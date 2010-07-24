Юниорский ЧМ по легкой атлетике. Украина выигрывает вторую бронзовую медаль

Второй день подряд украинская команда выигрывает медаль юниорского чемпионата мира по лёгкой атлетике. Вслед за дискоболкой Юлией Курило бронзовую медаль в копилку нашей сборной положила Маргарита Твердохлеб. В вечерней сессии состоялись семь финалов, в двух из которых участвовали украинки. Не зря прыгунья в длину Анна Ермакова изо всех сил старалась попасть в основной круг соревнований. Как и в квалификации, право пройти дальше харьковчанка завоевала в решающей, третьей попытке. На этот раз она сделала шаг уже в финальную восьмёрку. Добавив ещё пять сантиметров к результату, Аня завершила дебютный для себя чемпионат мира на пятой позиции. Аня, были все шансы быть в тройке вместе с Маргаритой, но результатом всё равно довольна? Очень довольна! Могла бы и лучше, была настроена, и силы были, публика отлично поддерживала, но не получалось сконцентрироваться на прыжке. Но буду работать дальше. Очень благодарна моему тренеру, Хлопотновой Елене Ивановне, за то, что я поехала на чемпионат мира. Это всё-таки мое первое выступление на международных соревнованиях. Буду стараться, теперь у меня больше азарта. В следующем году буду отбираться на молодёжный чемпионат Европы. По технике замечания к себе есть? Вроде бы всё нормально, но нелётная погода. Чемпионат Украины вы выиграли у более опытных Маргариты Твердохлеб и Кристины Гришутиной… Там я был на сто процентов уверена в себе: это ведь чемпионат Украины, а здесь немножко другой уровень. Тренируетесь в Харькове? Да, у нас один манеж, в котором и тренировалась почти всё лето. Стадион у нас не очень хороший: если бы его реконструировали, было бы намного легче – всё же на свежем воздухе. В Канаде, наверное, разницу между условиями в Украине и за рубежом особенно прочувствовали? Здесь другая дорожка, атмосфера, ощущения. Всё так нравится! И канадцы очень приветливый народ. У Маргариты Твердохлеб опыт выступлений на международных стартах был чуть больше. Прыгнув в первой попытке на 5,83 м, в остальных украинка улетала за отметку шести метров. В четвёртой судьи зафиксировали результат 6,20, который вывел Риту на второе место, но выступающая следом китаянка Вупин Вань сразу улучшила его на сантиметр. Зато с бронзовой ступеньки пьедестала Маргариту не подвинул уже никто. Выиграла чемпионат с личным рекордом Ирисдайми Эррера из Кубы (6,41 м). Вань, добавив в последней попытке ещё два сантиметра, осталась второй (6,23 м). Я очень счастлива и довольна соревнованиями! Когда понимаешь, что ты в тройке на чемпионате мира, это такие нереальные ощущения! До сих пор не могу до конца понять, что случилось, - говорит Маргартиа. – Спасибо тренерам, Солдаткину Валентину Владимировичу и Солдаткиной Елене Васильевне, это их заслуга. Я их люблю! Это всё просто замечательно! На трибунах вас постоянно поддерживала наша команда, но только в последней попытке сами попросили об этом зрителей? Я не хотела, вообще не очень люблю, но они начали хлопать, да и я уже была в тройке. Так почему бы и нет? Можно было, конечно, прыгнуть дальше, но и усталость сказывалась, и осознание того, что уже есть медаль, немного расслабляет. Результат мог быть выше, если бы чуть лучше набежать на планку? Да, это было. Но мы не стоим на месте, будем и дальше работать, учиться, тренер будет помогать расти дальше. Анастасии Мохнюк завершила соревнования многоборцев на 11-й позиции (5252). Голландка Дафне Шипперс отпраздновала уверенную победу (5967). Сара Гамбетта из Германии была второй (5770), а вот в борьбе за третье место эстонка Грете Садеико проиграла лишь