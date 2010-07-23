Никита Нестеренко с первой попытки вышел в финал чемпионата мира

23 июля 2010, 22:20

В Монктоне завершилась утренняя сессия чемпионата мира среди юниоров по лёгкой атлетике. Двое из пятерых украинцев прошли свои квалификации, а Анастасия Мохнюк выступила в пятом виде многоборья – прыжках в длину.

В секторе для метания диска рекордсмен мира украинец Никита Нестеренко в первой попытке выполнил квалификационный норматив. После соревнований атлет отметил, что избежать технических огрехов ему не удалось, однако очевидный запас и потенциал даже в такой ситуации позволил ему метнуть диск на 60,90 метров. Дальше это сделал лишь литовец Андриус Гуджиос (63,14 м). «У меня была травма, тяжело было набрать форму, – говорит Никита. – Мы, конечно, поднабрали немного, но не для того результата, который планировали: готовили очередной рекорд. Посмотрим завтра, не будем ничего загадывать». Ксения Черткошвили немного попортила нервы в начале квалификации прыжков с шестом, взяв высоту 3,85 метра с третьей попытки. Планку на десять сантиметров выше она перелетела со второго раза, и этого оказалось вполне достаточно для выхода в основной круг соревнований. «Прыгать было классно, самочувствие хорошее. Со мной приехал тренер, а это и подсказки, и поддержка, да и чувствую себя увереннее. Главное, что не боялась сегодня прыгать, - рассказывает Ксеня. – На сборе мы десять дней были без шестов, пришлось бегать с планкой. Неудобно, но что делать? Я приехала показывать результат, так что другого выхода у меня не было». Юрий Кищенко на старт дистанции 3000 метров с барьерами вышел с пластырем на бедре. Как оказалось позже, атлета беспокоили сильные боли в мышцах задней поверхности бедра. Плюс ко всему, на сборе порвал шиповку, пришлось бежать аккуратнее, чтобы она по ходу дистанции вовсе не разлезлась. Но при всём этом спортсмен вовсе не пытался оправдать этими проблемами свой неудачный старт. Значительно проиграв своему привычному времени, он финишировал последним, не сумев пройти в финал (9.32,95 мин). Не получилось пройти дальше и у Людмилы Киричук. Первый километр она пробежала хорошо, а вот на заключительные 500 метров сил не хватило. Самым обидным стал первый круг в беге на 800 метров у парней. Тарас Бибик лишь на 11 сотых отстал от финишировавшего третьим австралийца Кьюи Дью. А его 1.51,15 минуты лишь на 15 сотых оказались ниже результата, позволившего попасть в полуфинал по лучшему времени. «Забег начался очень слабо. Для меня лучше начинать быстрее, а потом финишировать за 150 метров до финиша. Здесь было по-другому, для меня это непривычно, - рассказывает Тарас. – Это мой первый чемпионат мира, я ещё не знаю, как лучше бежать, какая тактика у соперников. Сбор и тренировки прошли хорошо, но на дорожке не удалось реализовать запланированное. Очень обидно остановиться в паре десятых от полуфинала. Но мы проанализируем все ошибки, разберёмся в деталях. Нужно больше международной практики. Но в ближайшем будущем постараюсь все исправить». Первый круг выиграл кениец Давид Мутинда Мутуа (1.49,17 мин). Последней украинкой, выступающей в утренней сессии, была многоборка Анастасия Мохнюк. В прыжках в длину она 33 сантиметра проиграла своему лучшему результату и стала пятой (6,02 м). Голландка Дафне Шипперс прыгнула на 6,35, а немка Сара Гамбетта на 6,32 м. После пяти видов Шипперс лидирует (4494 очка), за ней идёт Гамбетта (4420). Тройку лидеров замыкает шведка Мартина Саландер (4100). Мохнюк поднялась на девятую позицию (3964). В утренней сессии 23 июля состоялся один финал – ходьба на 10000 метров у мужчин. Ещё за круг до финиша два россиянина, Пётр Богатырёв и Валерий Филипчук, и китаец Зелин Цаи казались неразлучными, но на финишной прямой Филипчук вырвался вперёд и выиграл золотую медаль (40.43.17 мин). Россиянин также улучшил лучший результат сезона в мире среди юниоров, принадлежавший украинцу Игорю Лященко. Зелин финишировал вторым (40.43,59), а Богатырёв был третьим (40.50,37).

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