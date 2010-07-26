Донбасс «гнал порожняк» в течение полутора часов, и… сумел выиграть!

Именно о подобной драматической развязке «под занавес» мечтают авторы остросюжетных фильмов, или триллеров (to thrill – «вызывать острые эмоциональные ощущения» – англ.), стремящиеся создать у зрителя ощущение напряженного переживания и сильного волнения. Ярким представителем этого жанра являлся британский кинорежиссер, продюсер и сценарист Альфред Хичкок, который мастерски умел создавать в своих фильмах атмосферу тревожной неопределенности и волнительного ожидания... Но одно дело – следить за хитросплетениями сюжета на экране, запивая это дело пивком, другое – рвать нервы на трибунах стадиона! Очень опасно играть на эмоциях болельщиков – никаких «Борисов» не хватит…



«Шахтер» - «Заря» – 1:0



Чемпионат Украины. Донецк. Стадион «Донбасс-Арена». 28 градусов тепла. 31 412 зрителей



Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты: Геннадий Бич, Сергей Соботюк (оба – Киев)



Гол: Чигринский, 87



«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Чигринский, Кобин (Адриано, 70), Ракицкий, Фернандиньо, Коста, Виллиан, Тейшейра (Жадсон, 46), Морено (Гладкий, 46)



«Заря»: Шуховцев, Ковалев, Микицей, Каменюка, Езерский, Полянский, Чайковский, Виценец, Белый (Милько, 83), Лазарович, Касьян (Силюк, 72)



Предупреждения: Жадсон, 58, Коста, 90 – Белый, 38, Шуховцев, 80



Удаление: Кучер, 27



Послематчевый «разбор полетов»



Могу предположить, что среди нескольких миллионов любителей футбола нашлось тысяч сто «специалистов», которые проигнорировали матч «Шахтера» с «Зарей», ссылаясь на заранее известный результат. А зря! Именно все тот же Хичкок когда-то сказал: «Чтобы сделать великий фильм, необходимы три вещи – сценарий, сценарий и еще раз сценарий»... Трудно, правда, уподобляясь мнению отдельных, разгоряченных «оболонским» форумчан, всерьез поверить в то, что ход событий был заранее срежиссирован!.. И, прежде всего, наверное, потому, что сегодняшний украинский футбол постепенно выходит на такой уровень, когда класс середнячков и лидеров выравнивается… А «договорняками» занимаются совсем уж «отвязанные» беспредельщики!..



Что касается воскресного матча, то такие «фильмы» надо смотреть непременно «вживую», так как любой матч на «Донбасс-Арене» «делается» с таким высоким режиссерским вкусом, так профессионально над ним работают клубные менеджеры, что, независимо от того, кого здесь принимает «Шахтер» – зритель все равно получает эстетическое наслаждение…



Так что, наверное, вряд ли стоит мне особо изощряться, описывая хитросплетения хорошо выписанного сценария футбольного спектакля. Лучше давайте сначала послушаем комментарии главных режиссеров-постановщиков, а потом уже попробуем «вставить свои пять копеек»…



Анатолий Чанцев, главный тренер ФК «Заря»: «Шахтер» есть «Шахтер»!..



– Во-первых, хочу поздравить «Шахтер» с победой. Начало игры для нас складывалось тяжело. Мы умышленно сыграли от обороны, перекрывали центральные зоны и хотели сыграть на контратаках. Но после удаления, конечно, немножко руки развязались. Индивидуальное мастерство наших футболистов далеко от хорошего. Даже в элементарных ситуациях отдавали мяч чужому!.. Сказывалось и волнение. Во втором тайме уже «Шахтер» пошел большими силами в атаку, и у нас появились достаточно хорошие моменты для взятия ворот. К сожалению, не смогли забить, даже играя в большинстве. «Шахтер» есть «Шахтер».



– Видели ли вы уже кого-то из игроков? Каково их состояние сейчас?



– Ребята очень разочарованы. Просто убиты. В раздевалке стояла полная тишина.



– Оправдывают ваши надежды новички команды Микицей и Касьян?



– Отвечу так: мы ждем от них лучшей игры.



