«Недолго музыка играла», или «Арсеналу» еще рано записываться в «академики»!

Сошлись команды, которые в первых двух турах сумели порадовать своих болельщиков. «Арсенал», набрав шесть очков, неожиданно для всех оказался во главе «пелотона», а «Севастополь» не проиграл: ни в Луганске – против «Зари», ни в Симферополе – против харьковского «Металлиста». В обеих командах выше всяких похвал сыграла оборона – «всухую»…Юрию Бакалову, в отличие от своего крымского коллеги, удалось избежать существенных кадровых пертурбаций и, похоже, опытные игроки прислушиваются к рекомендациям молодого тренера. Во всяком случае, так нам казалось… Правда, нельзя сравнивать мажорную концовку предыдущего сезона с началом следующего – во многом психологической обстановке вокруг команды могут помешать непрекращающиеся дебаты между бывшим тренером и владельцем клуба…Конечно же, очковый запас обеим командам необходимо пополнять, тем более, что уже в следующем туре их ждут очень серьезные испытания: «канониры» дома принимают «Шахтер», а «Севастополь» – «Динамо». Однако вряд ли зрители, заполнившие в субботний жаркий вечер трибуны учебно-тренировочного комплекса имени Виктора Банникова, арендованного у Дома футбола «Арсеналом», рассчитывали на шквальные атаки и «ливень» голов… Предполагалось, что, забив один-два гола, хозяева перейдут на позиционную игру и, набрав девять очков, сохранят свое лидирующее положение. Хотя бы на один тур… И вряд ли кто-нибудь рассчитывал, за исключением, наверное, полутора десятков фанатов «Севастополя», что гостям удастся вывезти из столицы хотя бы очко…Жаль только, что никто из киевлян не внял предостережениям президента «Арсенала» Вадима Рабиновича, который, поздравляя себя и команду с хорошим стартом, все же призвал к осторожности и сосредоточенности. «Главное сейчас – не расслабляться!.. Как это ни покажется кому-то странным, я считаю предстоящий матч с ПФК «Севастополь», возможно, одним из самых тяжелых на нынешнем этапе. Команда у крымчан – цепкая, жесткая… Накладывает свой отпечаток и погода. Так что предстоит серьезно настроиться на эту важную игру…».Игра. «Арсенал» - «Севастополь» – 0:1Киев. 24 июля 2010 г. НТК им. Банникова. 28 градусов. Около 1300 зрителей.Гол: Худобяк, 72«Арсенал»: Рева, Ещенко, Шершун, Шоава, Симоненко, Хомин, Грицай, Гусев (Миколюнас, 69), Шацких, Мазилу (Самодин, 58), Бартулович.«Севастополь»: Сокоренко, Шевелюхин, Шандрук, Пискун, Бредун (Степанов, 73), Култышев, Полищук, Ференчак, Нудный, Зборовский (Салхи, 64), Шевчук (Худобяк, 67)Предупреждения: Гусев (67), Хомин (77), Симоненко (83) – Шандрук (77), Сокоренко (87)Главный арбитр: Александр Дердо (Ильичевск)Ассистенты: Алексей Андреев (Донецк), Олег Муравьев (Мариуполь)Четвертый арбитр: Юрий Можаровский (Львов)Делегат ФФУ: Анатолий Биденко (Киев)Инспектор ФФУ: Александр Кран (Харьков)Пройдя по правому флангу, Гусев навесил в штрафную – Сокоренко без труда взял мяч... Через несколько минут Шацких пробил в сторону ворот: снова Сокоренко – на месте.«Арсенал» продолжает владеть территориальным преимуществом, однако остроты у ворот гостей не возникает. Оживление на трибунах вызвал разве что момент, когда Сокоренко, разряжая обстановку, откровенно выбил мяч в аут…На десятой и одиннадцатой минутах Ролан Гусев дважды подает угловые... После второго – Андрей Хомин несильно пробивает по воротам и голкипер без труда берет мяч.Через три минуты снова Гусев подает угловой… Никакой остроты. Через две минуты Ролан навешивает уже со штрафного – защитники выбивают мяч.Гости попытались провести позиционную атаку, но попытка успехом не увенчалась…По левому флангу промчался Бартулович и подал в штрафную, однако Мазилу не сумел зацепиться за мяч…После удара Гусева со «стандарта» мяч попадает в «стенку» и отскакивает на Андрея Хомина, тот пробивает по воротам – рядом со штангой.Лишь на 27-й минуте гости подают первый угловой…Младен Бартулович пробивает прямо в руки Сокоренко.«Арсенал» владеет территориальным и игровым преимуществом…На 35-й минуте все тот же Гусев подаёт угловой – Сокоренко кулаками выбивает мяч.