Как из нас готовили снайперов (фото)

26 июля 2010, 13:08

В числе приглашенных на открытие элитного стрелкового клуба «БЕКАС-Киев» были и корреспонденты «СПОРТглавреда». «Заразившись» примером спортсменов, журналисты испробовали и свои силы в стрельбе по «летающим тарелкам».

В 8 км от Киева на Новообуховской трассе открылся новый спортивный стрелковый клуб «БЕКАС-Киев». Главным отличием клуба стала самая большая в Украине специализированная тренировочная база для спортинга (sporting) – спортивно-охотничьей стрельбы. В минувшие выходные здесь прошли соревнования за Кубок СК «БЕКАС-Киев», победители которого примут участие в розыгрыше Кубка Украины по спортингу.

Помимо площадки для большого спортинга (sporting) стрелковый стенд клуба включает еще две комбинированные площадки компак-спортинга (compak sporting), каждая из которых оснащена 8 машинками для стрельбы по мишеням производства Laрorte (Франция), а так же площадку круглого стенда (skeet) и АВТ (auto ball trap или Американская траншея).
Справка. Спортинг - это спортивно-охотничья стрельба из гладкоствольного оружия мелкой дробью по летящим по воздуху и движущимся по земле мишеням (тарелочкам), разбивающимся при попадании в них дроби, имитирующим своими разнообразными траекториями полет птиц и бег зверей в условиях природных особенностей местности. История возникновения. В последней четверти 19 века стрелковый спорт был модным увлечением британской королевской семьи и землевладельцев. Однако по-настоящему массовым и доступным он стал благодаря новой промышленной аристократии: с энтузиазмом окунувшись в спортивно-охотничью стрельбу, именно британская промышленная аристократия стала мощным стимулом для развития нового вида спорта. В последние 20 лет спортинг стал невероятно популярен во всем мире, и теперь укрепляет свои позиции в Украине.

На открытие клуба «БЕКАС-Киев» пригласили и журналистов. В их числе были и корреспонденты «СПОРТглавреда». Интерес к этому событию у представителей СМИ был не только «теоретический», но и «практический». Ибо им самим предстояло испробовать свои силы и возможности в стендовой стрельбе. «Теоретическую» часть открыл главный тренер сборной Украины по спортингу  Николай Браун. Рассказав о правилах и особенностях спортинга, он подчеркнул, что это наиболее сложный вид стрельбы, требующий недюженного мастерства. После чего, тренер «передал» нас в руки опытного специалиста, который провел инструктаж и продемонстрировал оружие, из которого нам предстояло стрелять. Ружья, к слову сказать, потрясающие – итальянские «Beretta». И вот, выходим на «огневую позицию»…
Да, вести огонь по летящим мишеням – это не в тир сходить. Тем не менее, нет-нет, но удавалось поражать «тарелки». В первых трех попытках, кстати, особенно преуспел фотокорреспондент «СПОРТглавреда», не допустивший ни одного промаха. У остальных результаты были куда скромнее. Постепенно нам усложняли задачу, и количество попаданий свелось практически к нулю. Но, не смотря ни на что, адреналина и удовольствия получили массу.      
Завершив стрельбы, мы стали свидетелями открытия не только клуба, но и старта соревнований за Кубок «БЕКАС-Киев». На этом событии присутствовали начальник отдела развития неолимпийских видов спорта  министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта Валентина Довгодько,  ведущий тренер штатных сборных команд Украины по неолимпийским видам Надежда Цюкало, председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин и президент федерации спортинга Украины Станислав Михайлишин.
Директор клуба «БЕКАС-Киев» Сергей Костенко:

- Мы создали благоприятные условия для тренировочного процесса украинских стрелков, выступающих на национальных и международных спортивных стартах. Возможности нашего стрелкового стенда позволяют проводить соревнования высокого уровня.

Программа клуба рассчитана как для начинающих, так и для продвинутых стрелков. Специально обученные инструктора помогут приобрести всем желающим навыки стрельбы и обращения с оружием, а также получить консультацию по всем вопросам, связанным со спортивно-охотничьим оружием и стрелковым спортом.

В Украине по спортингу проходит ряд соревнований в таких городах как Киев, Херсон, Ровно, Донецк, Луганск. Самыми престижными являются чемпионат Украины (проходящий в Херсонской области) и Кубок Украины.

Справка. Кубок Украины состоит из этапов, проходящих в стрелковых клубах Украины:

- Кубок СК «Спортинг-мастер», СК «Артемида», г. Донецк;
- Кубок МСК «Сокіл», МСК «Сокіл», с. Суськ Ровенской обл.;
- Кубок СК «Бекас», Стрелковый клуб «БЕКАС-Киев», г.Киев.

Финал кубка Украины в 2010 году пройдет 17-19.09.2010, СК «БЕКАС-Херсон», с. Збурьевка, Херсонской обл.

23-25.07 пройдет 3-й этап Кубка Украины, Стрелковый клуб «БЕКАС-Киев», Кубок СК «БЕКАС-Киев».

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