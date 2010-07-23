Лига Европы. «Карпаты» - «Рейкьявик»: валидольная победа львовян

Несчастные исландцы! Несчастные вовсе не потому, что плохо умеют играть в футбол. По этому поводу они, по всей видимости, страдают не сильно. Но вот перенестись с навеянной северными гейзерами свежести в почти 40-градусный украинский зной, да еще и провести в таком пекле 90 минут на поле – большое испытание. Думается, будь у представителей «Рейкьявика» возможность отказаться от поездки во Львов уже после разгрома, учиненного «Карпатами» в стартовом матче, они бы с радостью на это согласились. Но законы УЕФА непреклонны. Невыезд наказывается серьезным денежным штрафом и длительной дисквалификацией.



Впрочем, львовским парням было если и проще, то не намного. Львовяне, выиграв 3:0 на выезде, пусть и решили вопрос выхода в следующий раунд квалификации Лиги Европы, но играть спустя рукава в первом матче сезона на глазах родной публики тоже не могли. А посему наставнику «Карпат» Олегу Кононову приходилось поражать две мишени одним выстрелом. С одной стороны, требовалось предстать перед родным болельщиком в добром свете и желательно победить. Но делать это приходилось, экономя силы номинально основных игроков. Ведь еще матч второго тура чемпионата страны против «Кривбасса» наглядно продемонстрировал, что проводить по два матча в неделю лидеры команды пока не готовы.



Потому немудрено, что на ответный матч еврокубка вышел экспериментальный состав «Карпат». В воротах львовян дебютировал экс-одессит Виталий Руденко. Линия обороны напоминала боевой вариант. С той лишь разницей, что на обоих флангах впервые в новом сезоне появились восстановившиеся после травм лидеры команды – Артем Федецкий (справа) и Игорь Ощипко (слева). В центре защиты рядом со стабильным игроком основы Иваном Милошевичем действовал Евгений Тарасенко. Опорный хав Самсон Годвин не был включен в заявку, а на его месте неожиданно появился Данило Авелар, который в трех первых матчах сезона закрывал левый фланг обороны. После матча Олег Кононов отметил, что на этой позиции бразилец действует впервые. «У нас есть дефицит на игроков этого амплуа, - сказал Олег Георгиевич. – Потому мы решили попробовать на месте «опорника» Авелара, как игрока универсального». Еще два места в полузащите тренер впервые в сезоне отвел братьям Баранцам – Борису и Григорию. В нападении тоже действовало необычное трио – Нено (справа), Сергей Зенев (в центре) и Михаил Кополовец (слева).



У «Рейкьявика» главное изменение произошло на тренерском мостике. После разгрома от «Карпат» опытный Логи Олафссон покинул свой пост, а его место занял бывший помощник Рунар Кристинссон. Новый тренер внес сразу четыре изменения в состав. Ворота, как и в первом матче, защищал Ларс-Ивар Мольдскред. Справа в обороне вместо Эггерта Эйнарссона вышел Скули-Йон Фридгрейрссон. Слева Гудмундура Гуннарссона поменял португалец Жордау. В центре защиты остались Гретар Сигурдссон и Марк Рутгерс. Справа в средней линии Виктора Арнарсона поменял Гуннар Йонссон. В центре полузащиты расположились Бальдур Сигурдссон и Бьярни Гудйонссон. Слева – Оскар Хаукссон. В нападении вместо Кьяртана Финнбогасона и Бьергольфура Такефусы действовали Гудьйон Бальдвиссон и Гуннар Кристьянссон.



Заметим, что во Львове матч ажиотажа не вызвал. Свою лепту внесли отсутствие спортивной интриги, жара, да кусающиеся цены на билеты (от 40-ка до 100 гривен). «Вообще, я завидую современным болельщикам белой завистью, - говорит корреспонденту «СПОРТглавреда» болельщик с 40-летним стажем пан Тарас. – Помню, мы с друзьями в студенческие годы подвязывали бело-зеленый карпатовский флаг под коленом с одной стороны и за руку с другой. Прятали знамена под одежду, поскольку на стадион атрибутику менты проносить не позволяли. Но мы ухитрялись их обмануть. Не без последствий. Однажды нас повязали за такого рода обман сразу человек 30. И это при условии, что у нас никогда не было сине-желтых флагов. За них бы сразу посадили. Теперь нормальное время. Атрибутику можно проносить свободно».



Но вернемся непосредственно к игре. Ее старт гостей просто обескуражил: едва секундная стрелка начала свой второй оборот, как Сергей Зенев, сместившись справа в центр, после индивидуального прохода вышел один на один с вратарем и направил мяч под перекладину – 1:0! Такое начало подействовало на гостей деморализирующе. Мало того, что они мучались из-за жары, так еще и вышли на поле неотдохнувшими, прибыв во Львов с целью экономии денег в день матча. А тут еще и такой ляпсус в дебюте.



