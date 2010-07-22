После ЧМ-2010: на кого из игроков пойдет трансферная охота? (фото)

Тренеры Премьер-Лиги будут тщательно анализировать турнир, так как Чемпионат мира FIFA - это всегда возможность для молодых игроков проявить себя. Аналитики www.castrolfootball.com определили игроков, которые обратили на себя внимание на самой большой футбольной арене, и на которых будет вестись трансферная охота.



Один из игроков, которые определенно сделали себе имя в ЮАР, - это Месут Озил из сборной Германии. Разыгрывающий бременского «Вердера» создал наибольшее количество моментов с игры на Чемпионате мира FIFA 2010 и красивым ударом с отскока забил решающий гол с края штрафной площадки в последнем групповом матче против Ганы.

Лидеры по количеству моментов, созданных с игры



Игрок Команда Моменты, созданные с игры

Месут Озил Германия 18

Кевин-Принс Боатенг Гана 17

Робин ван Перси Нидерланды 17

Хави Испания 15

Диего Форлан Уругвай 13

Давид Вилья Испания 13



Асамоа Гьян из сборной Ганы упустил возможность переписать историю Африки, когда не смог забить пенальти, право на который «Черные звезды» получили в четвертьфинальном матче против Уругвая, после того как Луис Суарес сыграл рукой на линии ворот. Однако главные тренеры некоторых ведущих клубов определенно взяли его на заметку после выступления в ЮАР.

Никто на Чемпионате мира FIFA 2010 не мог сравняться по количеству ударов по воротам с нападающим сборной Ганы, который сейчас играет за «Ренн» во французской Лиге 1. Если посмотреть, сколько голов этот футболист забивал за игру, то становится ясно, что он был одним из самых результативных нападающих на этом турнире.



Лидеры по количеству ударов по воротам



Игрок Всего ударов Среднее кол-во ударов по воротам за игру Голы Среднее к-во голов за игру



Асамоа Гьян 27 5,4 3 0,6

Давид Вилья 25 3,6 5 0,71

Луис Суарес 23 3,3 3 0,5

Диего Форлан 22 3,1 5 0,71

Лионель Месси 21 4,2 0 0

Уэсли Снайдер 19 3,8 5 0,71



Кейсуке Хонда из сборной Японии смог произвести впечатление всего за четыре матча в ЮАР. Этот нападающий в январе перешел в московский ЦСКА, хотя, возможно, что вскоре ему опять придется переезжать после такого удивительного футбола, который он продемонстрировал в составе «Синих самураев» на чемпионате мира FIFA 2010.

Хонда поучаствовал в 75% голов своей команды в ЮАР и сыграл решающую роль в первом выходе Японии в плей-офф (не считая чемпионата, который проходил на ее территории).



Кейсуке Хонда на чемпионате мира FIFA 2010



Игрок Кейсуке Хонда

Команда Япония

Кол-во выходов на поле 4

Кол-во минут на поле 390

Попытки забить гол

Голы 2

Удары по воротам 8

Точность ударов 38%

Реализация моментов 25%

Передачи

Результативные передачи 1

Острые моменты 6

Кол-во минут на один момент 65

Всего пасов 143

% точных пасов 76%

Дриблинги

Дриблинги 12

Успешные дриблинги 50%



Довольно неожиданным было выступление на этом Чемпионате мира Кевин-Принса Боатенга из сборной Ганы. Рожденный в Германии полузащитник впервые сыграл в составе «Черных звезд» меньше чем за месяц до начала Чемпионата мира.



Так как нынешний клуб Боатенга «Портсмут» имеет большие долги, то, возможно, он с радостью примет любое предложение относительно покупки ганского футболиста. Боатенг создавал моменты в ЮАР чаще других игроков, которые провели на поле не менее 350 минут.



Кроме того, Боатенг хорошо выполнял свои обязанности в обороне. Он перехватил 12 передач соперника и успешно сыграл в отборе в 18 из 20 случаев.

Самые созидательные игроки на ЧМ-2010



Игрок Команда Кол-во минут на один момент

Кевин-Принс Боатенг Гана 27,3

Алексис Санчес Чили 30,5

Андре Айю Гана 32,4

Месут Озил Германия 32,6

Робин ван Перси Нидерланды 35,3

Робиньо Бразилия 39,3



Большую часть заслуг за впечатляющее выступление Уругвая в ЮАР приписывают нападающим Луису Суаресу и Диего Форлану, которые в общей сложности забили восемь голов, а Форлан также получил «Золотой мяч FIFA».



Однако главным фактором, который обеспечил прорыв этой южноамериканской команды в полуфинал, была великолепная игра в защите, благодаря которой уругвайцы пропустили всего два мяча на пути к полуфиналу.



В основе мощной обороны Уругвая был Диего Перес, который выступал на позиции полузащитника оборонного плана. Ни один игрок, участвовавший в Чемпионате мира FIFA 2010, не мог сравняться по количеству перехваченных передач и попыток отбора мяча с полузащитником «Монако», который хорошо поработал, поддерживая четверку уругвайских защитников.