– Опытные игроки Езерский и Шуховцев показали класс и держали команду, как говорится, «наживо» (?). Их игра показывает, что команда нуждается в таких опытных игроках. Будет ли до закрытия трансферного окна пополнение квалифицированными футболистами?



– После каждой игры задают такие вопросы. Езерский сыграл сегодня хорошо, и у нас в защите более-менее был порядок, за исключением моментов, когда мяч был в непосредственной близости от ворот. Отвечу кратко: опытные игроки нам необходимы, и мы об этом говорили с руководством.



– Если убрать частности, это была лучшая игра «Зари» в текущем чемпионате?



– Знаете, почему-то все очень сильно критиковали «Зарю» за игру с «Севастополем». Но тогда у нас было очень много стопроцентных моментов. Если бы мы хоть один из них реализовали – все было бы совсем по-другому. Там были свои помехи. А сегодня «Шахтер» играл в меньшинстве, чем в какой-то степени развязал нам руки. Мы включили скорости, провели опасные атаки. Да, на это было приятно смотреть. Но вспомните первые двадцать минут, когда у наших игроков дрожали ноги. Не понимаю, чего бояться-то? Поэтому не скажу, что это была лучшая игра.



– Когда мы увидим прежнего Силюка – забивного, настырного, со скоростью и желанием? И проясните, пожалуйста, ситуацию с Картушовым. Он будет заявлен или нет?



– Картушов уже заявлен и начинает тренироваться индивидуально. У него были проблемы со здоровьем, но сейчас уже все нормально. Он в команде. Что касается Силюка, то я бы хотел, чтобы вы его где-то встретили возле стадиона и задали эти вопросы, потому что к нему уже всякие методы применялись…



– Может быть, нужно завести речь о трансфере?



– Ну, вы же сами говорите, что нам не хватает игроков. Придет время – будет играть в дубле или будет выставлен на трансфер.





Мирча Луческу, главный тренер ФК «Шахтер»: «Мы готовились к тяжелой игре, а не к прогулке!»



– Если тренер «Зари» говорил долго, то мне, в принципе, не о чем говорить. Единственное – мы завоевали три важных очка. Больше ничего не могу сказать. Все остальное – сказки.



– Положа руку на сердце, о каком счете вы думали 90 минут назад? И второй вопрос: после удаления Кучера игра какое-то время не менялась…



– Вы задайте короткий вопрос, и я вам коротко отвечу. А так получается, что анализ делаете вы, а не я… Очень сложно настроиться против команды, которая имеет в своем составе всех воспитанников Академии. И наоборот, соперники, наверное, были слишком мотивированы. Я все это понимаю. Это все хорошо. Но я не одобряю того, что они постоянно падали, играли грубо, тянули время и так далее. Наверное, я виноват в том, что разрешил им играть. Так получается. Вы спросили, какого результата я ждал перед игрой. Так вот я знал, что будет тяжелая игра, и уже объяснил почему. Мы готовились именно к такой тяжелой игре, а не к прогулке какой-то. Наверное, я допустил ошибки, поменяв игроков и поставив их на другие позиции. Ракицкий катастрофически сыграл на позиции опорного хава. И не только на этой позиции, но и на протяжении всей игры. Ему нужно пересмотреть взгляды на футбол и возвращаться к тому, что было в начале, когда он только появился в составе. Он слишком многое хочет сделать, и, к сожалению, это не очень положительно отражается на действиях команды. Хотел посмотреть Морено в атаке. Он двигался, в принципе, неплохо, но коэффициент полезного действия у него не очень высокий. Плюс Вася Кобин на фланге меня разочаровал.



– Как вы оцениваете игру Чигринского в защите?



– Чувствуется, что у него давно не было игровой практики. Ему еще нужно время, чтобы вернуться на свой уровень. Не очень убедительно сегодня выглядела вся оборона. В дальнейшем к таким играм нужно подходить намного внимательнее, с большей собранностью выходить на футбольное поле.



– Можете спрогнозировать, когда появится да Силва?



– Надеюсь, что в следующей домашней игре с «Севастополем» он появится на поле.



