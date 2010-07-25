Кенийцы – победители юниорского чемпионата мира

25 июля 2010, 22:35

В Монктоне завершился юниорский чемпионат мира по лёгкой атлетике. Украинцы выиграли в Канаде две «бронзы»

Кенийские атлеты насколько ударно провели чемпионат мира среди юниоров, что достать их в медальной таблице могли разве что американцы и россияне, но представители африканского континента и в последний день чемпионата не остались без «золота». На дистанции 3000 метров с препятствиями Джонатан Муйя Ндику финишировал первым (8.23,48 мин). Вслед за ним – его соотечественник Альберт Киптоо Йятор (8.33,55 мин). На третьем месте обосновался Якоб Араптани из Уганды (8.37,02 мин). 800 метров также остались за кенийцем – Давидом Митундой Мутуа (1.46,41 мин). За ним финишировали два американца – Казимир Локсзом (1.46,57) и Робби Эндрюз (1.47,00). В финале в беге на 110 метров с барьерами обошлось без кенийцев, и во время церемонии награждения на стадионе играла «Марсельеза», дружно спетая французской трибуной. Золотую медаль выиграл Паскаль Мартино-Лагард (13,52 с). За ним финишировал норвежец Владимир Вукичевич (13,59 с) и британец Джэк Мередит (13,59 с). Серебряного и бронзового призёров смогли определить только с помощью фотофиниша. Девушки бежали сегодня 1500 метров, и быстрее всех была Тизита Богале из Эфиопии (4.08,06 мин). Второй с национальным юниорским рекордом Ирландии финишировала Кьяра Мэйгин (4.09,51 мин). А вот бронзовая награда досталась кенийке Нэнси Чепквемой (4.11,04 мин). В эстафетах вновь победили американцы. 4х400 метров девушки из США пробежали с лучшим результатом сезона в мире – 3.31,20 мин. За ними финишировали нигерийки (3.31,84 мин) и ямайчанки (3.32,24 мин). У парней американцы пробежали также с лучшим результатом сезона в мире – 3.04,76. Второй вновь была Нигерия с национальным юниорским рекордом (3.06,36 мин). Третьим финишировали британцы. Джэк Грин на последних 50 метрах обошёл атлета из Ямайки и совсем немного не сумел достать нигерийца. В итоге Великобритания третья (3.06,49 мин). В технических видах праздник был бы на стороне европейцев, если бы не метание молота. Американец Конор Маккалаф победил с рекордом чемпионатов (80,79 м). Венгр Акош Худи был вторым (78,37 м). А бронзовая медаль уехала в Египет вместе с Алаа Эль-Дин Эль-Ашри (76,66 м). В прыжках в высоту у девушек первую и сразу золоту медаль Черногории принесла Мария Вукович (1,91 м – национальный юниорский рекорд). Следом завершили соревнования литовка Аирине Палшите (1,89 м) и итальянка Элена Валлортигара (1,89 м). В тройном прыжке вне конкуренции был россиян Алексей Фёдоров (16,68 м). Ближе всех к нему подобрался кубинец Эрнесто Реве (16,47 м). «Бронзу» выиграл американец Омар Крэддок (16,23 м). Медальный зачёт с 15 наградами выиграли кенийцы (семь золотых и по четыре серебряных и бронзовых). У американцев также 15 медлей, но золотых шесть, зато на одно «серебро» больше. Они вторые. Третьими стали россияне: четыре «золота», три «серебра» и две «бронзы». Украинцы с двумя «бронзами» на 36-м месте. Медали для нашей команды выиграли Юлия Курило в метании диска и Маргарита Твердохлеб в прыжке в длину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился на работу в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять