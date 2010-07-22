«Матч состоится в любую погоду!», или Киевские журналисты – на родине Владимира Трошкина

И все это происходило в славном городе Енакиево, откуда в Большую жизнь вышло немало знаменитых людей… В том числе, и Президент Украины Виктор Янукович. Гостями праздника были киевские спортивные журналисты, которые отважились сыграть, как оказалось, далеко не «выставочный» матч с ветеранами енакиевского футбола.



История взаимоотношений



Это был далеко не первый визит столичных «акул пера» на родину еще одной местной знаменитости – заслуженного мастера спорта СССР Владимира Трошкина. В далеком 2001-м на стадионе «Металлург», великолепный газон для которого «сконструировал» сам Анатолий Колоша, киевляне встречались с ветеранами «Югостали». Тогда в упорной борьбе, за счет реализованного на последней минуте пенальти, хозяева сумели победить – 2:1… Не удалось журналистам взять реванш и в матче, который проходил в 2002 году в Киеве – перед кубковым финалом «Динамо» - «Шахтер». Что примечательно, как и в Енакиево, решающий гол забил президент ФК «Югосталь» Виктор Федорищев – на этот раз он сделал это отличным обводящим ударом метров с двадцати.



А вечером, в главном финале на НСК «Олимпийский», за честь столицы не сумели постоять и динамовцы, уступившие «Шахтеру» – 2:3.



В 2003 году на искусственном поле стадиона имени Виктора Банникова усиленный состав киевских СМИ снова попытался обыграть гостей. Но и те, предвидя реваншистское настроение «акул пера», серьезно «усилились» за счет бывших профессионалов. Сергей Погодин, поиграл и в «Заре», и в «Динамо», и в «Шахтере», и в московском «Спартаке», и в израильском «Хапоэле», и даже в национальной сборной Украины; Александр Бабий – хоть за сборную и не играл, зато прошел школу донецкого «Шахтера» и санкт-петербургского «Зенита»!.. К тому же во втором тайме на поле появился Владимир Трошкин, пожелавший сыграть за земляков. Именно Владимир Николаевич и поставил победную точку в матче… К счастью, на этот раз динамовцы одолели «Шахтер», снивелировав в какой-то степени поражение журналистов…



В 2004 году «Динамо» в финал не попало и Кубок оспаривали «Шахтер» и «Днепр». В отсутствие «Югостали» столичные журналисты не стали размениваться на мелочи – сыграв между собой…



Не довелось нам сыграть с енакиевскими ветеранами и в следующем году. Пришлось «вызывать на бой» своих донецких коллег, которые с большим трудом сумели собрать состав на игру... Так что эту победу вряд ли можно назвать «реваншем»…



В 2005-м столичные «акулы пера и микрофона», воспользовавшись приездом в Киев национальной сборной Японии во главе с Зико, бросили вызов японским журналистам, которых, кстати, на матч прилетело около трех десятков. Пресс-службе ФФУ пришлось даже обувать дорогих гостей – кедами, купленными на Лыбидском рынке… Не обошлось, конечно, и без накладки – не угадали с размерами! Так что кому-то пришлось играть босиком, остальных заменили киевскими резервистами… Победила дружба!



Зимой киевлянам представилась возможность попытаться «показать себя» на малой площадке – в енакиевском спортзале – однако и здесь «металлурги» оказались сильнее… Нам же оставалось лишь уповать на отсутствие игровой практики.



В 2006-м уже «Шахтер» не пробился в финал и на его месте оказался запорожский «Металлург». На этот раз честь отрасли вынуждены были отстаивать запорожские журналисты… Киевляне победили. Как, впрочем, и в главном финале…



В 2007 году сборная журналистов Киева легко переиграла… сборную болельщиков «Шахтера». В той игре обратил на себя внимание вратарь гостей – журналист Денис Анисимов, который в дальнейшем не только стал плодотворно сотрудничать с UA-football, но и участвовал во всех футбольных мероприятиях, проводимых этим порталом.



