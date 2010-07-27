Начинаем все сначала, или Вторая попытка Валерия Газзаева

«Точно забьет Шевченко. Но «Динамо» не пропустит лишь в том случае, если все без исключения игроки будут прессинговать, а не «читать газеты» на поле, как это было в первом тайме с «Металлистом»!



Слушайте старших!..



Предлагая нам свой прогноз, заслуженный тренер Украины Анатолий Заяев знает, как надо готовить команды к ответственным матчам. В 91-м он был свидетелем ответной встречи Валерия Газзаева с «Гентом». Тогда нынешний главный тренер киевлян возглавлял команду их московских одноклубников. Ответный матч 1/8 финала Кубка УЕФА проводился в Симферополе, так как в декабре в Москве была «нелетная» погода. Однако неожиданно для всех Крым засыпало снегом... Именно из-за этого самолет с москвичами приземлили не в Симферополе, а на военном аэродроме… Избалованным столичным комфортом динамовцам база «Таврии» не подошла и они предпочли разместиться в ялтинской гостинице «Ореанда». И уже оттуда, за несколько часов до матча, выехали в Симферополь. Казалось бы, – никаких проблем? Но Анатолий Николаевич до сих пор считает, что двухчасовая поездка по крымским «серпантинам», да еще и через перевал, не способствовала нормальному функционированию изнеженных футбольных организмов… «Я бы на такой шаг не пошел: дорога – через перевал, перепад высот – закладывает уши. Зачем это перед игрой? А вот к полю претензий не было».



А вот Колоша за поле ручается!..



Главный тренер тогдашней «Таврии» не случайно вспомнил о поле, так как снег сгребали с газона едва ли до судейского свистка. Я нашел описание этого события в старых подшивках. Вот как описывает ситуацию перед матчем спецкор еженедельника «Футбол» Павел Алешин.



«…Если бы можно было предвидеть капризы погоды, динамовцам не было бы нужды убегать от зимы в Крым. В Москве утром в день матча температурный столбик приблизился к нулевой отметке. Когда же наш журналистский десант высадился в Симферополе, сразу же вспомнилось: «Мороз и солнце – день чудесный…». Термометр показывал минус 8, а солнце появилось где-то за час до нашего прибытия. Двое суток перед этим бушевала пурга...



…Арбитру не понравилась разметка у северных ворот поля – ее пришлось подновлять, из-за чего начало матча задержалось на 8 минут. Но еще за три часа до игры непонятно было, как можно убрать 20-сантиметровый слой снега, покрывавший поле. Кто первым приходит на помощь в трудные моменты нашей жизни? Конечно же, несокрушимая и легендарная... Батальон солдат со снеговыми лопатами, с огромными тентами в качестве не то носилок, не то повозок, вместе с приданной им пожарной техникой – двумя машинами газо-водяного тушения, работавшими в режиме турбообогрева, за два с небольшим часа привел отличное поле локомотивского стадиона почти в первозданное состояние. Роль комбата во время этой уборочной со знанием дела выполнял главный тренер симферопольской «Таврии» Анатолий Заяев. Вообще крымчане принимали динамовцев как родных: и публика, и спортивные функционеры... Русские, украинцы, татары дружно болели за москвичей, скандировали: «Динамо», «Динамо»! Футбольное братство, объединяющая сила игры поистине неистребимы, несмотря ни на какие парады суверенитетов».



Не хочется накликать беду, но «счет – на табло»: в 91-м «средненький» «Гент» по сумме двух игр (0:2 и 0:0) «прошел» команду Газзаева.



К счастью, снегопада в Киеве не ожидается и между базой киевского «Динамо» в Конче-Заспе и стадионом имени Валерия Лобановского за прошедшие после пресс-конференции, на которой Валерий Георгиевич заверил, что все футболисты основного состава здоровы, «перевал» никто воздвигнуть не успел… Думаю, динамовский автобус благополучно избежит и «пробок». Кстати, Анатолий Колоша убедил нас вчера, что с полем тоже будет все в порядке… Осталось Валерию Газзаеву, зная решительную настроенность Огнена Вукоевича на бескомпромиссную борьбу, уговорить его вести себя исключительно корректно. Я это к тому, что в в симферопольском матче «Динамо» уже на третьей минуте осталось в меньшинстве: за грубый подкат, вылившийся во вторую «желтую» карточку, был удален Деркач!..



