Лига чемпионов. «Динамо» - «Гент»: украинская боевитость на фоне бразильской расхлябанности (фото)

«Динамо» всегда оставалось лицом украинского футбола. Как бы не старались владельцы киевского клуба, скольких бы легионеров не приглашали на берега Днепра, но лицом команды всегда оставались доморощенные исполнители. Приятно, что спустя десятилетие украинскую идентичность «Динамо» начали ценить и клубные руководители. По крайней мере, есть все предпосылки полагать, что позитивные тенденции в повторной украинизации киевлян – не ситуативны.



Во-первых, поменялся язык общения с болельщиками. Теперь на украинском к динамовским поклонникам обращается не только диктор Елена Гуц, но и традиционный «ринг-анонсер» Александр Липенко. Кроме того, поменяли репертуар диджеи динамовской арены. Теперь здесь не слышно низкокачественной русскоязычной попсы. На поле команды выходят под «Як тебе не любити, Києве мій» в исполнении Дмитрия Гнатюка, в перерыве ухо болельщика тешит «Червона рута», а уходят со стадиона зрители под «Гей, наливаймо повнії чари».



ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ МЕДА



Но главное даже не это. Постепенно украинской становится команда «Динамо». В составе киевлян регулярно выходит по шесть доморощенных исполнителей. Потому не странно, что на трибунах небольшой динамовской арены все чаще можно встретить родных и друзей игроков. К примеру, как сейчас, когда рядом с корреспондентом «СПОРТглавреда» расположились товарищи Романа Зозули. Они горячо радовались уже самому факту выхода молодого игрока на поле. Когда же Роман забил гол, ребята были на седьмом небе от счастья. Эта своеобразная, почти семейная обстановка на стадионе делает зрителей ближе к команде. Ведь еще совсем недавно, когда основу киевлян составляло интернациональное сборище, большинству присутствующих на матчах эта команда казалась чем-то совершенно оторванным от жизни, а события на поле были словно картинкой с телеэкрана, к которой чаще всего относились безразлично или с раздражением.



Немудрено, что победа нынешней команды стала для киевлян праздником. И пусть обольщаться этим, в общем, локальным успехом сильно не стоит, но сам факт убедительной победы в стартовом матче евросезона говорит о многом. Во-первых, о большом потенциале динамовской команды, которая сейчас находится в далеко не лучших физических кондициях, но тем не менее не оставляет шансов команде с не самого слабого по континентальным меркам чемпионата. Во-вторых, «Динамо», по всей видимости, способно усиливать игру не только за счет улучшения физических кондиций. У киевлян скрыт определенный кадровый потенциал в лице травмированных Нинковича, Юссуфа, Хачериди и Гусева, а также бразильца Андре, который должен присоединиться к команде 5 августа. Кроме того, адаптационный процесс проходит аргентинец Бертольо. Пока помимо ярлыка «новый Месси» этот футболист ничем другим не запомнился.



Но есть в игре «Динамо» очевидные прорехи, которые вряд ли удастся устранить даже при условии обретения оптимальных физических кондиций. «Бразильская оборона» – само это определение вызывает скепсис и становится едва ли не синонимом слова «авантюризм». Конечно, хорошие, даже блестящие защитники в Бразилии были всегда. Более того, бразильскую линию обороны в составе Майкона, Лусио, Жуана и Мишела Бастоса называли едва ли не самой дисциплинированной, мастеровитой и организованной на недавнем чемпионате мира в ЮАР. Но представители этого квартета, как и незабвенные представители 50-60-х Беллини, Джалма и Нилтон Сантосы, великолепные беки поколения 90-2000-х Алдаир, Жоржиньо, Мауро Силва, Кафу, Роберто Карлос – вершина айсберга. Ниже – подавляющая масса «любителей атаковать» родригов и родолфов, которым такие понятия как игровая и командная дисциплина чужды в принципе.



В защите современного «Динамо» стабильно играет три «кудесника» - Жерсон Маграо (справа), Данило Силва (слева), Бетао (в центре). Регулярно появляется на поле еще один бразильский центрбек – Леандро Алмейда. Все эти ребята действуют весьма авантюрно. К примеру, крайние защитники, регулярно подключаясь в атаку, то и дело освобождают зоны на своих флангах для атакующих игроков команды соперника.