На 41-й минуте Гусев навесил справа, но Симоненко не дали ударить по воротам…За минуту до перерыва снова по воротам пробивает Хомин – немного выше перекладины…После перерыва хозяева в том же размеренном темпе продолжают атаковать…Ролан Гусев – в офсайде… Бредун неудачно навесил с правого фланга... Бартулович пробил штрафной – Сокоренко кулаками отбил мяч… Удар Хомина с линии штрафной заблокировали… Гусев разыгрывает угловой с партнером…И тут, на 56-й минуте, после подачи слева Андрей Шевчук пробивает под перекладину и уже Рева выручает!..Вместо Мазилу, у которого в этом матче не было ни одного острого продолжения, выходит Сергей Самодин. Который, забегая наперед, с удивлением констатирую – с мячом практически «не встречался»!..Ролан Гусев подает угловой… Симоненко неточно пробивает по воротам… Бартулович пробивает в руки Сокоренко... И наконец Гусев, что называется, «прикладывается» к мячу метров с 25-ти – чуть выше перекладины…Этот удар словно послужил сигналом, и киевляне взвинчивают темп…Сергей Шевченко отвечает заменой Зборовского молодым Салхи, который, по всей вероятности, должен попридержать мяч, срывая атаки хозяев… А через минуту на поле появляется тренерский «джокер» – нападающий Игорь Худобяк, заменивший коллегу по амплуа – Шевчука.Юрий Бакалов, желая освежить атаку, меняет получившего «горчичник» Ролана Гусева, на Саулюса Миколюнаса, который, кстати, через двадцать минут тоже получит предупреждение...В отсутствие Гусева угловые подает Максим Шацких… Но оборона гостей, по-прежнему, играет безошибочно…И тут происходит непредвиденное: «Севастополь» забивает исторический гол!Ничего, казалось бы, не предвещало такой драматической развязки: после подачи углового Шацих «канониры», заперев «моряков» в зоне обороны, принялись методично нащупывать слабые места... В таких случаях, обычно, говорят: «Дожимают соперника»… Однако делали это хозяева как-то очень уж вяло, предсказуемо и, в какой-то степени, даже небрежно… Именно после такой небрежной передачи на одиноко стоящего в центральном круге Ещенко, тот, не успевая опередить пошедшего «в стык» Худобяка, сильно бьет, в надежде хоть как-то исправить ситуацию… Но мяч после дуплета опускается за спиной у киевлянина… И Худобяк, несколько минут назад вышедшмй на замену, отблагодарил своего тренера: как ни старались Ещенко и Симоненко догнать атлетичного форварда, который, казалось бы, и бежал-то вроде не очень быстро – ничего у них не получилось. А Игорь, сблизившись с Ревой, технично подсек мяч мимо вратаря… Капитан киевлян, правда, сумел дотянуться до мяча и тот, вместо пустых ворот, угодил в штангу… Но именно это и помешало Ещенко, не ожидавшего такого поворота событий, выбить мяч из ворот, а Худобяк, продолжавший свой победный забег, сориентировался безошибочно…После игры раздосадованные болельщики «Арсенала» удивлялись, как такой «увалень», еле передвигая ногами, сумел убежать от признанного «спринтера» Ещенко!.. Однако Александр Шевелюхин разубедил сомневающихся: оказывается, что у Худобяка в команде самые лучшие скоростные показатели…До окончания матча оставалось двадцать минут, так что теоретически вполне можно было бы отыграться… Но досадный гол ввел «арсенальцев» в состояние близкое к ступору. Нет, полной обездвиженности в действиях киевлян не наступило, но, как и предполагает медицина, эта пихомоторная заторможенность зачастую сменяется агрессией…На 76-й минуте на линии штрафной гостей, после столкновения, несколько игроков, не дожидаясь решения арбитра, начинают выяснение отношений… Не выдерживают нервы даже у такого интеллигентного футболиста как Максим Шацких!.. Однако «горчичники» зарабатывают Андрей Хомин и Олег Шандрук.После того, как страсти улеглись Бартулович подает угловой – мяч выбит. Тут же Симоненко решается на дальний удар – снова в руки Сокоренко…Очередной угловой Шацких – неудачно…Настал черед Симоненко за грубый подкат получить предупреждение: его жертвой стал худенький Салхи… Придя в себя, тунисец подает штрафной на Степанова, который едва не застал врасплох Реву – капитан «Арсенала» каким-то чудом парировал удар в упор!..Не знаю, как там в «Арсенале» со штрафами за проигранный матч: забей Степанов второй гол – против «Шахтера» вполне мог бы выйти молодежный состав. «Погибать – так с музыкой!»…Якобы за задержку времени предупреждение получает Александр Сокоренко… Однако, пока арбитр и вратарь выясняют, кто из них больше прав, проходит еще секунд тридцать!..«Арсенал» пытается предпринять финальный штурм и во время «навала» на ворота гостей возле штанги, после столкновения с голкипером, падает Миколюнас – свисток арбитра молчит. Но после того, как ответная контратака «Севастополя» была отбита, вернувшийся на свою половину литовец, получает свой законный «горчичник». Думаю, наблюдавший за матчем из гостевой ложи Главный Судейский Куратор Украины Пьерлуиджи Коллинаостался доволен решением Александра Дердо. Интересно, понравилось ли судейство сына бывшему руководителю Комитета арбитров ФФУ Виктору Дердо? Во всяком случае, вопрос о качестве судейства главному тренеру «Арсенала» был задан…В компенсированные три минуты Максим Шацких с «точки Шевченко» (старожилы помнят его гол в ворота сборной России) едва не угодил в дальнюю «девятку».А под самый занавес Бартулович, очевидно, раздосадованный сам на себя – ни один его проход по флангу не достиг цели – грубо фолит в атаке…: «Мы, «Шахтер» и «Динамо» в ближайших турах и разыграем первое место»...– Мы ехали играть с лидером, но настраивали ребят на победу. Я уже говорил в интервью «Спорт-Экспрессу», что мы пока только адаптируемся в Премьер-лиге. И если команда будет добиваться положительного результата, то и адаптация пройдет быстрее. Поэтому мы и настраивали ребят не смотреть на соперника, а играть в свой футбол. Мы ведь на тренировках отрабатывали и тактику, и стратегию. Если все задуманное, что отрабатывается на тренировках, воплощается в жизнь, то это приятно.– Нет, почему же? Я видел, что нужно провести давление на защитные порядки соперников и, зная качества Игоря – самоотверженность плюс физические данные – решил бросить в бой именно его. У меня был выбор.– Работаем над этим. Но дайте нам немножко времени, пусть наш президент и спонсоры войдут во вкус, тогда подобные вопросы будет легче решать.– Знаете, у нас и в Ахтырке так было: только вышли в «элиту», сразу предложения по иностранцам посыпались. Вообще у нас на просмотре немало было иностранных футболистов, но мы их не знаем. Давайте нам тех, о ком мы можем максимально быстро собрать информацию. К примеру, по Салхи нам дали характеристику Александр Косевич и Анатолий Волобуев, плюс мы его сами посмотрели в деле. А реальных звезд мы просто купить не можем.– Мы брали Бредуна на позицию опорного полузащитника. Однако жизнь заставила нас вносить коррективы. К тому же Женя уже обладал навыками игры в защите и успешно справляется со своими обязанностями.– Болельщикам, городу – тем, для кого играем.– Да, конечно. Мы, «Шахтер» и «Динамо» в ближайших турах и разыграем первое место! – под одобрительный смех присутствующих завершает пресс-конференцию Сергей Шевченко.: «Сегодня нам нужно было забивать мячи, но не получилось»…– Если коротко, то, имея большое преимущество, но, не забивая голы, очень тяжело добиться успеха. Любая ошибка может свести на нет все усилия. В принципе так сегодня и произошло. Но нужно отдать должное команде «Севастополь»: это очень организованная, сбалансированная во всех линиях команда. Плюс желание, которое продемонстрировали гости. Все это сыграло определяющую роль.– Я бы не стал так говорить. Скорее, тут больше моей вины. Видимо, не достучался к ним в том плане, что на каждый матч нужно выходить и играть как в последний раз. Я бы не сказал, что мы недооценили соперника, но две наши победы на старте сезона в какой-то мере расхолодили команду.– В первом туре он получил травму и сейчас лечится. Недели через две он вернется в строй, и поможет нам.– Во-первых, никто ни на кого не кричал. Да, я говорил, что с «Севастополем» будет сложно. Я смотрел предыдущие матчи этой команды. Очень организованный коллектив, особенно при игре в защите. Нет разрывов, команда сбалансирована во всех линиях и играет на результат. Против таких команд тяжело действовать. Сегодня нам нужно было забивать мячи, но не получилось. К сожалению.