В общем, таких товарищеских матчей было немало – между нашими городами давно налажен футбольный «мост». Впрочем, иначе и быть не могло: уже много лет в Енакиево регулярно ездят ветераны киевского «Динамо», здесь в полном смысле этого слова благоговели перед Виктором Колотовым, восторгались мастерством Бибы и Бессонова, Мукомелова и Бойко, Рудакова и Ковтуна, Дамина и Калитвинцева, Кузнецова и Насташевского, Виктора и Юрия Морозов…



Енакиевский зритель знаком не только со столичными футболистами: сюда регулярно наведывался и московский «Спартак», с которым у ветеранов «Югостали» давно налаженные связи, и донецкий «Шахтер». Стоит, наверное, отметить, что в большинстве случаев хозяева обыгрывали «гастролеров». Но вспомнил я это не для того, чтобы оправдаться…



«Енакиево – первый после Киева…»



«Ена» по-армянски – первый, – поведал нам владелец замечательного ресторана «Три пескаря», что расположился на берегу озера, километрах в тридцати от Енакиево, Роберт Арутюнович Маркаров. «Рубик», так называют его друзья, – страстный поклонник донецкого «Шахтера» и… киевского «Динамо». Представьте себе, этот хлебосольный армянин, всю сознательную жизнь проживший среди металлургов и шахтеров, на удивление, по-болельщицки, – до разумного, конечно же, фанатизма – предан «настоящему» футболу. Так что, какие бы баррикады ни воздвигали между нашими городами футбольные чиновники, как бы ни изгалялись в адрес наших любимых команд записные «папарацци»: футбол дружбе – не помеха!..



Конечно же, никто из нас не возражал, что Енакиево, на самом деле, – первый во многих своих начинаниях. Тем более, что в названии этого, до недавнего времени мало кому известного, городка присутствует и «Киев» – значит, и мы приобщились… Кстати, кто-то из сидящих за столом – а здесь собрались люди не только в высшей степени авторитетные, но и обладающие отличным чувством юмора – предложил такой вариант перевода: «Енакиево – значит, «первый после Киева». Никто перечить не стал!..



Увидев вывеску на фронтоне ресторана, я тут же невольно вспомнил старую итальянскую сказку о длинноносом Пиноккио, которую когда-то адаптировал для советского читателя Алексей Толстой. Вернувшись в Киев, сразу же полез в книжный шкаф и нашел нужную страницу: «До вечера блуждали они по окрестностям, пока не оказались у «Трех пескарей». Буратино заказал три корочки хлеба, а кот Базилио и лиса Алиса – всю остальную еду, бывшую в харчевне»...



Знаю, что граф Алексей Николаевич Толстой был самым настоящим эпикурейцем и понимал толк в хорошем застольи… Уверен, уж он-то сумел бы по достоинству оценить все, чем нас потчевали в «Трех пескарях». Какие там три «корочки»!.. А жареных, с хрустящей корочкой поросят не хотите!.. А тающий во рту шашлык, а жгучую бастурму и непонятно из какого воздушного теста слепленные чебуреки!.. Да мало ли чем могут похвалиться «пескари», когда их радушный хозяин принимает дорогих гостей!..



Однако это был уже венец праздника, а День металлурга для киевской делегации начался достаточно буднично – рано утром на железнодорожном вокзале Донецка.



«Депрессивный регион?»



Где-то в Интернете я вычитал ужасную характеристику Енакиево – «этот заросший бурьянами депрессивный город»!.. В чем-то можно было бы, наверное, согласиться… Но сам факт нашего приглашения на празднование Дня металлурга – о чем-то говорит. Очевидно, коксохимическому заводу есть чем хвастаться…



Перед отъездом в Енакиево, я зашел в Дом футбола – Трошкин обещал передать для руководства Коксохима памятные сувениры. Ну, и воспользовался случаем, чтобы побольше разузнать о городе, который дал миру еще и летчика-космонавта Георгия Берегового, и Президента Украины Виктора Януковича…



– Николаич, как назывался район города, откуда ты родом?



– Саманная колонна – не знаю, почему… Это был частный сектор, откуда со временем работающие на Коксохиме уезжали в новые квартиры в городе…



– Это была городская окраина?



– У нас окраины, как таковой, не было: строилась шахта – возле нее образовывался поселок, то же – и возле заводов. Коксохимический, металлургический, цементный – они друг без друга существовать не могли: так что постепенно все сливалось в единый большой поселок, переходящий в город – все в куче… От проходной Коксохима поднялся наверх и вот тебе – центральная улица. Я, кстати, из-за того, что мы жили метрах в восьмистах от шахты, родился дома, потому что возле терриконов не строили больницы – боялись, что или провалится, или породой завалит…



– Твои родители, конечно, работали на коксохимическом?



