Игорь Дидык: «О результате моей схватки тренеры спорили на дорогой коньяк»

В Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира среди юниоров по греко-римской борьбе. В командном зачете первое место завоевала сборная России, второе место у сборной Азербайджана, третье у сборной Ирана. Сборная Украины заняла 4-е место. В активе «сине-желтых» три медали: две «бронзы» и «золото». Обладатель высшей награды Игорь Дидык дает параллельный зачет Виннице и Запорожью.



Сам чемпион - виннитчанин. Его отец - Сергей Дидык – в прошлом рекордсмен мира по тяжелой атлетике, а ныне – директор Винницкой ГДЮСШ №5 (школы единоборств).



Игорь Дидык в Будепеште выступал в самой тяжелой весовой категории - до 120 кг. В первом круге наш земляк победил Мариуса Григелиса из Литвы, затем грузина Серго Гогисванидзе. В четвертьфинале Игорь оказался сильнее иранца Парсы Хамдаллы Назари. Полуфинальная схватка оказалась для украинца довольно трудной. Тем не менее, Игорю удалось сломить сопротивление Эдуарда Поппа из Германии. В финале нашему борцу противостоял россиянин Давид Оганесян. Проиграв только второй период, наш спортсмен выиграл по очкам со счетом 4:1, завоевал «золото» юниорского чемпионата мира и выполнил норматив мастера спорта международного класса.



В связи с этим успехом в помещении Винницкого областного отделения Национального олимпийского комитета Украины состоялась встреча с чемпионом. Там Игоря Дидыка наградили призом, как лучшего спортсмена Виннитччины в июле. Кроме того, обсуждалась насущная проблема винницкого спорта: почему ведущие атлеты переезжают в другие регионы?! В частности, борцы греко-римского стиля. потенциальные олимпийцы, перебираются в Запорожье.



Игорь Дидык:

– Я до сих пор не могу поверить, что стал чемпионом мира. Соревнование для меня прошло очень трудно. И стартовые поединки, и решающие. Даже когда я дошел до финала, почти никто не верил, что я возьму «золото». Однако в финальном поединке смог собраться, мобилизовать все свои силы. А, когда выиграл, от радости плакал и даже смеялся. Это моя первая победа на таком высоком уровне, но, надеюсь, не последняя. Собираюсь выйти на более высокий уровень, останавливаться нельзя.



Расскажи о своем пути на чемпионат мира...



Стартовые поединки у меня по традиции проходят непросто, хоть оппонент из Литвы был довольно среднего уровня. Во второй схватке я боролся со своим давним соперником из Грузии, которого одолел на ЧЕ. Сейчас в трех периодах было равенство, но я все же оказался сильней. В четвертьфинале проигрывать уже было никак нельзя, ведь шла борьба за медаль – я победил иранца благодаря завоеванному баллу в стойке. В поединке за выход в финал боролся с немцем, которому в прошлом году уступил схватке за медаль на ЧЕ. Реванш удался, но перед финалом мало кто из украинских тренеров верил в меня. Перед решающей схваткой была небольшая расслабленность: как-никак, а «серебро» ЧМ уже «в кармане». Однако решил проявить характер – побороться за победу с действующим чемпионом Европы Оганесяном (Россия), главным фаворитом соревнования. Когда выиграл, тренер сборной Украины начал меня обнимать и целовать. Он сказал, что за все годы его работы у него еще ни разу не было чемпиона мира.



Какой прием помог тебе в финале?



Помогли выиграть уверенные действия на старте. В первом, самом сложном периоде я смог набрать 4 очка. Теперь можно было просто держать оборону в заключительных 2-х периодах и таким образом удерживать преимущество. После этого наши тренеры поверили в меня, начали кричать слова поддержки. Один из них поспорил с другим (скептиком) о результате моей схватки, причем на бутылку очень дорогого коньяка.



Сколько человек выступало в твоей весовой категории?



Немало – 28.