Хозяева прочно захватили инициативу. Правда, длительное время украинцам не удавалось обострять игру из-за плохого взаимопонимания игроков средней линии. В таком сочетании Авелар и Баранцы играют впервые. Для бразильца это новая позиция, а братья вряд ли могут похвастаться большой практикой игры по схеме с тремя полузащитниками. Вот и получалось, что обострения у «Карпат» получались благодаря частым сменам позиций атакующего трио, да при поддержке наступления фланговыми защитниками Ощипко и Федецким. Последний стал одним из активных творцов опасной ситуации у ворот гостей на 18-й минуте. Артем на своем правом краю здорово отыграл на Зенева, тот мягко отдал мяч под удар Григорию Баранцу, а последний попал в стойку. На добивании первым был Авелар – мяч после его удара рикошетом полетел над перекладиной.



А на 25-й минуте «Карпаты» удвоили счет. Кополовец навесил штрафной справа, а Федецкий, опередив на ближней стойке Мольдскреда, направил головой мяч в ворота – 2:0!



Собственно, на этом «Карпаты» и успокоились. Во второй половине тайма львовяне сбавили обороты, предпочитая держать мяч в центре поля. Это несмотря на несыгранность игроков полузащиты. Конечно, шансы у исландцев появились. На 30-й минуте Авелар «обрезался» на своей половине, вследствие чего без препятствий метров с 18-ти бил Хаукссон. Удар у левого края гостей не получился и Руденко забрал мяч намертво.



А на 37-й минуте «Карпаты» могли забивать третий гол. Григорий Баранец отдал разрезной пас низом со своей половины поля на ход Зеневу. Тот мог убегать от защитника, но остановился. Подобрав мяч под себя на линии штрафной площади, эстонец попробовал пробить на исполнение в «девятку» - немного неточно.



После перерыва Кононов снял Зенева и выпустил вместо него Юрия Габовду. Этим тренер львовян дал понять, что игра эстонского нападающего его устроила. Сергею дан отдых и он почти наверняка появится в основе в воскресном матче чемпионата страны против запорожского «Металлурга». Также большие шансы сыграть в первом домашнем сражении «Карпат» в Премьер-лиге появились и у вратаря Виталия Руденко. Благо, своей безобразной игрой в оборонительной фазе партнеры дали опытному киперу продемонстрировать свое мастерство в полной мере.



Вторую половину хозяева начали откровенно вальяжно, что при и без того разбалансированной средней линии позволило «Рейкьявику» завладеть преимуществом. Первый момент во втором тайме исландцы создали после того, как обострить игру могли соперники. Львовяне вышли три в два, но Нено отдал неточную передачу, что позволило соперникам убежать в контратаку. Хаукссон своими прямолинейными действиями едва не потерял мяч, но «снаряд» тут же подхватил Йонссон, который точной передачей вывел того же Хаукссона на свидание с Руденко. Пробил исландец прямолинейно, что позволило вратарю вытащить мяч из-под перекладины. Спустя две минуты Гудйонссон навесил со штрафного с левого фланга. Удар головой наносил Гретар Сигурдссон – Руденко в рамке действует великолепно.



Львовяне было попробовали оживиться. Но после опасного дальнего удара Авелара и прострела в исполнении Нено, который едва не замкнул срезкой в собственные ворота Рутгерс, хозяева успокоились. А зря.



На 61-й минуте защитники «Карпат» прозевали простейший пас низом с чужой половины поля. Финнбогасон пробежал к воротам в сопровождении защитника и метров с 11-ти направил мяч мимо оторопевшего от неожиданности Руденко – 2:1.



Проходит еще четыре минуты, как гости проводят фланговую атаку справа. Она завершается навесом Бальдура Сигурдссона. На ближней стойке ударом головой передачу замкнул опять потерянный защитниками Финнбогасон – 2:2. Кононов немедленно меняет потерявшего позицию на фланге Ощипко, который, по всей видимости, еще не готов проводить на поле все 90 минут. Также заметим, что сам выход на поле автора дубля Финнбогасона принадлежит к разряду «не было бы счастья, так несчастье помогло». Дело в том, что на 21-й минуте в одном из столкновений сломал нос и был заменен Кристьянссон. Более того, забегая наперед, заметим, что сменивший его игрок вполне мог сделать хет-трик.



Правда, к тому времени «Карпаты» опять вышли вперед. На 69-й минуте блестящий удар слева в дальний верхний угол удался Борису Баранцу – 3:2. Гол на загляденье, но и ошибка вратаря – очевидна. Вообще, в двух матчах Модскред наошибался столько, что киперам обеих команд хватило бы на целых полсезона. Наверное, вины исландского вратаря нет только в одном из шести пропущенных «Рейкьявиком» голов. Том, что в дебюте отчетного поединка забил Зенев.



Тем не менее, исландцы не опустили руки. По признанию их наставника, после перерыва команда оживилась еще и потому, что зашло солнце, а в воздухе запахло дождем (ливень таки прошел, но в другой части Львова, о чем сигнализировала образовавшаяся в небе радуга).