«Гент» вышел в четвертьфинал Кубка УЕФА уже на 3-й минуте ответного матча!..



Вот как это было описано в репортаже Павла Алешина.



«Да его еще на первой минуте надо было выгнать за откровенный удар соперника, – негодовал в адрес Деркача главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев. – Судья еще его пожалел. Черт дернул меня поставить Деркача в состав. Планировал же на место левого полузащитника Панкратьева. Но подумал: игрок основного состава залечил травму, где же ему проявить себя, как не в таком решающем матче. А он... Не мальчик ведь, один из самых опытных в команде, и такое отчебучил. Ну ладно получил «желтую», остынь, а он тут же опять рубит!.. …Деркач сломал нам игру. Весь план сразу рухнул. Пришлось отвести назад Симутенкова, а это резко ослабило атаку...



– Сергей не должен был после первого предупреждения давать судье ни малейшего повода для следующего наказания. – Газзаев в том же самолете напоминал пассажира, которому со всеми не по пути – так он хотел вернуться назад и все переиграть. – Представьте себе состояние команды в момент, когда это случилось. Она была просто убита. Уж лучше бы мы пропустили на той минуте гол...



– Ну чистый был подкат. Ну, убей Бог, чистый!.. – самолет выруливал уже на полосу, а Сергей Деркач словно был еще на поле. На поле, где судья отмерил ему ровно четыре минуты времени. – Ну, может, чуть жестковато я под бельгийца подкатился, но не на красную же карточку... Немецкий судья Айссенмахер, однако, был другого мнения»...



А за две минуты до финального свистка москвичи остались вдевятером: получив второе предупреждение, поле покинул защитник Лосев. Но это уже не имело никакого значения, потому что в первом матче, в Генте, динамовцы уступили – 0:2.



Когда я обратился за консультацией к известному в прошлом полузащитнику киевского «Динамо» и никопольского «Колоса» Владимиру Мукомелову, он по поводу неоправданной грубости Деркача без раздумий ответил: «Так сдают матчи!»… И не стал уточнять, по какой причине – сам догадайся…



«Свобода слова» – прежде всего!..



В киевской прессе во всю витийствует игрок того, десятилетней давности московского «Динамо», Виктор Леоненко. «Бывший лучший королевский стрелок» в последнее время все больше склоняется к телевизионным шоу, однако память у него хорошая. Правда, Виктор не всегда правильно расставляет акценты в своих нарочито критических высказываниях… Но в данном случае Виктор полностью на стороне своего бывшего тренера…



«Гент», как тогда, так и сейчас, команда средненькая. Как мы ее тогда не прошли – ума не приложу! – поддерживает своего бывшего тренера Виктор Леоненко. – У нас ведь тогда не состав был, а составище! Но что-то не перло тогда... – Надеюсь, на этот раз Газзаеву повезет с бельгийцами больше».



Еще о «средненькой» команде из Гента



А я снова «нырну» в пыльный архив и выужу оттуда несколько фактов, заставляющих нас более объективно анализировать игру этой «средненькой» бельгийской команды. Кстати, обратите внимание на состав москвичей: думаю, сегодня эти игроки легко бы разделались с любой командой из ТОП-группы как в России, так и в Украине.



1/8 финала КУЕФА. ФК «Гент» (Гент) – «Динамо» (Москва) – 0:2 (0:1).



Гент. Стадион «Оттенстадион». 27 ноября. 18.00. Электроосвещение. Ясно, 5°С. 22 000 зрителей.



Судьи: И.Крэчунеску, Г.Ионеску, И.Кот (все – Румыния).



«Гент»: Петри, Верскюль, Вардегем (Эрботс, 72), Даувен, Де Гроот (К) (Порте, 16), Вангронсвельд, Янссен, Медвед, Ванденберг, Вискаль, Вандерлинден.



«Динамо»: Сметанин, Панкратьев, Царев, Тетрадзе, Чернышов (к), Дроздов, Смертин, Тимошенко (Середа, 38), Симутенков, Леоненко, Кирьяков.



Голы: 0:1 Ванденберг (30), 0:2 Вандерлинден (85).



Предупрежден: Чернышов (25) – грубая игра.



