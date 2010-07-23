Спортсмены заплатят милиции… за охрану

31 июля на аэродроме города Калиновки (Винницкая область) состоится «Большая драг-битва» на Кубок мэра Винницы Владимира Гройсмана. Планируются, что в этих соревнованиях по драгрейсингу (парные гонки на ровной трассе на 402 метра) примут участие не только сильнейшие гонщики Украины и стран СНГ, но и дальнего зарубежья – в частности, Польши. Благодаря поддержке винницких властей никаких проблем с организацией на этот раз не ожидается. В отличии от аналогичного турнира в Калиновке полуторамесячной давности, который руководители областной милиции отменили в самый последний момент (по их словам, из-за недостаточного обеспечения безопасности) – уже после приезда на место соревнования всех гонщиков и нескольких тысяч болельщиков. Теперь за порядком будут следить полсотни работников милиции и спецподразделения «Ягуар», за работу которых придется заплатить ... самим спортсменам, то есть Винницкой областной федерации драгрейсинга и дрифта.



Об этом и других нюансах грядущего соревнования на пресс-конференции рассказывали президент Винницкой областной федерации драгрейсинга и дрифта Андрей Гальчинский и заместитель мэра Винницы Николай Гунько.



Николай Гунько:

– Соревнования по драгрейсингу собирают тысячи зрителей, вызывают массу положительных эмоций. Поэтому мы хотели бы, чтобы такие всеукраинские турниры проходили у нас постоянно.



Почему турниры по драгрейсингу проходят не в Виннице, а в Калиновке?



Для проведения таких соревнований дорога должна быть очень ровной, без всяких выемок и наклонов. Ведь на ней нужно развивать максимальную скорость, пробовать устанавливать рекорды. Недаром само слово «драгрейсинг» переводится «гонки по прямой дороге». Самая подготовленная трасса в этом плане на Винниччине – аэродром Калиновки.



Почему не проводите соревнования на винницком аэродроме?



Он не отвечает требованиям, необходимым для проведения всеукраинских соревнований.



Почему спортсмены преодолевают именно 402 метра?



Драгрейсинг появился в 1948 году в Америке. Тогда на первых соревнованиях две машины двигались наперегонки на расстояние четверти мили, что составляет именно 402 метра.



Кто получит Кубок мэра Винницы?



Большой Кубок получит победитель в абсолютной категории. Кроме того, будут вручены еще 10 небольших кубков – чемпионам в разных категориях авто.



На соревнования приглашаются зрители?



Посетить гонки могут все желающие виннитчане и гости нашей области. С утра и до 22.00.



Сколько обычно зрителей посещают соревнования по драгрейсингу на Виннитчине?



Обычно - более 5 тысяч. Но сейчас мы ожидаем, что зрителей будет еще больше - благодаря нынешней активной компании популяризации довольно нового для Украины и Винниччины вида спорта. Кроме того, мы специально организовываем доставку болельщиков до места старта маршрутками.



Андрей Гальчинский:

– Наша областная федерация была открыта в прошлом году, за который мы смогли провести 4 представительных турнира, 2 из которых имели статус международного. В 2009 году на винницких соревнованиях было установлено 3 рекорда Украины. И по итогам года представители всех регионов отметили, что наши соревнования оказались лучшими (по организации и силе участников) турнирами в стране за целое четырехлетие. В этом году мы провели Кубок Подольского края, на котором было установлено сразу 9 рекордов страны! В связи со всем этим мы решились вновь организовать солидный турнир - «Большую драг-битву».



Драг-битва считается всеукраинским соревнованием?



Международным. На него собираются вновь приехать спортсмены из Молдовы, Приднестровья, Беларуси, России Прибалтики. А также впервые сильные гонщики из Польши. Класс поляков общеизвестен, недаром в этой стране традиционно проходит престижный Кубок «Король Европы», куда съезжаются сильнейшие драгстеры со всего континента.



Сколько будут стоить билеты?



40 гривен. А с флайером (их мы распространим более 12 тысяч экземпляров) – 35 гривен. Это дешевле, чем в других регионах страны. К примеру, на недавних соревнованиях по драгрейсингу в Киеве билет стоил 70 гривен, в Одессе – 60.



На что пойдут собранные средства?



Никто не собирается зарабатывать на этих соревнованиях. Деньги пойдут на обеспечение охраны правопорядка, аренду аэродрома, приглашение оркестра Вооруженных сил Украины и т.д. Весь бюджет «Большой драг-битвы» составит 85-120 тысяч гривен. Кстати, из бюджета Винницы мы не получим ни копейки - только Кубки.



Сколько и кому вы будете платить за охрану?



Примерно 6-7 тысяч гривен - за работу около полусотни правоохранителей из ГУМВС области и спецподразделения «Ягуар».



Участники Кубка приедут в Винницу на своих драгстерах или же привезут их с собой?



Конечно же, привезут. Ведь эти автомобили очень дороги (на уровне 100 тысяч долларов), и никто не хочет ездить на них по обычной дороге.



С какой скоростью будут двигаться эти авто на трассе в Калиновке?



На уровне 270 км/ч. Причем лучшие из них разгонятся до 100 км/ч за 1,2-1,5 сек.



Какая мощность драгстеров?

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До 1,5 тысячи лошадиных сил. Кстати, в недавнем Кубке Подольского края принимал участие настоящий американский драгстер именно с такой мощностью.



В соревнованиях могут принять участие все желающие?



Да, наши турниры очень демократичны. И в них могут поучаствовать все обладатели драгстеров. Причем бороться за медали они могут в десятке разных классов машин. Наш вид спорта не так давно стал активно развиваться в Украине. Но представительные соревнования по драгрейсингу, кроме Винницы, проходят еще в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе.



Не планируете проводить в Виннице официальные чемпионаты Украины?



Нам уже доверено провести в этом году два этапа чемпионата страны по драгрейсингу.