– С первого колышка: отец – в коксовом цеху, мать – телефонисткой, старший брат – в ОТК, две сестры тоже работали на заводе и я туда же после восьмого класса пришел. Один только брат Коля не работал на нашем «семейном» заводе… Пошел на авторемонтный.



– В футбол начал на заводе играть?



– Раньше – с самого детства: как только можно было выпускать на поле... Завод входил в спортобщество «Авангард» и там были детские команды – три возраста. Играли в первенстве города. Мой отец на общественных началах был председателем заводского спорткомитета и тренировал футбольную команду. Ну, и, конечно, сам играл. У завода не было своего стадиона и нам разрешали проводить матчи на стадиончике шахты 1-2… Мы страшно мечтали построить свой стадион. Отец всех мобилизовал, главный инженер распланировал территорию и каждый цех выполнил свой участок работы. Представь себе, поначалу жужелицу для дренажа носили ведрами!.. Сделали поливальную систему, закупили английскую траву… Построили трибуны на 4-5 тысяч мест. И назвали это сооружение – «Спортплощадка Енакиевского коксохимзавода».



– Почему не – стадион?



– Кто его знает? Может, чтобы билеты были дешевле… Батя в бухгалтерии понимал.



– Если на ваши игры продавали билеты, значит, было на что смотреть?



– Если бы ты видел, какие игры были на первенство Енакиево – искры летели!.. А когда мы начали играть на первенство области, нас перед сезоном на месяц освобождали от работы и мы между тренировками приводили стадион в порядок.



– В команде играли только ваши работники?



– В основном – наши. Могли пригласить пару человек с предприятий, которые свои команды не выставляли.



– Сколько енакиевских команд играло в первенстве области?



– В первой группе – Металлургический, а мы – во второй. Для того, чтобы попасть в первую группу, надо было стать чемпионом города. А мы никак не могли обыграть «Металлург» – там была мощная команда… Но мы все-таки дождались своего часа и, когда они ушли в класс «Б», мы обыграли их второй состав и вошли в первую группу первенства области. Представляешь, что это была за область – Донецкая!..



Последнюю игру, от которой все зависело, мы играли с шахтой «Юнком». Отец собрал нас и начал «накачивать» – выиграть надо было обязательно. Совсем, как Валерий Васильевич... У Лобановского ведь не было слабых и сильных команд – в каждом сопернике он видел сборную Бразилии!..



Мой брат Юрий играл выдвинутого нападающего, а я – под ним. Играли по «бразильской системе» – 4+2+4… Так уже в первом тайме брат забил… восемь голов! В перерыве снял бутсы и говорит: «А теперь сами играйте!..» После этой игры мы попали на область, где играли уже освобожденные команды: по теперешнему – полупрофессионалы. Нас освобождали от работы в среду-четверг и в понедельник...



– Сколько команд было в Енакиево?



– В первенстве города соревновались в двух лигах: любой хлебозавод, любая мастерская выставляла команду, а то и две!.. Первая команда нашего Коксохима играла и в первой городской лиге, и на область – получалось по две игры в неделю.



– Кроме братьев Трошкиных, ваша команда подготовила кого-нибудь для Большого футбола?



– Лучшим футболистом у нас считался Толя Коптелов, который в армии играл за сборную Центральной Группы войск – в Венгрии. До этого его никто не знал, а когда он вернулся, мы его сразу же капитаном команды избрали…



– А чего твой Саша не заиграл?



– Трудно сказать. Проиграл год в «Днепре» и «завязал» с Большим футболом… Сам у него спроси.



– Как-то отмечают на заводе вклад семьи Трошкиных?..



– Каждый год проводят турнир имени Николая Павловича Трошкина – играют, правда, в зале… Витя Федорищев все контролирует: Юрка приходит призы вручать, иногда – сестра… Надо будет им комплект новой формы подбросить… Отец всю жизнь проиграл в футбол: за сборную города и за «Металлург». А в первенстве Енакиева выходил до сорока шести, а потом все время играл за ветеранов!.. Частенько в первенстве завода мы выходили втроем: Юрка, я и батя… Вообще отец был очень активный человек: его избирали в горсовет и там он руководил спортом… На заводе было несколько спортивных секций: футбольная, волейбольная, штангисты становились призерами Украины и Союза, были хорошие боксеры, которые регулярно выигрывали чемпионат города. Экипировка была за счет профсоюза: форму заказывали в Курске, покупали бутсы и венгерские мячи… Если ты был членом спортобщества «Авангард», то мог бесплатно взять на целый год лыжи или велосипед. Для поездок на соревнования в профкоме имелось три мотоцикла К-750…



– А как сейчас со спортом в Енакиево?