одно очко Хельге Маргрет Торстейнсдоттир из Исландии (5706). Настя начала турнир в Монктоне с личного рекорда в беге на 100 метров с барьерами (14,08 с), а затем ещё трёх видах улучшала свои результаты: в беге на 200 метров (26,25 с), в метании копья (31.13 м) и в беге на 800 метров (2.22,50 мин). Настя, для вас чемпионат начался с ливня и личного рекорда в беге на 100 метров с барьерами. Хотелось как можно быстрее добежать и спрятаться подальше от дождя? Да, пробежала по лучшему для себя результату. Но прыжки в высоту прошли ужасно! Ничего не смогла сделать под дождём: сил было много, но ничего не получалось. Ядро толкнула нормально, по своему результату, так что не расстраивалась. Рада личным рекордам на 200 метров и в метании копья, хотя надо ещё добавлять. В прыжках в длину первая попытка была не очень удачной, на второй, на 6,02 метра, очень сильно потянулась. В третьей хотела ещё лучше добежать до планки: прыжок получился за 6,30, но с заступом. Как часто бывает, самые красивые попытки с заступами. 800 метров вы тоже пробежали по личному рекорду, быстро ушли в отрыв и довольно долго держались первой… Надо сразу бежать первой, а потом терпеть. Если слабо начнёшь, будет тяжелее. Такая погода, как в первый день, когда-нибудь у вас была на соревнованиях? Никогда, поэтому я и не справилась с высотой, одним из моих самых сильных видов. Если бы там выступила, как могу, и в длине прыгнула поближе к личному рекорду, общий результат тоже мог быть очень хорошим. Но сезон завершила хорошо: в Яте выполнила норматив мастера спорта, попала на чемпионат мира, первый раз получила экипировку и форму. Так что всё нормально, только дождь подвёл и расстроил. Теперь нужно стараться дальше. Когда прыгали в высоту, вам Валерий Емельянцев собирал костюмы у всех, кто был рядом, чтобы хоть как-то согреть? Да, я так замёрзла, что вообще ничего не могла с собой сделать: вышла, согнулась, бежать не получается, холодно. Вообще отключилась и не владела собой. Это ваш первый чемпионат мира? Первый, и на нём четыре личных рекорда. Здесь обалденный стадион, я как на праздник приехала. А тренажёрные залы какие хорошие! Публика очень добрая, радушная. Со спортсменами из других стран много пообщаться пока не получилось. Я не очень хорошо знаю английский, но то, что объявляли на стадионе, понимала. Иногда сложно было понять судей, они быстро говорили, но походу приспособилась и разобралась и в этом. Первое «золото» для США на этом чемпионате выиграла Сторми Кендрик (22,99 с). За ней финишировали британка Джоди Уильямс (23,19 с) и голландка Джамиль Самюэль (23,27 с). У мужчин японец Шота Иизука (20,67 с) не оставил шансов на победу ни Александру Линнику из Беларуси (23,89 с), ни канадцу Аарону Брауну (21.00). Финал на 400 метров с барьерами остался за фаворитом соревнований тринидадцем Джейю Гордоном (49,30 с). Японец Такатоши Абе (49,46 с) и Лесли Мюррей из Виргинских островов (50,22 с) финишировали за ним. В секторе для прыжков в высоту все взоры стадиона обратил на себя Мутаз Эсса Баршим из Катара. И хоть взять 2,32 метра и улучшить свой же лучший результат сезона в мире ему не удалось, 2,30 с первой попытки обеспечили ему золотую медаль. Серебряный призёр соревнований Дэвид Смит из США перелетел планку на высоте 2,24 м, а 2.21 принесли «бронзу» японцу Тобе Наото. 2.21 покорились ещё двоим спортсменам, но атлет из страны Восходящего солнца затратил на достижение этого результата меньшее количество попыток. Немец Тиль Вёшлер в первой попытке метнул копьё на чемпионские 82,52 метра, что вывело его ещё и в лидеры сезона. На второй и третьей ступеньке пьедестала обосновались японец Генк Дин (76,44 м) и россиянин Дмитрий Тарабин, уступивший ему лишь два сантиметра.