На 70-й минуте защитники «Карпат» опять потеряли на дальнем углу собственной штрафной после подачи углового Бальдура Сигурдссона. У того было время, чтобы принять мяч, бросить его себе на ход и пробить – над перекладиной. А на 73-й минуте Руденко совершил главный суперсейв. После подачи Гудйонссоном штрафного справа защитники потеряли Финнбогасона. Тот бил головой с пределов вратарской (!). Вратарь львовян каким-то чудом вытащил мяч из-под перекладины!



Значительную часть второго тайма в средней линии «Карпат» царил хаос. Снять напряжение Кононову удалось лишь после замены Бориса Баранца на Андрея Ткачука. Последний показал, что тренер не зря доверяет ему место в основе.







«Карпаты» (Львов, Украина) – КР «Рейкьявик» (Исландия) – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Зенев (2). 2:0 – Федецкий (25). 2:1 – Финнбогасон (61). 2:2 – Финнбогасон (65). 3:2 – Б. Баранец (69).

«Карпаты»: Руденко – Федецкий (к), Милошевич, Тарасенко, Ощипко (Мартынюк, 67) – Б. Баранец (Ткачук, 81), Авелар, Г. Баранец – Нено, Зенев (Ю. Габовда, 46), Кополовец. Тренер – Олег Кононов.

«Рейкьявик»: Мольдскред – Фридгейрссон, Г. Сигурдссон, Рутгерс, Жордау – Г. Йонссон (Арнарсон, 60), Б. Гудйонссон (к), Б. Сигурдссон, Хаукссон – Кристьянссон (Финнбогасон, 23), Бальдвиссон (Такефуса, 69). Тренер – Рунар Кристинссон.

Судьи: Фабиан – Лемон, Береттян (все – Венгрия).

Предупреждение: Йонссон (57), Хаукссон (90+1).

22 июня. Львов. Стадион «Украина».

Первый матч – 3:0.



Что ж, хорошо то, что хорошо кончается. Подопечные Кононова переписали историю львовского клуба. С четвертой попытки львовяне преодолели сито стартового раунда еврокубка. Хотя ранее «Карпаты» могли преодолевать стартовый этап дважды.



В частности, галичани были близки к тому, чтобы сотворить сенсацию в 1/16 финала Кубка кубков сезона-1970/71. Но, уступив 0:1 после досадной ошибки либеро Ростислава Поточняка на предпоследней минуте домашнего матча румынской «Стяуа», в Бухаресте украинцы стали жертвами предвзятого судейства гедеэровского свистуна Меннига и нелепой оплошности собственного вратаря. Львовяне дважды выходили вперед после ударов Игоря Кульчицкого и Яноша Габовды, но румыны дважды отыгрывались. Второй раз – после выдуманного судьей пенальти. А на 69-й минуте «бабочку» пропустил голкипер Михаил Лупул, прозевавший момент, когда мяч после простенького дальнего удара Штефнеску скользнул по луже. В итоге «круглый» прошел вратарю под руками. Правда, на предпоследней минуте Богдан Грещак сравнял счет. Результат 3:3 тогда восприняли, как позитивный, хотя выйти в 1/8-ю он и не позволил.



Второй еврокубковый вояж «Карпат» был провальным. Руководимая нынешним наставником сборной Мироном Маркевичем команда в предварительном раунде Кубка УЕФА, в общем, без вариантов проиграла ирландскому «Шелбурну». В домашнем матче львовяне победили 1:0 благодаря голу защитника Александра Евтушка на 86-й минуте встречи. В Дублине же к 78-й минуте хозяева вели 3:0. Владимир Ризнык в концовке поединка лишь сократил разрыв – 1:3.



Куда успешнее более мастеровитому шведскому «Хельсинборгу» «Карпаты» противостояли в 1/64 финала Кубка УЕФА сезона-1999/2000. Украинцы после гола Ивана Гецко на 16-й минуте вели почти весь матч. Шведы сравняли счет лишь на исходе поединка. А перед ответным матчем на психологическое состояние львовян серьезно повлияла ситуация с невыплатой заработанного. Наставнику «Карпат» Льву Броварскому (ныне, к сожалению, покойному) кое-как удалось собрать команду. Но на глазах переполненного стадиона «Украина» хозяева все равно выглядели вялыми и где-то немотивированно. На 61-й минуте вратарь «Карпат» Богдан Стронцицкий отразил пенальти, а за минуту до окончания основного времени львовяне таки пропустили. Тот же Гецко сумел в оставшиеся минуты перевести игру в овертайм. А потом была серия послематчевых пенальти, где решающими оказались два стартовых промаха тех же Гецко и Евтушка.



Получается, с четвертой попытки молодые питомцы Кононова сделали то, что не удавалось нескольким поколениям выдающихся футболистов «Карпат». Правда, вряд ли победа над «Рейкьявиком» должна быть предельной. Уже через неделю львовяне в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встречаются с грузинским «Зестафони». На первый взгляд, этот соперник – вполне проходной. Но мало кто вспоминает, что в феврале 2007-го эти соперники встречались в контрольном поединке. Тогда со счетом 3:0 победили грузины. Правда, среди нынешних игроков «Карпат» в том матче играл только полузащитник Андрей Ткачук, а тренировал команду Александр Ищенко…





