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Эсекьель Лавесси и Наталья Борхес попали в порно-скандал

19 мая 2020, 10:41

Экс-футболист Эсекьель Лавесси стал жертвой порно мошенников - в сеть грозились слить его интимные фото с девушкой.

Эсекьель Лавесси
Эсекьель Лавесси / AP

Эсекьель Лавесси обратился в полицию после того, как у известного игрока ПСЖ и сборной Аргентины стали вымогать по 5 тысяч за каждое фото в распоряжении мошенников, пишет издание La Nacion.

Шантажисты связались с Лавесси и его девушкой Натальей Борхес через Instagram, вымогая оплаты, или в крайнем случае, они "сольют" в сеть все фото.

"Эти люди сообщили ему, что у них есть видео и записи разговоров, подробно рассказав об их содержании. Данной информации можно доверять. Даже если бы это было не так, это все равно вымогательство", — отметил источник издания.

Лавесси связался со своим адвокатом Маурисио Д'Алессандро и начал судебный процесс, который закончился двумя жалобами в прокуратуру по киберпреступности в Буэнос-Айресе.

Наталья Борхес
Интимные фото Натальи Борхес под угрозой / Instagram

Сейчас 35-летний Лавесси с девушкой находятся на карантине на острове Сен-Барт в Карибском бассейне, где и начали получать угрозы и вымогательства через соцсети.

Пока что продолжается расследование. Фотографии не были опубликованы, несмотря на шумиху в прессе, и угрозы.

Напомним, Эсекьель Лавесси завершил карьеру футболиста в 2019 году. В Европе футболист играл за ПСЖ, Наполи и Дженоа.

Напомним, скучающая на карантине жена Морозюка показала грудь в соцсети.

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