пояснить большое превосходство нашей команды над соперниками, победы с крупным счетом?



Тем, что все наши игроки, в отличии от сборников других стран, выступают в высшей лиге мужского чемпионата страны. Наши ребята уже играют во взрослый хоккей, а противники – в «бей-беги», злоупотребляя индивидуальными действиями. Хотя, конечно же, в каждой сборной на ЧЕ (особенно в сборных Греции и Азербайджана) были сильные игроки.



Кого в Словении признали лучшими игроками турнира?



Лучшим вратарем стал Сергей Коваль, лучшим бомбардиром (9 голов) - Виталий Кольцов. Они оба учатся в винницкой общеобразовательной школе №6 и нашей специализированной ДЮСШ. Также лучшими на турнире признали двух азербайджанцев.



На какое место будете нацеливать сборную Украины среди юношей до 16 лет на чемпионате Европы в группе «А»?



Этот турнир пройдет в 2012 году. Нужно постараться закрепиться в группе «А». Будем сообща определять, на базе какого клуба сформируем сборную; как будем готовиться. Ведь наши чемпионы Европы теперь будут выступать в более старшей группе. Кстати, мы собираемся подавать заявку на проведение следующего чемпионата Европы среди юношей до 16 лет в Виннице!



В каких еще возрастных категориях проводятся чемпионаты Европы?



Самый младший возраст - до 16 лет. Проходят также континентальные турниры среди юношей до 18 лет, молодежи (до 21 года) и взрослых. Кстати, уже сегодня молодежная сборная Украины (из ее 16 членов 13 – винничане) выезжает в Австрию на чемпионат Европы. А сборная Украины до 18 лет будет играть на ЧЕ в следующем году. Обе эти команды выступают в группе «Трофи» (второй по значимости).



Какие регионы у нас готовят юных хоккеистов на траве?



Там, где команды которых выступают в мужском чемпионате страны: Черновцах, Бердичеве, Коростене и т.д. Или там есть специализированная ДЮСШ, или же отделение в спортшколе или ШВСМ.



Но все же Винница является основной базой подготовки всех хоккейных сборных страны?



Безусловно. Хотя юношеские сборные страны, бывает, готовят специалисты из других регионов: Коростеня, Кривого Рога и т.д.



Средства на подготовку и участию сборной в чемпионате Европы выделялись в необходимом объеме?



На чемпионат Европы деньги выделило профильное Министерство. Но, кроме этого, нам не оплатили даже сборов. Поездки на международные турниры частично финансируются за средства из местных бюджетов, частично – за счет родителей.



Можно ли рассчитывать, что нынешние 16-летние ребята станут достойной сменой мужской сборной Украины, многие из членов которой уже близки к завершению своей спортивной карьеры?



Развивая детский, юношеский и молодежный хоккей, в первую очередь мы думаем о подготовке смене мастерам, членам национальной сборной. Но нынешний успех на ЧЕ – еще не гарантия того, что эти ребята будут успешными и мужском хоккее или вообще будут продолжать спортивную карьеру после окончания школы.



С какого возраста вы набираете детей в ДЮСШ?



С 7 лет. Разумеется, через несколько лет, на тренировках остается лишь десятая часть из них.



Нет ли амбициозной цели через какое-то время пробиться на Олимпиаду?



Эту цель ставит и руководство Федерации хоккея на траве Украины, и мужской национальной сборной. Напомню, в 2011 году в Виннице пройдет чемпионат Европы среди мужчин, который является этапом отбора на Олимпийские игры. Но в нашем виде спорта очень тяжело попасть на Олимпиаду, ведь право сыграть там получают лишь 12 лучших команд стран.



Какие команды сейчас являются мировыми лидерами?



Далеко вперед ушли команды Голландии, Испании, Германии, Южной Кореи, Австралии, Аргентины.



Вашей хоккейной школе – лишь 5 лет. Можно ли рассчитывать, что к следующему олимпийскому циклу ваши лучшие воспитанники смогут показывать лучшие результаты, чем нынешняя мужская сборная Украины?



Нужно учитывать, что вместе с нами хоккей активно развивают и в других странах, конкуренция постоянно растет. Многое зависит от материальной базы, финансирования. К примеру, в нашей стране есть только одна специализированная ДЮСШ и лишь одно современное поле. А в Голландии лишь у одного клуба – 8 полей! Поэтому нам очень тяжело конкурировать с западными странами.

Технические результаты



12.07.2010



17.00 Италия - Азербайджан 1:0

19.00 Словения - Греция 4:1



13.07.2010



17.00 Греция - Италия 0:1

19.00 Азербайджан - Украина 0:12



14.07.2010



17.00 Украина - Италия 3:0

19.00 Словения - Азербайджан 4:2

16.07.2010



17.00 Греция - Азербайджан 6:0

19.00 Словения - Украина 0:9



17.07.2010



17.00 Греция - Украина 2:2

19.00 Словения - Италия 1:2



Итоговое положение



1.Украина (вышла в группу Championships 2012)

2.Италия

3.Словения

4.Греция

5.Азербайджан