Только в первом тайме матча с «Гентом» Маграо допустил три грубых промаха такого характера, а Данило – два. Будь соперник более смелым в завершающей стадии, проводи он групповые, многочисленные выпады на половину соперника, эти провалы почти наверняка материализовались бы в голы. Бетао при скоростной игре так и вовсе теряется, допускает элементарные позиционные ошибки. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить матч третьего тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» чудом обыграло харьковский «Металлист». Однотипность ошибок динамовских защитников из Бразилии в течение длительного времени дает понять, что эти недостатки нельзя списать на «проблемы роста».



УДЕРЖАНИЕ, ПРЕВРАТИВШЕЕСЯ В РАЗГРОМ



Но поговорим непосредственно о игре с «Гентом». Состав «Динамо» накануне этого матча был предсказуемым. Место в воротах Газзаев доверил Денису Бойко, а едва приобретенного у запорожского «Металлурга» Максима Коваля оставил в запасе. В обороне – Маграо (справа), Данило (слева), Бетао и Тарас Михалик (в центре). На позиции опорного полузащитника расположился Огнен Вукоевич. Над ним – Роман Еременко и Денис Гармаш. На краях нападения вышли Андрей Шевченко (справа) и Андрей Ярмоленко (слева). На позиции центрфорварда появился Артем Милевский, который матч с «Металлистом» начинал со скамьи запасных.



После матча Валерий Газзаев подсчитал, что «Динамо» играло без девятерых травмированных футболистов. Ровно столько игроков находится и в лазарете «Гента». В частности, накануне поединка с киевлянами тренер бельгийцев Франк Дюри не смог рассчитывать на недавних участников чемпионата мира, игроков сборной Словении центрального защитника Марко Шулера и нападающего Златана Любиянкича. Для «Гента» потери этих футболистов – очень болезненны.



Ворота бельгийцев в Киеве защищал Боян Йоргачевич. В обороне – Рой Майр (справа), Эрленд Хансвейт (слева), Адриано Дуарте и Стеф Уилс (в центре). «Волнорез» - Кристоф Гронден. В центре полузащиты разместились Бернд Тейс и Кристоф Лапойнт. В роли вингеров – Мбайе Лейе (справа) и Яссин Эль-Ганасси (слева). Центрфорвард – Стейн де Смет.



Матч команды начали в неспешном темпе. Но даже при такого характера игре динамовцы очертили свое преимущество очень быстро. Более того, киевляне сразу продемонстрировали намерения растянуть оборону соперника с флангов. Характерные для «Динамо» перемещения игроков передней линии с частыми сменами позиций показали, что оборонцы «Гента» - академичные, при скоростной игре они не успевают занять правильную позицию.



Первый момент киевляне создали на 12-й минуте. Гармаш почти от центральной линии длинной вертикальной передачей бросил в прорыв по левому флангу Маграо. Бразилец остро прострелил, но защитник в последний момент выбил мяч на угловой. Спустя две минуты уже Данило передачей справа находит в 15-ти метрах от ворот Шевченко. Андрей принял мяч и пробил с развороту – над перекладиной.



Первый гол состоялся на 19-й минуте. Еременко длинной диагональной передачей со своей половины поля пытался вывести на свидание с вратарем соперника Гармаша. Выйди Йоргачевич из ворот своевременно, он без труда забрал бы мяч в руки. Но серб замешкался в рамке, неуверенно пошел на перехват в ноги Гармашу и отбил «круглого». «Снаряд» подхватил Ярмоленко. Обыграв вратаря и находившегося рядом защитника, Андрей сместился в центр и мастерски пробил над вскочившим в отчаянье в направлении рамки Йоргачевичем – 1:0.



Поведя в счете, динамовцы немного сбавили обороты. И если бы не выше упомянутые провалы бразильцев на флангах, бельгийцам в первом тайме (да и в матче в целом) не удалось бы заострить игру у ворот Бойко ни разу. Впрочем, даже с этих промахов в силу медлительности и прямолинейности игроков, завладевших мячом в заключительной фазе, «Генту» воспользоваться не удалось.



На 28-й минуте удваивать счет мог Данило. После подачи углового бразилец бил головой совершенно без препятствий, находясь на линии вратарской прямо по центру ворот. Но пробил Данило не очень сильно, что позволило Йоргачевичу забрать мяч намертво. Спустя две минуты Ярмоленко с места правого инсайда попытался поразить ворота соперника ударом на исполнение в дальний угол – мяч пролетел рядом со стойкой.



