Виталий Вдовкин: «Узелков проиграл из-за адской жары, к которой не был готов»

27 июля 2010, 13:25

Тренер украинского боксера Вячеслава Узелкова назвал причины неудачи своего подопечного в титульном поединке с Бейбутом Шуменовым.

В бою за титул чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBA, который  состоялся в Лемуре (Калифорния, США), виннитчанин Вячеслав Узелков не был похож на самого себя. Блестящий нокаутер, не проигравший ранее ни одного боя, почти весь поединок (за исключением его концовки) против чемпиона мира казахстанца Бейбута Шуменова  провел в пассивной обороне. При этом наш спортсмен нанес почти втрое меньше ударов. А единственным его достижением стал нокдаун в первом раунде, на который Шуменов ответил аналогичным нокдауном в третьем.  

В Украине нашлись даже эксперты, которые подозревали Вячеслава Узелкова в сговоре, «поддавках». Мол, срубил большой гонорар, не напрягаясь. Но эта версия для поединка за чемпионский титул, о чем виннитчанин мечтал всю жизнь – вообще за пределами разумного!

Очевидно, на неудачу нашего спортсмена повлиял ряд неприятных обстоятельств, о чем ранее сообщали различные СМИ. Его бессменному тренеру Виталию Вдовкину и российскому катмену (врачу-секунданту, занимающегося рассечениями) Дмитрию Лучникову по странному совпадению посольство США без объяснения причин задержало выдачу их загранпаспортов с визами. Документы они подали вовремя, собеседование прошли, и в визах им отказано не было. При этом Лучников оформлял визу в американском посольстве в Москве, а Вдовкин – в Киеве. Также Узелкову не был предоставлен переводчик, а весы для контроля веса были даны лишь за несколько часов до официального взвешивания. Поэтому винничанин, не зная свой вес, «на всякий случай» несколько дней питался впроголодь, чтобы избежать неприятного сюрприза на взвешивании. Также повлияла на результат четырехдневная задержка с выдачей талонов на питание в местной гостинице. Еще один негативный фактор – невыносимая жара в Калифорнии. А бой с Шуменовым проходил на ринге на открытом воздухе! Тренировочный лагерь казахстанца располагался в Лас-Вегасе под открытым небом, в то время как Узелков тренировался в закрытом зале в Виннице.

Тренер Узелкова Виталий Вдовкин прокомментировал «СПОРТглавреду» эти обстоятельства и назвал причины неудачи Узелкова.  
Виталий Петрович, в чем главная причина поражения Вячеслава?

На американском ринге, который находился на открытом воздухе,  температура доходила до 50 градусов на солнце (в тени 44 градуса). Узелков не был готов к таким условиям – он лишь за 5 дней узнал, что боксировать придется не в зале. Никто об этом нам ранее не сообщал. Славе на ринге просто не хватало дыхания, из-за этого он был так пассивен. Я таким его еще никогда не видел.  

А Шуменову жара не мешала?

Он заранее знал, что боксировать придется в таких погодных условиях и целенаправленно готовился к этому несколько месяцев.

Защитная тактика была выбрана умышленно и заранее?

Нет. Только из-за невыносимой жары Вячеслав вынужден был действовать от обороны. Он старался, чтобы хотя бы не упасть в обморок.

Может быть, Узелков отравился или произошло какое-то другое ЧП? Он не был похож на самого себя.

Это исключено, такого быть не могло.  

Результат боя мог быть иным?
В таких невыносимых погодных условиях – нет. Хорошо еще, что Вячеслав смог продержаться весь бой, его не нокаутировали.

Почему вы не смогли попасть на бой и поддержать своего воспитанника в Штатах?

Это вопрос – к посольству США. С моей стороны были сделаны все необходимые шаги.  

Какие дальнейшие задачи будут стоять перед Узелковым?

Пока не знаю. Он прилетит – будем решать, что делать дальше.  

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