В командном зачете сборная Украины выступила успешно?



В прошлом году с юниорского ЧМ украинцы приехали вообще без единой медали, заняв 30-е место в командном зачете.



Александр Кулибаба (тренер Игоря Дыдыка):



Выиграть золотую медаль в супертяжелой весовой категории среди юношей или молодежи невероятно сложно. В последний раз украинцы достигали такого около 20 лет назад. Этой медали мы смогли добиться благодаря поддержке спортивных руководителей города, области, спортобществ.



Игорь пробовал свои силы в соревнованиях среди мужчин?



Он уже был серебряным призером чемпионата Украины среди взрослых. Хотя еще год может выступать даже на соревнованиях среди молодежи.



Не планируете побороться за олимпийскую лицензию?



Следующий год – предолимпийский. Поэтому Игорь Дыдык обязательно будет стараться побороться за олимпийскую лицензию. Но пока еще сложно говорить об этих перспективах.



Несколько ваших ведущих воспитанников ныне выступают за другие регионы…



Это Данила Крымов – обладатель Кубка мира среди мужчин, Константин Балицкий и Сергей Дидык. Все они выступают за Запорожье. Почему в Виннице нельзя было создать им необходимые условия для жизни и тренировок?! Если мы можем поднять спортсменов до вершин, то необходимо их и удерживать. Очень больно, когда лидеры уходят из родного города, из родного спортзала. Ведь они сами не хотят этого.



Начальник спортуправления Винницкой облгосадминистрации Александр Фенев:



Областной совет и облгосадминстрация учредили стипендии для ведущих спортсменов нашего края. Греко-римская борьба является приоритетным видом для нашей области, и поэтому мы помогаем борцам по максимуму.



Ведущим спортсменам за деньги из бюджета будут покупать жилье?



К сожалению, из-за кризиса в прошлом году этот процесс был приостановлен. В этом году мы купим квартиру участнику Олимпийских игр Андрею Ковенко (спортивная ходьба). Конечно, хотелось бы и молодым, перспективным, спортсменам покупать жилье - еще до их участия в Олимпиадах. Но, к сожалению, сегодня область не имеет таких ресурсов. Поэтому мы не может удерживать лучших спортсменов, которые ради материальных благ заключают договоры с другими регионами.



Почему все же Игорь Дыдык стал выступать, кроме Винницкой, еще и за Запорожскую область?



У нас не хватает ресурсов, чтобы обеспечить его всем необходимым. Но существует параллельный зачет, поэтому Игорь продолжает давать зачетные очки нашему региону.



Нет ли возможности выделять дополнительные средства на нужды ведущих спортсменов?



Повторюсь, мы выделяем лидерам областные стипендии. В прошлом году 17 спортсменов получали ежемесячные стипендии по 800 гривен. А в этом году – 22 спортсмена по 1250 гривен. На следующий год мы будем уменьшать количество стипендиатов, но увеличивать размеры выплат. Это пойдет на пользу потенциальным олимпийцам.



Сергей Дидык (отец Игоря):

Запорожье собирает у себя лучших борцов Украины греко-римского стиля. Сборную Запорожской области в полном составе можно выставлять на Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира. Понятно, что в Винницкой области не хватает средств на спорт высших достижений. Но если вы (спортивные функционеры – авт.) считаете, что Игорь может стать олимпийцем, нужно стараться, чтобы Винница, а не Запорожье, стала у него первым городом, которому он дает зачет. Для этого нужно решить проблему с жильем сына. Кстати, в Запорожье хотят, чтобы Игорь выступал только за этот город.



Но ведь сейчас областные власти дали Игорю стипендию…



Ее дали лишь сейчас, а 7 месяцев года сын ее не получал, хотя у него и раньше были немалые достижения. Считаю, что нужно менять подходы к развитию спорта, помогать ведущим атлетам. Ведь сейчас даже многие винницкие олимпийцы выступают и за другие области: уезжают навсегда или же дают параллельный зачет.