«Пять копеек»



Как ни удивительно, удаление Кучера спутало все планы Чанцева, который не собирался «раскрываться»… А тут «запахло жареным» – показалось, что, стоит немного прибавить и удастся реализовать численное преимущество. Тем более, что, «набегавшись» в первые полчаса, донецкие бразильцы едва дотянули до перерыва… А после перерыва, когда «Шахтер» пошел «ва-банк» и начал раз за разом «зевать» контратаки – луганчанам просто не хватило элементарной выдержки, чтобы «вытереть ноги о мертвого тигра»!.. Вот это был бы триллер!



Впрочем, глядя, как после игры футболисты обеих команд, миролюбиво приветствовали друг друга, не верилось, что в раздевалке «Зари», кто-то выглядел «убитым». Да, могли «наказать» чемпионов, да, малость не дотерпели… Но ведь в футболе не так уж и часто случаются сенсации: в большинстве случаев побеждает все же мастерство. В том числе, и тренерское… Наверное, Чанцев – неплохой тренер, однако на этот раз, наблюдая за игрой, он даже чуть раньше своих игроков поверил в то, что может выиграть. Хотя до матча, конечно же, страстно мечтал о ничьей или, может быть, даже о почетном поражении – иначе, зачем нужно было так тщательно перекрывать зоны и уповать хотя бы на одну разящую контратаку…



Прошедший чемпионат мира показал всем, независимо от того, насколько высок футбольный рейтинг региона, выигрывает тот, у кого лучше мотивирован, у кого хватает выучки и терпения, кто хорошо «выполнил домашнее задание»... Думаю, что Чанцев сумеет извлечь уроки из досадного поражения и в следующих матчах чемпионата Украины «Заря» забудет о том, что ее чемпионские времена – далеко в истории…



Луческу, который, хоть и пребывал в течение часа в состоянии «грогги», однако сумел не потерять нити управления игрой: заметив, что Тейшейра и Морено выпадают из сыгранного бразильского ансамбля, вовремя выпустил Жадсона и Гладкого. Первый взял на себя роль «плеймейкера», освободив для атаки Косту, а украинец занял свое привычное место рядом с центральными защитниками. Стало заметно, что именно с его появлением забот у Езерского и Ковалева прибавилось… И тут же – еще одна логичная замена: на 70-й минуте вместо Кобина на поле появился еще один игрок атаки – Луис Адриано… Думаю, после этой победы у Мирчи Михайловича появится еще больше сторонников!



А вот замены Чанцева, мягко говоря, удивили. На послематчевой пресс-конференции Анатолий Дмитриевич неожиданно разоткровенничался, признавшись, что давно уже не верит в Силюка (стоило забирать его в Луганск?), который давно уже «не забивной, не настырный, без скорости и желания»… Зачем же тогда в самый кульминационный момент, когда команда должна была еще больше сплотиться, уплотнить межигровые связи, пошел на авантюрную замену?.. Неужели «обиделся» на Касьяна, который «запорол» две перспективные контратаки! Так ведь именно Касьяна и опасались бесшабашные и, в какой-то степени «безбашенные», защитники «Шахтера» – уверен, останься Касьян на поле и мы стали бы свидетелями еще одной красной карточки или, по крайней мере, пенальти. Жаль, что тренеру не хватило терпения! Кстати, не дотерпели и его футболисты: спрашивается, зачем нужно было фолить на Срне, зная, что в последние минуты любой «стандарт» чреват голом? Зачем нужно было приводить в свою штрафную весь «Шахтер», вместо того, чтобы попытаться «отодвинуть» соперника к центру поля?.. Для этой цели нужен был именно Милько, который сумел бы чуть дольше, чем его суматошные партнеры подержать мяч… Только для этого нужно было выпускать Вадима минут на десять-пятнадцать раньше.



И еще. Несмотря на то, что Езерский сыграл, как в свои лучшие годы, непонятно, каким образом во время последнего «стандарта» возле Чигринского, во вратарской площадке, оказался не он, а молодой Виценец. После таких «ляпов» у наиболее неуравновешенных болельщиков, обычно, и начинаются истерики на тему о «договорняках»…



А вот Игорю Шуховцеву, которому 13-го июля исполнилось 39 лет, в самом деле, – огромный Respekt!.. Человек за всю свою непростую футбольную карьеру отстоял «на ноль» 102 матча в высшей лиге! Жаль, что Игорю Викторовичу не хватило всего лишь нескольких минут, чтобы увеличить свой послужной список!..



