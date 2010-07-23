Юлия Курило выиграла «бронзу» чемпионата мира

Четвёртый день юниорского чемпионата мира прошёл под аккомпанемент дождя. С самого утра Монктон начало заливать водой, причём чем дальше, тем больше ливень усиливался. Организаторы даже были вынуждены перенести на пятницу женскую квалификацию в прыжке с шестом и задержать соревнования в метании молота у девушек и копья у парней. К счастью спортсменов, к вечерней сессии дождь прекратился, но холодная погода никуда не исчезла. В УТРЕННЕЙ СЕССИ прошли лишь квалификации, а также начались соревнования семиборок. Анна Скидан в метании молота и Рустем Дремджи в метании копья не сумели пройти в основной круг соревнований. Скидан сделала одну результативную попытку – на 48,78 метра – и заняла лишь 27-е место в квалификации. Дремджи 65,34 м также не хватило для прохождения дальше. Он 17-й и, как признался позже, попросту перегорел перед стартом. А вот кто до конца боролся за выход в основной круг соревнований, так это прыгунья в длину Анна Ермакова. И пускай харьковчанка замкнула 12-ку сильнейших со скромными 5,75 метрами, зато продемонстрировала настоящий характер. Теперь будем ждать от неё более высоких результатов сегодня, тем более что дождя по прогнозам на этот раз не предвидится. И, конечно, поболеем за Маргарту Твердохлеб, которая вышла в основной круг соревнований с четвёртым результатом (5,86 м). В многоборье, несмотря на ливень, Анастасия Мохнюк в беге на 100 метров с барьерами на две десятых улучшила свой личный рекорд и по сумме всех забегов финишировала четвёртой (14,08 с). В одном из её самых сильных видов, прыжках в высоту, дождь и жуткий холод дали о себе знать: как результат, 1,60 метра при личном рекорде 1,80 м. В ВЕЧЕРНЕЙ СЕССИИ Мохнюк предстояло толкнуть ядро и пробежать 200 метров. В первом виде с результатом 11 метров она стала 12-й, а на 200-метровке с личным рекордом была 19-й (26,25 с). После четырёх видов Настя занимает 14-ю позицию (3108 очков). Лидирует голландка Дафне Шипперс (3535). Екатерина Кравченко, «улетев» в секторе для тройного прыжка на 12,66 метров, завершила чемпионат на десятом месте. Более удачное выступление было у Виталия Цепилова. Хоть и с невысокими пятью метрами он всё же стал седьмым в прыжках с шестом. Победил здесь россиянин Антон Ивакин (5,50 м), а в тройном прыжке у девушек «золото» отправилось к кубинке Даиленис Алкантаре. Но самый большой успех за четыре дня чемпионата нас поджидал в метании диска у девушек. Юля Курило пришла в лёгкую атлетику лишь три года назад и за это время уже достигла пьедестала чемпионата мира среди юниоров. Бросок на 53,96 метра позволил ей выиграть «бронзу». Впереди были лишь кубинка Йяиме Перес (56,01 м) и американка Ирин Пндлетон (54,96 м). После завершения соревнований Юля ответила на несколько вопросов для «СПОРТглавреда» и ФЛАУ. Юля, сейчас эмоции переполняют, но как удалось с ними справиться в последних попытках? Сейчас одни эмоции! Я очень рада! Сегодня добавила в скорости, рисковала. После третьей попытки решила метать в удовольствие. В финальных попытках уже не так зажималась. Я прошла очень длинный путь к этим соревнованиям и наконец-то воплотила в жизнь все свои желания, всю свою работу. Конечно, с помощью тренера. Жаль, что он не поехал на сбор, но возможно, в следующий раз он уже будет со мной. И конечно, очень благодарна за сбор: прошли акклиматизацию, были очень хорошие условия для тренировок. Как только вы закончили выступать, снова начался дождь. Да, честно говоря, просила, чтобы только его не было. Поддержку команды на трибунах чувствовали? Чувствовала и слышала, как поддерживали. Было очень приятно. Одни из первых серьезных соревнований - и сразу медаль. Такое под силу далеко не каждому? Юля вообще недавно в легкой атлетике, всего три года, - подключается к разговору главный тренер команды Валерий Емельянцев, который пришел к микст-зоны поздравить Юлю с медалью. - Но ее прогресс сложно не заметить. Будем стараться дальше, продвигаться выше, готовиться к Олимпиаде в Лондоне, - продолжает Юля. Теперь попытаетесь чаще попадать и на взрослые старты? В этом году я была четвертой на зимнем Кубке Европы по метаниям. Нужно будет везде стартовать, чтобы набираться опыта. После взрослых соревнований уже не так страшно выступать по юниорам, даже без тренера, особенно в Украине. Да и диск летит дальше. Еще бы скорости добавить. Вы начали счет украинским медалям на чемпионате мира, дальше дела должно пойти лучше? Первая награда уже есть, дальше должно быть легче.