Утром в день игры газета «Спорткрант», например, посвятила предстоящей встрече целую полосу: под всеми материалами, посвященными матчу, газета подвела черту фразой «К нам идут русские... Какие они?»...



На этот вопрос в полном объеме не мог ответить и главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев, лишившийся перед матчем половины своей команды. Уехал в «Фоджу> Игорь Колыванов, не могли выйти на поле «штрафники» предыдущих игр Виктор Лосев, Евгений Долгов, Андрей Кобелев, травмированы и остались лечиться в Москве Игорь Скляров и Сергей Деркач...



…Динамовцы решили сыграть в четыре защитника, располагая лишь двумя — Чернышевым и Царевым. Панкратьев, как и Смертин, – игрок средней линии, дебютировал в роли переднего центрального защитника. Но были и другие трудности. Сетовали на то, что команда играет без перерыва, с учетом предсезонной подготовки, 11 месяцев… … Несмотря на это, ни один из динамовцев не уклонился от борьбы, все сражались с полнейшей отдачей. «И тренерская установка — при срыве атаки быстрый отход назад, чтобы не было обреза», игроками в целом была выполнена. Но сказалась нервозность, особенно в обороне. Отсюда и ошибки, решившие исход матча», – огорчался капитан «Динамо» Андрей Кобелев.



Счет был открыт на 30-й минуте Ванденбергом из-за ошибки защитников, расположившихся в линию, а Царева никто так и не успел подстраховать… К тому же в привычной, казалось бы, для себя роли «чистильщика» оказался небезупречен Чернышев, надевший в этом матче капитанскую повязку. Не без его «помощи» был забит второй гол, когда Вандерлинден в районе 11-метровой отметки опередил Царева и легко головой отправил мяч в сетку.



«Тяжело, конечно, будет в ответном матче. «Гент» наверняка в оборону уйдет, а защитники у него как на подбор — все рослые, мощные, – спрогнозировал Кобелев. И, как видим, оказался прав. Хоть через две недели, на ответный матч, «Динамо» смогло выставить уже почти все свои наличные силы.

Вот кто вышел на поле в Симферополе: Сметанин, Лосев (К), Царев, Долгов, Тетрадзе, Кобелев, Смертин, Деркач, Симутенков, Леоненко, Кирьяков.



Кстати, киевляне, принимавшие в этот же день в Кубке чемпионов лиссабонскую Бенфику, в отличие от москвичей, выиграли – 1:0. Однако в ответном матче потерпели сокрушительное поражение – 0:5!..





Но как говорится, «это было давно и неправда!» Сегодня и «Гент» другой – хоть и выиграл Кубок Бельгии, да и динамовцев «средненькой» командой назвать язык не поворачивается. Наверное, модная ныне политкорректность мешает!.. Претензий к игре подопечных Газзаева – более, чем достаточно, однако где-то глубоко в подсознании все еще теплится надежда, что возродится былая мощь некогда славного киевского клуба. Думаю, этому в большой степени мешает оторванность нынешнего тренерского штаба от традиций киевского футбола – здесь всегда культивировали умную, техничную игру, умело сочетая ее с атлетизмом. Сколько себя помню, «всадники без головы» никогда в основной состав не проходили!.. Этот подтверждает хотя бы такой штришок: когда «Динамо» в 60-х испытывало дефицит в умном «распасовщике», срочно отряжали Рафу в Винницу за «Валетом» Трояновским, который регулярно отбывал там наказание за нарушение спортивного режима!.. А вот нынешнее руководство самоутверждается в том, что не знает футболиста по фамилии «плеймейкер»! К этому я мог бы присовокупить анекдотичный случай, приписываемый Йожефу Сабо: когда тренеру предложили молодого бразильца, он поинтересовавшись, как его фамилия – на отрез отказался. «Кака? У нас своих зас…цев хватает!» Вот так и живем – считая, что в современный футбол начали играть сегодня…



Предматчевая пресс-конференция тренеров



Валерий Газзаев: «Мы очень серьезно готовимся к предстоящим матчам».



– После матча с «Металлистом» у нас был обычный распорядок: мы предоставили игрокам один день отдыха, а со вчерашнего дня начали подготовку к поединку с «Гентом». Все игроки, слава Богу, живы-здоровы, за исключением Нинковича, который получил на вчерашней тренировке небольшую травму.



