«Металлист» - «Динамо»: победителей не судят или Роковая травма Горяинова

Команда киевского «Динамо» – воистину уникальна. В течение целого месяца динамовский клуб удерживал мировое лидерство по количеству «месси» в составе. Но, видно, двум столь крупным величинам на одном квадратном метре не сжиться. Потому один «месси» должен был уступить. Как это не печально, но сегодня блистательный Балаж Фаркаш ушел в команду своей Родины – «Дебрецен». Можно только догадываться, к каким вершинам подымится этот пока еще скромный клуб. Но нас его судьба не интересует. У нас остался свой «месси», более «переспективный». Тот, что стоит восемь миллионов евро.



И действительно, Факундо Бертольо, оставшись единственным «месси» в составе динамовского коллектива, словно преобразился. И сыграл против «Металлиста» уже более эффективно, чем в своем дебютном матче в составе «двухзвездных» против «Таврии».



Впрочем, о деталях матча – ниже. Пока поговорим о стартовых составах соперников, которым предстоит оспаривать медали едва стартовавшего чемпионата. Наставник динамовцев Валерий Георгиевич Газзаев, видно, учел психологическую подоплеку и оставил в связи с последними событиями своего «месси» в запасе. Чтобы с ним от большого желания проявить себя не произошло того, что случилось с Месси-настоящим во время дебюта за сборную Аргентины. Лионель в матче с венграми в 2007-м был удален уже на третьей минуте своего пребывания на поле. Газзаев как грамотный тактик, стратег и психолог подобного допустить не мог.



Состав «Динамо» был во многом неожиданным. Ворота в отсутствие травмированного Александра Шовковского опять защищал Денис Бойко. Оборона также имела свой обычный оттенок фиесты – Данило Силва (справа), Маграо (слева), Бетао и единственный мешающий бразильским кудесникам Тарас Михалик (в центре). Дуэт опорных хавов привычно составили Огнен Вукоевич и Роман Еременко. В роли атакующего хава вместо «месси» действовал Денис Гармаш. Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко традиционно расположились на флангах – справа и слева соответственно. Но не в нападении, как в двух стартовых матчах, а в полузащите. Главная неожиданность – имя центрфорварда. Впервые за длительное время в основе не оказалось сдерживающего рвение двух Андреев якоря – Артема Милевского. Вместо него появился едва восстановившийся после травмы Роман Зозуля.



В «Металлисте» без неожиданностей тоже не обошлось. Ворота харьковчан, как обычно, защищал Александр Горяинов. В обороне – Кристиан Вильягра (справа), Александр Романчук (слева), Милан Обрадович и Папа Гуйе, который проводил первый матч после длительного лечения глаз (в центре). Среднюю линию Мирон Маркевич насытил сразу пятью исполнителями. Два опорных хава – Сергей Валяев и Олег Шелаев. На флангах действовали два бразильца – Эдмар (справа), Фининьо (слева). Под единственным чистым форвардом Жажей Коэльо появился новичок «Металлиста» Клейтон Хавьер. Обратите внимание: по числу бразильцев на поле харьковчане вели – 5:3. По украинцам впереди «Динамо» - 6:4.



Разница лишь в том, что харьковские бразильцы, грубо говоря, находятся на своем месте. Хозяева с первых минут отдали сопернику середину поля, не скрывая, что собираются действовать на контратаках. Оно и не странно, ведь с такой обороной соперника можно было не сомневаться – шансы у «Металлиста» обязательно будут. Первый из них возник на четвертой минуте. Бетао метрах в 30-ти от ворот небрежно сбросил мяч головой назад и зачем-то поднял руку. Хавьер из глубины совершенно без опеки ворвался в штрафную площадь соперника и мощно пробил. Бойко успел выйти из ворот и ногой отразил удар.