Собственно, больше в первом тайме соперники друг друга не тревожили. А вторую половину динамовцы начали так, будто не скрывали, что не против сыграть от обороны. Бельгийцы, впрочем, отряжать большие силы в атаку тоже не спешили. Потому киевляне, коль соперник предоставлял пространство, сами время от времени совершали опасные наскоки во владения Йоргачевича. В одном из таких на 50-й минуте Шевченко после отличного прострела в исполнении Ярмоленко слева с пределов вратарской площади пробил выше перекладины.



Сразу после этого эпизода Газзаев снимает с поля Милевского и выпускает вместо него Факундо Бертольо. По всей видимости, этой заменой центрфорварда на плеймейкера Газзаев пытался добавить атакам (или контратакам) своей команды стремительности. Бертольо, коль уж он «новый Месси», по идее должен отдавать острые последние пасы. Правда, как показали события на поле, этих передач от аргентинца партнеры так и не дождались. Более того, Бертольо в процессе игры совсем затерялся на поле и прикоснулся к мячу считанные разы.



А обостряли игру киевляне в основном с левого фланга, где Майр без поддержки неохотно вступавшего в отбор Лейе постоянно упускал либо Ярмоленко, либо кого-то из подключившихся к атаке полузащитников. В частности, на 56-й минуте после навеса Ярмоленко Шевченко, замыкая дальнюю стойку, пробил головой мимо ворот. А на 63-й, когда Андрею опять слева ассистировал Еременко, динамовский капитан метров с восьми пробил рядом со стойкой.



Если в первой половине второго тайма бельгийцы еще предпринимали робкие попытки заострить игру и попробовать отыграться, то где-то минуты с 70-й они всеми своими действиями демонстрировали, что не прочь проиграть 0:1 и попробовать отыграться уже дома. И это при условии, что динамовцы помимо тех трех голевых эпизодов с участием Шевченко игры во второй половине длительное время тоже не обостряли. Удивляться этому не стоило, ведь даже во встречах чемпионата страны против «Оболони» и «Таврии» подопечные Газзаева весь второй тайм играли на удержание.



Но если внутренние соперники пытались спасти игру и тем самым держали динамовцев в напряжении, то футболисты «Гента» действовали с точки зрения двухматчевой стратегии. Она, видно, не предполагала обязательной борьбы за ничью в первом матче. В итоге, пытаясь проиграть минимально, бельгийцы поплатились. На 80-й минуте Шевченко, обыгравшись в стенку с Гармешем, справа вошел в штрафную площадь и мощно пробил в ближний угол. Бросок Йоргачевича запоздал – 2:0!



Лишь после этого Франк Дюри проснулся и провел замену на усиление атакующего потенциала команды, выпустив вместо невысокого де Смета мощного Элимане Кулибали. Газзаев на эту замену среагировал спустя шесть минут, заменив Бертольо на центрального защитника Леандро Алмейду. ««Гент» выпустил высокого нападающего, который мог доставить хлопот нашим воротам, - сказал после матча Валерий Георгиевич. - Леандро Алмейда был призван его нейтрализовать. Конечно, Бертольо было обидно. Но я ему объяснил, с чем была связана его замена. И, кроме того, обратил внимание аргентинца на то, как его провожали болельщики. Он сразу заулыбался».



Попытки организовать навал «Генту» толком не удались. Более того, на второй добавленной минуте бельгийцы потеряли мяч. Шевченко быстро разобрался в ситуации, отличным пасом бросив в прорыв по правому краю вышедшего на замену Зозулю. Тот убежал от защитников и хладнокровно отправил мяч между ног вышедшему из ворот вратарю – 3:0.



«Динамо» (Киев, Украина) – «Гент» (Бельгия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ярмоленко (19). 2:0 – Шевченко (80). 3:0 – Зозуля (90+2).

«Динамо»: Бойко – Маграо, Бетао, Михалик, Данило – Еременко (Зозуля, 76), Вукоевич, Гармаш – Шевченко (к), Милевский (Бертольо, 50; Леандро Алмейда, 89), Ярмоленко. Тренер – Валерий Газзаев.

«Гент»: Йоргачевич – Майр (Смолдерс, 73), А. Дуарте, Уилс, Хансвейт – Гронден – Лейе (Арбайтман, 59), Тейс (к), Лапойнт, Эль-Ганасси – де Смет (Э. Кулибали, 83). Тренер – Франк Дюри.

Судьи: Коллам – Краянс, Маколи (все – Шотландия).

Предупреждения: Бетао (58) – де Смет (60), А Дуарте (88).

27 июня. Киев. Стадион «Динамо» им. Лобановского.