– Запорожский «Металлург» уже объявил о том, что Максим Коваль перешел в «Динамо». Со стороны «Динамо» пока что не было никакого подтверждения…



– В данный момент Максим проходит медобследование. Сегодня вечером он должен тренироваться вместе с нами в общей группе. После заключения врачей, что является фактически формальностью, можно будет говорить о том, что игрок принадлежит киевскому «Динамо». Сегодня же мы заявим его к матчам квалификационного раунда Лиги чемпионов, в частности, к завтрашней игре.



– Общались ли вы с игроками, которые играют или раньше играли в Бельгии, чтобы получить дополнительную информацию о «Генте»?



– Мне не надо общаться с игроками: Латыш и Лужный ездили на матч Суперкубка Бельгии «Андерлехт» - «Гент», который состоялся 23 июля (Кстати, накануне матча с «Гентом» в 1991 году, в Бельгию, на разведку, ездил все тот же Николай Латыш. Видно, недооценил соперника…). У нас есть полная информация – видеозапись и отчет, который мы разберем с игроками на сегодняшнем теоретическом занятии.



– Можете дать краткую характеристику «Генту»? И не готов ли уже план на игру?



– Очень хорошая команда, выигравшая в прошлом году Кубок Бельгии и занявшая третье место в чемпионате (по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф за право играть в Лиге чемпионов «Гент» обошел своих оппонентов, в итоге став вице-чемпионом страны.). Бельгийцы играют в интересный комбинационный футбол, есть игроки, которые неплохо проявили себя, в частности, в матче с «Андерлехтом». В целом, мы очень серьезно готовимся к предстоящим матчам.



Безусловно, наша главная задача – выход в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов, поэтому по сумме двух матчей мы должны сыграть максимально активно, чтобы обеспечить позитивный результат.



– Будет ли готов к матчу Попов?



– Нет. Ни Попов, ни Гусев пока что не готовы, как и Каддури, и Юссуф». Пока что они травмированы. Правда, уже с четверга Эль Каддури с Юссуфом возвращаются в общую группу, возможно, к ним присоединится и Гусев. Что касается Попова, то его возвращения мы ожидаем через неделю.



– В трех матчах чемпионата команде ни разу не удавалось сохранить ворота «сухими». Вас не беспокоит этот факт накануне старта в Лиге чемпионов?



– Беспокоит. Дело в том, что оборона у нас, к сожалению, допускает ошибки. Безусловно, завтра очень важный матч. Главная задача – в первую очередь сохранить свои ворота в неприкосновенности и максимально активно сыграть в атаке. Мы работаем над своими ошибками. Надеюсь, завтра будет другой результат.



– До какой стадии Лиги чемпионов вы можете дойти с нынешним составом «Динамо»?



– Давайте не будем «бежать впереди поезда». Для начала нам нужно попасть в групповой турнир, это самое главное. А потом уже ставить следующие задачи. В прошлом году, когда мы участвовали в Лиге чемпионов, перед командой также стояла задача выйти из группы. И она была реальной, несмотря на то, что у нас были очень серьезные соперники. Были ошибки, но не связанные с командными действиями, а сугубо индивидуальные, которые вы прекрасно помните, не позволили нам выйти из группы. Прошлогодний опыт игры в Лиге чемпионов, безусловно, скажется. Единственная проблема – мы должны быть в оптимальном составе. Ждем восстановления Хачериди, который сейчас проходит медобследование. Скоро мы будем знать, когда он вернется в строй. Кроме того, 5-го августа к нам должен приехать боазилец Андре. Плюс, восстановятся травмированные игроки. Так что, считаю, команда у нас вполне укомплектована. Очень радует молодежь, которая прекрасно себя проявила, в частности, в матче с «Металлистом», – и Гармаш, и Зозуля. Молодежь сейчас составляет очень серьезную конкуренцию нашим игрокам.



– Каковы, на ваш взгляд, проблемные зоны «Гента»?



– Их мы сегодня обсудим с игроками. Безусловно, у нашего соперника есть как сильные стороны, так и слабые. И нам нужно будет этим воспользоваться.



– Что вы можете сказать болельщикам накануне завтрашнего матча?