– Ничего! А ведь раньше, каждое 1 Мая, в городе проводился спортивный парад и все предприятия выставляли свои команды, одетые в новенькую спортивную форму. «Подстав» не было: настоящие футболисты шагали в полной экипировке – даже в бутсах. На грузовиках везли брусья и турники и гимнасты крутили «фигуры высшего пилотажа»… Волейболисты и баскетболисты, фехтовальщики и боксеры, борцы и штангисты – все демонстрировали свое мастерство…



– Романтическое время ты застал!.. Сколько же было жителей в городе?



– Триста тысяч – заводов и шахт хватало! Таких заводов, как наш Металлургический, было всего два в Союзе, да и енакиевские шахты гремели на весь Донбасс…



– А сейчас, слышал, населения убавилось вдвое… Прочитал в Интернете, что Енакиво – «депрессивный» город…



– Что это такое?



– Город, в котором уровень жизни с каждым годом опускается ниже общеукраинского уровня, где закрываются предприятия… Город – требующий государственной дотации... Удивительно, ведь здесь родился и вырос Президент Украины!..



– Очевидно, у Виктора Федоровича пока до родного города руки не доходят… Разберется.



– «Донбасс порожняк не гонит»?



– Что-то вроде этого…



«Матч состоится в любую погоду»…



Помнится, в давние времена на всех футбольных афишах было напечатано: «Матч состоится в любую погоду». А так как телевизоров в ту пору не было, то болельщики, запасаясь зонтами и армейскими плащ-палатками, устремлялись на стадионы… На этот раз на пути редких поклонников футбола непреодолимым барьером встала немилосердная жара! В срочном порядке матчи начали переносить на вечер, а сердобольные арбитры, прерывая ход игры, разрешили футболистам устраивать водопой…



Удивительно, но и среди журналистов нашлись слабаки – не единожды мне приходилось слышать: «Играть в такую жару? Что я – сумасшедший?»…



На перроне донецкого вокзала нас радостно встретили – не побоялись жары! – и сопроводили в автобус: предстояло проехать то ли шестьдесят, то ли восемьдесят километров… Сколько раз приезжаю в Енакиево, но так и не могу определить, сколько же километров до города!.. Очевидно, все зависит от того, на какой «объект» тебя привезут…

На этот раз нас привезли в лагерь, в котором отдыхают дети «пионерского» возраста… Пахнуло давным-давно забытым детством!.. Особенно после того, как с «пионерами» начали репетировать что-то торжественное танцевально-песенное… После легкого завтрака и общения с руководителями заводского профкома футболисты отправились в спальный корпус. Все скромненько и чистенько… Раздав несколько десятков автографов, успели даже часа полтора поспать…



К полю нас доставили минут за двадцать до игры… С тех пор, как на этом стадионе играли братья Трошкины, утекло, очевидно, очень много воды: сейчас он, и в самом деле, – «спортплощадка»… Бесследно исчезли скамейки, на которых когда-то сидели четыре-пять тысяч зрителей… Зато много буйной зелени…



Однако надо отдать должное хозяевам – готовились к матчу они обстоятельно. Во-первых, наша скамейка запасных бесперебойно обеспечивалась холодной водой – что в тридцатисемиградусную жару было немаловажно… Во-вторых, хозяева сумели собрать настоящую сборную ветеранов Енакиево – пожалуй, это была самая сильная за всю историю наших взаимоотношений команда. Впрочем, мы знали, на что шли и постарались хоть в какой-то степени соответствовать праздничному моменту…



Как и положено, матчу предшествовала торжественная церемония представления: составы команд «озвучивал», а потом и комментировал игру, сам председатель профкома Валерий Метельский. Кстати, директор ЗАО «Коксохимпром» Александр Мадар вывел команду на поле и отыграл оба тайма в полузащите…

Хозяева: Рогожкин, Моисеев, Федорищев, Токарев, Петров, Мадар (к), Доценко, Ющенко, Сухов (1), Валуев (3), Обидный.



Запасные: Носенко, Иванской.



Гости: Максимов (к), Янголь, Бокатый, Рекунов, Виленкин, Ященко (1), Копий, Тарасенко, Симороз, Мисюра (1), Тимошенко.