«Мы завоевали три важных очка. Все остальное – сказки!..» – заявил после матча Луческу. И его можно было понять – к чему рассусоливать, если отдано столько сил и нервов этой победе. Трудно себе представить, какой шквал критики мог бы обрушиться на седую голову Мистера!..



Но Луческу не был бы Луческу, если бы не вбросил свою «ложку дегтя в бочку с медом»: на этот раз – ни одной претензии к судейской бригаде, а лишь досада, что против его команды играло несколько воспитанников «шахтерской» же Академии. Которые, как оказалось, «постоянно падали, играли грубо, тянули время и так далее...». Что ж, очевидно, именно в Киршах ребят хорошо обучили этим «маленьким футбольным хитростям»!.. По-моему, в этом плане можно было бы, в первую очередь, предъявить претензию Дарио Срне: бесспорно лучший донецкий футболист в этом вопросе преуспел. Диву даешься, как такой рубака, никогда не убирающий ноги, готовый голову сложить ради успеха родной команды, может в каждом матче демонстрировать свои артистические способности, избегая при этом желтой карточки за симуляцию. Да он же даст фору любому Милевскому!..



Честно говоря, не понравилось, что победив в удивительном по драматургии матче, когда команда билась до последней минуты, Мистер вынес на суд публики свои комментарии к игре некоторых футболистов. Понятно, что, в отличие от не посвященных в тонкости игры болельщиков, тренеру может не понравится тот или иной игрок, но зачем давать пищу для размышления непрофессионалам?.. Не выполнил установку на игру и «разочаровал» вас Кобин – пожурите его на послематчевом теоретическом занятии, «катастрофически сыграл на месте опорного «хава» Ракицкий – так вы же сами его туда определили!..



С нетерпением будем ждать появления в составе «Шахтера» сербского бразильца: нет сомнения, что Эдуарду еще больше усилит чемпионскую атаку – а значит, уровень украинской Премьер-лиги повысится. Чует мое сердце, с каждым годом мы все требовательнее станем относиться к легионерам…



«Выбранные места» из комментариев форумчан



«Заря» понравилась. Вот только, если бы Фернандиньо получил причитающееся ему удаление – неизвестно, где бы остановилась эта карусель...

Krah (sumy)

25.07.10 20:03



«Выкрутилась Шахта из ничейки. Пусть Димону проставляются – за то, что ему единственному удался удар в створ ворот соперника!..

mirik (petrovsk)

25.07.10 20:35



«Надеюсь, что Колина выгонит этого судью навсегда!»

marks (dnepropetrovsk)

25.07.10 21:05





«Эх, «Заря», ведь есть простое футбольное правило: «Хочешь добыть ничью – играй на победу». Ведь за вас сегодня болела вся Украина».

krivbass (Киев)

25.07.10 21:05



«Хотя моё мнение – атакующий потенциал команды довольно высок + Срна (с Рацем и Кобиным), а напад стоит и ждёт, когда ему пас дадут и воротник ошибется... Нужно нападающим активно участвовать в отборе, больше перемещаться, тогда появиться реальная угроза и от средней линии – защита просто не успеет физически…».

Andrew (Donetsk)

25.07.10 21:15



«Порадовала отличная режиссура матча, все элементы, вплоть до удаления и бурного экстаза в его концовке. Не МХАТ, конечно, но неплохо: шоу удалось и люди накануне новой рабочей недели довольны – плотными массами в едином порыве готовы уже сейчас совершать очередные трудовые подвиги»...

FLAK (Симферополь)

25.07.10 21:41



«И эти клоуны хотят чего-то добиться в ЛЧ – позор! Были моменты, когда «кроты» не знали, что делать с мячом и, будь луганчане немного поудачливей, то увезли бы 3 очка. Рука у Срны по-моему была – повтора не дали, Гладкий сыграл рукой – минимум желтая – простил! Ферни ударил пацана локтем – минимум еще одна красная!.. А Луганск – молодцы!»

gavaec (Kharkov)