В первые десять минут харьковчане постоянно создавали численное преимущество в середине поля, что при умелом выполнении группового маневра постоянно позволяло хозяевам создавать предпосылки для острых атак. Однако в нескольких случаях харьковчанам не хватало единственного – последнего паса. Более того, на десятой минуте динамовцы, воспользовавшись секундной разбалансированностью обороны соперника, едва не открыли счет: Маграо навесил слева, а Гармаш, оказавшись один перед воротами, не попал по мячу.



На 17-й минуте Шелаев отдал длинную вертикальную передачу низом на ход Жаже Коэльо. Тот бежал к воротам в сопровождении Михалика. Тарас проявил себя молодцом и грамотно оттеснил бразильца от мяча. А вообще, этот эпизод тоже был характерным. Тогда как динамовские опорные хавы играли в основном поперек, харьковские «волнорезы» Шелаев и Валяев постоянно отыгрывали вперед, выполняя тем самым роль классических исполнителей первого паса.



На 27-й минуте забивать мог левый защитник «Металлиста Романчук. Александр сам создал себе момент. Сместившись слева в центр, Романчук передачей влево на Хавьера отрезал сразу четырех динамовских защитников. Но на этом Александр не остановился, а побежал в штрафную площадь. Там он получил ответную передачу от Хавьера, но с убойной позиции пробил неудачно. На 30-й минуте Хавьер блеснул мастерством уже на правом фланге. Обыгравшись в короткий пас с Эдмаром, он вышел на ударную позицию и пробил с места правого инсайда – Бойко сыграл надежно.



В концовке первого тайма не покидало ощущение, что динамовцы попросту не знают, что им делать с организованной игрой соперника. Много ошибался в передачах даже Шевченко. Но на 37-й минуте произошел эпизод, который, как оказалось, повлиял на исход поединка в целом. Вратарь хозяев Горяинов, отталкиваясь от газона, чтобы выйти на перехват мяча, подвернул ногу. Потребовалась замена. На поле вместо бесспорного лидера харьковской обороны вышел совсем неопытный 25-летний Дмитрий Жданков.



Непонимание между вратарем и оборонцами «Металлиста» сказалось уже на 41-й минуте, когда угловой слева подавал Еременко, а замыкал передачу, находясь прямо по центру ворот, Данило. Мяч пролетел рядом со стойкой. При этом подправить «снаряд» в ворота мог находившийся возле лицевой линии Ярмоленко.



Впрочем, на второй добавленной арбитром к времени первого тайма минуте случилось то, что рано или поздно должно было произойти. «Металлист» несмотря на потерю капитана таки материализовал сове преимущество. Жажа Коэльо слева выцарапал мяч у Данило и отдал с неудобного положения мяч на Фининьо. Находящийся рядом Бетао опять выглядел комично: проиграв позицию, динамовский Центрбек сначала поднял руку, потом вместо того, чтобы посоревноваться с соотечественником в скорости, зачем-то постелился в подкате. Фининьо легко убрал опекуна и, приблизившись к штрафной площади, осмотрелся и несмело пробил на исполнение в дальний угол. Мяч вошел в «шестерку» с бильярдной точностью – 1:0!



Сразу после перерыва произошло долгожданное. На поле в составе «Динамо» появилось два спасителя. «Мессия» и «месси» - Милевский и Бертольо. С поля ушли опорный хав Еременко и незаметный в первом тайме Ярмоленко. Таким образом, на место «волнореза» сместился Гармаш, «месси» играл на позиции Месси, а Милевский традиционно действовал центрфорвардом. Зозуля в свою очередь сместился на левый фланг.



По большому счету, на характер игры перестаноки не повлияли. Харьковчане лучше держали мяч, а соперник предоставлял им пространство в опасной близости от ворот. Разница лишь в том, что с первых минут второго тайма харьковчане шли вперед меньшими силами.



Но на 55-й минуте в игре произошел перелом. Милевский перевел мяч вправо на Бертольо. Тот с пределов штрафной прямолинейно пробил по воротам по удобной для вратаря высоте. Но Жданков отразил мяч перед собой. На добивание устремился Зозуля, которого голкипер откровенно сбил. Грубая ошибка запасного кипера фактически перечеркнула все, что сделала его команда за 55 минут. Шевченко с точки развел мяч и вратаря по углам – 1:1.