Запасные: Анисимов, Машталер, Москаленко, Кот, Даниленко-1, Даниленко-2.

Судил встречу Валерий Меркулов – бывший нападающий «Коксохима» и «Югостали», игравший еще с братьями Трошкиными. Забегая наперед, вынужден отметить, что давно уже не наблюдал такого четкого арбитража со стороны местного судьи. Хотя как проигравшая сторона мог бы хотя бы за один из пропущенных голов выставить Валере претензию – вот только придраться было не к чему!..



Мы начали с центра поля и некоторое время не выпускали хозяев за центральную линию… Насмотревшись на игру барселонских и прочих технарей, киевляне подолгу разыгрывали мяч, стараясь, видимо, завести его в ворота… Но вполне закономерная несыгранность и частые невынужденные ошибки заставляли отдельных игроков пытаться в одиночку обыгрывать соперников… Однако против атлетичных и мотивированных «металлургов» такая тактика успеха не приносила. В итоге, завязнув в оборонительных порядках хозяев, журналисты пропустили сначала одну быструю контратаку, затем вторую… «Узкое место» в центре обороны прикрыть нам так и не удалось…



К середине первого тайма мы уже «горели» – 0:2… А когда после предательского рикошета счет стал – 0:3, с трибун донеслось: «Киевляне, возьмите себя в руки!»

Взять себя в руки удалось лишь во второй половине второго тайма, когда за дело взялся Сергей Ященко: перейдя с правого фланга на левый, он с помощью Виталия Мисюры начал едва ли не регулярно разрывать оборону соперника. У нас появились возможности для взятия ворот… Жаль, не поддержал своих товарищей правый фланг атаки, где нападающие мешкали с завершающими ударами…



Наконец-то Ященко подкараулил момент: получив мяч на левой бровке, он решился на слаломный проход и… был сбит во вратарской. Пенальти! Пострадавший сам исполнил одиннадцатиметровый, четко «разведя» Рогожкина, который, кстати, тренирует вратарей в Енакиевском филиале Академии донецкого «Шахтера», и мяч – по разным углам…

В этом матче против нас играло еще трое тренеров из донецкого филиала: Моисеев, Доценко и Ющенко… Так что почувствуйте разницу: мне удалось собрать ребят лишь к самому поезду, по существу, не зная, кем заполнить зияющие пустоты в составе – «великие» оказались по горло заняты работой. Спасибо, хоть Денис Анисимов встретил нас на Донецком вокзале с двумя «хавчиками» – было кем менять уставших…



Четвертый гол в наши ворота тоже был достаточно курьезный – сказались все та же пресловутая несыгранность и вынужденная игра «с листа»: парируя удар, вратарь не успел еще подняться с земли, как защитник, вместо того, чтобы разрядить обстановку, попытался откинуть ему мяч… Но всех опередил вездесущий Валуев, который и записал на свой счет «хет-трик».



А за несколько минут до финального свистка Мисюра, разыграв с Ященко «стеночку», ворвался в штрафную, и, обойдя одного за другим нескольких защитников, поймал голкипера «на противоходе».



Думаю, если бы нам удалось этим же составом потренироваться хотя бы пару дней, вряд ли енакиевские «профи» праздновали бы победу... Впрочем, все понимали, что матч этот – «выставочный» и такие встречи, обычно, заканчиваются или победой хозяев, или «дружеской» ничьей. «Четыре-четыре», наверное, был бы самый приемлемый счет – так что нам до победы не хватило всего лишь двух голов!..

После игры брат Владимира Трошкина вручил мне полный кулек – килограммов пять – алычи. Не знаю, был ли это утешительный приз или, может быть, он хотел, чтобы я передал сливы брату… Поздно об этом говорить!



P.S. О «Трех пескарях» я уже вспоминал: праздничный обед был просто великолепен – не какой-то там фуршет – так, в самом деле, принимают очень желанных гостей. Честно говоря, не знаю, чья в этом заслуга: почетного гражданина города Енакиево Владимира Трошкина или Виктора Федорищева, который дружит с ним с самого первого футбольного мяча? А, может, виновата удивительная атмосфера этого «пыльного, заросшего бурьянами города» – недаром столько лет живет здесь «Рубик» Маркаров, для которого киевские футболисты – что братья?..

В общем, RESPECT – Енакиеву, RESPECT – футболу!