– Я бы хотел, чтобы завтра был полный стадион. Малочисленная группа болельщиков, которая была в Харькове, очень активно за нас болела, несмотря на то, что в первом тайме мы проигрывали. Безусловно, ребятам необходима поддержка, это очень важно. Когда полный стадион, совсем другие эмоции у игроков. Надеюсь, завтра болельщики станут нашим 12-м игроком.



– Какой результат вас бы устроил в первой игре, чтобы спокойно ехать в Бельгию?



– Любой положительный. Хочется, конечно, чтобы уже завтра мы оформили проход в следующий этап. Но это игра, и результат складывается по сумме двух матчей. Самое главное – выйти в следующий этап розыгрыша квалификационного раунда Лиги чемпионов.



– Вы можете назвать футболиста, которому доверите место в воротах в первом поединке с «Гентом»?



– Думаю, будет стоять Бойко. Коваль вчера сыграл матч, сегодня решаются организационные моменты с его контрактом. Даже с психологической точки зрения его пока нельзя выпускать. Он должен хотя бы немного адаптироваться в коллективе, узнать игроков и т.д. Поэтому завтра точно будет играть Бойко.



– Это была ваша инициатива подписать именно Коваля?



– Конечно. Мы рассматривали много кандидатур. К сожалению, Саша Шовковский вчера улетел на операцию, причем, серьезную. Нам было просто необходимо приобрести хорошего вратаря. Я считаю, Коваль – очень хороший, перспективный и талантливый голкипер, который демонстрировал свое мастерство и в прошлом, и в этом году.



Франк Дюри: «Мы собираемся атаковать»



В понедельник на предматчевой пресс-конференции гравный тренер бельгийского «Гента» Франк Дюри пребывал в отменном настроении, много шутил и даже переспрашивал переводчика, правильно ли он переводит его слова.



– В прошлом сезоне «Гент» успешно выступил на внутренней арене. За счет чего теперь собираетесь штурмовать европейские вершины?



– Действительно, мы хотим в Лиге чемпионов подтвердить наши прошлогодние успехи. За счет чего? Прежде всего, нужно немного удачи. Плюс качественная игра в исполнении нашей команды.



– Какой информацией о «Динамо» владеете, какие матчи смотрели?



– Я знаю, что в чемпионате Украины команда сыграла три матча, набрала семь очков. «Динамо» – очень сильная команда, особенно в атаке. Но я надеюсь, что по сумме двух матчей нам удастся достичь положительного результата.



– За счет чего рассчитываете нейтрализовать нападающих «Динамо»?



– Мы начали подготовку к матчу с «Динамо» пять недель назад. «Посадили» команду на сборы, провели несколько товарищеских матчей и игру за Суперкубок Бельгии с «Андерлехтом». Исходя из результатов этих игр, считаю, что команда готова к сезону. А готовы ли мы играть с «Динамо», узнаем только во вторник вечером. Для победы нам нужно показать все свои способности и соблюдать высокую дисциплину.



– Есть ли у «Гента» проблемы в защите? Их наличие означает, что на поле обе команды могут играть в атакующий футбол?



– Почему нет? Это не самый плохой расклад. Ведь мы сюда приехали не только показывать свое умение играть в защите. Получится ли это у нас, посмотрим. В любом случае, результат матча в Киеве будет иметь большое значение в контексте нашего с «Динамо» противостояния.



– Для «Динамо» поражение от « Гента» будет сродни провалу. Как поражение от «Динамо» воспримут ваши болельщики?



– Каждый тренер, даже маленькой команды, хочет побед. Пусть «Динамо» и является фаворитом двухматчевой дуэли, но это не значит, что мы не будем стремиться к победе. Прошлый сезон оказался для «Гента» удачным на внутренней арене. Теперь мы хотим его дополнить еще одной победой, в еврокубках.





P.S. Бытует расхожая мысль, что история нас учит тому, что мы ничему не учимся!..

Парадокс истории в том, что все ее ошибки повторяются много раз, и столько же раз люди опять «наступают на грабли». Мы часто ловим себя на мысли – так ведь уже когда-то было и после этого будет то-то и то-то… Но дело в том, что советы знающих людей никогда не воспринимаются теми, от которых зависит ход истории – независимо от того, занимаемся ли мы государственными делами или кормимся за счет «детской игры» – футбол... Мало того, зачастую советы «историков» воспринимаются враждебно.