Маркевич реагирует немедленно, выпуская вместо уставшего Шелаева Дениса Олейника. Денис сразу занял привычное место на правом фланге полузащиты, а действовавший там доселе Эдмар сместился на позицию «опорника». Впрочем, мгновенного эффекта замена не возымела. Харьковчане, пропустив нелепый гол, выглядели деморализованными. На 63-й минуте они едва не пропустили второй раз. Гармаш слева отдал передачу на ход Бертольо. Тот после позиционной ошибки Папы Гуйе вышел один на один с вратарем, но пробил в сантиметрах от стойки.



Дважды в течение трех минут сенегальцу динамовцы прощать не собирались. На 65-й минуте Папа небрежно прерывал вертикальную передачу Милевского. Центрбека «Металлиста», которого хотят натурализовать и сделать украинцем, обокрал Гармаш. Выйдя один на один с Жданковым, Денис холоднокровно обыграл вратаря – 1:2.



На пропущенный гол Маркевич «отвечает» заменой, которая напоминала акт отчаянья: вместо Хавьера появился Воробей. Фактически, этой рокировкой Мирон Богданович давал понять, что бразилец не готов провести все 90 минут на поле. Точнее, не бразилец, а бразильцы – в добавок к Хавьеру это как пропустивший все сборы Жажа Коэльо, так и проведший их в полном объеме Фининьо. В момент, когда «Маталисту» стоило проявить созидательное начало, его главные креативщики едва передвигали ноги. Воробей и Олейник хоть и чувствовали силу, но в одиночку повлиять на ход игры они не способны. Фактически, в оставшиеся 25 минут поединка самым активным и самым острым в составе хозяев выглядел правый защитник Вильягра. Именно он на 86-й минуте нанес единственный опасный удар по воротам Бойко. Денис отразил мяч перед собой кулаками, а Воробей не сумел сгруппироваться для добивания.



Динамовцы с «новым месси» во главе, выйдя вперед, проявили поразительную трусливость. Припершись к своим воротам, гости даже не думали о контратаках. Когда же мяч вследствие большого брака в действиях хозяев попадал на половину «Металлиста», динамовцы пытались увести «круглого» в угол и тем самым выиграть драгоценные секунды.



Что ж, как говорил комментатор матча чемпионата мира Аргентина – Нигерия Игорь Михайлович Суркис, «когда голова поднятая, значит, она не опущена». Победителей не судят. Хотя кто знает, как бы развивались события на поле, не получи Горяинов того рокового повреждения на 37-й минуте встречи.



«Металлист» (Харьков) – «Динамо» (Киев) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фининьо (45+2). 1:1 – Шевченко (55, с пенальти). 1:2 – Гармаш (65).

«Металлист»: Горяинов (к) (Жданков, 39) – Вильягра, Папа Гуйе, Обрадович, Романчук – Валяев, Шелаев (Олейник, 57) – Эдмар, Хавьер (Воробей, 66), Фининьо – Жажа Коэльо. Тренер – Мирон Маркевич.

«Динамо»: Д. Бойко – Данило, Бетао, Михалик, Маграо – Ермоленко (Бертольо, 46), Вукоевич – Шевченко (к) (Леандро Алмейда, 83), Гармаш, Ярмоленко (Милевский, 46) – Зозуля. Тренер – Валерий Газзаев.

Судьи: Шандор – А. Валенко, В. Пономарев (все – Львов).

Предупреждения: Эдмар (13), Шелаев (41), Фининьо (62), Обрадович (74), Вильягра (76), Жажа Коэльо (80) – Ярмоленко (27), Гармаш (28), Маграо (68), Бертольо (73), Зозуля (82).

23 июля. Харьков. ОСК «Металлист». 38 000 зрителей.



