Никита Нестеренко: «На чемпионатах мира преследует невезение»

В планах мирового рекордсмена украинца Никиты Нестеренко в этом году было добавить несколько метров к своему достижению, но вместо подготовки к очередному покорению вершин ему пришлось бороться с травмой. Операция и пауза в тренировках не могли пройти незаметно. Никита уверенно выполнил норматив для участия в юниорском чемпионате мира, уже в Монктоне без проблем прошёл квалификацию, но в финальной части соревнований до медали не хватило совсем малого. С результатом 60,54 метра Нестеренко завершил чемпионат на четвёртой позиции. «Золото» досталось литовцу Андриусу Гуджиусу (63,78 м), «серебро» и «бронза» у Андрея Гага из Румынии (61,85 м) и австралийца Джулиана Врака (61,09 м). Никита, сегодня ведь были готовы метать дальше? На чемпионате Украины и в квалификации удалось показать более высокие результаты. Да, я метал на чемпионате Украины, сюда приехал, «загрузился», а «разгрузиться» уже немного не успел. И плюс не справился с напряжением и атмосферой. Давили больше мысли о недавней травме или то, что вы рекордсмен мира и от вас всегда ждут высоких результатов? Больше давит ответственность. Если готов метать далеко, то с этим как-то более или менее справляешься. А когда не уверен в том, что можешь показать серьёзный результат, то ответственность вообще очень сильно давит. И просто какое-то невезение на чемпионатах мира: прошлый раз в Быдгоще, а теперь этот. Можно и привыкнуть. Но ничего страшного, думаю, всё будет нормально и на следующий чемпионат буду готов. Ветер сегодня помогал или мешал? Ветер дул в спину, поэтому не сильно помогал. Настраивались больше на первые попытки? Да, обычно рассчитываю на них. Хотел в первой попытке придать себе больше уверенности, но её у меня не добавилась. В этом году планируете ещё старты? Думаю, выступлю на чемпионате Европы по полицейским. А из коммерческих, может, выступлю на турнире в Таллинне.