25.07.10 21:13



«Заря» не устраивала «Сталинград», и не толпилась в своей штрафной площадке, а строго держала зонную защиту и полностью подавила нападающую игру «Шахтера». А «Шахтер», в свою очередь, никак не мог понять, что нужно играть быстрее, думали, что пешком пройдут – а не прошли!.. Да и шансов, по большому счету, забить гол у «Зари» было раза в три больше, потому что защита» Шахтера» в центре поля «лажала» страшно. Вот только нападение «Зари» просто не верило в свои силы, но в остальном «Заря» отыграла очень неплохо. Судья, похоже, после того, как по делу удалил Кучера, слегка напрягся, и тут же дал карточку Белому, которого Ферни тащил за футболку, пока сам не потерял равновесие и упал. А потом не дал тому же Ферни карточку за откровенный удар по лицу, причем в это время находился совсем рядом!.. По уровню симуляции отдельные игроки «Шахтера» (не имею в виду Срну, этот – вне конкуренции!) уверенно подтягиваются к «Динамо», а вот Кошта и Виллиан – ни разу не демонстрировали «полет фанеры над Парижем», потому что вышли играть – респект им. Эти двое сейчас лучшие в «Шахтере», на мой взгляд.

ivst (kharkov)

25.07.10 21:15



«Які вигадки шановний???? Срна грав рукою НАВМИСНО і це всі бачили, так само як Фернандіньо навмисно вдарив ліктем суперника на очах у судді (при чому не вперше в кар’єрі, в «Шахтарі» в ЧУ) і нічого не отримав. Як тут не казати про суддю? При цьому вилучення Кучера може опротестовувати тільки ідіот!»

chuba (Запорожье)

25.07.10 21:16



«Насчет руки Срны давай не будем так категоричны. Я лично не понял, было там касание или нет. Как по мне, то не было. С Фернандиньо ситуация другая. Он заигрался и это не была отмашка как грубость, зафинтился и размахивая руками попал по лицу. Желтую надо было дать, но, блин, если за такие эпизоды каждый раз давать красную, то к концу матча никто бы не доигрывал в полных составах! Я лично практически в каждом матче вижу такие эпизоды, и, например, «Динамо» за такие вещи тоже красных не получает, но если это с «Шахтером», так все криком кричат, что это 100% красная, хотя непонятно откуда вообще они это взяли? Все, типа, такие знатоки правил, хотя мало кто толком может сформулировать, как они звучат на самом деле.

Sith (Донецк)

25.07.10 21:24



«Я от думаю що в «Шахтарі» ніякий чистий нападник не зможе нормально заграти. Проблема в півзахисті, як не дивно. Там грають бразили, у яких хороша техніка, непоганий удар, проте просто катастрофа з точними та обдуманими пасами на нападників. Інколи бувають винятки, проте, як правило, півзахисники «Шахтаря» не націлені на пас. Кожен з них – хороший в обіграші, проте це не потрібно робити до штрафного, а робити в штрафній. Короче, в Едуардо малувато шансів стати лідером, поки в в півзахисті команди орудують «чаклуни мяча».

rivnenskyi (Рівне)

25.07.10 21:26



«Гру роукою Срни не бачили тільки фани «Шахтаря» що й не дивно. А Фернандіньо так замахався що й ще й другого ледь в нокаут не відправив!..»

rivnо (Винница)

25.07.10 22:36



«Ну как вытягивают «Шахтер» – объясни мне? Не надо путать, что судья «мог бы дать», «теоретически можно было бы свистнуть» и когда именно что вытягивают – ставят когда пахнет жареным пенали и тулят красные карточки?.. Вот это вытягивают, или когда голы из офсайдов регулярно засчитывают. А так – извините, ничья с МЗ была, судья не вытянул? И не пытался. Сейчас матч катился к ничьей, вытянул? Хрена. Сами забиваем и выигрываем. Сравни такое «вытягивание» «Шахтера» и как вытягивают другую известную команду и почувствую разницу».

Sydir (Донецк)

25.07.10 22:37



«Только «кротики», а кто ж с вами так в Европе будет играть? Там всунут вам на контрах штучки три, и будете смоктать!»

Bada (Umanx)

25.07.10 22:52



«Сидел Эдуарду с охреневшим видом на трибуне и думал , куда ж это он попал!.. После Лондона в такую...

MANOWAR (Угледар)

25.07.10 21:52



Матч окончен, результат – на табло. Жизнь продолжается, интрига сохраняется!..