– Я бы так не сказал. Наверное, вы не смотрели футбол.– Если вы подразумеваете выходы один на один, удары в штанги и перекладины, то их не было. Но футбол нужно смотреть с разных точек. Когда есть фланговые атаки, фланговые передачи, когда команда владеет преимуществом... Не забили – это другой момент.– Никто никого не обвиняет. Проигрывает вся команда, но, в первую очередь, тренер. Когда одна команда играет от обороны, она наглухо закрывает все зоны, другая, в свою очередь атакует и зоны появляются. Где-то рисковали, ведь подсознательно хотели победить, но просто не получилось.– Не в моих правилах комментировать судейство. С другой стороны, если команда играет на голову выше и при этом забивает, то ни один судья не сломает игру.А вот гости приятно удивили: оказавшись в элитном дивизионе, они не только победили экс-лидера нынешнего чемпионата, но и сумели понравиться взыскательной киевской публике. Я уже не говорю о том, что «моряки» после этой победы, добытой в честной и бескомпромиссной борьбе, оказались в группе лидеров, среди которых «Динамо» и «Шахтер»! Именно в такой последовательности севастопольцам и предстоит доказывать свою профпригодность в «играх» с фаворитами украинского футбола. Я умышленно взял в кавычки слово «игры», потому что «играться» с дерзким новичком никто впредь не собирается: это будет тест на выживаемость, который им придется сдавать в каждом туре.На поле гости вышли практически в том же составе, что и против «Металлиста», разве что не было ни Кивы, ни заменившего его Плешакова, не появился на поле и Жабокрицкий. Да и появление Худобяка, ставшего героем матча, было, наверное, вызвано желанием тренера каким-то образом отодвинуть от своих ворот начинавших проявлять активность центральных защитников киевлян…Появился в составе Нудный, который на протяжении всего матча пытался «вызывать огонь на себя», жестами и голосом требуя от защитников передачи. И надо сказать, несмотря на свои далеко не атлетичные габариты, довольно таки успешно протиборствовал Шершуну и до поры до времени успевавшим «опускаться» в свою штрафную полузащитникам «Арсенала». Сидя за скамейкой хозяев, я не раз слышал, как Юрий Бакалов требовал от Шершуна и самому повнимательнее играть с 99-м номером, и вовремя передавать его партнерам…А вот арсенальцам такого «зухвалого» игрока как раз и не хватало – очень уж академично развивали они свои атаки: «диагональ», проход по краю, навес на ворота... Правда, надо отдать должно – отработано это у них до автоматизма… Все могло бы, наверное, закончится иначе, если бы оборона гостей хотя бы единожды ошиблась. Думаю, стоило Бакалову хоть эпизодически поменять тактику, предложив своим парням «включить дальнюю артиллерию» – а так только Хомин в первом тайме решился на удар метров с тридцати. Да и то только лишь потому, что мяч, отлетев от «железобетонной стены» севастопольской обороны, удобно лег ему на левую ногу… Видимо, как раз разнообразия в тактике и не хватает нашим землякам.Что ж до севастопольцев, то они хорошо и грамотно отыграли в обороне, сломя голову вперед не рвались и даже в самых, казалось бы, острых ситуациях, действовали без суеты и, на удивление, сыграно… Лично меня порадовал своей уверенной игрой воспитанник киевского «Динамо» Александр Шевелюхин – ни более чем опытному Шацких, ни изобретательному Мазилу так ни разу и не удалось обыграть стоппера гостей. Ни «внизу», ни «на втором этаже»!.. Будет очень интересно понаблюдать за уроженцем Козина в противоборствах с Милевским и Шевченко – честно говоря, я даже не знаю, за кого я больше буду в этом матче переживать…Для Юрия Бакалова это поражение должно стать неплохим уроком. Правда, у тренера не так уж и много времени, чтобы сделать правильные выводы, подыскать ключик к сердцам своих футболистов.«Севастополь» пока еще присматривается к новым соперникам, примеряет «новые одежки»... Удивительно, что комплектование состава, а с ним и апробация новых тактических схем, происходит у крымчан «на ходу». Пока получается.