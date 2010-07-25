Кенийцы – победители юниорского чемпионата мира

Кенийские атлеты насколько ударно провели чемпионат мира среди юниоров, что достать их в медальной таблице могли разве что американцы и россияне, но представители африканского континента и в последний день чемпионата не остались без «золота». На дистанции 3000 метров с препятствиями Джонатан Муйя Ндику финишировал первым (8.23,48 мин). Вслед за ним – его соотечественник Альберт Киптоо Йятор (8.33,55 мин). На третьем месте обосновался Якоб Араптани из Уганды (8.37,02 мин). 800 метров также остались за кенийцем – Давидом Митундой Мутуа (1.46,41 мин). За ним финишировали два американца – Казимир Локсзом (1.46,57) и Робби Эндрюз (1.47,00). В финале в беге на 110 метров с барьерами обошлось без кенийцев, и во время церемонии награждения на стадионе играла «Марсельеза», дружно спетая французской трибуной. Золотую медаль выиграл Паскаль Мартино-Лагард (13,52 с). За ним финишировал норвежец Владимир Вукичевич (13,59 с) и британец Джэк Мередит (13,59 с). Серебряного и бронзового призёров смогли определить только с помощью фотофиниша. Девушки бежали сегодня 1500 метров, и быстрее всех была Тизита Богале из Эфиопии (4.08,06 мин). Второй с национальным юниорским рекордом Ирландии финишировала Кьяра Мэйгин (4.09,51 мин). А вот бронзовая награда досталась кенийке Нэнси Чепквемой (4.11,04 мин). В эстафетах вновь победили американцы. 4х400 метров девушки из США пробежали с лучшим результатом сезона в мире – 3.31,20 мин. За ними финишировали нигерийки (3.31,84 мин) и ямайчанки (3.32,24 мин). У парней американцы пробежали также с лучшим результатом сезона в мире – 3.04,76. Второй вновь была Нигерия с национальным юниорским рекордом (3.06,36 мин). Третьим финишировали британцы. Джэк Грин на последних 50 метрах обошёл атлета из Ямайки и совсем немного не сумел достать нигерийца. В итоге Великобритания третья (3.06,49 мин). В технических видах праздник был бы на стороне европейцев, если бы не метание молота. Американец Конор Маккалаф победил с рекордом чемпионатов (80,79 м). Венгр Акош Худи был вторым (78,37 м). А бронзовая медаль уехала в Египет вместе с Алаа Эль-Дин Эль-Ашри (76,66 м). В прыжках в высоту у девушек первую и сразу золоту медаль Черногории принесла Мария Вукович (1,91 м – национальный юниорский рекорд). Следом завершили соревнования литовка Аирине Палшите (1,89 м) и итальянка Элена Валлортигара (1,89 м). В тройном прыжке вне конкуренции был россиян Алексей Фёдоров (16,68 м). Ближе всех к нему подобрался кубинец Эрнесто Реве (16,47 м). «Бронзу» выиграл американец Омар Крэддок (16,23 м). Медальный зачёт с 15 наградами выиграли кенийцы (семь золотых и по четыре серебряных и бронзовых). У американцев также 15 медлей, но золотых шесть, зато на одно «серебро» больше. Они вторые. Третьими стали россияне: четыре «золота», три «серебра» и две «бронзы». Украинцы с двумя «бронзами» на 36-м месте. Медали для нашей команды выиграли Юлия Курило в метании диска и Маргарита Твердохлеб в прыжке в длину.