Лидеры по количеству перехваченных передач и отборов мяча



Игрок Перехваченные пасы Игрок Попытки отобрать мяч

Диего Перес 35 Диего Перес 41

Эхидио Аревало Риос 34 Марк ван Боммель 35

Серхио Бускетс 27 Эхидио Аревало Риос 27

Хорхе Фусиле 26 Бастиан Швайнштайгер 25

Бастиан Швайнштайгер 25 Хаби Алонсо 23

Марк ван Боммель 25 Херардо Торрадо 22





Обладатель «Золотой бутсы» Томас Мюллер уже играет в одном из ведущих европейских клубов - мюнхенской «Баварии» - и участвовал в этом году в финале Лиги чемпионов, но выступление этого футболиста в ЮАР стремительно вывело его в число лучших игроков мира.

Этот немецкий полузащитник не только получил награду за самую результативную игру на турнире, но и был назван лучшим молодым игроком чемпионата. Пять из его шести ударов в створ ворот увенчались голами.



Самые результативные игроки ЧМ-2010



Игрок Голы Результативные передачи Участие в голах

Томас Мюллер 5 3 8

Давид Вилья 5 1 6

Уэсли Снайдер 5 1 6

Диего Форлан 5 1 6

Вальтер Бирса из сборной Словении хоть и не дошел до 1/8 финала, но, возможно, привлек внимание многих охотников за игроками. Этот полузащитник выделялся на фоне остальных игроков этой центральноевропейской команды, которая могла выйти из группы, если бы Лэндон Донован не вывел сборную США в следующий этап, забив гол в компенсированное время в матче против Алжира. Бирса умело действует за пределами штрафной площадки и в прошлом сезоне, играя за «Осерр», забил в ворота «Нанси» самый «длинный» гол во французской лиге - 48 ярдов (около 44 метров).

Бирса - лучший игрок словенской сборной на ЧМ-2010

Игрок Навесы/угловые Игрок Успешные дриблинги Игрок Удары в створ ворот

Вальтер Бирса 20 Вальтер Бирса 4 Вальтер Бирса 4

Андраж Кирм 12 Боян Йокич 3 Мисо Бреко 1

Боян Йокич 9 Андраж Кирм 1 Андраж Кирм 1

Златан Любянкич 5 Мисо Бреко 1 Роберт Корен 1

Мисо Бреко 4 Роберт Корен 1 Марко Шулер 1



Самым вдохновляющим игроком сборной Словакии, команды, которая вместе со Словенцами вышла из Группы 3 в европейской отборочной серии, без сомнения, был разыгрывающий «Наполи» Марек Хамшик. Несмотря на то, что нападающий Роберт Виттек был среди претендентов на «Золотую бутсу», Хамшик держал в руках все нити игры словацкой сборной и создал наибольшее количество моментов для команды Влдадимира Вайсса.



Игрок Острые моменты Игрок Точные передачи на половине поля соперника Игрок Навесы

Марек Хамшик 9 Марек Хамшик 71 Марек Хамшик 9

Владимир Вайсс 5 Здено Штрба 60 Мирослав Стох 9

Роберт Виттек 5 Роберт Виттек 53 Петер Пекарик 8

Станислав Шестак 3 Мартин Шкртель 47 Станислав Шестак 7

Ян Козак 3 Владимир Вайсс 37 Владимир Вайсс 5



Возможно, вклад Андре Айю в успех сборной Ганы в ЮАР, которая чуть не стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал, не был так заметен как участие Асамоа Гьяна, но если бы не упорный труд этого полузащитника, то «Черные звезды» не смогли бы так далеко продвинуться в турнире.

Только один игрок из восьми команд, представленных в четвертьфинале, опередил Айю по количеству точных навесов. В то же время Айю был самым созидательным игроком турнира.



Игрок Точность навесных передач Игрок Кол-во минут на один момент

Даниэл Алвеш 46,1% Кевин-Принс Боатенг 27,3

Андре Айю 38,5% Алексис Санчес 30,5

Диего Форлан 38,1% Андре Айю 32,4

Хави 33,3% Месут Озил 32,6

Дирк Кюйт 28,6% Робин ван Перси 35,3



Для уругвайца Луиса Суареса выход в полуфинал Чемпионата мира был довершением очень успешного сезона в «Аяксе». Хотя Суареса скорее всего запомнят за его игру рукой в матче против Ганы, но он также забил три гола за свою сборную, включая дубль в победном поединке 1/8 финала против Южной Кореи, который южноамериканцы выиграли со счетом 2-1.

Выступление Суареса в сезоне 2009/10



Турнир Чемпионат мира Голландская лига Кубок Голландии Лига Европы

Кол-во выходов на поле 6 33 6 7

Сыгранные минуты 542 2970 448 549

Голы 3 35 8 2

Кол-во минут на один гол 181 85 56 275

Результативные передачи 2 17 3 4

Премьер-Лига стартует 14 августа, и вскоре мы можем стать свидетелями перехода многих отличившихся в ЮАР игроков в более солидные европейские клубы.