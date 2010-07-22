Последователь Болта и Пауэлла выиграл чемпионат мира среди юниоров

22 июля 2010, 14:55

В третий день соревнований в Монктоне состоялись восемь финалов

В третий день чемпионата мира по лёгкой атлетике среди юниоров в канадском городке Монктон прошли восемь финалов, в двух из которых принимали участие украинцы. Анна Черненко прошла дистанцию 10000 метров с 15-м результатом, а Анна Хабина в метании копья показала пока лучший для нашей команды результат на этих соревнованиях – седьмой. Но об этих видах мы уже немного рассказывали в предыдущих материалах. В мужском финале прыжков в высоту Украина останется без своих атлетов. Квалификационный норматив был 2,19 метра, но для прохождения в основной круг при определённых обстоятельствах могло хватить и 2,14. Игорь Григоров завершил соревнования ещё на высоте два метра. Андрей Ковалёв с третьей попытки взял 2,10, а вот перелететь планку, установленную на четыре сантиметра выше, ему оказалось не под силу. Луво Манйонга из ЮАР в секторе для прыжков в длину уступил своему лучшему результату сезона 20 см, однако для победы в Монктоне ему хватило и 7,99. Вторым был испанец Эусебио Касерас (7,90), а бронзовую медаль под рёв трибун выиграл канадец Тэйлор Стюарт. 15-летний Джако Джилл из Новой Зеландии победил с лучшим результатом мирового юниорского сезона и девятым показателем за всю историю толкания ядра – 20,76 м. За ним расположились серб Божидар Антунович с национальным рекордом в своей возрастной категории (20,20) и китаец Йоньхень Динь (20,14). В десятиборье перед последним видом программы, бегом на 1500 метров, лидировал россиянин Илья Шкуренев, опережая француза Кевина Майера всего на 42 очка. Шкуренев практически в каждой отдельной дисциплине устанавливал либо личные, либо национальные юниорские рекорды. Однако, как признался после финиша Илья, он ещё до старта на 1500 метров смирился, что Майер его обойдёт: у француза этот вид гораздо сильнее, чем у россиянина. А вот за второе место Шкуренев боролся до конца, в итоге выиграв у шведа Маркуса Нильсона (7751) 79 очков. Майер уверенно победил с результатом 7928 очков. Чемпионка мира-2010 в беге на 3000 метров Мерси Чероно из Кении сама отобрала у себя и второе «золото» соревнований – на дистанции 5000 метров. За 50 метров до финиша она резко отскочила влево и, казалось, вот-вот упадёт на поле. Этот манёвр стоил ей первого места: эфиопка Гензебе Дибаба умело воспользовалась проколом соперницы и обошла её, установив рекорд чемпионатов (15.08,06 мин). Время Чероно – 15.09,19. Третьей финишировала кенийка Эллис Апрот Навовуна (15.17,39). 100 метровку у девушек уверенно выиграла юный талант из Великобритании Джоди Уильямс. Поболеть за чемпионку на стадион в Монктоне приехала и её маленькая сестрёнка. Вслед за британкой финишировали Такейя Пинкни из США (11,49) и Джамиль Самюэль из Нидерландов (11,56). На закуску традиционно оставили самое «вкусное» - мужскую 100-метровку. Главной звездой вечера должен был стать многообещающий ямайский спринтер Декстер Ли, которого называют последователем Усэйна Болта и Асафы Пауэлла. В октябре прошлого года он переехал в Атланту, где тренируется с двукратной олимпийской чемпионкой Вероникой Кэмпбелл-Браун. В этом году Ли трижды бежал 100 метров за 10,20 секунды, а его личный рекорд равен 10,16 с. Но в полуфинале едва не случилась сенсация: полностью провалив старт и едва не свалившись на нём, Ли всё-таки сумел пересечь финишную линию вторым и выйти в финал. В решающей стадии соревнований его главным соперником должен был стать француз Джимми Вико, также имеющий в своём активе 10,16 секунд, но он финишировал третьим (10,28 с). Вторым был американец Чарльз Силмон (10.23). Декстер Ли, хоть и не установил личный рекорд, но выиграл «золото» юниорского чемпионата мира с высоким результатом – 10,21 секунды. Впереди у ямайца ещё дистанция 200 метров. Украинцы в третий день юниорского чемпионата мира, 21 июля 30. Анатолий Синянский (400 метров с барьерами) – 53,20 23. Андрей Ковалёв (прыжки в высоту) – 2,10 29. Игорь Григоров (прыжки в высоту) – 2,00 15. Анна Черненко (ходьба, 10000 м) – 49.01,00 7. Анна Хабина (метание копья) – 50,70 (финал) 12. Екатерина Кравечнко (тройной прыжок) – 12,85 20. Александра Голуб (тройной прыжок) – 12,57

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