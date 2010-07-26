Как из нас готовили снайперов (фото)

В 8 км от Киева на Новообуховской трассе открылся новый спортивный стрелковый клуб «БЕКАС-Киев». Главным отличием клуба стала самая большая в Украине специализированная тренировочная база для спортинга (sporting) – спортивно-охотничьей стрельбы. В минувшие выходные здесь прошли соревнования за Кубок СК «БЕКАС-Киев», победители которого примут участие в розыгрыше Кубка Украины по спортингу.



Помимо площадки для большого спортинга (sporting) стрелковый стенд клуба включает еще две комбинированные площадки компак-спортинга (compak sporting), каждая из которых оснащена 8 машинками для стрельбы по мишеням производства Laрorte (Франция), а так же площадку круглого стенда (skeet) и АВТ (auto ball trap или Американская траншея).

Справка. Спортинг - это спортивно-охотничья стрельба из гладкоствольного оружия мелкой дробью по летящим по воздуху и движущимся по земле мишеням (тарелочкам), разбивающимся при попадании в них дроби, имитирующим своими разнообразными траекториями полет птиц и бег зверей в условиях природных особенностей местности. История возникновения. В последней четверти 19 века стрелковый спорт был модным увлечением британской королевской семьи и землевладельцев. Однако по-настоящему массовым и доступным он стал благодаря новой промышленной аристократии: с энтузиазмом окунувшись в спортивно-охотничью стрельбу, именно британская промышленная аристократия стала мощным стимулом для развития нового вида спорта. В последние 20 лет спортинг стал невероятно популярен во всем мире, и теперь укрепляет свои позиции в Украине.



На открытие клуба «БЕКАС-Киев» пригласили и журналистов. В их числе были и корреспонденты «СПОРТглавреда». Интерес к этому событию у представителей СМИ был не только «теоретический», но и «практический». Ибо им самим предстояло испробовать свои силы и возможности в стендовой стрельбе. «Теоретическую» часть открыл главный тренер сборной Украины по спортингу Николай Браун. Рассказав о правилах и особенностях спортинга, он подчеркнул, что это наиболее сложный вид стрельбы, требующий недюженного мастерства. После чего, тренер «передал» нас в руки опытного специалиста, который провел инструктаж и продемонстрировал оружие, из которого нам предстояло стрелять. Ружья, к слову сказать, потрясающие – итальянские «Beretta». И вот, выходим на «огневую позицию»…

Да, вести огонь по летящим мишеням – это не в тир сходить. Тем не менее, нет-нет, но удавалось поражать «тарелки». В первых трех попытках, кстати, особенно преуспел фотокорреспондент «СПОРТглавреда», не допустивший ни одного промаха. У остальных результаты были куда скромнее. Постепенно нам усложняли задачу, и количество попаданий свелось практически к нулю. Но, не смотря ни на что, адреналина и удовольствия получили массу.

Завершив стрельбы, мы стали свидетелями открытия не только клуба, но и старта соревнований за Кубок «БЕКАС-Киев». На этом событии присутствовали начальник отдела развития неолимпийских видов спорта министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта Валентина Довгодько, ведущий тренер штатных сборных команд Украины по неолимпийским видам Надежда Цюкало, председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин и президент федерации спортинга Украины Станислав Михайлишин.

Директор клуба «БЕКАС-Киев» Сергей Костенко:



- Мы создали благоприятные условия для тренировочного процесса украинских стрелков, выступающих на национальных и международных спортивных стартах. Возможности нашего стрелкового стенда позволяют проводить соревнования высокого уровня.



Программа клуба рассчитана как для начинающих, так и для продвинутых стрелков. Специально обученные инструктора помогут приобрести всем желающим навыки стрельбы и обращения с оружием, а также получить консультацию по всем вопросам, связанным со спортивно-охотничьим оружием и стрелковым спортом.



В Украине по спортингу проходит ряд соревнований в таких городах как Киев, Херсон, Ровно, Донецк, Луганск. Самыми престижными являются чемпионат Украины (проходящий в Херсонской области) и Кубок Украины.



Справка. Кубок Украины состоит из этапов, проходящих в стрелковых клубах Украины:



- Кубок СК «Спортинг-мастер», СК «Артемида», г. Донецк;

- Кубок МСК «Сокіл», МСК «Сокіл», с. Суськ Ровенской обл.;

- Кубок СК «Бекас», Стрелковый клуб «БЕКАС-Киев», г.Киев.



Финал кубка Украины в 2010 году пройдет 17-19.09.2010, СК «БЕКАС-Херсон», с. Збурьевка, Херсонской обл.



23-25.07 пройдет 3-й этап Кубка Украины, Стрелковый клуб «БЕКАС-Киев», Кубок СК «БЕКАС-Киев».



